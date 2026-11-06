Após uma década de ausência, o Hull City finalmente está de volta à Premier League. Você pode assistir ao time ao vivo nesta temporada reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

A torcida do Hull City ainda deve estar comemorando a vitória da equipe sobre o Middlesbrough na final dos playoffs da Championship, disputada em maio no Estádio de Wembley. O entusiasmo continuou no início da nova temporada.

A equipe de Sergej Jakirović teve atuações impressionantes em casa, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, e mostrou resistência fora de casa. É uma qualidade que precisará manter ao longo da temporada se quiser escapar do temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Hull City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Hull City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 7 de nov. (15h) Arsenal x Hull City Ingressos Emirates Stadium (fora de casa) Dom., 22 de nov. (14h) Hull City x Brighton & Hove Albion Ingressos MKM Stadium (em casa) Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park (fora de casa) Qua., 2 de dez. (20h) Hull City x Nottingham Forest Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 5 de dez. (15h) Bournemouth x Hull City Ingressos Vitality Stadium (fora de casa) Sáb., 12 de dez. (15h) Hull City x Tottenham Hotspur Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 19 de dez. (15h) Manchester City x Hull City Ingressos Etihad Stadium (fora de casa) Sáb., 26 de dez. (17h30) Hull City x Liverpool Ingressos MKM Stadium (em casa) Ter., 29 de dez. (19h30) Hull City x Leeds United Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 2 de jan. (15h) Sunderland x Hull City Ingressos Stadium of Light (fora de casa) Ter., 5 de jan. (19h30) Nottingham Forest x Hull City Ingressos City Ground (fora de casa)

Como comprar ingressos para o Hull City

Você pode comprar ingressos oficiais para o Hull City pelo portal de venda online do clube, por telefone com a bilheteria ou pessoalmente na bilheteria. Titulares de carnês de temporada e sócios também podem anunciar ingressos para lugares em jogos em casa que estejam esgotados por meio do guia oficial de revenda de ingressos do Hull City.

Os ingressos geralmente são disponibilizados em etapas de prioridade:

Acesso prioritário : Sócios atuais ou ativos têm a primeira oportunidade de comprar lugares antes da abertura da venda geral.

: Sócios atuais ou ativos têm a primeira oportunidade de comprar lugares antes da abertura da venda geral. Venda geral: Só é aberta se restarem lugares após o encerramento dos períodos prioritários para sócios e titulares de carnês de temporada. Em jogos da Premier League com muita procura, os ingressos frequentemente se esgotam nas etapas de prioridade para sócios.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Hull City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Hull City?

Os ingressos oficiais para jogos no MKM Stadium custam a partir de £ 30 para adultos, £ 16 para quem tem direito a desconto e £ 8 para crianças e adolescentes. O preço exato depende da categoria do jogo, definida pela importância do adversário, e da zona do estádio em que fica o assento.

Os jogos são classificados nas categorias A, B ou C. Partidas com muita procura, como as disputadas contra os seis grandes, ficam na categoria A, enquanto os confrontos de menor destaque são da categoria C.

Os preços iniciais básicos, como os apresentados acima, são sempre calculados com base nos valores da Zona 1 para um jogo da categoria C. Os preços sobem conforme aumentam a categoria da partida ou a faixa de preço do assento.

Setores e zonas de assentos do estádio

O MKM Stadium tem o formato de uma arena contínua com um único nível de arquibancadas, à exceção da arquibancada oeste, que conta com um segundo nível. O estádio é dividido em diferentes zonas de preços:

Arquibancada leste Chris Chilton : Arquibancada de um único nível que se estende ao longo do campo. Os blocos centrais oferecem uma vista privilegiada da lateral do campo, enquanto o canto sudeste tem áreas onde é permitido assistir ao jogo em pé, populares entre os torcedores da casa que mais cantam.

: Arquibancada de um único nível que se estende ao longo do campo. Os blocos centrais oferecem uma vista privilegiada da lateral do campo, enquanto o canto sudeste tem áreas onde é permitido assistir ao jogo em pé, populares entre os torcedores da casa que mais cantam. Arquibancada oeste : A parte mais imponente do estádio. O nível inferior abriga os bancos de reservas, a imprensa e os camarotes premium. O segundo nível elevado, chamado Upper West, está na faixa de preços mais alta do estádio por causa da vista panorâmica.

