Como comprar ingressos para o Brasileirão Série A: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

Vimos finais dramáticos em campanhas recentes da Série A no Brasil e estamos caminhando para mais um desfecho emocionante, com um punhado de clubes ainda sonhando em erguer o Troféu do Campeonato Brasileiro em dezembro, incluindo o atual campeão, o Flamengo.

O Rubro-Negro do Rio de Janeiro ficou com as honras no ano passado por uma margem de 3 pts, e cada um dos três últimos campeões conquistou o título por 6 pts ou menos.

Outro duelo escaldante está no horizonte, e você pode ver toda a ação de perto em um dos estádios icônicos do Brasil reservando ingressos hoje mesmo.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos da Série A do Brasileirão, incluindo a próxima programação, onde você pode comprar entradas para os jogos e quanto elas custam.

Próximos jogos de destaque da Série A do Brasileirão

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sáb., 22 de agosto (16h) Fluminense x Remo Maracana, Rio de Janeiro Ingressos sáb., 22 de agosto (20h30) Cruzeiro x Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Ingressos dom., 23 de agosto (16h) Palmeiras x Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Ingressos dom., 23 de agosto (18h30) Santos x Mirassol Vila Belmiro, Santos Ingressos dom., 23 de agosto (19h30) Coritiba x Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Ingressos seg., 24 de agosto (20h) Botafogo x Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Ingressos dom., 30 de agosto (11h) Athletico-PR x Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Ingressos dom., 30 de agosto (16h) Flamengo x Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Ingressos dom., 30 de agosto (16h) Corinthians x Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Ingressos dom., 30 de agosto (19h30) Mirassol x Palmeiras Maiao, Mirassol Ingressos sáb., 5 de setembro (21h) Fluminense x Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Ingressos dom., 6 de setembro (16h) Cruzeiro x Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Ingressos dom., 6 de setembro (16h) Internacional x Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Ingressos dom., 6 de setembro (16h) Remo x Flamengo Mangueirao, Belem Ingressos dom., 6 de setembro (18h30) Botafogo x Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Ingressos dom., 6 de setembro (19h30) Corinthians x Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Ingressos

Como comprar ingressos para a Série A do Brasileirão

Você pode comprar ingressos oficiais para a Série A do Brasileirão diretamente na plataforma online de venda de ingressos do clube mandante ou na bilheteria física.

Como não há uma bilheteria centralizada da liga, cada um dos 20 clubes administra seu próprio processo de vendas, e os ingressos normalmente só são colocados à venda entre 3 e 7 dias antes da data específica da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Série A do Brasileirão no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Série A do Brasileirão?

Os ingressos oficiais, com valor de face, para a Série A do Brasileirão normalmente variam de R$ 20 a R$ 200 (US$ 4 a US$ 40) para setores básicos ou destinados a torcedores, e podem chegar a R$ 420 a R$ 500 (US$ 80 a US$ 95) para assentos premium à beira do campo.

Os preços são fortemente determinados pelo fato de você ser sócio do clube (Sócio Torcedor), pela competição, por quem é o adversário (por exemplo, dérbis locais ou jogos decisivos) e pelo setor do estádio.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou em sites secundários de revenda, como a Ticombo, para consultar a disponibilidade atual.

Recordes e estatísticas da Série A do Brasileirão

O Palmeiras é o clube mais vitorioso da história da Série A do Brasileirão, tendo vencido a competição 12 vezes. Seus títulos mais recentes vieram em sequência nas temporadas de 2022 e 2023.

Títulos consecutivos: o Santos detém o recorde com 5 campeonatos seguidos entre 1961 e 1965, durante a era do lendário Os Santásticos de Pelé.

Campeões invictos: apenas o Internacional venceu a primeira divisão de forma invicta, feito alcançado em 1979 com 16 vitórias e 7 empates.

Recorde moderno de pontos (era de 38 jogos): o Flamengo detém o recorde do maior número de pontos somados em uma única temporada moderna, com 90 pontos em 2019.

Estádios e locais da Série A do Brasileirão

Clube Estádio e local Capacidade Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







