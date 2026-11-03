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Como comprar ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27: preços da Liga Saudita, próximos jogos e mais

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Al-Riyadh

Não perca o Al-Riyadh em ação ao vivo em campo

A Liga Saudita ganhou muito destaque mundial nas últimas temporadas, graças à chegada de alguns dos maiores astros do futebol ao Oriente Médio. Entre os clubes que disputam a elite está o Al-Riyadh, um dos quatro times da capital saudita, Riad, que competem no mais alto nível do futebol do país.

A GOAL explica tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh, incluindo onde adquiri-los e quanto custam, para que você possa apoiar o clube de perto.

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Próximos jogos do Al-Riyadh em 2026/27

O calendário da Liga Saudita se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, além dos compromissos pela Copa do Rei. Confira abaixo todos os jogos do Al-Riyadh em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.

Data e horário (Arábia Saudita)JogoLocalCompetiçãoIngressos
sex., 14/08/2026 - 23h00Al-Ettifaq x Al RiyadhEstádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (fora de casa)Liga Saudita, 1ª rodadaIngressos
ter., 18/08/2026 - 18h00Al-Batin x Al RiyadhEstádio do Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (fora de casa)Copa do Rei, fase de 32Ingressos
sex., 21/08/2026 - 12h00Al Riyadh x Al NassrEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 2ª rodada (clássico de Riad)Ingressos
ter., 25/08/2026 - 21h00Al Riyadh x Diriyah ClubEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 3ª rodada (confronto da capital)Ingressos
sex., 28/08/2026 - 21h00Abha Club x Al RiyadhCidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, Abha (fora de casa)Liga Saudita, 4ª rodadaIngressos
sex., 04/09/2026 - 23h00Al Ahli x Al RiyadhCidade Esportiva Rei Abdullah, Jidá (fora de casa)Liga Saudita, 5ª rodadaIngressos
ter., 08/09/2026 - 21h00Al Riyadh x Al HazemEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 6ª rodadaIngressos
sex., 11/09/2026 - 21h00Al Fateh x Al RiyadhEstádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (fora de casa)Liga Saudita, 7ª rodadaIngressos
sex., 09/10/2026 - 20h00Al Riyadh x Al-TaawounEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 8ª rodadaIngressos
qui., 15/10/2026 - 20h00Al Shabab x Al RiyadhEstádio do Al-Shabab Club, Riad (fora de casa)Liga Saudita, 9ª rodada (clássico da capital)Ingressos
ter., 20/10/2026 - 20h00Al Riyadh x NEOM SCEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 10ª rodadaIngressos
sex., 23/10/2026 - 20h00Al Qadsiah x Al RiyadhEstádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (fora de casa)Liga Saudita, 11ª rodadaIngressos
sex., 30/10/2026 - 20h00Al Khaleej x Al RiyadhEstádio Príncipe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (fora de casa)Liga Saudita, 12ª rodadaIngressos
sex., 06/11/2026 - 20h00Al-Fayha x Al RiyadhCidade Esportiva de Al Majma'ah, Al Majma'ah (fora de casa)Liga Saudita, 13ª rodadaIngressos
sex., 20/11/2026 - 20h00Al Riyadh x Al KholoodEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 14ª rodadaIngressos
qui., 26/11/2026 - 20h00Al Hazem x Al RiyadhEstádio do Al-Hazem Club, Ar Rass (fora de casa)Liga Saudita, 15ª rodadaIngressos
seg., 30/11/2026 - 17h30Al Riyadh x Al-NajmahEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Copa do Rei, oitavas de finalIngressos
qui., 03/12/2026 - 12h00Al Riyadh x Al IttihadEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 16ª rodadaIngressos
qui., 10/12/2026 - 12h00Al-Faisaly x Al RiyadhEstádio da Cidade Esportiva de Majmaah, Al Majma'ah (fora de casa)Liga Saudita, 17ª rodadaIngressos
seg., 14/12/2026 - 12h00Al Riyadh x Al-EttifaqEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 18ª rodadaIngressos
sáb., 19/12/2026 - 17h45Al Riyadh x Al HilalEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, rodada remarcada (clássico da capital)Ingressos
qui., 11/02/2027 - 15h00Al Nassr x Al RiyadhAl-Awwal Park, Riad (fora de casa)Liga Saudita, 19ª rodada (clássico de Riad)Ingressos
qui., 18/02/2027 - 15h00Al Riyadh x Al ShababEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 20ª rodada (clássico da capital)Ingressos
qui., 25/02/2027 - 15h00NEOM SC x Al RiyadhEstádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, Tabuk (fora de casa)Liga Saudita, 21ª rodadaIngressos
qui., 11/03/2027 - 14h00Al Riyadh x Al AhliEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 22ª rodadaIngressos
qui., 18/03/2027 - 15h00Al Riyadh x Al KhaleejEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 23ª rodadaIngressos
sex., 02/04/2027 - 13h00Al Kholood x Al RiyadhEstádio do Al Hazem Club, Ar Rass (fora de casa)Liga Saudita, 24ª rodadaIngressos
qui., 08/04/2027 - 13h00Al Riyadh x Al-FayhaEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 25ª rodadaIngressos
qui., 15/04/2027 - 21h00Al Hilal x Al RiyadhKingdom Arena, Riad (fora de casa)Liga Saudita, 26ª rodada (clássico da capital)Ingressos
qui., 22/04/2027 - 21h00Al Fateh x Al RiyadhEstádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (fora de casa)Liga Saudita, 28ª rodadaIngressos
qui., 29/04/2027 - 21h00Al-Taawoun x Al RiyadhEstádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, Buraydah (fora de casa)Liga Saudita, 29ª rodadaIngressos
qui., 06/05/2027 - 21h00Al Riyadh x Al QadsiahEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 30ª rodadaIngressos
qua., 12/05/2027 - 21h00Al Riyadh x Al-FaisalyEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 31ª rodadaIngressos
qui., 20/05/2027 - 21h00Diriyah Club x Al RiyadhEstádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, Riad (fora de casa)Liga Saudita, 32ª rodada (confronto da capital)Ingressos
seg., 24/05/2027 - 22h00Al Ittihad x Al RiyadhCidade Esportiva Rei Abdullah, Jidá (fora de casa)Liga Saudita, 33ª rodadaIngressos
sáb., 29/05/2027 - 21h00Al Riyadh x Abha ClubEstádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (em casa)Liga Saudita, 34ª rodada (último jogo da temporada)Ingressos

