A Bundesliga alemã continua sendo referência em cultura de torcida, e em nenhum lugar a atmosfera eletrizante e de arrepiar é mais intensa do que no Signal Iduna Park (Westfalenstadion), a casa do Borussia Dortmund.

Com a maior capacidade da Alemanha, o estádio lota as arquibancadas em todos os jogos em casa, recebendo mais de 81 mil torcedores. O clube foi campeão da Alemanha oito vezes e terminou a Bundesliga como vice-campeão em quatro ocasiões na última década.

Com a impressionante “Muralha Amarela” (Die Gelbe Wand), os ingressos para os jogos do Dortmund estão entre os mais disputados do mercado europeu. A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir um lugar na Südtribüne.

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Próximos jogos e ingressos do Borussia Dortmund em 2026/27

Data e horário Jogo Ingressos Sáb., 24 de outubro, 14h30 Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt Ingressos Sáb., 31 de outubro, 17h30 FC Bayern Munich x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 7 de novembro, 14h30 Borussia Dortmund x SV Elversberg Ingressos Sáb., 21 de novembro, 14h30 Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 28 de novembro, 14h30 Borussia Dortmund x Bayer 04 Leverkusen Ingressos Sáb., 5 de dezembro, 14h30 FC Schalke 04 x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 12 de dezembro, 14h30 Borussia Dortmund x FC Augsburg Ingressos Sáb., 19 de dezembro, 14h30 RB Leipzig x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 9 de janeiro, 14h30 Borussia Dortmund x 1. FSV Mainz 05 Ingressos Qua., 13 de janeiro, 19h30 1. FC Köln x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 16 de janeiro, 14h30 Borussia Dortmund x SC Freiburg Ingressos Sáb., 23 de janeiro, 14h30 Hamburger SV x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 30 de janeiro, 14h30 Borussia Dortmund x TSG 1899 Hoffenheim Ingressos Sáb., 6 de fevereiro, 14h30 SC Paderborn 07 x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 13 de fevereiro, 14h30 Borussia Dortmund x VfB Stuttgart Ingressos Sáb., 20 de fevereiro, 14h30 SV Werder Bremen x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 27 de fevereiro, 14h30 Borussia Dortmund x 1. FC Union Berlin Ingressos Qua., 3 de março, 19h30 Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 6 de março, 17h30 Borussia Dortmund x FC Bayern Munich Ingressos Sáb., 13 de março, 14h30 SV Elversberg x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 20 de março, 14h30 Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach Ingressos Sáb., 3 de abril, 14h30 Bayer 04 Leverkusen x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 10 de abril, 14h30 Borussia Dortmund x FC Schalke 04 Ingressos Sáb., 17 de abril, 14h30 FC Augsburg x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 24 de abril, 14h30 Borussia Dortmund x RB Leipzig Ingressos Sáb., 8 de maio, 14h30 1. FSV Mainz 05 x Borussia Dortmund Ingressos Sáb., 15 de maio, 14h30 Borussia Dortmund x 1. FC Köln Ingressos Sáb., 22 de maio, 14h30 SC Freiburg x Borussia Dortmund Ingressos

Como comprar ingressos para o Borussia Dortmund em 2026/27

O BVB limita a venda de ingressos de temporada a 55 mil, deixando cerca de 26 mil lugares disponíveis por jogo. Com centenas de milhares de sócios oficiais, os ingressos para as partidas costumam se esgotar nos canais oficiais poucos minutos após o início das vendas.

Em comparação com outras grandes ligas, como a Premier League e La Liga, os ingressos para jogos da Bundesliga costumam ser mais acessíveis, o que facilita assistir ao futebol de alto nível ao vivo.

Veja como garantir ingressos para o Borussia Dortmund:

Venda oficial ao público geral: Pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. É necessário criar uma conta no site do clube. Tornar-se sócio oficial garante acesso a uma etapa prioritária de vendas antes da abertura ao público geral.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Pacotes de alto padrão oferecidos pelo clube, que geralmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os lugares comuns, mas custam mais caro.

Pacotes de alto padrão oferecidos pelo clube, que geralmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os lugares comuns, mas custam mais caro. Plataformas de revenda: Para quem vem de outro país ou perdeu a abertura das vendas oficiais, essa costuma ser a maneira mais confiável de garantir um lugar, com os ingressos transferidos para a carteira digital. Confira os termos e condições da plataforma em que for comprar.

As vendas no site do clube geralmente começam de 4 a 6 semanas antes da partida. Acompanhar o calendário de abertura das vendas é fundamental para quem deseja pagar o preço original.

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Quanto custam os ingressos para o Borussia Dortmund em 2025/26?

Para a temporada 2026/27, caso você consiga a rara façanha de comprar ingressos diretamente do clube para jogos avulsos, os preços oficiais para adultos variam de € 19 a € 80.

O Dortmund adota preços escalonados conforme a localização no estádio. Os ingressos mais baratos ficam nos cantos superiores e nos setores para assistir aos jogos em pé.

Nas plataformas que reúnem ofertas de revenda, os ingressos comuns atualmente partem de cerca de € 35.

Os preços de mercado variam bastante conforme o adversário, devido à precificação dinâmica na revenda. Jogos de grande destaque, especialmente o Der Klassiker contra o Bayern Munich ou um confronto de peso no mata-mata da Champions League, têm preços mais altos. No mercado secundário, os valores sobem significativamente para refletir a enorme demanda internacional.

Como a maioria dos clubes da Bundesliga, o BVB também oferece faixas de preço com desconto para jovens e idosos, embora essas opções sejam bastante limitadas no mercado secundário.

História do Signal Iduna Park

O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio do país e recebe os jogos do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974.

Nos jogos do BVB, a capacidade é de 81.365 pessoas, em setores com assentos e setores para assistir em pé. Já em partidas internacionais, nas quais todos os lugares têm assentos, a capacidade é de 65.829. A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é o maior setor para torcedores em pé do futebol europeu. Conhecida pela atmosfera intensa que cria, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa “Muralha Amarela”.

Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas de duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e de uma edição do Campeonato Europeu da UEFA (Euro 2024). Também sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos entre seleções e jogos das eliminatórias de torneios mundiais e europeus.

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Garantir um lugar no estádio icônico do Borussia Dortmund é uma experiência que todo amante do futebol e da cultura apaixonada das torcidas deseja viver. Se você planeja criar uma conta de apostas antes dos próximos jogos europeus, confira se o seu saldo está otimizado. Consulte nosso guia atualizado para resgatar o código de bônus da bet365 mais recente ainda válido e melhorar sua experiência de apostas.