: A parte mais imponente do estádio. O nível inferior abriga os bancos de reservas, a imprensa e os camarotes premium. O segundo nível elevado, chamado Upper West, está na faixa de preços mais alta do estádio por causa da vista panorâmica. Arquibancada norte : Tradicionalmente recebe os torcedores da casa, especialmente os grupos que mais cantam nos blocos N1–N5.

: Tradicionalmente recebe os torcedores da casa, especialmente os grupos que mais cantam nos blocos N1–N5. Arquibancada sul : Setor destinado às famílias. A área tem assentos não reservados e representa a faixa de preços mais acessível do estádio.

: Setor destinado às famílias. A área tem assentos não reservados e representa a faixa de preços mais acessível do estádio. Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes ficam no canto nordeste. O setor inclui aproximadamente 1.105 lugares onde é permitido assistir ao jogo em pé.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o MKM Stadium

O MKM Stadium é um icônico espaço multiuso para esportes e entretenimento localizado em Kingston upon Hull, na Inglaterra. Conhecido pela arquitetura contemporânea distinta, serve como casa de dois clubes, um de futebol e outro de rugby league.

O estádio foi idealizado no fim da década de 1990, quando o conselho municipal de Hull vendeu ações da Kingston Communications e usou os recursos para financiar uma instalação de última geração. Construído ao custo de £ 44 milhões, levou apenas 14 meses para ficar pronto antes da inauguração oficial, em dezembro de 2002.

O estádio é a casa de dois grandes clubes, que deixaram suas sedes históricas, mas já envelhecidas:

Hull City A.F.C. (apelidado de Tigres): o time de futebol deixou o Boothferry Park

(apelidado de Tigres): o time de futebol deixou o Boothferry Park Hull FC (o Hull FC): o time de rugby league deixou o The Boulevard

Momentos marcantes no MKM Stadium

O jogo inaugural (dezembro de 2002) : O Hull City venceu o Sunderland por 1 a 0 em um amistoso e conquistou o recém-criado Troféu Raich Carter. Steve Melton marcou o primeiro gol da história do estádio.

: O Hull City venceu o Sunderland por 1 a 0 em um amistoso e conquistou o recém-criado Troféu Raich Carter. Steve Melton marcou o primeiro gol da história do estádio. O início da trajetória na Premier League (2008) : Após o acesso à primeira divisão, os primeiros jogos em casa pela Premier League se tornaram lendários, incluindo uma famosa vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool.

: Após o acesso à primeira divisão, os primeiros jogos em casa pela Premier League se tornaram lendários, incluindo uma famosa vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool. A batalha dos 11 jogadores (2003): O primeiro jogo do Hull FC no estádio foi uma partida da Challenge Cup contra o Halifax. Apesar das expulsões de dois jogadores do Hull, a equipe de 11 jogadores lutou até conquistar uma memorável vitória por 24 a 16.

Ampliação futura: A estrutura do estádio foi projetada pela Arup Sport e pela Miller Partnership para permitir a construção de um nível superior adicional sobre a arquibancada leste. Se necessário, isso poderia elevar a capacidade para 34 mil lugares sem grandes alterações.

Recordes e estatísticas do Hull City

Fundado em 1904, o Hull City Association Football Club, apelidado de Tigres, tem uma história fascinante, marcada pela perseverança nas divisões inferiores, por uma ascensão impressionante à Premier League no século 21 e por visitas inesquecíveis ao Estádio de Wembley.

Títulos e conquistas do clube

Campeão da terceira divisão inglesa (League One / Division Three) : 4 vezes

: 4 vezes Vencedor dos playoffs da segunda divisão inglesa (Championship): 3 vezes

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Mais gols: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

O fim de uma espera de 104 anos (2008)

Depois de mais de um século disputando as divisões inferiores, o Hull City chegou à primeira divisão pela primeira vez. O herói local Dean Windass marcou um gol de voleio espetacular no primeiro tempo, em Wembley, na final dos playoffs da Championship, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Bristol City. O capitão Ian Ashbee também conseguiu o feito de usar a braçadeira do clube nas quatro divisões profissionais.

A final da Copa da Inglaterra de 2014 e a estreia europeia

O Hull City chegou à sua primeira final de uma grande copa em 2014. Em um início arrasador em Wembley, gols de James Chester e Curtis Davies abriram uma vantagem de 2 a 0 sobre o Arsenal em oito minutos. O Arsenal reagiu e venceu por 3 a 2 na prorrogação, mas a campanha histórica garantiu ao Hull sua primeira e única participação na Liga Europa da Uefa, na temporada 2014/15.