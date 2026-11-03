A Liga Saudita ganhou muito destaque mundial nas últimas temporadas, graças à chegada de alguns dos maiores astros do futebol ao Oriente Médio. Entre os clubes que disputam a elite está o Al-Riyadh, um dos quatro times da capital saudita, Riad, que competem no mais alto nível do futebol do país.

A GOAL explica tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh, incluindo onde adquiri-los e quanto custam, para que você possa apoiar o clube de perto.

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Próximos jogos do Al-Riyadh em 2026/27

O calendário da Liga Saudita se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, além dos compromissos pela Copa do Rei. Confira abaixo todos os jogos do Al-Riyadh em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.

Data e horário (Arábia Saudita) Jogo Local Competição Ingressos sex., 14/08/2026 - 23h00 Al-Ettifaq x Al Riyadh Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (fora de casa) Liga Saudita, 1ª rodada Ingressos ter., 18/08/2026 - 18h00 Al-Batin x Al Riyadh Estádio do Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (fora de casa) Copa do Rei, fase de 32 Ingressos sex., 21/08/2026 - 12h00 Al Riyadh x Al Nassr Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 2ª rodada (clássico de Riad) Ingressos ter., 25/08/2026 - 21h00 Al Riyadh x Diriyah Club Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 3ª rodada (confronto da capital) Ingressos sex., 28/08/2026 - 21h00 Abha Club x Al Riyadh Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, Abha (fora de casa) Liga Saudita, 4ª rodada Ingressos sex., 04/09/2026 - 23h00 Al Ahli x Al Riyadh Cidade Esportiva Rei Abdullah, Jidá (fora de casa) Liga Saudita, 5ª rodada Ingressos ter., 08/09/2026 - 21h00 Al Riyadh x Al Hazem Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 6ª rodada Ingressos sex., 11/09/2026 - 21h00 Al Fateh x Al Riyadh Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (fora de casa) Liga Saudita, 7ª rodada Ingressos sex., 09/10/2026 - 20h00 Al Riyadh x Al-Taawoun Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 8ª rodada Ingressos qui., 15/10/2026 - 20h00 Al Shabab x Al Riyadh Estádio do Al-Shabab Club, Riad (fora de casa) Liga Saudita, 9ª rodada (clássico da capital) Ingressos ter., 20/10/2026 - 20h00 Al Riyadh x NEOM SC Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 10ª rodada Ingressos sex., 23/10/2026 - 20h00 Al Qadsiah x Al Riyadh Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (fora de casa) Liga Saudita, 11ª rodada Ingressos sex., 30/10/2026 - 20h00 Al Khaleej x Al Riyadh Estádio Príncipe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (fora de casa) Liga Saudita, 12ª rodada Ingressos sex., 06/11/2026 - 20h00 Al-Fayha x Al Riyadh Cidade Esportiva de Al Majma'ah, Al Majma'ah (fora de casa) Liga Saudita, 13ª rodada Ingressos sex., 20/11/2026 - 20h00 Al Riyadh x Al Kholood Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 14ª rodada Ingressos qui., 26/11/2026 - 20h00 Al Hazem x Al Riyadh Estádio do Al-Hazem Club, Ar Rass (fora de casa) Liga Saudita, 15ª rodada Ingressos seg., 30/11/2026 - 17h30 Al Riyadh x Al-Najmah Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Copa do Rei, oitavas de final Ingressos qui., 03/12/2026 - 12h00 Al Riyadh x Al Ittihad Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 16ª rodada Ingressos qui., 10/12/2026 - 12h00 Al-Faisaly x Al Riyadh Estádio da Cidade Esportiva de Majmaah, Al Majma'ah (fora de casa) Liga Saudita, 17ª rodada Ingressos seg., 14/12/2026 - 12h00 Al Riyadh x Al-Ettifaq Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 18ª rodada Ingressos sáb., 19/12/2026 - 17h45 Al Riyadh x Al Hilal Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, rodada remarcada (clássico da capital) Ingressos qui., 11/02/2027 - 15h00 Al Nassr x Al Riyadh Al-Awwal Park, Riad (fora de casa) Liga Saudita, 19ª rodada (clássico de Riad) Ingressos qui., 18/02/2027 - 15h00 Al Riyadh x Al Shabab Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 20ª rodada (clássico da capital) Ingressos qui., 25/02/2027 - 15h00 NEOM SC x Al Riyadh Estádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, Tabuk (fora de casa) Liga Saudita, 21ª rodada Ingressos qui., 11/03/2027 - 14h00 Al Riyadh x Al Ahli Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 22ª rodada Ingressos qui., 18/03/2027 - 15h00 Al Riyadh x Al Khaleej Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 23ª rodada Ingressos sex., 02/04/2027 - 13h00 Al Kholood x Al Riyadh Estádio do Al Hazem Club, Ar Rass (fora de casa) Liga Saudita, 24ª rodada Ingressos qui., 08/04/2027 - 13h00 Al Riyadh x Al-Fayha Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 25ª rodada Ingressos qui., 15/04/2027 - 21h00 Al Hilal x Al Riyadh Kingdom Arena, Riad (fora de casa) Liga Saudita, 26ª rodada (clássico da capital) Ingressos qui., 22/04/2027 - 21h00 Al Fateh x Al Riyadh Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (fora de casa) Liga Saudita, 28ª rodada Ingressos qui., 29/04/2027 - 21h00 Al-Taawoun x Al Riyadh Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, Buraydah (fora de casa) Liga Saudita, 29ª rodada Ingressos qui., 06/05/2027 - 21h00 Al Riyadh x Al Qadsiah Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 30ª rodada Ingressos qua., 12/05/2027 - 21h00 Al Riyadh x Al-Faisaly Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 31ª rodada Ingressos qui., 20/05/2027 - 21h00 Diriyah Club x Al Riyadh Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, Riad (fora de casa) Liga Saudita, 32ª rodada (confronto da capital) Ingressos seg., 24/05/2027 - 22h00 Al Ittihad x Al Riyadh Cidade Esportiva Rei Abdullah, Jidá (fora de casa) Liga Saudita, 33ª rodada Ingressos sáb., 29/05/2027 - 21h00 Al Riyadh x Abha Club Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa) Liga Saudita, 34ª rodada (último jogo da temporada) Ingressos

