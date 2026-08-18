Como comprar ingressos para o Brasileirão Série A: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

Vimos finais dramáticos em campanhas recentes da Série A no Brasil e estamos caminhando para mais um desfecho emocionante, com um punhado de clubes ainda sonhando em erguer o Troféu do Campeonato Brasileiro em dezembro, incluindo o atual campeão, o Flamengo.
O Rubro-Negro do Rio de Janeiro ficou com as honras no ano passado por uma margem de 3 pts, e cada um dos três últimos campeões conquistou o título por 6 pts ou menos.
Outro duelo escaldante está no horizonte, e você pode ver toda a ação de perto em um dos estádios icônicos do Brasil reservando ingressos hoje mesmo.
Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos da Série A do Brasileirão, incluindo a próxima programação, onde você pode comprar entradas para os jogos e quanto elas custam.
Próximos jogos de destaque da Série A do Brasileirão
Data e horário (local)
Jogo
Local
Ingressos
sáb., 22 de agosto (16h)
Fluminense x Remo
Maracana, Rio de Janeiro
sáb., 22 de agosto (20h30)
Cruzeiro x Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
dom., 23 de agosto (16h)
Palmeiras x Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
dom., 23 de agosto (18h30)
Santos x Mirassol
Vila Belmiro, Santos
dom., 23 de agosto (19h30)
Coritiba x Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
seg., 24 de agosto (20h)
Botafogo x Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
dom., 30 de agosto (11h)
Athletico-PR x Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
dom., 30 de agosto (16h)
Flamengo x Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
dom., 30 de agosto (16h)
Corinthians x Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
dom., 30 de agosto (19h30)
Mirassol x Palmeiras
Maiao, Mirassol
sáb., 5 de setembro (21h)
Fluminense x Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
dom., 6 de setembro (16h)
Cruzeiro x Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
dom., 6 de setembro (16h)
Internacional x Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
dom., 6 de setembro (16h)
Remo x Flamengo
Mangueirao, Belem
dom., 6 de setembro (18h30)
Botafogo x Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
dom., 6 de setembro (19h30)
Corinthians x Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Como comprar ingressos para a Série A do Brasileirão
Você pode comprar ingressos oficiais para a Série A do Brasileirão diretamente na plataforma online de venda de ingressos do clube mandante ou na bilheteria física.
Como não há uma bilheteria centralizada da liga, cada um dos 20 clubes administra seu próprio processo de vendas, e os ingressos normalmente só são colocados à venda entre 3 e 7 dias antes da data específica da partida.
Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Série A do Brasileirão no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.
Quanto custam os ingressos da Série A do Brasileirão?
Os ingressos oficiais, com valor de face, para a Série A do Brasileirão normalmente variam de R$ 20 a R$ 200 (US$ 4 a US$ 40) para setores básicos ou destinados a torcedores, e podem chegar a R$ 420 a R$ 500 (US$ 80 a US$ 95) para assentos premium à beira do campo.
Os preços são fortemente determinados pelo fato de você ser sócio do clube (Sócio Torcedor), pela competição, por quem é o adversário (por exemplo, dérbis locais ou jogos decisivos) e pelo setor do estádio.
Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou em sites secundários de revenda, como a Ticombo, para consultar a disponibilidade atual.
Recordes e estatísticas da Série A do Brasileirão
O Palmeiras é o clube mais vitorioso da história da Série A do Brasileirão, tendo vencido a competição 12 vezes. Seus títulos mais recentes vieram em sequência nas temporadas de 2022 e 2023.
Títulos consecutivos: o Santos detém o recorde com 5 campeonatos seguidos entre 1961 e 1965, durante a era do lendário Os Santásticos de Pelé.
Campeões invictos: apenas o Internacional venceu a primeira divisão de forma invicta, feito alcançado em 1979 com 16 vitórias e 7 empates.
Recorde moderno de pontos (era de 38 jogos): o Flamengo detém o recorde do maior número de pontos somados em uma única temporada moderna, com 90 pontos em 2019.
Estádios e locais da Série A do Brasileirão
Clube
Estádio e local
Capacidade
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000