Depois da conquista sensacional do título da EFL Championship na temporada passada, sob o comando de Frank Lampard, o Coventry City está de volta à Premier League após 25 anos de ausência. Não perca a chance de ver o time em campo: compre hoje mesmo ingressos para os próximos jogos.

O Coventry City sabe que terá uma batalha difícil ao longo da temporada, mas os primeiros sinais indicam que o time tem a capacidade de luta necessária para se manter fora da zona de rebaixamento.

Após um início complicado sem vitórias, que incluiu visitas difíceis a Arsenal e Manchester City, o Coventry venceu Nottingham Forest, Newcastle e Sunderland. Os resultados elevaram o ânimo de jogadores e torcedores, e o time tentará dar sequência a essas atuações.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Coventry City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Coventry City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 21 de nov. (15h) Premier League: Coventry City x Crystal Palace Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 28 de nov. (15h) Premier League: Leeds United x Coventry City Ingressos Elland Road (fora) Qua., 2 de dez. (20h) Premier League: Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 5 de dez. (15h) Premier League: Manchester United x Coventry City Ingressos Old Trafford (fora) Sáb., 12 de dez. (15h) Premier League: Coventry City x Aston Villa Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 19 de dez. (15h) Premier League: Bournemouth x Coventry City Ingressos Vitality Stadium (fora) Dom., 27 de dez. (14h) Premier League: Coventry City x Chelsea Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Qua., 30 de dez. (19h30) Premier League: Coventry City x Brentford Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 2 de jan. (15h) Premier League: Liverpool x Coventry City Ingressos Anfield (fora) Qua., 6 de jan. (19h30) Premier League: Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (fora)

Como comprar ingressos para o Coventry City

Para comprar ingressos oficiais do Coventry City, é preciso recorrer aos canais principais do clube. As vendas seguem etapas de prioridade: começam pelos sócios e depois são abertas a torcedores com histórico de compras.

Os ingressos para cada jogo são colocados à venda primeiro para os sócios do Coventry City. Se ainda houver entradas disponíveis, a etapa seguinte é aberta a torcedores que já fizeram compras anteriormente. Jogos de grande procura ou clássicos locais raramente chegam a uma venda realmente aberta ao público, para impedir que torcedores visitantes comprem lugares no setor da torcida da casa.

Para cada partida, o calendário de vendas depende estritamente da data do jogo. Em geral, as vendas começam cerca de 3 a 4 semanas antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Coventry City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Coventry City?

Os preços dos ingressos oficiais para jogos e dos planos de temporada do Coventry City na Premier League 2026/27 variam conforme a categoria da partida, o setor e a faixa etária. Para adultos, os ingressos comuns geralmente custam de £ 30 a £ 55.

O clube adota um sistema de categorias de jogos (Categoria A, Categoria B e Categoria C) baseado na procura por cada partida, além de oferecer diferentes setores no Coventry Building Society Arena:

Setor / tipo de categoria Faixa de preço para adultos (aprox.) Setor padrão £ 30 a £ 55 Setor familiar £ 30 a £ 55 Setor premium £ 42 a £ 80 ou mais Setor premium com assentos acolchoados £ 47 a £ 60 ou mais

Pacotes de hospitalidade: Camarotes executivos, acesso a lounges e refeições VIP custam a partir de aproximadamente £ 120 a £ 250 ou mais por pessoa.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Coventry Building Society Arena

O Coventry Building Society Arena, historicamente conhecido como Ricoh Arena, é um estádio multiuso e complexo de exposições com capacidade para 32.609 pessoas, localizado em Coventry.

Inaugurado em agosto de 2005, o complexo de £ 113 milhões reúne esporte, grandes exposições empresariais, um cassino e um hotel no mesmo local.

O Coventry City Football Club deixou sua antiga casa, o Highfield Road, para se instalar no estádio em 2005. No entanto, a história da arena foi marcada por disputas turbulentas envolvendo sua propriedade e o aluguel.

Por causa desses problemas, o clube foi obrigado a mandar temporariamente seus jogos fora da cidade, no Sixfields, em Northampton, e no St Andrew's, em Birmingham.

Um marco histórico veio em agosto de 2025, quando o Coventry City concluiu a compra da arena e passou a ser proprietário integral de seu estádio pela primeira vez na história do clube.

Momentos marcantes no Coventry Building Society Arena

O jogo de inauguração : A arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de uma torcida da casa eufórica.

: A arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de uma torcida da casa eufórica. A decisão do recorde de público : O estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores compareceram à decisão decisiva dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0.

: O estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores compareceram à decisão decisiva dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0. Olimpíadas de Londres de 2012: O local recebeu partidas do futebol olímpico e foi rebatizado de “City of Coventry Stadium” durante o torneio devido às rígidas regras sobre patrocínio empresarial.

O primeiro hat-trick: Em dezembro de 2009, o atacante Freddy Eastwood, do Coventry City, marcou o primeiro hat-trick da história do estádio em uma partida contra o Peterborough United.

Recordes e estatísticas do Coventry City

O Coventry City Football Club, conhecido pelo apelido relacionado ao azul-celeste, ocupa um lugar singular e marcado pela superação na história do futebol inglês. Fundado em 1883 como Singers F.C. antes de mudar de nome em 1898, o clube é lembrado por sua permanência ininterrupta de 34 anos na primeira divisão.

Títulos e conquistas de destaque do clube

Copa da Inglaterra : 1 título (1987)

: 1 título (1987) EFL Trophy: 1 título (2017)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Mais gols: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

A revolução do Coventry City (1962-1967)

O técnico Jimmy Hill, figura emblemática do clube, transformou sua identidade ao introduzir o uniforme azul-celeste, o hino do clube e programas de jogo modernos. Ele levou o Coventry à Primeira Divisão pela primeira vez em 1967.

Glória na Copa da Inglaterra

Sob o comando de John Sillett e George Curtis, o Coventry venceu por 3 a 2, na prorrogação, um Tottenham Hotspur repleto de estrelas, em Wembley. A lendária cabeçada de Keith Houchen, em um mergulho, segue como uma das imagens mais marcantes da história da Copa da Inglaterra.