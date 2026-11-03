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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Como comprar ingressos para o Al-Ittihad na temporada 2026/27: preços e jogos da Liga Saudita de Futebol

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Campeonato Saudita
Al-Ittihad

Vivencie de perto o legado do clube mais antigo da Arábia Saudita

O Al-Ittihad inicia a temporada 2026/27 sob o comando de Jens Wissing, contratado de surpresa após deixar o Gamba Osaka, do Japão, para substituir Sergio Conceicao, que saiu depois de uma campanha encerrada na quinta colocação. Sediado em Jidá, o Al-Ittihad, conhecido como "Clube do Povo", continua sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera do "Muro Amarelo" na Cidade Esportiva Rei Abdullah (Estádio Alinma). A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para esta temporada, até maio de 2027.

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Calendário de jogos do Al-Ittihad em 2026/27

O calendário da Liga Saudita (SPL) terá 34 rodadas até o fim de maio de 2027, período em que o Al-Ittihad também disputará a Liga dos Campeões da Ásia Elite e a Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ittihad em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
Data e horário (GST)JogoLocalCompetiçãoIngressos
Terça-feira, 11 de agosto de 2026, 20hAl Jazira x Al-IttihadEstádio Mohammed bin Zayed (fora)Liga dos Campeões da Ásia EliteIngressos
Sábado, 15 de agosto de 2026, 22hAl-Ittihad x Al KholoodCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 1ª rodadaIngressos
Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 20h15Al Najmah x Al-IttihadEstádio Department of Education (fora)Copa do Rei, fase de 32 avosIngressos
Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 22hAl Qadsiah x Al-IttihadEstádio Príncipe Mohammed Bin Fahd (fora)Liga Saudita, 2ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 22hAl-Ittihad x Al HazemEstádio Príncipe Abdullah Al-Faisal (casa)Liga Saudita, 3ª rodadaIngressos
Sábado, 29 de agosto de 2026, 22hAl Fateh x Al-IttihadEstádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi (fora)Liga Saudita, 4ª rodadaIngressos
Sábado, 5 de setembro de 2026, 22hAl-Ittihad x Al NassrCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 5ª rodadaIngressos
Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 22hAl-Ittihad x Al FayhaCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 6ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 19h45Al Faisaly x Al-IttihadEstádio da Cidade Esportiva de Majmaah (fora)Liga Saudita, 7ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 14 de setembro de 2026, 20hAl Shamal x Al-IttihadEstádio Al Bayt (fora)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 1ª rodadaIngressos
Sábado, 10 de outubro de 2026, 22hAl Hilal x Al-IttihadKingdom Arena (fora)Liga Saudita, 8ª rodada (clássico)Ingressos
Terça-feira, 13 de outubro de 2026, 22h15Al-Ittihad x Shabab Al AhliCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 2ª rodadaIngressos
Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 22hAl Ettifaq x Al-IttihadEstádio do Al-Ettifaq (fora)Liga Saudita, 10ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 19h30Al-Ittihad x Diriyah ClubCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 11ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 17h45Neftchi Fergana x Al-IttihadEstádio Istiqlol (fora)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 3ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 16h30Abha x Al-IttihadCidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (fora)Liga Saudita, 12ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 2 de novembro de 2026, 22h15Al-Ittihad x Al AinCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 4ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 21h30Al-Ittihad x NEOM SCCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 13ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 21hAl Khaleej x Al-IttihadEstádio do Al-Khaleej (fora)Liga Saudita, 14ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 22h15Al-Ittihad x PakhtakorCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 5ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 21hAl-Ittihad x Al AhliCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 15ª rodada (clássico de Jidá)Ingressos
Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h25Al Jabalain x Al-IttihadEstádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed (fora)Copa do Rei, oitavas de finalIngressos
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 21hAl Riyadh x Al-IttihadEstádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (fora)Liga Saudita, 16ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, 20hAl Wasl x Al-IttihadEstádio Zabeel (fora)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 6ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 21hAl-Ittihad x Al TaawounCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 17ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 21hAl Kholood x Al-IttihadEstádio do Al-Hazem (fora)Liga Saudita, 18ª rodadaIngressos
Sábado, 19 de dezembro de 2026, 21h30Al-Ittihad x Al ShababCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 9ª rodada (reagendada)Ingressos
Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027, 22h15Al-Ittihad x Al GharafaCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 7ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 23hAl-Ittihad x Al QadsiahCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 19ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2027, 22h15Al Sadd x Al-IttihadEstádio Jassim Bin Hamad (fora)Liga dos Campeões da Ásia Elite, 8ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 23hAl Hazem x Al-IttihadEstádio do Al-Hazem (fora)Liga Saudita, 20ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 23hAl-Ittihad x Al FatehCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 21ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 11 de março de 2027, 22hAl Nassr x Al-IttihadAlawwal Park (fora)Liga Saudita, 22ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 18 de março de 2027, 22hAl Fayha x Al-IttihadEstádio da Cidade Esportiva de Majmaah (fora)Liga Saudita, 23ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x Al FaisalyCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 24ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x Al HilalCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 25ª rodada (clássico)Ingressos
Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 22hAl Shabab x Al-IttihadEstádio Rei Fahd (fora)Liga Saudita, 26ª rodadaIngressos
Domingo, 18 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x Al EttifaqCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 27ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 22hDiriyah Club x Al-IttihadEstádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (fora)Liga Saudita, 28ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x AbhaCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 29ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 22hNEOM SC x Al-IttihadEstádio King Khalid Sport City (fora)Liga Saudita, 30ª rodadaIngressos
Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 22hAl-Ittihad x Al KhaleejCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 31ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 22hAl Ahli x Al-IttihadCidade Esportiva Rei Abdullah (fora)Liga Saudita, 32ª rodada (clássico de Jidá)Ingressos
Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22hAl-Ittihad x Al RiyadhCidade Esportiva Rei Abdullah (casa)Liga Saudita, 33ª rodadaIngressos
Sábado, 29 de maio de 2027, 22hAl Taawoun x Al-IttihadEstádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, Buraydah (fora)Liga Saudita, 34ª rodadaIngressos

