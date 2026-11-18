O Ipswich Town voltou à Premier League logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, o clube espera permanecer por mais tempo. Você já pode garantir seu lugar em Portman Road e em outros estádios comprando ingressos para os jogos.

A torcida do Ipswich Town ainda deve estar empolgada com o segundo lugar na Championship e o acesso direto conquistado na temporada passada, e o ânimo continuou no início da nova campanha.

O Ipswich teve algumas atuações impressionantes em casa e mostrou resiliência fora de seus domínios, qualidade que precisará manter ao longo da temporada se quiser evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Ipswich Town, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Ipswich Town

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 21 de nov. (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (fora) Sáb., 28 de nov. (17h30) Ipswich Town x Aston Villa Ingressos Portman Road (casa) Ter., 1º de dez. (20h) Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (fora) Sáb., 5 de dez. (20h) Leeds United x Ipswich Town Ingressos Elland Road (fora) Sáb., 12 de dez. (15h) Ipswich Town x Newcastle United Ingressos Portman Road (casa) Dom., 20 de dez. (14h) Brighton & Hove Albion x Ipswich Town Ingressos American Express Stadium (fora) Sáb., 26 de dez. (15h) Ipswich Town x Brentford Ingressos Portman Road (casa) Qua., 30 de dez. (20h15) Ipswich Town x Chelsea Ingressos Portman Road (casa) Sáb., 2 de jan. (15h) Arsenal x Ipswich Town Ingressos Emirates Stadium (fora) Qua., 6 de jan. (19h30) Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (casa)

Como comprar ingressos para o Ipswich Town

A principal e mais segura forma de comprar ingressos oficiais para o Ipswich Town é pelo portal de venda de ingressos do clube. É necessário criar uma conta digital do clube e acessá-la por meio de um login único.

Também é possível comprar ingressos pessoalmente na Planet Blue Superstore do clube, localizada em Portman Road. Vale observar, porém, que a compra presencial geralmente só é possível em dias sem jogo e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.

Etapas e calendário de venda dos ingressos

Etapa de venda Prazo e condições Sorteio de ingressos Abre cerca de 4 semanas antes do jogo. É exclusivo para associados Super Blues que não têm carnê de temporada. Os associados podem se inscrever individualmente ou em grupos. Venda prioritária para associados Os selecionados no sorteio recebem acesso primeiro. Depois, os associados não selecionados ou demais associados Super Blues têm um período reservado para comprar os ingressos restantes, limitado a 1 ingresso por associado. Revenda de lugares de carnês de temporada Funciona de forma dinâmica até o dia do jogo. Se alguém com carnê de temporada não puder comparecer, disponibiliza seu lugar pela plataforma oficial de revenda do clube, tornando-o imediatamente disponível para compra por outros associados elegíveis. Venda geral Só acontece se restarem ingressos após o encerramento de todas as etapas para associados, geralmente 2 semanas antes do jogo. Partidas de grande destaque da Premier League raramente chegam a essa fase.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Ipswich Town no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da categoria da partida, da faixa etária do comprador e do setor escolhido.

Para a temporada 2026/27, o clube congelou os preços dos ingressos avulsos, mantendo a mesma estrutura básica de valores da campanha anterior.

Os jogos são divididos em duas categorias principais, conforme a demanda e o perfil do adversário:

Categoria A : Jogos de grande destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico de East Anglia e partidas contra equipes do chamado Big Six de Londres ou Manchester.

: Jogos de grande destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico de East Anglia e partidas contra equipes do chamado Big Six de Londres ou Manchester. Categoria B: Jogos comuns contra equipes que costumam ocupar o meio da tabela ou posições inferiores.

Em geral, um ingresso comum para adultos comprado diretamente do clube costuma custar de £ 27 a mais de £ 38, dependendo da categoria A ou B da partida e de o lugar ficar no setor superior ou inferior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road

Portman Road é a histórica casa do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade de East Anglia, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais queridos da Inglaterra e tem sido usado continuamente pelo Ipswich Town desde 1884.

A partir de 1855, o terreno de Portman Road foi usado pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, jogava em um campo que se sobrepunha à área central do campo de críquete e o desocupava todo verão para que o críquete pudesse voltar.

Após o Relatório Taylor, Portman Road tornou-se, em 1992, o primeiro estádio da Premier League a ter arquibancadas com assentos em todos os quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30.000 pessoas.

Momentos marcantes em Portman Road

O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975) : Um confronto da quinta fase da Copa da Inglaterra atraiu o público recorde de 38.010 espectadores. Os torcedores ocuparam todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico.

: Um confronto da quinta fase da Copa da Inglaterra atraiu o público recorde de 38.010 espectadores. Os torcedores ocuparam todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico. Aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977) : O estádio lotado viu o time de Bobby Robson dominar completamente um Barcelona que contava com dois grandes nomes do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols.

: O estádio lotado viu o time de Bobby Robson dominar completamente um Barcelona que contava com dois grandes nomes do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols. O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024): Os gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão de campo e uma explosão de comemoração quando o time de Kieran McKenna garantiu o segundo acesso consecutivo e voltou à Premier League após 22 anos de ausência.

O recorde europeu invicto: Portman Road é famoso por ser um estádio temido pelas equipes estrangeiras. O Ipswich Town mantém um extraordinário retrospecto invicto em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seus domínios sem sofrer uma única derrota, vencendo gigantes como Milan, Inter e Real Madrid.

Estrelas do pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, estrela global, torcedor do Ipswich Town desde sempre e detentor de uma participação minoritária no clube, realizou uma histórica série de três apresentações no estádio.

Recordes e estatísticas do Ipswich Town

O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular e lendário na história do futebol inglês, marcado por seus três grandes títulos e por um retrospecto invicto em casa sem igual nas competições europeias.

Embora venha de uma região relativamente pouco conhecida pelo futebol, o clube de Suffolk conquistou títulos na Inglaterra e na Europa durante seus períodos de ouro em meados do século 20.

Principais títulos do clube

Campeão da Primeira Divisão : Uma vez (1961/62)

: Uma vez (1961/62) Campeão da Copa da Inglaterra : Uma vez (1977/78)

: Uma vez (1977/78) Campeão da Copa da Uefa: Uma vez (1980/81)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)

O caminho para o comando da Inglaterra

O Ipswich é conhecido por desenvolver técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga em 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, campeão da Copa da Inglaterra e da Copa da Uefa, saíram diretamente do comando do time em Portman Road para dirigir a seleção da Inglaterra, conduzindo-a a seus períodos de maior destaque em Copas do Mundo.

O famoso apelido ligado aos tratores

Embora fosse chamado originalmente de Ipswich Town, o clube recebeu dos torcedores adversários, durante sua campanha na Premier League em 2000/01, um apelido ligado aos tratores, em referência às raízes agrícolas de Suffolk. O clube e sua torcida passaram a adotá-lo com orgulho.