A Bundesliga alemã continua sendo referência em cultura de torcida, e em nenhum lugar a atmosfera eletrizante e de arrepiar é mais intensa do que no Signal Iduna Park (Westfalenstadion), a casa do Borussia Dortmund.
Com a maior capacidade da Alemanha, o estádio lota as arquibancadas em todos os jogos em casa, recebendo mais de 81 mil torcedores. O clube foi campeão da Alemanha oito vezes e terminou a Bundesliga como vice-campeão em quatro ocasiões na última década.
Com a impressionante “Muralha Amarela” (Die Gelbe Wand), os ingressos para os jogos do Dortmund estão entre os mais disputados do mercado europeu. A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir um lugar na Südtribüne.
Próximos jogos e ingressos do Borussia Dortmund em 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Ingressos
|Sáb., 24 de outubro, 14h30
|Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
|Ingressos
|Sáb., 31 de outubro, 17h30
|FC Bayern Munich x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 7 de novembro, 14h30
|Borussia Dortmund x SV Elversberg
|Ingressos
|Sáb., 21 de novembro, 14h30
|Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 28 de novembro, 14h30
|Borussia Dortmund x Bayer 04 Leverkusen
|Ingressos
|Sáb., 5 de dezembro, 14h30
|FC Schalke 04 x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 12 de dezembro, 14h30
|Borussia Dortmund x FC Augsburg
|Ingressos
|Sáb., 19 de dezembro, 14h30
|RB Leipzig x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 9 de janeiro, 14h30
|Borussia Dortmund x 1. FSV Mainz 05
|Ingressos
|Qua., 13 de janeiro, 19h30
|1. FC Köln x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 16 de janeiro, 14h30
|Borussia Dortmund x SC Freiburg
|Ingressos
|Sáb., 23 de janeiro, 14h30
|Hamburger SV x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 30 de janeiro, 14h30
|Borussia Dortmund x TSG 1899 Hoffenheim
|Ingressos
|Sáb., 6 de fevereiro, 14h30
|SC Paderborn 07 x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 13 de fevereiro, 14h30
|Borussia Dortmund x VfB Stuttgart
|Ingressos
|Sáb., 20 de fevereiro, 14h30
|SV Werder Bremen x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 27 de fevereiro, 14h30
|Borussia Dortmund x 1. FC Union Berlin
|Ingressos
|Qua., 3 de março, 19h30
|Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 6 de março, 17h30
|Borussia Dortmund x FC Bayern Munich
|Ingressos
|Sáb., 13 de março, 14h30
|SV Elversberg x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 20 de março, 14h30
|Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach
|Ingressos
|Sáb., 3 de abril, 14h30
|Bayer 04 Leverkusen x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 10 de abril, 14h30
|Borussia Dortmund x FC Schalke 04
|Ingressos
|Sáb., 17 de abril, 14h30
|FC Augsburg x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 24 de abril, 14h30
|Borussia Dortmund x RB Leipzig
|Ingressos
|Sáb., 8 de maio, 14h30
|1. FSV Mainz 05 x Borussia Dortmund
|Ingressos
|Sáb., 15 de maio, 14h30
|Borussia Dortmund x 1. FC Köln
|Ingressos
|Sáb., 22 de maio, 14h30
|SC Freiburg x Borussia Dortmund
|Ingressos
Como comprar ingressos para o Borussia Dortmund em 2026/27
O BVB limita a venda de ingressos de temporada a 55 mil, deixando cerca de 26 mil lugares disponíveis por jogo. Com centenas de milhares de sócios oficiais, os ingressos para as partidas costumam se esgotar nos canais oficiais poucos minutos após o início das vendas.
Em comparação com outras grandes ligas, como a Premier League e La Liga, os ingressos para jogos da Bundesliga costumam ser mais acessíveis, o que facilita assistir ao futebol de alto nível ao vivo.
Veja como garantir ingressos para o Borussia Dortmund:
- Venda oficial ao público geral: Pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. É necessário criar uma conta no site do clube. Tornar-se sócio oficial garante acesso a uma etapa prioritária de vendas antes da abertura ao público geral.
- Pacotes oficiais de hospitalidade: Pacotes de alto padrão oferecidos pelo clube, que geralmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os lugares comuns, mas custam mais caro.
- Plataformas de revenda: Para quem vem de outro país ou perdeu a abertura das vendas oficiais, essa costuma ser a maneira mais confiável de garantir um lugar, com os ingressos transferidos para a carteira digital. Confira os termos e condições da plataforma em que for comprar.
As vendas no site do clube geralmente começam de 4 a 6 semanas antes da partida. Acompanhar o calendário de abertura das vendas é fundamental para quem deseja pagar o preço original.
Quanto custam os ingressos para o Borussia Dortmund em 2025/26?
Para a temporada 2026/27, caso você consiga a rara façanha de comprar ingressos diretamente do clube para jogos avulsos, os preços oficiais para adultos variam de € 19 a € 80.
O Dortmund adota preços escalonados conforme a localização no estádio. Os ingressos mais baratos ficam nos cantos superiores e nos setores para assistir aos jogos em pé.
Nas plataformas que reúnem ofertas de revenda, os ingressos comuns atualmente partem de cerca de € 35.
Os preços de mercado variam bastante conforme o adversário, devido à precificação dinâmica na revenda. Jogos de grande destaque, especialmente o Der Klassiker contra o Bayern Munich ou um confronto de peso no mata-mata da Champions League, têm preços mais altos. No mercado secundário, os valores sobem significativamente para refletir a enorme demanda internacional.
Como a maioria dos clubes da Bundesliga, o BVB também oferece faixas de preço com desconto para jovens e idosos, embora essas opções sejam bastante limitadas no mercado secundário.
História do Signal Iduna Park
O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio do país e recebe os jogos do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974.
Nos jogos do BVB, a capacidade é de 81.365 pessoas, em setores com assentos e setores para assistir em pé. Já em partidas internacionais, nas quais todos os lugares têm assentos, a capacidade é de 65.829. A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é o maior setor para torcedores em pé do futebol europeu. Conhecida pela atmosfera intensa que cria, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa “Muralha Amarela”.
Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas de duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e de uma edição do Campeonato Europeu da UEFA (Euro 2024). Também sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos entre seleções e jogos das eliminatórias de torneios mundiais e europeus.
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