O Al-Ittihad inicia a temporada 2026/27 sob o comando de Jens Wissing, contratado de surpresa após deixar o Gamba Osaka, do Japão, para substituir Sergio Conceicao, que saiu depois de uma campanha encerrada na quinta colocação. Sediado em Jidá, o Al-Ittihad, conhecido como "Clube do Povo", continua sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera do "Muro Amarelo" na Cidade Esportiva Rei Abdullah (Estádio Alinma). A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para esta temporada, até maio de 2027.
O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da Ásia 2. Uma reformulação tática está em andamento, apoiada em reforços europeus como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos da Liga Saudita e das competições asiáticas.
Calendário de jogos do Al-Ittihad em 2026/27O calendário da Liga Saudita (SPL) terá 34 rodadas até o fim de maio de 2027, período em que o Al-Ittihad também disputará a Liga dos Campeões da Ásia Elite e a Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ittihad em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
|Data e horário (GST)
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|Terça-feira, 11 de agosto de 2026, 20h
|Al Jazira x Al-Ittihad
|Estádio Mohammed bin Zayed (fora)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite
|Ingressos
|Sábado, 15 de agosto de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Kholood
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 1ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 20h15
|Al Najmah x Al-Ittihad
|Estádio Department of Education (fora)
|Copa do Rei, fase de 32 avos
|Ingressos
|Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 22h
|Al Qadsiah x Al-Ittihad
|Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd (fora)
|Liga Saudita, 2ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Hazem
|Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal (casa)
|Liga Saudita, 3ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 29 de agosto de 2026, 22h
|Al Fateh x Al-Ittihad
|Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi (fora)
|Liga Saudita, 4ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 5 de setembro de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Nassr
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 5ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Fayha
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 6ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 19h45
|Al Faisaly x Al-Ittihad
|Estádio da Cidade Esportiva de Majmaah (fora)
|Liga Saudita, 7ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 14 de setembro de 2026, 20h
|Al Shamal x Al-Ittihad
|Estádio Al Bayt (fora)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 1ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 10 de outubro de 2026, 22h
|Al Hilal x Al-Ittihad
|Kingdom Arena (fora)
|Liga Saudita, 8ª rodada (clássico)
|Ingressos
|Terça-feira, 13 de outubro de 2026, 22h15
|Al-Ittihad x Shabab Al Ahli
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 2ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 22h
|Al Ettifaq x Al-Ittihad
|Estádio do Al-Ettifaq (fora)
|Liga Saudita, 10ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 19h30
|Al-Ittihad x Diriyah Club
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 11ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 17h45
|Neftchi Fergana x Al-Ittihad
|Estádio Istiqlol (fora)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 3ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 16h30
|Abha x Al-Ittihad
|Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (fora)
|Liga Saudita, 12ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 2 de novembro de 2026, 22h15
|Al-Ittihad x Al Ain
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 4ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 21h30
|Al-Ittihad x NEOM SC
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 13ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 21h
|Al Khaleej x Al-Ittihad
|Estádio do Al-Khaleej (fora)
|Liga Saudita, 14ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 22h15
|Al-Ittihad x Pakhtakor
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 5ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 21h
|Al-Ittihad x Al Ahli
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 15ª rodada (clássico de Jidá)
|Ingressos
|Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h25
|Al Jabalain x Al-Ittihad
|Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed (fora)
|Copa do Rei, oitavas de final
|Ingressos
|Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 21h
|Al Riyadh x Al-Ittihad
|Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (fora)
|Liga Saudita, 16ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, 20h
|Al Wasl x Al-Ittihad
|Estádio Zabeel (fora)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 6ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 21h
|Al-Ittihad x Al Taawoun
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 17ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 21h
|Al Kholood x Al-Ittihad
|Estádio do Al-Hazem (fora)
|Liga Saudita, 18ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 19 de dezembro de 2026, 21h30
|Al-Ittihad x Al Shabab
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 9ª rodada (reagendada)
|Ingressos
|Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027, 22h15
|Al-Ittihad x Al Gharafa
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 7ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 23h
|Al-Ittihad x Al Qadsiah
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 19ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2027, 22h15
|Al Sadd x Al-Ittihad
|Estádio Jassim Bin Hamad (fora)
|Liga dos Campeões da Ásia Elite, 8ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 23h
|Al Hazem x Al-Ittihad
|Estádio do Al-Hazem (fora)
|Liga Saudita, 20ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 23h
|Al-Ittihad x Al Fateh
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 21ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de março de 2027, 22h
|Al Nassr x Al-Ittihad
|Alawwal Park (fora)
|Liga Saudita, 22ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de março de 2027, 22h
|Al Fayha x Al-Ittihad
|Estádio da Cidade Esportiva de Majmaah (fora)
|Liga Saudita, 23ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Faisaly
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 24ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Hilal
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 25ª rodada (clássico)
|Ingressos
|Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 22h
|Al Shabab x Al-Ittihad
|Estádio Rei Fahd (fora)
|Liga Saudita, 26ª rodada
|Ingressos
|Domingo, 18 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Ettifaq
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 27ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 22h
|Diriyah Club x Al-Ittihad
|Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (fora)
|Liga Saudita, 28ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Abha
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 29ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 22h
|NEOM SC x Al-Ittihad
|Estádio King Khalid Sport City (fora)
|Liga Saudita, 30ª rodada
|Ingressos
|Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Khaleej
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 31ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 22h
|Al Ahli x Al-Ittihad
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (fora)
|Liga Saudita, 32ª rodada (clássico de Jidá)
|Ingressos
|Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Riyadh
|Cidade Esportiva Rei Abdullah (casa)
|Liga Saudita, 33ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 29 de maio de 2027, 22h
|Al Taawoun x Al-Ittihad
|Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, Buraydah (fora)
|Liga Saudita, 34ª rodada
|Ingressos
Como comprar ingressos para o Al-Ittihad
- O principal canal de compra é o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad ou o aplicativo WeBook.
- Os ingressos para jogos da liga geralmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes da partida.
- Para jogos de grande procura, como o clássico de Jidá contra o Al Ahli e o clássico saudita contra o Al Hilal, as diferentes categorias de sócios do clube têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público.
- Quando os ingressos da venda oficial se esgotam, os torcedores recorrem à GrintaHub, principal plataforma regional de revenda, que oferece ingressos autênticos e verificados, com entrega digital imediata pelo celular.
Quanto custam os ingressos para o Al-Ittihad
- Entrada padrão: 50 a 125 SAR
- Assentos premium nas laterais e categoria prata: 300 a 700 SAR
- Camarotes VIP e categoria ouro: a partir de 1.800 SAR, incluindo alimentação, serviços exclusivos de hospitalidade e visão privilegiada do estádio
- Mercado de revenda pela GrintaHub: os preços variam conforme o adversário e a categoria do assento, com ingressos disponíveis para todos os principais jogos
O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da Ásia e tem uma longa história de títulos nacionais. A temporada 2025/26 foi difícil: a equipe terminou em quinto lugar na SPL, caiu nas semifinais da Copa do Rei e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Elite.
O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da Ásia 2. Uma reformulação tática está em andamento, apoiada em reforços europeus como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos da Liga Saudita e das competições asiáticas.