O Al-Ittihad inicia a temporada 2026/27 sob o comando de Jens Wissing, contratado de surpresa após deixar o Gamba Osaka, do Japão, para substituir Sergio Conceicao, que saiu depois de uma campanha encerrada na quinta colocação. Sediado em Jidá, o Al-Ittihad, conhecido como "Clube do Povo", continua sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera do "Muro Amarelo" na Cidade Esportiva Rei Abdullah (Estádio Alinma). Areúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para esta temporada, até maio de 2027.

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Calendário de jogos do Al-Ittihad em 2026/27

Data e horário (GST) Jogo Local Competição Ingressos Terça-feira, 11 de agosto de 2026, 20h Al Jazira x Al-Ittihad Estádio Mohammed bin Zayed (fora) Liga dos Campeões da Ásia Elite Ingressos Sábado, 15 de agosto de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Kholood Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 1ª rodada Ingressos Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 20h15 Al Najmah x Al-Ittihad Estádio Department of Education (fora) Copa do Rei, fase de 32 avos Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 22h Al Qadsiah x Al-Ittihad Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd (fora) Liga Saudita, 2ª rodada Ingressos Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Hazem Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal (casa) Liga Saudita, 3ª rodada Ingressos Sábado, 29 de agosto de 2026, 22h Al Fateh x Al-Ittihad Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi (fora) Liga Saudita, 4ª rodada Ingressos Sábado, 5 de setembro de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Nassr Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 5ª rodada Ingressos Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Fayha Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 6ª rodada Ingressos Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 19h45 Al Faisaly x Al-Ittihad Estádio da Cidade Esportiva de Majmaah (fora) Liga Saudita, 7ª rodada Ingressos Segunda-feira, 14 de setembro de 2026, 20h Al Shamal x Al-Ittihad Estádio Al Bayt (fora) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 1ª rodada Ingressos Sábado, 10 de outubro de 2026, 22h Al Hilal x Al-Ittihad Kingdom Arena (fora) Liga Saudita, 8ª rodada (clássico) Ingressos Terça-feira, 13 de outubro de 2026, 22h15 Al-Ittihad x Shabab Al Ahli Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 2ª rodada Ingressos Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 22h Al Ettifaq x Al-Ittihad Estádio do Al-Ettifaq (fora) Liga Saudita, 10ª rodada Ingressos Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 19h30 Al-Ittihad x Diriyah Club Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 11ª rodada Ingressos Segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 17h45 Neftchi Fergana x Al-Ittihad Estádio Istiqlol (fora) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 3ª rodada Ingressos Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 16h30 Abha x Al-Ittihad Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (fora) Liga Saudita, 12ª rodada Ingressos Segunda-feira, 2 de novembro de 2026, 22h15 Al-Ittihad x Al Ain Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 4ª rodada Ingressos Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 21h30 Al-Ittihad x NEOM SC Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 13ª rodada Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 21h Al Khaleej x Al-Ittihad Estádio do Al-Khaleej (fora) Liga Saudita, 14ª rodada Ingressos Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 22h15 Al-Ittihad x Pakhtakor Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 5ª rodada Ingressos Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 21h Al-Ittihad x Al Ahli Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 15ª rodada (clássico de Jidá) Ingressos Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h25 Al Jabalain x Al-Ittihad Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed (fora) Copa do Rei, oitavas de final Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 21h Al Riyadh x Al-Ittihad Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (fora) Liga Saudita, 16ª rodada Ingressos Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, 20h Al Wasl x Al-Ittihad Estádio Zabeel (fora) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 6ª rodada Ingressos Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 21h Al-Ittihad x Al Taawoun Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 17ª rodada Ingressos Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 21h Al Kholood x Al-Ittihad Estádio do Al-Hazem (fora) Liga Saudita, 18ª rodada Ingressos Sábado, 19 de dezembro de 2026, 21h30 Al-Ittihad x Al Shabab Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 9ª rodada (reagendada) Ingressos Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027, 22h15 Al-Ittihad x Al Gharafa Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 7ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 23h Al-Ittihad x Al Qadsiah Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 19ª rodada Ingressos Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2027, 22h15 Al Sadd x Al-Ittihad Estádio Jassim Bin Hamad (fora) Liga dos Campeões da Ásia Elite, 8ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 23h Al Hazem x Al-Ittihad Estádio do Al-Hazem (fora) Liga Saudita, 20ª rodada Ingressos Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 23h Al-Ittihad x Al Fateh Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 21ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de março de 2027, 22h Al Nassr x Al-Ittihad Alawwal Park (fora) Liga Saudita, 22ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de março de 2027, 22h Al Fayha x Al-Ittihad Estádio da Cidade Esportiva de Majmaah (fora) Liga Saudita, 23ª rodada Ingressos Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Faisaly Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 24ª rodada Ingressos Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Hilal Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 25ª rodada (clássico) Ingressos Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 22h Al Shabab x Al-Ittihad Estádio Rei Fahd (fora) Liga Saudita, 26ª rodada Ingressos Domingo, 18 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Ettifaq Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 27ª rodada Ingressos Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 22h Diriyah Club x Al-Ittihad Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (fora) Liga Saudita, 28ª rodada Ingressos Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Abha Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 29ª rodada Ingressos Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 22h NEOM SC x Al-Ittihad Estádio King Khalid Sport City (fora) Liga Saudita, 30ª rodada Ingressos Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Khaleej Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 31ª rodada Ingressos Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 22h Al Ahli x Al-Ittihad Cidade Esportiva Rei Abdullah (fora) Liga Saudita, 32ª rodada (clássico de Jidá) Ingressos Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Riyadh Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa) Liga Saudita, 33ª rodada Ingressos Sábado, 29 de maio de 2027, 22h Al Taawoun x Al-Ittihad Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, Buraydah (fora) Liga Saudita, 34ª rodada Ingressos

