Após a conquista sensacional do título da EFL Championship na temporada passada, sob o comando de Frank Lampard, o Coventry City está de volta à Premier League depois de 25 anos de ausência. Não perca a chance de ver a equipe em ação: compre hoje ingressos para os próximos jogos.

O Coventry City sabe que terá uma tarefa muito difícil ao longo da temporada, mas os primeiros sinais indicam que a equipe tem a combatividade necessária para evitar o rebaixamento.

Depois de um início complicado, sem vitórias e com visitas difíceis a Arsenal e Manchester City, o Coventry City venceu Nottingham Forest e Newcastle em sequência. Os resultados elevaram o ânimo de jogadores e torcedores, e a equipe tentará dar continuidade a essas atuações.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Coventry City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Coventry City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sáb., 31 de outubro (15h) Premier League: Coventry City x Sunderland Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sex., 6 de novembro (20h) Premier League: Everton x Coventry City Ingressos Hill Dickinson Stadium (fora) Sáb., 21 de novembro (15h) Premier League: Coventry City x Crystal Palace Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 28 de novembro (15h) Premier League: Leeds United x Coventry City Ingressos Elland Road (fora) Qua., 2 de dezembro (20h) Premier League: Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 5 de dezembro (15h) Premier League: Manchester United x Coventry City Ingressos Old Trafford (fora) Sáb., 12 de dezembro (15h) Premier League: Coventry City x Aston Villa Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 19 de dezembro (15h) Premier League: Bournemouth x Coventry City Ingressos Vitality Stadium (fora) Dom., 27 de dezembro (14h) Premier League: Coventry City x Chelsea Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Qua., 30 de dezembro (19h30) Premier League: Coventry City x Brentford Ingressos Coventry Building Society Arena (casa) Sáb., 2 de janeiro (15h) Premier League: Liverpool x Coventry City Ingressos Anfield (fora) Qua., 6 de janeiro (19h30) Premier League: Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (fora)

Como comprar ingressos para o Coventry City

Para comprar ingressos oficiais para os jogos do Coventry City, é preciso recorrer aos canais do clube. As vendas seguem etapas de prioridade, começando pelos sócios antes de serem abertas aos torcedores com histórico de compras.

Os ingressos para as partidas são oferecidos primeiro aos sócios Sky Blue. Se ainda houver ingressos, a etapa seguinte é aberta aos torcedores que já fizeram compras anteriormente. Jogos muito procurados ou clássicos locais raramente chegam à venda ao público em geral, para evitar que torcedores visitantes comprem lugares nos setores da torcida da casa.

Para cada partida, o calendário de vendas depende estritamente da data do jogo. Em geral, as vendas começam cerca de 3 a 4 semanas antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Coventry City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Coventry City?

Os preços dos ingressos oficiais para jogos avulsos e dos planos de temporada do Coventry City na Premier League 2026/27 variam conforme a categoria da partida, o setor e a faixa etária. Os ingressos comuns para adultos geralmente custam entre £ 30 e £ 55.

O clube divide as partidas em categorias conforme a demanda (Categoria A, Categoria B e Categoria C), além de oferecer diferentes setores no Coventry Building Society Arena:

Setor / tipo de categoria Faixa de preço para adultos (aprox.) Setor padrão £ 30 a £ 55 Setor família £ 30 a £ 55 Setor premium £ 42 a £ 80 ou mais Setor premium com assentos acolchoados £ 47 a £ 60 ou mais

Pacotes de hospitalidade: camarotes executivos, acesso a lounges e refeições VIP custam a partir de aproximadamente £ 120 a £ 250 ou mais por pessoa.

Consulte o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Coventry Building Society Arena

O Coventry Building Society Arena, historicamente conhecido como Ricoh Arena, é um estádio multiuso e complexo de exposições com capacidade para 32.609 pessoas, localizado em Coventry.

Inaugurado em agosto de 2005, o espaço de £ 113 milhões reúne instalações esportivas, grandes exposições empresariais, um cassino e um hotel no próprio local em um único centro movimentado.

O Coventry City Football Club deixou sua histórica casa, Highfield Road, e passou a jogar no estádio em 2005. A trajetória da arena, porém, foi fortemente marcada por disputas turbulentas envolvendo sua propriedade e o aluguel.

Por causa desses problemas, o clube foi obrigado a mandar temporariamente seus jogos fora da cidade, no Sixfields, em Northampton, e no St Andrew's, em Birmingham.

Um marco histórico ocorreu em agosto de 2025, quando o Coventry City concluiu a compra da arena e passou a ser proprietário de seu estádio pela primeira vez na história do clube.

Momentos marcantes no Coventry Building Society Arena

O jogo de abertura : a arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City derrotou o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de sua torcida, em festa.

: a arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City derrotou o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de sua torcida, em festa. A decisão que bateu o recorde de público : o estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores lotaram as arquibancadas para um confronto decisivo dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0.

: o estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores lotaram as arquibancadas para um confronto decisivo dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0. Olimpíadas de Londres de 2012: o estádio recebeu partidas do futebol olímpico e foi rebatizado de “City of Coventry Stadium” durante o torneio devido às rígidas regras sobre patrocínio corporativo.

O primeiro hat-trick: em dezembro de 2009, o atacante Freddy Eastwood, do Coventry City, marcou o primeiro hat-trick da história do estádio em uma partida contra o Peterborough United.

Recordes e estatísticas do Coventry City

O Coventry City Football Club, conhecido como Coventry City, ocupa um lugar singular, marcado pela resiliência, na história do futebol inglês. Fundado em 1883 como Singers F.C. e renomeado em 1898, o clube é lembrado por sua permanência ininterrupta de 34 anos na primeira divisão.

Principais títulos e conquistas do clube

Copa da Inglaterra : 1 título (1987)

: 1 título (1987) EFL Trophy: 1 título (2017)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Mais gols: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

A revolução do Coventry City (1962-1967)

O icônico técnico Jimmy Hill transformou a identidade do clube ao introduzir o uniforme azul-celeste, o hino do clube e programas de jogo modernos. Ele levou o Coventry City à First Division pela primeira vez em 1967.

A glória na Copa da Inglaterra

Sob o comando de John Sillett e George Curtis, o Coventry venceu por 3 a 2, na prorrogação, um Tottenham Hotspur repleto de estrelas em Wembley. O lendário gol de cabeça de Keith Houchen, após se atirar em direção à bola, continua sendo uma das imagens mais marcantes da história da Copa da Inglaterra.