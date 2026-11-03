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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Como comprar ingressos para o Al Ahli Saudi FC em 2026/27: preços da Liga Saudita, próximos jogos e mais

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Campeonato Saudita
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli

Não perca a chance de ver um dos quatro grandes do futebol saudita em ação, brilhando em Jidá.

O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 como bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da AFC Elite, sob o comando do novo técnico Marino Pusic, nomeado após a saída de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido em todo o reino como “Al-Malaki” (O Real), o Al-Ahli segue como uma das principais atrações do futebol saudita, com a média de público em seu estádio, em Jeddah, no nível mais alto dos últimos dez anos.A GOAL reúne todas as informações sobre ingressos de que você precisa até maio de 2027, incluindo como comprar, as categorias de assentos e os preços.

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Calendário do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

O calendário da Liga Saudita (SPL) se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, em paralelo à defesa do título do Al-Ahli na Liga dos Campeões da AFC Elite, à Supercopa da Arábia Saudita e à Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ahli em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
Qui., 13 de ago. de 2026, 23hAl Diriyah x Al-AhliEstádio Prince Faisal bin Fahd (fora)Liga Saudita, 1ª rodadaIngressos
Seg., 17 de ago. de 2026, 18hAl Anwar x Al-AhliFora (local a confirmar)Copa do Rei, fase de 32 avos de finalIngressos
Sáb., 22 de ago. de 2026, 23hAl-Ahli x AbhaKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 2ª rodadaIngressos
Qua., 26 de ago. de 2026, 21hAl-Ahli x Auckland FCKing Abdullah Sports City (casa)Copa Intercontinental da Fifa, 1ª faseIngressos
Sáb., 29 de ago. de 2026, 21h05Al Kholood x Al-AhliEstádio do Al Hazem Club (fora)Liga Saudita, 4ª rodadaIngressos
Ter., 1º de set. de 2026, 23hAl Hilal x Al-AhliKingdom Arena (fora)Liga Saudita, 3ª rodada (clássico)Ingressos
Sex., 4 de set. de 2026, 23hAl-Ahli x Al RiyadhKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 5ª rodadaIngressos
Ter., 8 de set. de 2026, 23hAl Qadsiah x Al-AhliEstádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora)Liga Saudita, 6ª rodadaIngressos
Sex., 11 de set. de 2026, 21hAl-Ahli x Al HazemKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 7ª rodadaIngressos
Seg., 14 de set. de 2026, 21h15Al-Ahli x PakhtakorKing Abdullah Sports City (casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodadaIngressos
Sáb., 19 de set. de 2026, 20hMamelodi Sundowns x Al-AhliEstádio Loftus Versfeld (fora)Copa Intercontinental da Fifa, 2ª faseIngressos
Sex., 9 de out. de 2026, 20hAl Fateh x Al-AhliEstádio Maydan Al-Fateh Club (fora)Liga Saudita, 8ª rodadaIngressos
Seg., 12 de out. de 2026, 19hAl Wasl x Al-AhliEstádio Zabeel (fora)Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodadaIngressos
Seg., 19 de out. de 2026, 20hAl Fayha x Al-AhliAl Majma'ah Sports City (fora)Liga Saudita, 10ª rodadaIngressos
Sex., 23 de out. de 2026, 20hAl-Ahli x Al KhaleejKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 11ª rodadaIngressos
Seg., 26 de out. de 2026, 21h15Al-Ahli x Al GharafaKing Abdullah Sports City (casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodadaIngressos
Sex., 30 de out. de 2026, 20hAl Shabab x Al-AhliEstádio do Al-Shabab Club (fora)Liga Saudita, 12ª rodadaIngressos
Seg., 2 de nov. de 2026, 19hAl Sadd x Al-AhliEstádio Jassim Bin Hamad (fora)Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodadaIngressos
Sáb., 7 de nov. de 2026, 20h30Al-Ahli x Al TaawounKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 13ª rodadaIngressos
