Depois de uma década fora, o Hull City está finalmente de volta à Premier League. Você pode assistir ao time ao vivo nesta temporada reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

A torcida do Hull City ainda deve estar empolgada com a vitória sobre o Middlesbrough na final dos playoffs da Championship, disputada em maio no Wembley Stadium, e o entusiasmo continuou no início da nova campanha.

O time de Sergej Jakirović teve atuações impressionantes em casa, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, e demonstrou resistência fora de casa. É uma qualidade que precisará manter ao longo da temporada se quiser evitar o temido rebaixamento.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Hull City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Hull City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 31 de outubro (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 7 de novembro (15h) Arsenal x Hull City Ingressos Emirates Stadium (fora de casa) Dom., 22 de novembro (14h) Hull City x Brighton & Hove Albion Ingressos MKM Stadium (em casa) Dom., 29 de novembro (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park (fora de casa) Qua., 2 de dezembro (20h) Hull City x Nottingham Forest Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 5 de dezembro (15h) Bournemouth x Hull City Ingressos Vitality Stadium (fora de casa) Sáb., 12 de dezembro (15h) Hull City x Tottenham Hotspur Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 19 de dezembro (15h) Manchester City x Hull City Ingressos Etihad Stadium (fora de casa) Sáb., 26 de dezembro (17h30) Hull City x Liverpool Ingressos MKM Stadium (em casa) Ter., 29 de dezembro (19h30) Hull City x Leeds United Ingressos MKM Stadium (em casa) Sáb., 2 de janeiro (15h) Sunderland x Hull City Ingressos Stadium of Light (fora de casa) Ter., 5 de janeiro (19h30) Nottingham Forest x Hull City Ingressos City Ground (fora de casa)

Como comprar ingressos para o Hull City

Você pode comprar ingressos oficiais para os jogos do Hull City pelo portal de venda eletrônica do clube, por telefone ou pessoalmente na bilheteria. Quem tem carnê de temporada ou é associado também pode disponibilizar lugares para jogos em casa com ingressos esgotados por meio do guia oficial de revenda de ingressos do Hull City.

Os ingressos costumam ser liberados em etapas de prioridade:

Acesso prioritário : associados atuais ou ativos têm a primeira oportunidade de comprar lugares antes da abertura das vendas ao público geral.

Venda ao público geral : só começa se ainda houver lugares disponíveis após o fim dos períodos de prioridade para associados e titulares de carnês de temporada. Em jogos da Premier League com alta procura, os ingressos frequentemente se esgotam durante as etapas de venda para associados ou de acesso prioritário.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Hull City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Hull City?

Os preços oficiais dos ingressos para jogos no MKM Stadium começam em £ 30 para adultos, £ 16 para pessoas com direito a desconto e £ 8 para crianças e adolescentes. O valor exato depende da categoria do jogo, definida pela relevância do adversário, e da zona do estádio onde fica o assento.

Os jogos são classificados nas categorias A, B ou C. Partidas de alta procura, como as contra o “Big Six”, ficam na categoria A, enquanto jogos de menor destaque ficam na categoria C.

Os preços básicos mais baixos, como os mostrados acima, são sempre calculados com base nos valores da Zona 1 para um jogo da categoria C. Os preços aumentam conforme a categoria da partida ou a faixa de assentos.

Setores e zonas de assentos do estádio

O MKM Stadium tem o formato de uma arena contínua com um único nível de arquibancadas, à exceção da West Stand, que conta com um segundo nível. O estádio é dividido em diferentes zonas de preços:

Chris Chilton East Stand : arquibancada de um único nível que se estende por toda a lateral do campo. Os blocos centrais oferecem uma vista privilegiada da lateral, enquanto o canto sudeste tem áreas para assistir ao jogo em pé, populares entre os torcedores da casa que mais cantam.