Como comprar ingressos para o Al-Ittihad

O principal canal de compra é o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad ou o aplicativo WeBook.

Os ingressos para jogos da liga geralmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes da partida.

Para jogos de grande procura, como o clássico de Jidá contra o Al Ahli e o clássico saudita contra o Al Hilal, as diferentes categorias de sócios do clube têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público.

Quando os ingressos da venda oficial se esgotam, os torcedores recorrem à GrintaHub, principal plataforma regional de revenda, que oferece ingressos autênticos e verificados, com entrega digital imediata pelo celular.

O calendário da Liga Saudita (SPL) terá 34 rodadas até o fim de maio de 2027, período em que o Al-Ittihad também disputará a Liga dos Campeões da Ásia Elite e a Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ittihad em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ittihad

Entrada padrão: 50 a 125 SAR

50 a 125 SAR Assentos premium nas laterais e categoria prata: 300 a 700 SAR

300 a 700 SAR Camarotes VIP e categoria ouro: a partir de 1.800 SAR, incluindo alimentação, serviços exclusivos de hospitalidade e visão privilegiada do estádio

a partir de 1.800 SAR, incluindo alimentação, serviços exclusivos de hospitalidade e visão privilegiada do estádio Mercado de revenda pela GrintaHub: os preços variam conforme o adversário e a categoria do assento, com ingressos disponíveis para todos os principais jogos

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O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27

História da Cidade Esportiva Rei Abdullah

Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da Ásia e tem uma longa história de títulos nacionais. A temporada 2025/26 foi difícil: a equipe terminou em quinto lugar na SPL, caiu nas semifinais da Copa do Rei e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Elite.O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da Ásia 2. Uma reformulação tática está em andamento, apoiada em reforços europeus como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos da Liga Saudita e das competições asiáticas.Conhecida como "A Joia" (Al-Jawhara), a Cidade Esportiva Rei Abdullah tem um estádio com capacidade para 62 mil pessoas e é o ponto central da moderna estrutura esportiva de Jidá. Construído ao norte da cidade, perto do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, o estádio tem uma arquitetura em vários níveis que amplifica o barulho do famoso "Muro Amarelo" formado pelos torcedores do Al-Ittihad. O complexo conta com amplas áreas de circulação, espaços para torcedores nos dias de jogo e instalações oficiais dos clubes, além de ser a casa tanto do Al-Ittihad quanto do Al Ahli.