Sex., 20 de nov. de 2026, 20hAl-Ahli x Al FaisalyKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 14ª rodadaIngressos
Seg., 23 de nov. de 2026, 19hAl Shamal x Al-AhliEstádio Al Bayt (fora)Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodadaIngressos
Qui., 26 de nov. de 2026, 20hAl Ittihad x Al-AhliKing Abdullah Sports City (fora)Liga Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah)Ingressos
Ter., 1º de dez. de 2026, 16h40Al Ula x Al-AhliEstádio Prince Mohammed bin Abdulaziz (fora)Copa do Rei, oitavas de finalIngressos
Qui., 3 de dez. de 2026, 20hAl-Ahli x Al EttifaqKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 16ª rodadaIngressos
Ter., 8 de dez. de 2026, 21h15Al-Ahli x Shabab Al AhliEstádio Prince Abdullah Al Faisal (casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodadaIngressos
Qui., 10 de dez. de 2026, 20hNEOM SC x Al-AhliEstádio King Khalid Sport City (fora)Liga Saudita, 17ª rodadaIngressos
Seg., 14 de dez. de 2026, 20hAl-Ahli x Al DiriyahKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 18ª rodadaIngressos
Sáb., 19 de dez. de 2026, 20hAl Qadsiah x Al-AhliLocal neutro (Arábia Saudita)Supercopa da Arábia Saudita, semifinalIngressos
Ter., 9 de fev. de 2027, 17h45Neftchi Fergana x Al-AhliEstádio Istiqlol (fora)Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodadaIngressos
Qui., 11 de fev. de 2027, 22hAbha x Al-AhliPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (fora)Liga Saudita, 19ª rodadaIngressos
Seg., 15 de fev. de 2027, 21h15Al-Ahli x Al AinKing Abdullah Sports City (casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodadaIngressos
Qui., 18 de fev. de 2027, 22hAl-Ahli x Al HilalKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 20ª rodada (clássico)Ingressos
Qui., 25 de fev. de 2027, 22hAl-Ahli x Al KholoodKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 21ª rodadaIngressos
Sáb., 6 de mar. de 2027, 21hAl-Ahli x Al NassrKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 9ª rodada (reagendada)Ingressos
Qui., 11 de mar. de 2027, 21hAl Riyadh x Al-AhliEstádio Prince Turki bin Abdul Aziz (fora)Liga Saudita, 22ª rodadaIngressos
Qui., 18 de mar. de 2027, 21hAl-Ahli x Al QadsiahKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 23ª rodadaIngressos
Sex., 2 de abr. de 2027, 21hAl Hazem x Al-AhliEstádio do Al Hazem Club (fora)Liga Saudita, 24ª rodadaIngressos
Qui., 8 de abr. de 2027, 21hAl-Ahli x Al FatehKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 25ª rodadaIngressos
Qui., 15 de abr. de 2027, 21hAl Nassr x Al-AhliAl-Awwal Park (fora)Liga Saudita, 26ª rodadaIngressos
Dom., 18 de abr. de 2027, 21hAl-Ahli x Al FayhaKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 27ª rodadaIngressos
Qui., 22 de abr. de 2027, 21hAl Khaleej x Al-AhliEstádio Prince Nayef bin Abdulaziz (fora)Liga Saudita, 28ª rodadaIngressos
Qui., 29 de abr. de 2027, 21hAl-Ahli x Al ShababKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 29ª rodadaIngressos
Qui., 6 de mai. de 2027, 21hAl Taawoun x Al-AhliEstádio King Abdullah Sport City (fora)Liga Saudita, 30ª rodadaIngressos
Qua., 12 de mai. de 2027, 21hAl Faisaly x Al-AhliAl Majma'ah Sports City (fora)Liga Saudita, 31ª rodadaIngressos
Qui., 20 de mai. de 2027, 21hAl-Ahli x Al IttihadKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah)Ingressos
Seg., 24 de mai. de 2027, 21hAl Ettifaq x Al-AhliEstádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora)Liga Saudita, 33ª rodadaIngressos
Sáb., 29 de mai. de 2027, 21hAl-Ahli x NEOM SCKing Abdullah Sports City (casa)Liga Saudita, 34ª rodadaIngressos
A SPL divulga os horários específicos de início das rodadas em janelas de programação operacional. Além dos jogos da liga nacional, o Al-Ahli terá de conciliar sua trajetória nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC Elite e da Copa do Rei ao longo da primeira metade de 2027. 

