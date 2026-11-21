Depois de uma década longe, o Hull City finalmente está de volta à Premier League. Você pode assistir ao time em campo nesta temporada comprando ingressos para os jogos.

A torcida do Hull City ainda comemora a vitória da equipe sobre o Middlesbrough na final dos playoffs da Championship, disputada no Estádio de Wembley em maio, e o entusiasmo continuou no início da nova temporada.

O time de Sergej Jakirović teve atuações impressionantes em casa, incluindo a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United na estreia da temporada. Também mostrou resiliência fora de casa, qualidade que precisará manter ao longo da campanha se quiser escapar do temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos para os jogos do Hull City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Hull City

Data e horário Jogo Ingressos Local Dom., 22 de nov. (14h) Hull City x Brighton & Hove Albion Ingressos MKM Stadium (em casa) Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park (fora de casa) Qua., 2 de dez. (20h) Hull City x Nottingham Forest Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 5 de dez. (15h) Bournemouth x Hull City Ingressos Vitality Stadium (fora de casa) Sáb., 12 de dez. (15h) Hull City x Tottenham Hotspur Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 19 de dez. (15h) Manchester City x Hull City Ingressos Etihad Stadium (fora de casa) Sáb., 26 de dez. (17h30) Hull City x Liverpool Ingressos MKM Stadium (em casa) Ter., 29 de dez. (19h30) Hull City x Leeds United Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 2 de jan. (15h) Sunderland x Hull City Ingressos Stadium of Light (fora de casa) Ter., 5 de jan. (19h30) Nottingham Forest x Hull City Ingressos City Ground (fora de casa)

Como comprar ingressos para o Hull City

Você pode comprar ingressos oficiais para o Hull City pelo portal eletrônico de ingressos do clube, por telefone com a bilheteria ou pessoalmente na bilheteria. Quem tem plano de temporada ou é sócio também pode colocar à venda lugares para jogos em casa com ingressos esgotados por meio do guia oficial de revenda de ingressos do Hull City.

Os ingressos geralmente são disponibilizados em etapas de prioridade:

Acesso prioritário : Sócios atuais ou ativos têm a primeira oportunidade de comprar lugares, antes da abertura das vendas ao público geral.

: Sócios atuais ou ativos têm a primeira oportunidade de comprar lugares, antes da abertura das vendas ao público geral. Venda ao público geral: Só começa se restarem lugares após o encerramento dos períodos de prioridade para sócios e titulares de planos de temporada. Em jogos de grande procura da Premier League, os ingressos frequentemente se esgotam nas etapas de prioridade.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Hull City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Hull City?

Os ingressos oficiais para jogos no MKM Stadium custam a partir de £ 30 para adultos, £ 16 para quem tem direito a desconto e £ 8 para crianças e adolescentes. O preço exato depende da categoria da partida, determinada pelo destaque do adversário, e da zona do estádio em que fica o assento.

Os jogos são classificados nas categorias A, B ou C. Partidas de grande procura, como as contra os seis grandes, entram na categoria A, enquanto jogos de menor destaque ficam na categoria C.

Os preços iniciais básicos, como os apresentados acima, são sempre calculados com base nos valores da Zona 1 para uma partida da categoria C. Os preços aumentam conforme a categoria do jogo ou do setor.

Setores e zonas do estádio

O MKM Stadium foi projetado como uma estrutura contínua de arquibancadas com um único nível, à exceção da arquibancada oeste, que tem um segundo nível. O estádio é dividido em diferentes zonas de preços:

Arquibancada leste Chris Chilton : Tem um único nível e se estende ao longo do campo. Os blocos centrais oferecem vistas privilegiadas da lateral, enquanto o canto sudeste conta com áreas para assistir aos jogos em pé, populares entre os torcedores da casa que mais cantam.

: Tem um único nível e se estende ao longo do campo. Os blocos centrais oferecem vistas privilegiadas da lateral, enquanto o canto sudeste conta com áreas para assistir aos jogos em pé, populares entre os torcedores da casa que mais cantam. Arquibancada oeste : É a parte mais imponente do estádio. O nível inferior abriga os bancos de reservas, a imprensa e os espaços premium de hospitalidade. O segundo nível, mais elevado, fica no topo da tabela de preços do estádio por sua vista panorâmica.

