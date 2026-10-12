Depois de uma década longe da Premier League, o Hull City finalmente está de volta. Você pode assistir ao time ao vivo nesta temporada reservando seus ingressos para os jogos hoje mesmo.

A torcida do Hull City ainda deve estar comemorando a vitória do time sobre o Middlesbrough na final dos playoffs da Championship, disputada em maio no Wembley Stadium. O entusiasmo continuou no início da nova temporada.

O time comandado por Sergej Jakirović teve atuações impressionantes em casa, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, e demonstrou resistência fora de casa. É uma qualidade que precisará manter ao longo da temporada para evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Hull City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Hull City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 17 de out. (15h) Fulham x Hull City Ingressos Craven Cottage (fora de casa) Dom., 25 de out. (14h) Hull City x Brentford Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 31 de out. (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 7 de nov. (15h) Arsenal x Hull City Ingressos Emirates Stadium (fora de casa) Dom., 22 de nov. (14h) Hull City x Brighton & Hove Albion Ingressos MKM Stadium (em casa) Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park (fora de casa) Qua., 2 de dez. (20h) Hull City x Nottingham Forest Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 5 de dez. (15h) Bournemouth x Hull City Ingressos Vitality Stadium (fora de casa) Sáb., 12 de dez. (15h) Hull City x Tottenham Hotspur Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 19 de dez. (15h) Manchester City x Hull City Ingressos Etihad Stadium (fora de casa) Sáb., 26 de dez. (17h30) Hull City x Liverpool Ingressos MKM Stadium (em casa) Ter., 29 de dez. (19h30) Hull City x Leeds United Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 2 de jan. (15h) Sunderland x Hull City Ingressos Stadium of Light (fora de casa) Ter., 5 de jan. (19h30) Nottingham Forest x Hull City Ingressos City Ground (fora de casa)

Como comprar ingressos para o Hull City

Você pode comprar ingressos oficiais para o Hull City pelo portal eletrônico de ingressos do clube, por telefone, ligando para a bilheteria, ou pessoalmente na bilheteria. Quem tem cartão de temporada e os associados também podem anunciar assentos para jogos em casa com ingressos esgotados por meio do guia oficial da plataforma de revenda de ingressos do Hull City.

Os ingressos geralmente são disponibilizados em etapas de prioridade:

Acesso prioritário : Associados com cadastro vigente têm a primeira oportunidade de comprar assentos, antes da abertura das vendas ao público geral.

Venda geral : Só começa se ainda houver assentos disponíveis após o encerramento das etapas prioritárias para associados e titulares de cartões de temporada. Em jogos da Premier League com muita procura, os ingressos frequentemente se esgotam durante essas etapas.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Hull City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca assentos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Hull City?

Os preços oficiais dos ingressos para jogos no MKM Stadium começam em £ 30 para adultos, £ 16 para quem tem direito a desconto e £ 8 para crianças e adolescentes. O valor exato depende da categoria do jogo, definida pelo destaque do adversário, e da zona do estádio onde fica o assento.

Os jogos são classificados nas categorias A, B ou C. Partidas com muita procura, como as disputadas contra os clubes do chamado “Big Six”, ficam na categoria A, enquanto jogos de menor destaque são da categoria C.

Os preços básicos de entrada, como os indicados acima, são sempre calculados com base nos valores da Zona 1 para um jogo da categoria C. Eles aumentam conforme a categoria da partida ou o setor dos assentos.

Setores e zonas de assentos do estádio

O MKM Stadium foi projetado como uma estrutura contínua de um único nível, com exceção da West Stand, que tem um segundo nível. O estádio é dividido em diferentes zonas de preços:

Chris Chilton East Stand : Arquibancada de um único nível que se estende ao longo do campo. Os blocos centrais oferecem uma vista privilegiada da lateral do gramado, enquanto o canto sudeste tem áreas para assistir ao jogo em pé com segurança, populares entre os torcedores da casa que mais cantam.