Nota: A Liga Saudita terá uma pausa do fim de dezembro de 2026 até o início de fevereiro de 2027 para que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia de 2027. Os horários dos jogos estão no horário local da Arábia Saudita (AST) e podem sofrer pequenos ajustes por causa das transmissões de televisão.

Próximas partidas ALF Campeonato Saudita 09:30 ALR

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Como comprar ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27

A forma mais confiável de comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh é pelo site oficial da Liga Saudita (SPL), na seção “Jogos/Ingressos”, dentro da aba “Partidas”. Os ingressos também estão disponíveis pelos canais oficiais de venda do Al-Riyadh e pela plataforma WeBook.

As rodadas da Liga Saudita geralmente acontecem ao longo de três dias, de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada jogo.

Para partidas de grande procura, como os clássicos da capital contra Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, ou os confrontos de destaque em casa contra Al-Ittihad e Al-Ahli, é altamente recomendável comprar os ingressos assim que as vendas começarem para garantir os melhores lugares.

Não é preciso ser sócio do clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Riyadh também oferece diferentes planos de associação, com benefícios como acesso prioritário aos ingressos, conteúdo exclusivo e vantagens no estádio.

Embora os canais oficiais da liga e do clube sejam a primeira opção para garantir ingressos, as entradas para jogos de grande destaque podem se esgotar rapidamente. Os torcedores podem consultar plataformas secundárias confiáveis, como a GrintaHub, um dos principais mercados de ingressos autênticos para partidas em toda a Arábia Saudita.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27

Os preços dos ingressos para o Al-Riyadh variam conforme o jogo, o setor e a procura:

Entrada geral (arquibancadas superiores / curvas):

Assentos premium e laterais (setores inferiores):

Camarotes VIP e lounges de hospitalidade:

Os torcedores devem acompanhar o site oficial da SPL ou os canais do próprio Al-Riyadh para a venda inicial. Os ingressos também estão disponíveis em plataformas secundárias confiáveis, como a GrintaHub, que oferece ingressos de revenda verificados a quem deseja garantir seu lugar no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd.

O que esperar do Al-Riyadh em 2026/27?

Fundado em 1953, o Al-Riyadh SC é um dos clubes históricos do futebol saudita, embora a última temporada tenha sido tudo menos estável fora de campo. Javier Calleja, ex-técnico do Villarreal contratado para comandar o clube, foi demitido em novembro de 2025 após um início ruim. Daniel Carreño assumiu o cargo, mas também foi substituído, por Mauricio Dulac, em fevereiro de 2026. Em meio às mudanças, o Al-Riyadh se viu em uma verdadeira luta contra o rebaixamento nas semanas finais e acabou escapando ao terminar em 15º lugar.

O clube espera ter muito mais estabilidade desta vez, deixando para trás o tumulto da última temporada. Com um elenco consolidado em torno do atacante Mamadou Sylla, busca se estabelecer com mais tranquilidade na primeira divisão.

Os torcedores que quiserem ver o Al-Riyadh em ação podem garantir seus ingressos para os próximos jogos e não perder a chance de acompanhar algumas das partidas mais empolgantes da capital.

História do Estádio Príncipe Faisal bin Fahd

O Estádio Príncipe Faisal bin Fahd é a casa histórica do Al-Riyadh SC e fica no bairro de Al-Malaz, em Riad, na Arábia Saudita. Desde que sua construção começou, em 1971, o local ocupa um papel importante no cenário esportivo da cidade. Em décadas anteriores, também recebeu Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab como mandantes, antes de cada um desses clubes se mudar para estádios mais novos, construídos para esse fim.

O estádio atualmente comporta cerca de 22 mil espectadores, o que proporciona um ambiente mais próximo do campo em comparação com algumas das arenas mais novas do país. Seu formato compacto ajuda a criar uma atmosfera intensa nos dias de jogo, especialmente em partidas importantes da Liga Saudita e em clássicos.

Situado na via Salah Ad Din Al Ayyubi, o estádio é de fácil acesso para os torcedores locais pelo metrô de Riad e pelas principais vias de transporte da região central, além de desempenhar um papel central na identidade do clube. Também está prevista uma ampliação significativa como parte dos preparativos da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034, com a capacidade planejada para chegar a cerca de 45 mil pessoas nos próximos anos.