West Stand : a parte mais imponente do estádio. O nível inferior abriga os bancos de reservas, a imprensa e os espaços de hospitalidade premium. O segundo nível elevado (Upper West) fica no topo da tabela de preços do estádio por causa de sua vista panorâmica.

North Stand : tradicionalmente recebe os torcedores da casa, especialmente os grupos que mais cantam nos blocos N1–N5.

South Stand : arquibancada destinada às famílias. A área não tem assentos marcados e reúne os ingressos de menor preço do estádio.

Setor da torcida visitante : os torcedores visitantes ficam no canto nordeste. O setor inclui aproximadamente 1.105 lugares para assistir ao jogo em pé.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o MKM Stadium

O MKM Stadium é um emblemático espaço multiuso para esportes e entretenimento localizado em Kingston upon Hull, na Inglaterra. Conhecido por sua arquitetura contemporânea distinta, o estádio é a casa de dois clubes, um de futebol e outro de rugby league.

O estádio foi concebido no fim da década de 1990, quando o conselho municipal de Hull vendeu ações da Kingston Communications e usou os recursos para financiar uma instalação de última geração. Construído ao custo de £ 44 milhões, ficou pronto em apenas 14 meses e foi inaugurado oficialmente em dezembro de 2002.

O estádio é a casa de dois grandes clubes, que deixaram suas antigas sedes históricas:

Hull City A.F.C. (os Tigres): o time de futebol deixou o Boothferry Park

Hull FC (clube conhecido como Hull FC): o time de rugby league deixou o The Boulevard

Momentos marcantes no MKM Stadium

O jogo inaugural (dezembro de 2002) : o Hull City venceu o Sunderland por 1 a 0 em um amistoso e conquistou o recém-criado “Raich Carter Trophy”. Steve Melton marcou o primeiro gol da história do estádio.

A chegada à Premier League (2008) : após o acesso à primeira divisão, os primeiros jogos em casa na Premier League se tornaram lendários, incluindo uma famosa vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool.

A batalha dos 11 homens (2003) : o primeiro jogo do Hull FC no estádio foi contra o Halifax, pela Challenge Cup. Apesar da expulsão de dois jogadores do Hull, o elenco de 11 homens lutou até conquistar uma vitória memorável por 24 a 16.

Expansão futura: a estrutura do estádio foi projetada pela Arup Sport e pela Miller Partnership para permitir a construção de um nível superior adicional sobre a East Stand. Se necessário, a capacidade poderia ser ampliada para 34.000 lugares sem grandes alterações.

Recordes e estatísticas do Hull City

Fundado em 1904, o Hull City Association Football Club, conhecido como os Tigres, tem uma história fascinante, marcada pela perseverança nas divisões inferiores, por uma ascensão espetacular à Premier League no século 21 e por visitas inesquecíveis ao Wembley Stadium.

Títulos e principais conquistas do clube

Campeão da terceira divisão inglesa (League One / Division Three) : 4 vezes

Vencedor dos playoffs da segunda divisão inglesa(Championship) : 3 vezes

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Mais gols: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

O fim de uma espera de 104 anos (2008)

Depois de mais de um século nas divisões inferiores, o Hull City chegou à primeira divisão pela primeira vez. Herói local, Dean Windass marcou um golaço de voleio no primeiro tempo da final dos playoffs da Championship, em Wembley, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Bristol City. O capitão Ian Ashbee, como ficou célebre, completou a façanha de ter sido capitão do clube nas quatro divisões profissionais.

A final da Copa da Inglaterra de 2014 e a estreia europeia

O Hull City chegou à sua primeira final de uma grande copa em 2014. Em um início fulminante em Wembley, gols de James Chester e Curtis Davies colocaram o time em vantagem de 2 a 0 contra o Arsenal em oito minutos. O Arsenal reagiu e venceu por 3 a 2 na prorrogação, mas a campanha histórica garantiu ao Hull sua primeira e única participação na Liga Europa da UEFA, na temporada 2014/15.