Nota: A Liga Saudita terá uma pausa do fim de dezembro de 2026 até o início de fevereiro de 2027 para que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia de 2027. Os horários dos jogos estão no horário local da Arábia Saudita (AST) e podem sofrer pequenos ajustes por causa das transmissões de televisão.

Próximas partidas
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Campeonato Saudita

06 de nov. de 2026

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Ingressos para o Al Riyadh Compre agora

Como comprar ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27

A forma mais confiável de comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh é pelo site oficial da Liga Saudita (SPL), na seção “Jogos/Ingressos”, dentro da aba “Partidas”. Os ingressos também estão disponíveis pelos canais oficiais de venda do Al-Riyadh e pela plataforma WeBook.

As rodadas da Liga Saudita geralmente acontecem ao longo de três dias, de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada jogo.

Para partidas de grande procura, como os clássicos da capital contra Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, ou os confrontos de destaque em casa contra Al-Ittihad e Al-Ahli, é altamente recomendável comprar os ingressos assim que as vendas começarem para garantir os melhores lugares.

Não é preciso ser sócio do clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Riyadh também oferece diferentes planos de associação, com benefícios como acesso prioritário aos ingressos, conteúdo exclusivo e vantagens no estádio.

Embora os canais oficiais da liga e do clube sejam a primeira opção para garantir ingressos, as entradas para jogos de grande destaque podem se esgotar rapidamente. Os torcedores podem consultar plataformas secundárias confiáveis, como a GrintaHub, um dos principais mercados de ingressos autênticos para partidas em toda a Arábia Saudita.

Ingressos para o Al Riyadh Compre agora

Quanto custam os ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27

Os preços dos ingressos para o Al-Riyadh variam conforme o jogo, o setor e a procura:

  • Entrada geral (arquibancadas superiores / curvas):
  • Assentos premium e laterais (setores inferiores):
  • Camarotes VIP e lounges de hospitalidade:

Os torcedores devem acompanhar o site oficial da SPL ou os canais do próprio Al-Riyadh para a venda inicial. Os ingressos também estão disponíveis em plataformas secundárias confiáveis, como a GrintaHub, que oferece ingressos de revenda verificados a quem deseja garantir seu lugar no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd.

O que esperar do Al-Riyadh em 2026/27?

Fundado em 1953, o Al-Riyadh SC é um dos clubes históricos do futebol saudita, embora a última temporada tenha sido tudo menos estável fora de campo. Javier Calleja, ex-técnico do Villarreal contratado para comandar o clube, foi demitido em novembro de 2025 após um início ruim. Daniel Carreño assumiu o cargo, mas também foi substituído, por Mauricio Dulac, em fevereiro de 2026. Em meio às mudanças, o Al-Riyadh se viu em uma verdadeira luta contra o rebaixamento nas semanas finais e acabou escapando ao terminar em 15º lugar.

O clube espera ter muito mais estabilidade desta vez, deixando para trás o tumulto da última temporada. Com um elenco consolidado em torno do atacante Mamadou Sylla, busca se estabelecer com mais tranquilidade na primeira divisão.

Os torcedores que quiserem ver o Al-Riyadh em ação podem garantir seus ingressos para os próximos jogos e não perder a chance de acompanhar algumas das partidas mais empolgantes da capital.

História do Estádio Príncipe Faisal bin Fahd

O Estádio Príncipe Faisal bin Fahd é a casa histórica do Al-Riyadh SC e fica no bairro de Al-Malaz, em Riad, na Arábia Saudita. Desde que sua construção começou, em 1971, o local ocupa um papel importante no cenário esportivo da cidade. Em décadas anteriores, também recebeu Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab como mandantes, antes de cada um desses clubes se mudar para estádios mais novos, construídos para esse fim.

O estádio atualmente comporta cerca de 22 mil espectadores, o que proporciona um ambiente mais próximo do campo em comparação com algumas das arenas mais novas do país. Seu formato compacto ajuda a criar uma atmosfera intensa nos dias de jogo, especialmente em partidas importantes da Liga Saudita e em clássicos.

Situado na via Salah Ad Din Al Ayyubi, o estádio é de fácil acesso para os torcedores locais pelo metrô de Riad e pelas principais vias de transporte da região central, além de desempenhar um papel central na identidade do clube. Também está prevista uma ampliação significativa como parte dos preparativos da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034, com a capacidade planejada para chegar a cerca de 45 mil pessoas nos próximos anos.

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