Após conquistar o título da Championship na última temporada sob o comando de Frank Lampard, o Coventry City está de volta à Premier League depois de 25 anos de ausência. Não perca a chance de ver o time em ação: compre hoje ingressos para os próximos jogos.

O Coventry City sabe que terá uma tarefa difícil ao longo da temporada, mas os primeiros sinais indicam que possui a garra necessária para escapar do rebaixamento.

Depois de um início complicado sem vitórias, que incluiu visitas difíceis a Arsenal e Manchester City, o Coventry conquistou triunfos consecutivos sobre Nottingham Forest e Newcastle, elevando o ânimo de jogadores e torcedores. Agora, buscará manter o bom desempenho.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Coventry City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Coventry City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 24 de outubro (15h) Premier League: Coventry City x Fulham Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 31 de outubro (15h) Premier League: Coventry City x Sunderland Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sex., 6 de novembro (20h) Premier League: Everton x Coventry City Ingressos Hill Dickinson Stadium (fora) Sáb., 21 de novembro (15h) Premier League: Coventry City x Crystal Palace Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 28 de novembro (15h) Premier League: Leeds United x Coventry City Ingressos Elland Road (fora) Qua., 2 de dezembro (20h) Premier League: Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 5 de dezembro (15h) Premier League: Manchester United x Coventry City Ingressos Old Trafford (fora) Sáb., 12 de dezembro (15h) Premier League: Coventry City x Aston Villa Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 19 de dezembro (15h) Premier League: Bournemouth x Coventry City Ingressos Vitality Stadium (fora) Dom., 27 de dezembro (14h) Premier League: Coventry City x Chelsea Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Qua., 30 de dezembro (19h30) Premier League: Coventry City x Brentford Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 2 de janeiro (15h) Premier League: Liverpool x Coventry City Ingressos Anfield (fora) Qua., 6 de janeiro (19h30) Premier League: Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (fora)

Como comprar ingressos para o Coventry City

Para comprar ingressos oficiais para os jogos do Coventry City, é preciso recorrer aos canais oficiais do clube. As vendas seguem etapas de prioridade, começando pelos sócios antes de serem abertas aos torcedores com histórico de compras.

Os ingressos para os jogos são disponibilizados primeiro aos sócios Sky Blue Members. Se restarem entradas, a etapa seguinte é aberta aos torcedores com histórico de compras. Jogos muito procurados ou clássicos locais raramente chegam à venda geral para o público, a fim de impedir que torcedores visitantes comprem lugares no setor da torcida da casa.

Para cada partida, o calendário de venda de ingressos depende estritamente da data do jogo. As vendas costumam começar cerca de três a quatro semanas antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Coventry City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Coventry City?

Os preços dos ingressos oficiais por jogo e dos planos de temporada do Coventry City para a campanha de 2026/27 na Premier League variam conforme a categoria da partida, o setor do estádio e a faixa etária. Os ingressos comuns para adultos geralmente custam entre £ 30 e £ 55.

O clube utiliza um sistema de categorias de jogos (categoria A, categoria B e categoria C) baseado na procura por ingressos, além de diferentes setores no Coventry Building Society Arena:

Setor / tipo de categoria Faixa de preço para adultos (aprox.) Setor padrão £ 30 a £ 55 Setor familiar £ 30 a £ 55 Setor premium £ 42 a mais de £ 80 Setor premium com assentos acolchoados £ 47 a mais de £ 60

Pacotes de hospitalidade: camarotes executivos, acesso a lounges e refeições VIP custam a partir de aproximadamente £ 120 a £ 250 ou mais por pessoa.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Coventry Building Society Arena

O Coventry Building Society Arena, conhecido anteriormente como Ricoh Arena, é um estádio multiúso e complexo de exposições localizado em Coventry, com capacidade para 32.609 pessoas.

Inaugurado em agosto de 2005, o complexo de £ 113 milhões reúne eventos esportivos, grandes exposições empresariais, um cassino e um hotel no mesmo local.

O Coventry City Football Club deixou sua histórica casa, o Highfield Road, para se instalar no estádio em 2005. No entanto, a história da arena foi fortemente marcada por disputas turbulentas sobre propriedade e aluguel.

Em consequência desses problemas, o clube foi obrigado a mandar temporariamente seus jogos fora da cidade, no Sixfields, em Northampton, e no St Andrew's, em Birmingham.

Um marco histórico veio em agosto de 2025, quando o Coventry City concluiu a compra da arena e passou a ser proprietário integral de seu estádio pela primeira vez na história do clube.

Momentos marcantes no Coventry Building Society Arena

O jogo de abertura : a arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de uma torcida da casa em êxtase.

A decisão com recorde de público : o estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores compareceram à decisiva partida dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0.

Jogos Olímpicos de Londres 2012 : o local recebeu partidas de futebol dos Jogos Olímpicos e foi rebatizado de “City of Coventry Stadium” durante o torneio devido às rígidas regras de patrocínio corporativo.

O primeiro hat-trick: em dezembro de 2009, o atacante Freddy Eastwood, do Coventry City, marcou três gols em uma partida contra o Peterborough United, o primeiro hat-trick da história da arena.

Recordes e estatísticas do Coventry City

O Coventry City Football Club, conhecido por seu apelido ligado à cor azul-celeste, ocupa um lugar singular, marcado pela resiliência, na história do futebol inglês. Fundado em 1883 como Singers F.C. e rebatizado em 1898, o clube é lembrado por seus 34 anos consecutivos na primeira divisão.

Títulos e conquistas do clube

Copa da Inglaterra : 1 título (1987)

EFL Trophy : 1 título (2017)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Mais gols: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

A revolução do Coventry City (1962 a 1967)

O icônico técnico Jimmy Hill transformou a identidade do clube ao introduzir o uniforme azul-celeste, o hino do clube e programas de jogo modernos. Ele levou o Coventry à First Division pela primeira vez em 1967.

A glória na Copa da Inglaterra

Sob o comando de John Sillett e George Curtis, o Coventry venceu por 3 a 2, na prorrogação, um Tottenham Hotspur repleto de estrelas em Wembley. O lendário gol de cabeça de Keith Houchen, em um mergulho, permanece como uma das imagens mais emblemáticas da história da Copa da Inglaterra.



