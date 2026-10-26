Após a sensacional conquista do título da segunda divisão inglesa na temporada passada, sob o comando de Frank Lampard, o Coventry City está de volta à Premier League depois de 25 anos de ausência. Não perca a chance de ver o time em ação: compre hoje ingressos para os próximos jogos.

O Coventry City sabe que terá uma tarefa muito difícil ao longo da temporada, mas os primeiros sinais indicam que o time tem a determinação necessária para evitar o rebaixamento.

Depois de um início complicado sem vitórias, que incluiu visitas difíceis a Arsenal e Manchester City, o Coventry conquistou vitórias consecutivas contra Nottingham Forest e Newcastle, elevando o ânimo de jogadores e torcedores. Agora, a equipe buscará manter o bom desempenho.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Coventry City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Coventry City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sábado, 31 de outubro (15h) Premier League: Coventry City x Sunderland Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sexta-feira, 6 de novembro (20h) Premier League: Everton x Coventry City Ingressos Hill Dickinson Stadium (fora) Sábado, 21 de novembro (15h) Premier League: Coventry City x Crystal Palace Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sábado, 28 de novembro (15h) Premier League: Leeds United x Coventry City Ingressos Elland Road (fora) Quarta-feira, 2 de dezembro (20h) Premier League: Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sábado, 5 de dezembro (15h) Premier League: Manchester United x Coventry City Ingressos Old Trafford (fora) Sábado, 12 de dezembro (15h) Premier League: Coventry City x Aston Villa Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sábado, 19 de dezembro (15h) Premier League: Bournemouth x Coventry City Ingressos Vitality Stadium (fora) Domingo, 27 de dezembro (14h) Premier League: Coventry City x Chelsea Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Quarta-feira, 30 de dezembro (19h30) Premier League: Coventry City x Brentford Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sábado, 2 de janeiro (15h) Premier League: Liverpool x Coventry City Ingressos Anfield (fora) Quarta-feira, 6 de janeiro (19h30) Premier League: Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (fora)

Como comprar ingressos para o Coventry City

Para comprar ingressos oficiais para os jogos do Coventry City, é preciso recorrer aos canais de venda do clube. As vendas seguem etapas de prioridade: começam pelos sócios e depois são abertas aos torcedores com histórico de compras.

Os ingressos para os jogos são oferecidos primeiro aos sócios do Coventry City. Se restarem entradas, a etapa seguinte é aberta aos torcedores que já compraram ingressos anteriormente. Jogos de alta procura ou clássicos locais raramente chegam à venda geral aberta ao público, para impedir que torcedores visitantes comprem lugares no setor da torcida da casa.

Para cada partida, o calendário de venda de ingressos depende estritamente da data do jogo. Em geral, as vendas começam cerca de três a quatro semanas antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Coventry City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Coventry City?

Os preços dos ingressos oficiais para jogos e dos carnês de temporada do Coventry City na Premier League 2026/27 variam conforme a categoria da partida, o setor e a faixa etária. Os ingressos comuns para adultos geralmente custam entre £ 30 e £ 55.

O clube utiliza um sistema de categorias de jogos (Categoria A, Categoria B e Categoria C) baseado na procura por ingressos, além de setores específicos no Coventry Building Society Arena:

Setor / tipo de categoria Faixa de preços para adultos (aprox.) Setor padrão £ 30 a £ 55 Setor família £ 30 a £ 55 Setor premium £ 42 a mais de £ 80 Setor premium com assentos acolchoados £ 47 a mais de £ 60

Pacotes de hospitalidade: Camarotes executivos, acesso a lounges e refeições VIP custam a partir de aproximadamente £ 120 a £ 250 ou mais por pessoa.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Coventry Building Society Arena

O Coventry Building Society Arena (historicamente conhecido como Ricoh Arena) é um estádio multiuso e complexo de exposições com capacidade para 32.609 pessoas, localizado em Coventry.

Inaugurado em agosto de 2005, o complexo de £ 113 milhões reúne esportes, grandes exposições empresariais, um cassino e um hotel no mesmo local.

O Coventry City Football Club deixou sua histórica casa, Highfield Road, para se instalar no estádio em 2005. No entanto, a trajetória da arena foi fortemente marcada por disputas turbulentas sobre propriedade e aluguel.

Por causa desses problemas, o clube foi obrigado a disputar temporariamente seus jogos como mandante fora da cidade, no Sixfields, em Northampton, e no St Andrew's, em Birmingham.

Um marco histórico ocorreu em agosto de 2025, quando o Coventry City concluiu a compra da arena e passou a ser proprietário de seu estádio pela primeira vez na história do clube.

Momentos marcantes no Coventry Building Society Arena

O jogo de inauguração : A arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de sua torcida em festa.

A decisão com recorde de público : O estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores lotaram as arquibancadas para um confronto decisivo dos playoffs da segunda divisão inglesa contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0.

Jogos Olímpicos de Londres 2012 : O local recebeu partidas de futebol dos Jogos Olímpicos e foi rebatizado como “City of Coventry Stadium” durante o torneio devido às regras rígidas sobre patrocínio corporativo.

O primeiro hat-trick: Em dezembro de 2009, o atacante Freddy Eastwood, do Coventry City, marcou o primeiro hat-trick da história do estádio em uma partida contra o Peterborough United.

Recordes e estatísticas do Coventry City

O Coventry City Football Club ocupa um lugar singular na história do futebol inglês, marcado por sua capacidade de superar adversidades. Fundado em 1883 como Singers F.C. e rebatizado em 1898, o clube é lembrado por ter passado 34 anos consecutivos na primeira divisão.

Principais títulos e conquistas do clube

Copa da Inglaterra : 1 título (1987)

EFL Trophy : 1 título (2017)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Mais gols: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

A revolução do Coventry City (1962-1967)

O icônico técnico Jimmy Hill transformou a identidade do clube ao introduzir o uniforme azul-celeste, o hino do clube e programas de jogo modernos. Ele levou a equipe à primeira divisão pela primeira vez em 1967.

A glória na Copa da Inglaterra

Sob o comando de John Sillett e George Curtis, o Coventry venceu por 3 a 2, na prorrogação, um Tottenham Hotspur repleto de estrelas, em Wembley. O lendário gol de cabeça de Keith Houchen, após se jogar na bola, continua sendo uma das imagens mais emblemáticas da história da Copa da Inglaterra.



