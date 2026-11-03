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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Como comprar ingressos para o Al-Ittihad em 2026/27: preços e jogos da Liga Saudita de Futebol

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Campeonato Saudita
Al-Ittihad

Vivencie de perto o legado do clube mais antigo da Arábia Saudita

O Al-Ittihad inicia a temporada 2026/27 sob o comando do técnico Jens Wissing, uma contratação surpreendente após sua passagem pelo Gamba Osaka, do Japão, depois da saída de Sergio Conceicao, que ocorreu após a equipe terminar na quinta colocação. Com sede em Jeddah, o Al-Ittihad, conhecido como “Clube do Povo”, continua sendo a instituição esportiva mais antiga da Arábia Saudita e presença constante na atmosfera criada pela “Muralha Amarela” no King Abdullah Sports City (Alinma Stadium). A GOAL reúne tudo o que você precisa para comprar ingressos para esta temporada até maio de 2027.

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Calendário de jogos do Al-Ittihad em 2026/27

O calendário do Campeonato Saudita (SPL) tem 34 rodadas e vai até o fim de maio de 2027, paralelamente à participação do Al-Ittihad na Liga dos Campeões da AFC Elite e na Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ittihad em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
Data e horário (GST)JogoEstádioCompetiçãoIngressos
Terça-feira, 11 de agosto de 2026, 20hAl Jazira x Al-IttihadMohammed bin Zayed Stadium (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC EliteIngressos
Sábado, 15 de agosto de 2026, 22hAl-Ittihad x Al KholoodKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 1ª rodadaIngressos
Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 20h15Al Najmah x Al-IttihadDepartment of Education Stadium (fora de casa)Copa do Rei, fase de 32 equipesIngressos
Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 22hAl Qadsiah x Al-IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 2ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 22hAl-Ittihad x Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (em casa)Campeonato Saudita, 3ª rodadaIngressos
Sábado, 29 de agosto de 2026, 22hAl Fateh x Al-IttihadPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 4ª rodadaIngressos
Sábado, 5 de setembro de 2026, 22hAl-Ittihad x Al NassrKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 5ª rodadaIngressos
Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 22hAl-Ittihad x Al FayhaKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 6ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 19h45Al Faisaly x Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 7ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 14 de setembro de 2026, 20hAl Shamal x Al-IttihadAl Bayt Stadium (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodadaIngressos
Sábado, 10 de outubro de 2026, 22hAl Hilal x Al-IttihadKingdom Arena (fora de casa)Campeonato Saudita, 8ª rodada (clássico)Ingressos
Terça-feira, 13 de outubro de 2026, 22h15Al-Ittihad x Shabab Al AhliKing Abdullah Sports City (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodadaIngressos
Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 22hAl Ettifaq x Al-IttihadAl-Ettifaq Club Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 10ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 19h30Al-Ittihad x Diriyah ClubKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 11ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 17h45Neftchi Fergana x Al-IttihadIstiqlol Stadium (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 16h30Abha x Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (fora de casa)Campeonato Saudita, 12ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 2 de novembro de 2026, 22h15Al-Ittihad x Al AinKing Abdullah Sports City (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 21h30Al-Ittihad x NEOM SCKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 13ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 21hAl Khaleej x Al-IttihadAl-Khaleej Club Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 14ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 22h15Al-Ittihad x PakhtakorKing Abdullah Sports City (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 21hAl-Ittihad x Al AhliKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah)Ingressos
Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h25Al Jabalain x Al-IttihadPrince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (fora de casa)Copa do Rei, oitavas de finalIngressos
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 21hAl Riyadh x Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 16ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, 20hAl Wasl x Al-IttihadZabeel Stadium (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 21hAl-Ittihad x Al TaawounKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 17ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 21hAl Kholood x Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 18ª rodadaIngressos
Sábado, 19 de dezembro de 2026, 21h30Al-Ittihad x Al ShababKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 9ª rodada (jogo remarcado)Ingressos
Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027, 22h15Al-Ittihad x Al GharafaKing Abdullah Sports City (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 23hAl-Ittihad x Al QadsiahKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 19ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2027, 22h15Al Sadd x Al-IttihadJassim Bin Hamad Stadium (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 23hAl Hazem x Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 20ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 23hAl-Ittihad x Al FatehKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 21ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 11 de março de 2027, 22hAl Nassr x Al-IttihadAlawwal Park (fora de casa)Campeonato Saudita, 22ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 18 de março de 2027, 22hAl Fayha x Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 23ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x Al FaisalyKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 24ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x Al HilalKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 25ª rodada (clássico)Ingressos
Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 22hAl Shabab x Al-IttihadKing Fahd Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 26ª rodadaIngressos
Domingo, 18 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x Al EttifaqKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 27ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 22hDiriyah Club x Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 28ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 22hAl-Ittihad x AbhaKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 29ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 22hNEOM SC x Al-IttihadKing Khalid Sport City Stadium (fora de casa)Campeonato Saudita, 30ª rodadaIngressos
Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 22hAl-Ittihad x Al KhaleejKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 31ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 22hAl Ahli x Al-IttihadKing Abdullah Sports City (fora de casa)Campeonato Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah)Ingressos
Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22hAl-Ittihad x Al RiyadhKing Abdullah Sports City (em casa)Campeonato Saudita, 33ª rodadaIngressos
Sábado, 29 de maio de 2027, 22hAl Taawoun x Al-IttihadKing Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (fora de casa)Campeonato Saudita, 34ª rodadaIngressos

