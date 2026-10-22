O Ipswich Town voltou de imediato à Premier League, logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, espera permanecer por mais tempo. Você já pode garantir lugares em Portman Road e nos jogos fora de casa comprando ingressos.

A torcida do Ipswich Town ainda comemora a segunda colocação na Championship e o acesso direto conquistado na temporada passada, e o entusiasmo continua neste início de campanha.

O Ipswich tem apresentado boas atuações em casa e mostrado resistência fora de seus domínios, qualidade que precisará manter ao longo da temporada para evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Ipswich Town, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Ipswich Town

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 31 de outubro (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (fora de casa) Dom., 8 de novembro (14h) Ipswich Town x Bournemouth Ingressos Portman Road (em casa) Sáb., 21 de novembro (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (fora de casa) Sáb., 28 de novembro (17h30) Ipswich Town x Aston Villa Ingressos Portman Road (em casa) Ter., 1º de dezembro (20h) Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (fora de casa) Sáb., 5 de dezembro (20h) Leeds United x Ipswich Town Ingressos Elland Road (fora de casa) Sáb., 12 de dezembro (15h) Ipswich Town x Newcastle United Ingressos Portman Road (em casa) Dom., 20 de dezembro (14h) Brighton & Hove Albion x Ipswich Town Ingressos American Express Stadium (fora de casa) Sáb., 26 de dezembro (15h) Ipswich Town x Brentford Ingressos Portman Road (em casa) Qua., 30 de dezembro (20h15) Ipswich Town x Chelsea Ingressos Portman Road (em casa) Sáb., 2 de janeiro (15h) Arsenal x Ipswich Town Ingressos Emirates Stadium (fora de casa) Qua., 6 de janeiro (19h30) Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (em casa)

Como comprar ingressos para o Ipswich Town

A principal e mais segura forma de comprar ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town é pelo portal de ingressos eletrônicos do clube. Para acessá-lo, é preciso criar uma conta digital do clube e fazer login.

Os ingressos também podem ser comprados pessoalmente na loja Planet Blue Superstore do clube, localizada em Portman Road. Vale observar, porém, que a compra presencial geralmente só é possível em dias sem jogos e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.

Etapas e calendário de venda dos ingressos

Etapa de venda Prazo e condições Sorteio de ingressos As inscrições começam cerca de 4 semanas antes do jogo. É exclusivo para membros Super Blues que não têm ingresso para a temporada. Os membros podem se inscrever individualmente ou em grupo. Venda prioritária para membros Os inscritos selecionados no sorteio recebem acesso primeiro. Depois, os membros não selecionados ou os demais membros Super Blues têm um período exclusivo para comprar os ingressos restantes, com limite de 1 ingresso por membro. Revenda de ingressos para a temporada Funciona de forma dinâmica até o dia do jogo. Se uma pessoa com ingresso para a temporada não puder comparecer a uma partida, ela disponibiliza seu lugar na plataforma oficial de revenda do clube, permitindo que outros membros elegíveis o comprem imediatamente. Venda geral Só acontece se restarem ingressos após o encerramento de todas as etapas para membros, geralmente 2 semanas antes do jogo. Partidas de grande apelo da Premier League raramente chegam a essa etapa.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Ipswich Town no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da categoria da partida, da faixa etária que dá direito a desconto e do setor escolhido.

Para a temporada 2026/27, o clube congelou os preços dos ingressos avulsos, mantendo a mesma estrutura básica de preços da campanha anterior.

Os jogos são divididos em duas categorias principais, de acordo com a demanda e o perfil do adversário:

Categoria A : Jogos de grande apelo contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais de destaque, como o clássico de East Anglia e confrontos com equipes do chamado “big six” de Londres e Manchester.

Categoria B : Jogos comuns contra equipes que costumam ficar no meio da tabela ou em divisões inferiores.

Em geral, um ingresso comum para adultos comprado diretamente do clube custa entre £ 27 e £ 38 ou mais, dependendo de a partida ser da Categoria A ou B e de o lugar ficar no setor superior ou inferior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road

Portman Road é a casa histórica do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade de East Anglia, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais queridos da Inglaterra e é utilizado ininterruptamente pelo Ipswich Town desde 1884.

A partir de 1855, o terreno de Portman Road foi usado pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, passou a jogar em um campo que se sobrepunha à área central do campo de críquete, liberando o local a cada verão para que o críquete pudesse voltar.

Após o Relatório Taylor, Portman Road se tornou, em 1992, o primeiro estádio da Premier League a ter arquibancadas com assentos nos quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30 mil pessoas.

Momentos marcantes em Portman Road

O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975) : Um confronto pela quinta rodada da Copa da Inglaterra atraiu o público recorde de 38.010 espectadores. Os torcedores lotaram todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico.

Uma aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977) : Um estádio lotado viu a equipe de Bobby Robson superar amplamente um Barcelona que contava com craques do futebol como Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols.

O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024) : Gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão de campo e uma explosão de euforia quando a equipe de Kieran McKenna garantiu o segundo acesso consecutivo e voltou à Premier League após 22 anos de ausência.

O recorde europeu invicto: Portman Road é conhecido como um palco temido por equipes estrangeiras. O Ipswich Town tem um extraordinário retrospecto invicto em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seus domínios sem sofrer uma única derrota e venceu gigantes como Milan, Inter e Real Madrid.

Estrelas da música pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, astro mundial, torcedor do Ipswich Town desde sempre e sócio minoritário do clube, fez uma série histórica de três noites de apresentações no estádio.

Recordes e estatísticas do Ipswich Town

O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular na história do futebol inglês, marcado por seus três grandes títulos e por um retrospecto invicto em casa sem igual nas competições europeias.

Apesar de vir de uma região relativamente pouco conhecida no futebol, o clube de Suffolk conquistou títulos na Inglaterra e na Europa durante suas eras de ouro em meados do século XX.

Principais títulos e conquistas do clube

Campeão da Primeira Divisão : Uma vez (1961-62)

Campeão da Copa da Inglaterra : Uma vez (1977-78)

Campeão da Copa da Uefa : Uma vez (1980-81)

Recordes individuais dos jogadores

Mais jogos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Um caminho para o comando da seleção da Inglaterra

O Ipswich é conhecido por formar técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga em 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, vencedor da Copa da Inglaterra e da Copa da Uefa, saíram diretamente do comando da equipe em Portman Road para dirigir a seleção da Inglaterra, conduzindo-a a seus períodos de maior destaque em Copas do Mundo.

O famoso apelido do Ipswich Town

Embora fosse chamado originalmente de “Blues”, o Ipswich recebeu dos torcedores adversários, em tom de brincadeira, o apelido de “Tractor Boys” durante sua campanha na Premier League de 2000-01, por causa das raízes agrícolas de Suffolk. O clube e seus torcedores adotaram o apelido com orgulho.



