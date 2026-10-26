O Ipswich Town voltou à terra prometida da Premier League logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, espera permanecer por mais tempo. Você já pode garantir lugares em Portman Road e nos jogos fora de casa reservando ingressos hoje.

A torcida do Ipswich Town ainda deve estar eufórica após o segundo lugar na Championship e o acesso direto conquistado na temporada passada, e o entusiasmo seguiu para a nova campanha.

O Ipswich teve atuações impressionantes em casa e mostrou resistência como visitante, qualidade que precisará manter ao longo da temporada se quiser evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Ipswich Town, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Ipswich Town

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 31 de outubro (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (fora de casa) Dom., 8 de novembro (14h) Ipswich Town x Bournemouth Ingressos Portman Road (em casa) Sáb., 21 de novembro (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (fora de casa) Sáb., 28 de novembro (17h30) Ipswich Town x Aston Villa Ingressos Portman Road (em casa) Ter., 1º de dezembro (20h) Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (fora de casa) Sáb., 5 de dezembro (20h) Leeds United x Ipswich Town Ingressos Elland Road (fora de casa) Sáb., 12 de dezembro (15h) Ipswich Town x Newcastle United Ingressos Portman Road (em casa) Dom., 20 de dezembro (14h) Brighton & Hove Albion x Ipswich Town Ingressos American Express Stadium (fora de casa) Sáb., 26 de dezembro (15h) Ipswich Town x Brentford Ingressos Portman Road (em casa) Qua., 30 de dezembro (20h15) Ipswich Town x Chelsea Ingressos Portman Road (em casa) Sáb., 2 de janeiro (15h) Arsenal x Ipswich Town Ingressos Emirates Stadium (fora de casa) Qua., 6 de janeiro (19h30) Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (em casa)

Como comprar ingressos para o Ipswich Town

A principal e mais segura forma de comprar ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town é pelo portal de ingressos eletrônicos do clube. É preciso criar uma conta digital do clube e acessá-la por meio de login único.

Também é possível comprar ingressos pessoalmente na loja Planet Blue Superstore do clube, localizada em Portman Road. Vale observar, porém, que a compra presencial normalmente só é possível em dias sem jogo e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.

Etapas e calendário de venda dos ingressos

Etapa de venda Prazo e condições Sorteio de ingressos Abre cerca de 4 semanas antes do jogo. É exclusivo para membros Super Blues que não possuem ingresso de temporada. Os membros podem se inscrever individualmente ou em grupos. Venda prioritária para membros Os contemplados no sorteio têm acesso primeiro. Depois, os membros não contemplados ou demais membros Super Blues recebem um período exclusivo para comprar os ingressos restantes, com limite de 1 ingresso por membro. Revenda de ingressos de temporada Funciona de forma dinâmica até o dia do jogo. Se quem possui ingresso de temporada não puder comparecer, pode disponibilizar seu lugar pela plataforma oficial de revenda do clube, tornando-o imediatamente disponível para compra por outros membros elegíveis. Venda geral Só ocorre se restarem ingressos após o encerramento de todas as etapas para membros, geralmente 2 semanas antes do jogo. Partidas de destaque da Premier League raramente chegam a essa etapa.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Ipswich Town no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da classificação da partida, da faixa etária que dá direito a desconto e do setor escolhido.

Para a temporada 2026/27, o clube congelou os preços dos ingressos para os jogos, mantendo a mesma estrutura básica de valores da campanha anterior.

Os jogos são divididos em duas categorias principais, de acordo com a procura e o perfil do adversário:

Categoria A : Jogos de destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico de East Anglia e partidas contra os grandes clubes de Londres e Manchester.

Categoria B : Jogos comuns contra equipes que costumam ficar no meio da tabela ou em posições inferiores.

Em geral, um ingresso comum para adulto comprado diretamente do clube custa de £ 27 a mais de £ 38, dependendo de a partida ser da categoria A ou B e de o assento ficar no anel superior ou inferior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road

Portman Road é o estádio histórico do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade de East Anglia, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais queridos da Inglaterra e é usado ininterruptamente pelo Ipswich Town desde 1884.

A partir de 1855, o terreno de Portman Road foi usado pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, passou a jogar em um campo que se sobrepunha à área central do críquete e o desocupava a cada verão para que o críquete pudesse ser retomado.

Após o Relatório Taylor, Portman Road se tornou, em 1992, o primeiro estádio da Premier League a ter arquibancadas inteiramente com assentos nos quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30 mil pessoas.

Momentos marcantes em Portman Road

O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975) : Um confronto da quinta fase da Copa da Inglaterra atraiu um público recorde de 38.010 espectadores. Os torcedores ocuparam todos os espaços das antigas arquibancadas para assistir ao duelo lendário.

Uma aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977) : Um estádio lotado viu a equipe de Bobby Robson superar amplamente um Barcelona que contava com grandes nomes do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens, com gols de Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot.

O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024) : Gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão de campo e uma explosão de comemoração quando a equipe de Kieran McKenna garantiu seu segundo acesso consecutivo, voltando à Premier League após 22 anos de ausência.

O recorde europeu excepcional: Portman Road tem fama de ser um estádio implacável para equipes estrangeiras. O Ipswich Town mantém uma campanha extraordinária de invencibilidade em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seu estádio sem sofrer uma única derrota e venceu gigantes como AC Milan, Inter e Real Madrid.

Estrelas da música pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, estrela mundial, torcedor do Ipswich Town desde sempre e detentor de uma participação minoritária no clube, realizou uma histórica série de três noites de apresentações no estádio.

Recordes e estatísticas do Ipswich Town

O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular e lendário na história do futebol inglês, graças a seus três grandes títulos e a um recorde sem igual de invencibilidade em casa nas competições europeias.

Apesar de vir de uma região relativamente pouco conhecida no futebol, o clube de Suffolk conquistou títulos na Inglaterra e na Europa durante suas eras de ouro em meados do século XX.

Principais títulos do clube

Campeão da Primeira Divisão : Uma vez (1961-62)

Campeão da Copa da Inglaterra : Uma vez (1977-78)

Campeão da Copa da Uefa : Uma vez (1980-81)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Mick Mills (741), John Wark (678)

Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)

O caminho para o comando da seleção inglesa

O Ipswich é conhecido por desenvolver técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga de 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, que venceu a Copa da Inglaterra e a Copa da Uefa, saíram diretamente do comando da equipe em Portman Road para dirigir a seleção inglesa, conduzindo-a a suas melhores fases em Copas do Mundo.

O famoso apelido do Ipswich Town ligado aos tratores

Embora fosse originalmente conhecido como “The Blues”, o clube recebeu de torcedores adversários um apelido bem-humorado ligado aos tratores durante sua campanha na Premier League de 2000-01, por causa das raízes agrícolas de Suffolk. O clube e sua torcida adotaram o apelido com orgulho.



