O Bayern de Munique dominou o futebol nacional, terminando no topo da Bundesliga em 13 das últimas 14 temporadas, mas agora busca mais uma campanha vitoriosa na Europa. Garanta hoje seu ingresso para ver Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich e companhia em ação na Champions League nesta temporada.

O Bayern chegou pelo menos às quartas de final nas últimas sete edições da Champions League, mas não disputa uma final desde 2020, quando conquistou o título europeu pela sexta vez em sua história.

O time de Vincent Kompany tentará avançar na Europa nesta temporada e tem marcado gols com facilidade no início da competição. O Bayern estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt em Munique, reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e empatou por 3 a 3 com o Viking na Noruega, ficou no 2 a 2 com o Arsenal, campeão da Premier League, e depois venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Espanha.

Com jogos da fase de liga contra Manchester United e Real Betis, entre outros, os próximos meses prometem fortes emoções. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League.

Quais são os jogos do Bayern de Munique na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Qua., 25 de novembro (21h) Lille x Bayern de Munique Ingressos Stade Pierre-Mauroy (fora) Ter., 8 de dezembro (21h) Bayern de Munique x Slavia Praga Ingressos Allianz Arena (casa) Qua., 20 de janeiro (20h) Manchester United x Bayern de Munique Ingressos Old Trafford (fora) Qua., 27 de janeiro (21h) Bayern de Munique x Real Betis Ingressos Allianz Arena (casa)

Como comprar ingressos para o Bayern de Munique na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique na Champions League podem ser comprados exclusivamente pelos canais oficiais do clube. Como a procura por partidas na Allianz Arena é excepcionalmente alta, as solicitações regularmente superam a oferta, e o clube utiliza um sistema de sorteio seletivo.

Esses canais oficiais são:

Portal de solicitação de ingressos : Disponível na loja oficial de ingressos do Bayern, é o principal canal para se inscrever no sorteio direto de ingressos.

: Disponível na loja oficial de ingressos do Bayern, é o principal canal para se inscrever no sorteio direto de ingressos. Plataforma de revenda do Bayern (Zweitmarkt) : É a plataforma oficial de revenda do clube, com ingressos pelo valor original. Quando solicitações do sorteio são canceladas ou uma partida tem ingressos esgotados, pessoas com ingressos de temporada podem revender legalmente seus lugares por lá.

: É a plataforma oficial de revenda do clube, com ingressos pelo valor original. Quando solicitações do sorteio são canceladas ou uma partida tem ingressos esgotados, pessoas com ingressos de temporada podem revender legalmente seus lugares por lá. Parceiros oficiais de viagem : Quem viaja do exterior pode comprar com segurança pacotes oficiais que incluem a partida por meio de agentes autorizados, como Champions Travel ou Travel Connection.

: Quem viaja do exterior pode comprar com segurança pacotes oficiais que incluem a partida por meio de agentes autorizados, como Champions Travel ou Travel Connection. Hospitalidade oficial: Pacotes VIP para o dia do jogo podem ser solicitados diretamente pelo portal de hospitalidade da Allianz Arena.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Bayern de Munique, quem deseja assistir a um jogo da Champions League pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para o Bayern de Munique na Champions League?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Bayern de Munique em casa pela Champions League, na Allianz Arena, variam conforme o perfil do adversário.

O clube divide seus jogos da fase de liga europeia entre partidas comuns (por exemplo, contra Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e grandes confrontos (por exemplo, contra o Arsenal).

Categoria Preço 1 - Assentos premium nas laterais € 100 a € 130 2 - Escanteios / partes altas das laterais € 80 a € 110 3 - Partes altas dos escanteios € 60 a € 90 4 - Atrás dos gols, com assentos € 50 a € 60 5 - Setores de torcida / em pé € 19

Acompanhe o site oficial do Bayern de Munique para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Bayern de Munique na Champions League

O Bayern não para de marcar na Europa: fez, em média, mais de três gols por jogo na Champions League ao longo de 2026. Na verdade, balançou as redes em 25 partidas consecutivas na competição desde janeiro de 2025, quando perdeu por 3 a 0 para o Feyenoord em Roterdã.