Como comprar ingressos para o Al-Ittihad

  • Os principais canais são o portal oficial de ingressos do Al-Ittihad e o aplicativo WeBook.
  • Os ingressos comuns para jogos do campeonato geralmente começam a ser vendidos de 10 a 14 dias antes do início da partida.
  • Para jogos de grande procura, como o dérbi de Jeddah contra o Al-Ahli e o clássico saudita contra o Al-Hilal, as diferentes categorias de sócios do clube têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público geral.
  • Quando os ingressos dos canais oficiais se esgotam, os torcedores recorrem à GrintaHub, principal plataforma regional de revenda, que oferece ingressos autênticos e verificados, com entrega digital imediata pelo celular.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ittihad

  • Ingresso comum: SAR 50 a SAR 125
  • Assentos premium nas laterais do campo e categoria prata: SAR 300 a SAR 700
  • Camarotes VIP e categoria ouro: a partir de SAR 1.800, incluindo alimentação, serviços exclusivos e vista privilegiada do campo
  • Mercado de revenda pela GrintaHub: os preços variam conforme o adversário e a categoria do assento, com ingressos disponíveis para todos os principais jogos

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O que esperar do Al-Ittihad em 2026/27

Fundado em 1927, o Al-Ittihad é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da AFC e tem um longo histórico de títulos nacionais. A temporada 2025/26 trouxe dificuldades: a equipe terminou em quinto lugar no Campeonato Saudita, caiu nas semifinais da Copa do Rei e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da AFC Elite.
O clube reagiu com a contratação de Jens Wissing, que chegou após levar o Gamba Osaka ao título da Liga dos Campeões da AFC Dois. Uma reformulação tática está em andamento e se apoia em reforços europeus, entre eles Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, além do articulador Houssem Aouar no meio-campo, para recolocar a equipe na disputa pelos títulos do Campeonato Saudita e das competições asiáticas.

História do King Abdullah Sports City

Conhecido como “A Joia” (Al-Jawhara), o King Abdullah Sports City é um estádio com capacidade para 62 mil espectadores e o principal símbolo do cenário esportivo moderno de Jeddah. Construído ao norte da cidade, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz, sua arquitetura em vários níveis amplifica o barulho da famosa “Muralha Amarela” da torcida do Al-Ittihad. O complexo conta com amplas áreas de circulação, espaços para torcedores nos dias de jogo e instalações oficiais dos clubes, e serve como estádio do Al-Ittihad e do Al-Ahli.

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