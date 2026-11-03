O Al-Ittihad inicia a temporada 2026/27 sob o comando do técnico Jens Wissing, uma contratação surpreendente após sua passagem pelo Gamba Osaka, do Japão, depois da saída de Sergio Conceicao, que ocorreu após a equipe terminar na quinta colocação. Com sede em Jeddah, o Al-Ittihad, conhecido como “Clube do Povo”, continua sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera criada pela “Muralha Amarela” no King Abdullah Sports City (Alinma Stadium). Areúne tudo o que você precisa para comprar ingressos para esta temporada até maio de 2027.

Ingressos para o Al-Ittihad Compre agora

Calendário de jogos do Al-Ittihad em 2026/27

Data e horário (GST) Jogo Estádio Competição Ingressos Terça-feira, 11 de agosto de 2026, 20h Al Jazira x Al-Ittihad Mohammed bin Zayed Stadium (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite Ingressos Sábado, 15 de agosto de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Kholood King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 1ª rodada Ingressos Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 20h15 Al Najmah x Al-Ittihad Department of Education Stadium (fora de casa) Copa do Rei, fase de 32 equipes Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 22h Al Qadsiah x Al-Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 2ª rodada Ingressos Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (em casa) Campeonato Saudita, 3ª rodada Ingressos Sábado, 29 de agosto de 2026, 22h Al Fateh x Al-Ittihad Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 4ª rodada Ingressos Sábado, 5 de setembro de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Nassr King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 5ª rodada Ingressos Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 22h Al-Ittihad x Al Fayha King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 6ª rodada Ingressos Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 19h45 Al Faisaly x Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 7ª rodada Ingressos Segunda-feira, 14 de setembro de 2026, 20h Al Shamal x Al-Ittihad Al Bayt Stadium (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodada Ingressos Sábado, 10 de outubro de 2026, 22h Al Hilal x Al-Ittihad Kingdom Arena (fora de casa) Campeonato Saudita, 8ª rodada (clássico) Ingressos Terça-feira, 13 de outubro de 2026, 22h15 Al-Ittihad x Shabab Al Ahli King Abdullah Sports City (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodada Ingressos Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 22h Al Ettifaq x Al-Ittihad Al-Ettifaq Club Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 10ª rodada Ingressos Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 19h30 Al-Ittihad x Diriyah Club King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 11ª rodada Ingressos Segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 17h45 Neftchi Fergana x Al-Ittihad Istiqlol Stadium (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodada Ingressos Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 16h30 Abha x Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (fora de casa) Campeonato Saudita, 12ª rodada Ingressos Segunda-feira, 2 de novembro de 2026, 22h15 Al-Ittihad x Al Ain King Abdullah Sports City (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodada Ingressos Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 21h30 Al-Ittihad x NEOM SC King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 13ª rodada Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 21h Al Khaleej x Al-Ittihad Al-Khaleej Club Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 14ª rodada Ingressos Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 22h15 Al-Ittihad x Pakhtakor King Abdullah Sports City (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodada Ingressos Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 21h Al-Ittihad x Al Ahli King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah) Ingressos Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h25 Al Jabalain x Al-Ittihad Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (fora de casa) Copa do Rei, oitavas de final Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 21h Al Riyadh x Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 16ª rodada Ingressos Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, 20h Al Wasl x Al-Ittihad Zabeel Stadium (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodada Ingressos Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 21h Al-Ittihad x Al Taawoun King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 17ª rodada Ingressos Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 21h Al Kholood x Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 18ª rodada Ingressos Sábado, 19 de dezembro de 2026, 21h30 Al-Ittihad x Al Shabab King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 9ª rodada (jogo remarcado) Ingressos Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027, 22h15 Al-Ittihad x Al Gharafa King Abdullah Sports City (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 23h Al-Ittihad x Al Qadsiah King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 19ª rodada Ingressos Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2027, 22h15 Al Sadd x Al-Ittihad Jassim Bin Hamad Stadium (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 23h Al Hazem x Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 20ª rodada Ingressos Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 23h Al-Ittihad x Al Fateh King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 21ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de março de 2027, 22h Al Nassr x Al-Ittihad Alawwal Park (fora de casa) Campeonato Saudita, 22ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de março de 2027, 22h Al Fayha x Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 23ª rodada Ingressos Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Faisaly King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 24ª rodada Ingressos Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Hilal King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 25ª rodada (clássico) Ingressos Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 22h Al Shabab x Al-Ittihad King Fahd Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 26ª rodada Ingressos Domingo, 18 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Ettifaq King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 27ª rodada Ingressos Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 22h Diriyah Club x Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 28ª rodada Ingressos Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 22h Al-Ittihad x Abha King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 29ª rodada Ingressos Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 22h NEOM SC x Al-Ittihad King Khalid Sport City Stadium (fora de casa) Campeonato Saudita, 30ª rodada Ingressos Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Khaleej King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 31ª rodada Ingressos Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 22h Al Ahli x Al-Ittihad King Abdullah Sports City (fora de casa) Campeonato Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah) Ingressos Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22h Al-Ittihad x Al Riyadh King Abdullah Sports City (em casa) Campeonato Saudita, 33ª rodada Ingressos Sábado, 29 de maio de 2027, 22h Al Taawoun x Al-Ittihad King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (fora de casa) Campeonato Saudita, 34ª rodada Ingressos