West Stand : A parte mais imponente do estádio. O nível inferior abriga os bancos de reservas, a imprensa e as áreas de hospitalidade premium. O segundo nível elevado (Upper West) está na faixa de preços mais alta do estádio por oferecer uma vista panorâmica.

North Stand : Tradicionalmente recebe os torcedores da casa, especialmente nos setores N1–N5, onde a torcida canta mais alto.

South Stand : O setor reservado às famílias. A área tem assentos não numerados e fica na faixa de preços mais acessível do estádio.

Setor da torcida visitante : Os torcedores visitantes ficam no canto nordeste. O setor inclui aproximadamente 1.105 lugares para assistir ao jogo em pé com segurança.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o MKM Stadium

O MKM Stadium é um emblemático espaço multiuso para esportes e entretenimento localizado em Kingston upon Hull, na Inglaterra. Conhecido por sua arquitetura contemporânea marcante, serve como casa tanto para o futebol quanto para o rugby league.

O estádio foi idealizado no fim da década de 1990, quando o conselho municipal de Hull vendeu ações da Kingston Communications e usou os recursos para financiar uma instalação de última geração. Construído ao custo de £ 44 milhões, ficou pronto em apenas 14 meses e foi inaugurado oficialmente em dezembro de 2002.

O estádio é a casa de dois grandes clubes, que deixaram suas instalações históricas, porém envelhecidas:

Hull City A.F.C. (os Tigres): o time de futebol deixou o Boothferry Park

Hull FC (o time de rugby league conhecido como Airlie Birds): deixou o The Boulevard

Momentos memoráveis no MKM Stadium

O jogo inaugural (dezembro de 2002) : O Hull City venceu o Sunderland por 1 a 0 em um amistoso e conquistou o recém-criado “Raich Carter Trophy”. Steve Melton marcou o histórico primeiro gol no estádio.

O início na Premier League (2008) : Após o acesso à primeira divisão, os primeiros jogos em casa pela Premier League se tornaram lendários, incluindo uma famosa vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool.

A batalha dos 11 jogadores (2003) : A primeira partida do Hull FC no estádio foi contra o Halifax, pela Challenge Cup. Apesar de dois jogadores do Hull terem sido expulsos, o elenco de 11 atletas lutou até conquistar uma vitória memorável por 24 a 16.

Ampliação futura: A estrutura do estádio foi projetada pela Arup Sport e pela Miller Partnership para permitir a instalação de um nível superior adicional sobre a East Stand, o que poderia elevar a capacidade a 34 mil lugares, se necessário.

Recordes e estatísticas do Hull City

Fundado em 1904, o Hull City Association Football Club, apelidado de Tigres, tem uma história fascinante, marcada pela luta nas divisões inferiores, por uma ascensão marcante à Premier League no século 21 e por visitas inesquecíveis ao Wembley Stadium.

Títulos e principais conquistas do clube

Campeão da terceira divisão inglesa (League One / Division Three) : 4 vezes

Vencedor dos playoffs da segunda divisão inglesa(Championship) : 3 vezes

Recordes individuais dos jogadores

Mais jogos: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Mais gols: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

O fim da espera de 104 anos (2008)

Depois de mais de um século nas divisões inferiores, o Hull City chegou à primeira divisão pela primeira vez. Ídolo local, Dean Windass marcou um gol de voleio impressionante no primeiro tempo da final dos playoffs da Championship, em Wembley, e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Bristol City. O capitão Ian Ashbee ficou conhecido por ter comandado o clube em todas as quatro divisões profissionais.

A final da Copa da Inglaterra de 2014 e a estreia europeia

O Hull City chegou à sua primeira final de uma grande competição de copa em 2014. Em um início arrasador em Wembley, gols de James Chester e Curtis Davies colocaram o time em vantagem de 2 a 0 sobre o Arsenal em oito minutos. O Arsenal reagiu e venceu por 3 a 2 na prorrogação, mas a campanha histórica garantiu ao Hull sua primeira e única participação na Liga Europa da UEFA, na temporada 2014/15.