: É a parte mais imponente do estádio. O nível inferior abriga os bancos de reservas, a imprensa e os espaços premium de hospitalidade. O segundo nível, mais elevado, fica no topo da tabela de preços do estádio por sua vista panorâmica. Arquibancada norte : Tradicionalmente recebe torcedores da casa, especialmente os grupos que mais cantam nos blocos N1–N5.

: Tradicionalmente recebe torcedores da casa, especialmente os grupos que mais cantam nos blocos N1–N5. Arquibancada sul : É o setor destinado às famílias. Tem lugares não reservados e concentra os preços mais acessíveis do estádio.

: É o setor destinado às famílias. Tem lugares não reservados e concentra os preços mais acessíveis do estádio. Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes ficam no canto nordeste. O setor inclui cerca de 1.105 lugares para assistir aos jogos em pé.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações e consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o MKM Stadium

O MKM Stadium é um emblemático espaço multiuso para esportes e entretenimento localizado em Kingston upon Hull, na Inglaterra. Conhecido por sua arquitetura contemporânea distinta, serve de casa para duas equipes, uma de futebol e outra de rugby league.

O estádio foi idealizado no fim da década de 1990, quando o Conselho Municipal de Hull vendeu ações da Kingston Communications e usou os recursos para financiar uma instalação de última geração. Construído ao custo de £ 44 milhões, ficou pronto em apenas 14 meses e foi inaugurado oficialmente em dezembro de 2002.

O estádio é a casa de dois grandes clubes, que deixaram suas antigas instalações históricas:

Hull City A.F.C. (Hull City): o time de futebol saiu do Boothferry Park

(Hull City): o time de futebol saiu do Boothferry Park Hull FC (Hull FC): o time de rugby league saiu do The Boulevard

Momentos marcantes no MKM Stadium

O jogo inaugural (dezembro de 2002) : O Hull City venceu o Sunderland por 1 a 0 em um amistoso e conquistou o recém-criado Troféu Raich Carter. Steve Melton marcou o primeiro gol da história do estádio.

: O Hull City venceu o Sunderland por 1 a 0 em um amistoso e conquistou o recém-criado Troféu Raich Carter. Steve Melton marcou o primeiro gol da história do estádio. A chegada à Premier League (2008) : Após o acesso à primeira divisão, os primeiros jogos em casa pela Premier League se tornaram lendários, incluindo uma célebre vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool.

: Após o acesso à primeira divisão, os primeiros jogos em casa pela Premier League se tornaram lendários, incluindo uma célebre vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool. A batalha dos 11 jogadores (2003): O primeiro jogo do Hull FC no estádio foi contra o Halifax, pela Challenge Cup. Apesar da expulsão de dois jogadores do Hull, a equipe de 11 jogadores lutou até conquistar uma memorável vitória por 24 a 16.

Expansão futura: A estrutura do estádio foi projetada pela Arup Sport e pela Miller Partnership para permitir a construção de um nível superior adicional sobre a arquibancada leste, o que poderia elevar a capacidade para 34.000 lugares, se necessário.

Recordes e estatísticas do Hull City

Fundado em 1904, o Hull City Association Football Club tem uma história fascinante, marcada pela perseverança nas divisões inferiores, pela ascensão à Premier League no século 21 e por visitas inesquecíveis ao Estádio de Wembley.

Títulos e conquistas do clube

Campeão da terceira divisão inglesa (League One / Division Three) : 4 vezes

: 4 vezes Vencedor dos playoffs da segunda divisão inglesa (Championship): 3 vezes

Recordes individuais

Mais jogos: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Mais gols: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

O fim de uma espera de 104 anos (2008)

Depois de mais de um século nas divisões inferiores, o Hull City chegou à primeira divisão pela primeira vez. O herói local Dean Windass marcou um golaço de voleio no primeiro tempo, em Wembley, na final dos playoffs da Championship, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Bristol City. O capitão Ian Ashbee também completou o feito de liderar o clube como capitão nas quatro divisões profissionais.

A final da Copa da Inglaterra de 2014 e a estreia europeia

O Hull City chegou à sua primeira final de uma grande copa em 2014. Em um início arrasador em Wembley, James Chester e Curtis Davies marcaram e colocaram o Hull City em vantagem de 2 a 0 sobre o Arsenal nos primeiros oito minutos. O Arsenal reagiu e venceu por 3 a 2 na prorrogação, mas a campanha histórica garantiu ao Hull sua primeira e única participação na Liga Europa da UEFA, na temporada 2014/15.