Como comprar ingressos para o Al-Ittihad

  • O principal canal de compra é o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad ou o aplicativo WeBook.
  • Os ingressos para jogos da liga geralmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes da partida.
  • Para jogos de grande procura, como o clássico de Jidá contra o Al Ahli e o clássico saudita contra o Al Hilal, as diferentes categorias de sócios do clube têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público.
  • Quando os ingressos da venda oficial se esgotam, os torcedores recorrem à GrintaHub, principal plataforma regional de revenda, que oferece ingressos autênticos e verificados, com entrega digital imediata pelo celular.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ittihad

  • Entrada padrão: 50 a 125 SAR
  • Assentos premium nas laterais e categoria prata: 300 a 700 SAR
  • Camarotes VIP e categoria ouro: a partir de 1.800 SAR, incluindo alimentação, serviços exclusivos de hospitalidade e visão privilegiada do estádio
  • Mercado de revenda pela GrintaHub: os preços variam conforme o adversário e a categoria do assento, com ingressos disponíveis para todos os principais jogos

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O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27

Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da Ásia e tem uma longa história de títulos nacionais. A temporada 2025/26 foi difícil: a equipe terminou em quinto lugar na SPL, caiu nas semifinais da Copa do Rei e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Elite.
O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da Ásia 2. Uma reformulação tática está em andamento, apoiada em reforços europeus como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos da Liga Saudita e das competições asiáticas.

História da Cidade Esportiva Rei Abdullah

Conhecida como "A Joia" (Al-Jawhara), a Cidade Esportiva Rei Abdullah tem um estádio com capacidade para 62 mil pessoas e é o ponto central da moderna estrutura esportiva de Jidá. Construído ao norte da cidade, perto do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, o estádio tem uma arquitetura em vários níveis que amplifica o barulho do famoso "Muro Amarelo" formado pelos torcedores do Al-Ittihad. O complexo conta com amplas áreas de circulação, espaços para torcedores nos dias de jogo e instalações oficiais dos clubes, além de ser a casa tanto do Al-Ittihad quanto do Al Ahli.

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