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Como comprar ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir seu lugar em um jogo do Al-Ahli em casa, os ingressos oficiais são disponibilizados inicialmente pelos canais de venda da Liga Saudita (SPL) ou pela plataforma WeBook.
Os ingressos para os jogos do Al-Ahli costumam ser disponibilizados de 7 a 10 dias antes da partida. Como o Al-Ahli registra uma das maiores médias de público da Arábia Saudita, os ingressos para jogos de destaque, especialmente o dérbi de Jeddah contra o Al-Ittihad e as visitas de Al-Hilal e Al-Nassr, costumam se esgotar em poucas horas.
Embora não seja obrigatório ser sócio do clube para comprar ingressos comuns, o Al-Ahli oferece modalidades de associação “Raqi” que dão acesso antecipado à compra de assentos privilegiados nas laterais do campo no King Abdullah Sports City.
Para quem não conseguir ingressos na venda inicial, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e da região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África, oferecendo ingressos autênticos e verificados para jogos esgotados, com entrega direta no celular.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam conforme o adversário, a localização do assento no King Abdullah Sports City e a importância da partida:
  • Ingressos comuns: Geralmente custam entre 30 e 90 riais sauditas.
  • Categorias Ouro e Prata: Assentos privilegiados no setor inferior e nas áreas centrais das laterais do campo geralmente custam entre 250 e 600 riais sauditas.
  • Hospitalidade VIP e VVIP: As opções de lounges exclusivos com serviço de alimentação personalizado, estacionamento reservado e assentos executivos custam a partir de 1.500 riais sauditas.
Os preços em plataformas de revenda como a GrintaHub refletem a demanda do mercado, com maior procura pelos dérbis contra o Al-Ittihad e por partidas decisivas na disputa pelo título à medida que a temporada se aproxima de maio de 2027.

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O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 consolidado entre os tradicionais “quatro grandes” da Liga Saudita, na disputa ao lado do rival local Al-Ittihad e dos clubes de Riad Al-Hilal e Al-Nassr. Após retornar à primeira divisão em 2022, o clube conquistou dois títulos continentais consecutivos ao levantar o troféu da Liga dos Campeões da AFC Elite em 2024/25 e 2025/26.
O período de verão trouxe mudanças estruturais significativas. Após a saída de Matthias Jaissle para o Newcastle United, Marino Pusic chegou com contrato até 2028, depois de passagens bem-sucedidas por Shakhtar Donetsk e Al Jazira. Depois da rescisão do contrato de Riyad Mahrez em julho de 2026, o Al-Ahli reformulou o ataque ao contratar o armador armênio Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e o ponta português Francisco Trincão por € 85 milhões.
O atacante Ivan Toney é a referência do ataque após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, com Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy dando sustentação defensiva à equipe na disputa de quatro competições até maio de 2027.

História do King Abdullah Sports City

O King Abdullah Sports City, apelidado de “A Joia” (Al-Jawhara), fica 30 quilômetros ao norte do centro de Jeddah, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz. Construído para oferecer ao oeste da Arábia Saudita um complexo esportivo de primeira linha, substituiu o histórico Estádio Prince Abdullah Al Faisal como principal palco dos grandes eventos esportivos de Jeddah.
Inaugurado em maio de 2014, o estádio tem capacidade oficial para 62.241 pessoas e é a segunda maior instalação esportiva da Arábia Saudita, atrás do King Fahd Sports City, em Riad. O Al-Ahli divide o espaço com o rival da cidade, Al-Ittihad. Além de receber regularmente jogos de clubes e seleções, o estádio sediou eventos internacionais de destaque, incluindo o Greatest Royal Rumble da WWE (2018), a revanche pelo título dos pesos-pesados entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, chamada “Rage on the Red Sea” (2022), e a final da Supercopa da Espanha de 2026.

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