Como comprar ingressos para o Al-Ittihad

Os principais canais são o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad e o aplicativo WeBook.

Os ingressos comuns para jogos do campeonato geralmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes do início da partida.

Para jogos de grande procura, como o dérbi de Jeddah contra o Al-Ahli e o clássico saudita contra o Al-Hilal, as diferentes categorias de sócios do clube têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público geral.

Quando os ingressos dos canais oficiais se esgotam, os torcedores recorrem à GrintaHub, principal plataforma regional de revenda, que oferece ingressos autênticos e verificados, com entrega digital imediata pelo celular.

O calendário do Campeonato Saudita (SPL) tem 34 rodadas e vai até o fim de maio de 2027, paralelamente à participação do Al-Ittihad na Liga dos Campeões da AFC Elite e na Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ittihad em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.

Ingressos para o Al-Ittihad Compre agora

Quanto custam os ingressos para o Al-Ittihad

Ingresso comum: SAR 50 a SAR 125

SAR 50 a SAR 125 Assentos premium nas laterais do campo e categoria prata: SAR 300 a SAR 700

SAR 300 a SAR 700 Camarotes VIP e categoria ouro: a partir de SAR 1.800, incluindo alimentação, serviços exclusivos e vista privilegiada do campo

a partir de SAR 1.800, incluindo alimentação, serviços exclusivos e vista privilegiada do campo Mercado de revenda pela GrintaHub: os preços variam conforme o adversário e a categoria do assento, com ingressos disponíveis para todos os principais jogos

Ingressos para o Al-Ittihad Compre agora

O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27

História do King Abdullah Sports City

Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da AFC e tem um longo histórico de títulos nacionais. A temporada 2025/26 trouxe dificuldades: a equipe terminou em quinto lugar no Campeonato Saudita, caiu nas semifinais da Copa do Rei e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da AFC Elite.O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da AFC Dois. Uma reformulação tática está em andamento e se apoia em reforços europeus, entre eles Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar no meio-campo, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos do Campeonato Saudita e das competições asiáticas.Conhecido como “A Joia” (Al-Jawhara), o King Abdullah Sports City é um estádio com capacidade para 62 mil espectadores e o principal símbolo do cenário esportivo moderno de Jeddah. Construído ao norte da cidade, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz, sua arquitetura em vários níveis amplifica o barulho da famosa “Muralha Amarela” da torcida do Al-Ittihad. O complexo conta com amplas áreas de circulação, espaços para torcedores nos dias de jogo e instalações oficiais dos clubes, e serve como estádio do Al-Ittihad e do Al-Ahli.