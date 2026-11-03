O Al-Ittihad inicia a temporada 2026/27 sob o comando do técnico Jens Wissing, uma contratação surpreendente após sua passagem pelo Gamba Osaka, do Japão, depois da saída de Sergio Conceicao, que ocorreu após a equipe terminar na quinta colocação. Com sede em Jeddah, o Al-Ittihad, conhecido como “Clube do Povo”, continua sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera criada pela “Muralha Amarela” no King Abdullah Sports City (Alinma Stadium). A GOAL reúne tudo o que você precisa para comprar ingressos para esta temporada até maio de 2027.
O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da AFC Dois. Uma reformulação tática está em andamento e se apoia em reforços europeus, entre eles Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar no meio-campo, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos do Campeonato Saudita e das competições asiáticas.
Calendário de jogos do Al-Ittihad em 2026/27O calendário do Campeonato Saudita (SPL) tem 34 rodadas e vai até o fim de maio de 2027, paralelamente à participação do Al-Ittihad na Liga dos Campeões da AFC Elite e na Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ittihad em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
|Data e horário (GST)
|Jogo
|Estádio
|Competição
|Ingressos
|Terça-feira, 11 de agosto de 2026, 20h
|Al Jazira x Al-Ittihad
|Mohammed bin Zayed Stadium (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite
|Ingressos
|Sábado, 15 de agosto de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Kholood
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 1ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 20h15
|Al Najmah x Al-Ittihad
|Department of Education Stadium (fora de casa)
|Copa do Rei, fase de 32 equipes
|Ingressos
|Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 22h
|Al Qadsiah x Al-Ittihad
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 2ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Hazem
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (em casa)
|Campeonato Saudita, 3ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 29 de agosto de 2026, 22h
|Al Fateh x Al-Ittihad
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 4ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 5 de setembro de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Nassr
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 5ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 22h
|Al-Ittihad x Al Fayha
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 6ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 19h45
|Al Faisaly x Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 7ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 14 de setembro de 2026, 20h
|Al Shamal x Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 10 de outubro de 2026, 22h
|Al Hilal x Al-Ittihad
|Kingdom Arena (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 8ª rodada (clássico)
|Ingressos
|Terça-feira, 13 de outubro de 2026, 22h15
|Al-Ittihad x Shabab Al Ahli
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 22h
|Al Ettifaq x Al-Ittihad
|Al-Ettifaq Club Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 10ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 19h30
|Al-Ittihad x Diriyah Club
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 11ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 17h45
|Neftchi Fergana x Al-Ittihad
|Istiqlol Stadium (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 16h30
|Abha x Al-Ittihad
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 12ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 2 de novembro de 2026, 22h15
|Al-Ittihad x Al Ain
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 21h30
|Al-Ittihad x NEOM SC
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 13ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 21h
|Al Khaleej x Al-Ittihad
|Al-Khaleej Club Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 14ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 22h15
|Al-Ittihad x Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 21h
|Al-Ittihad x Al Ahli
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah)
|Ingressos
|Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h25
|Al Jabalain x Al-Ittihad
|Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (fora de casa)
|Copa do Rei, oitavas de final
|Ingressos
|Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 21h
|Al Riyadh x Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 16ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, 20h
|Al Wasl x Al-Ittihad
|Zabeel Stadium (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 21h
|Al-Ittihad x Al Taawoun
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 17ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 21h
|Al Kholood x Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 18ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 19 de dezembro de 2026, 21h30
|Al-Ittihad x Al Shabab
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 9ª rodada (jogo remarcado)
|Ingressos
|Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027, 22h15
|Al-Ittihad x Al Gharafa
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 23h
|Al-Ittihad x Al Qadsiah
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 19ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2027, 22h15
|Al Sadd x Al-Ittihad
|Jassim Bin Hamad Stadium (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 23h
|Al Hazem x Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 20ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 23h
|Al-Ittihad x Al Fateh
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 21ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de março de 2027, 22h
|Al Nassr x Al-Ittihad
|Alawwal Park (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 22ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de março de 2027, 22h
|Al Fayha x Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 23ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Faisaly
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 24ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Hilal
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 25ª rodada (clássico)
|Ingressos
|Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 22h
|Al Shabab x Al-Ittihad
|King Fahd Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 26ª rodada
|Ingressos
|Domingo, 18 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Ettifaq
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 27ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 22h
|Diriyah Club x Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 28ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Abha
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 29ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 22h
|NEOM SC x Al-Ittihad
|King Khalid Sport City Stadium (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 30ª rodada
|Ingressos
|Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Khaleej
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 31ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 22h
|Al Ahli x Al-Ittihad
|King Abdullah Sports City (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah)
|Ingressos
|Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22h
|Al-Ittihad x Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (em casa)
|Campeonato Saudita, 33ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 29 de maio de 2027, 22h
|Al Taawoun x Al-Ittihad
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (fora de casa)
|Campeonato Saudita, 34ª rodada
|Ingressos
Como comprar ingressos para o Al-Ittihad
- Os principais canais são o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad e o aplicativo WeBook.
- Os ingressos comuns para jogos do campeonato geralmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes do início da partida.
- Para jogos de grande procura, como o dérbi de Jeddah contra o Al-Ahli e o clássico saudita contra o Al-Hilal, as diferentes categorias de sócios do clube têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público geral.
- Quando os ingressos dos canais oficiais se esgotam, os torcedores recorrem à GrintaHub, principal plataforma regional de revenda, que oferece ingressos autênticos e verificados, com entrega digital imediata pelo celular.
Quanto custam os ingressos para o Al-Ittihad
- Ingresso comum: SAR 50 a SAR 125
- Assentos premium nas laterais do campo e categoria prata: SAR 300 a SAR 700
- Camarotes VIP e categoria ouro: a partir de SAR 1.800, incluindo alimentação, serviços exclusivos e vista privilegiada do campo
- Mercado de revenda pela GrintaHub: os preços variam conforme o adversário e a categoria do assento, com ingressos disponíveis para todos os principais jogos
O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da AFC e tem um longo histórico de títulos nacionais. A temporada 2025/26 trouxe dificuldades: a equipe terminou em quinto lugar no Campeonato Saudita, caiu nas semifinais da Copa do Rei e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da AFC Elite.
O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da AFC Dois. Uma reformulação tática está em andamento e se apoia em reforços europeus, entre eles Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar no meio-campo, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos do Campeonato Saudita e das competições asiáticas.