O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 como bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da AFC Elite, sob o comando do novo técnico Marino Pusic, nomeado após a saída de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido em todo o reino como “Al-Malaki” (O Real), o Al-Ahli segue como uma das principais atrações do futebol saudita, com a média de público em seu estádio, em Jeddah, no nível mais alto dos últimos dez anos.Areúne todas as informações sobre ingressos de que você precisa até maio de 2027, incluindo como comprar, as categorias de assentos e os preços.

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Calendário do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos Qui., 13 de ago. de 2026, 23h Al Diriyah x Al-Ahli Estádio Prince Faisal bin Fahd (fora) Liga Saudita, 1ª rodada Ingressos Seg., 17 de ago. de 2026, 18h Al Anwar x Al-Ahli Fora (local a confirmar) Copa do Rei, fase de 32 avos de final Ingressos Sáb., 22 de ago. de 2026, 23h Al-Ahli x Abha King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 2ª rodada Ingressos Qua., 26 de ago. de 2026, 21h Al-Ahli x Auckland FC King Abdullah Sports City (casa) Copa Intercontinental da Fifa, 1ª fase Ingressos Sáb., 29 de ago. de 2026, 21h05 Al Kholood x Al-Ahli Estádio do Al Hazem Club (fora) Liga Saudita, 4ª rodada Ingressos Ter., 1º de set. de 2026, 23h Al Hilal x Al-Ahli Kingdom Arena (fora) Liga Saudita, 3ª rodada (clássico) Ingressos Sex., 4 de set. de 2026, 23h Al-Ahli x Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 5ª rodada Ingressos Ter., 8 de set. de 2026, 23h Al Qadsiah x Al-Ahli Estádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora) Liga Saudita, 6ª rodada Ingressos Sex., 11 de set. de 2026, 21h Al-Ahli x Al Hazem King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 7ª rodada Ingressos Seg., 14 de set. de 2026, 21h15 Al-Ahli x Pakhtakor King Abdullah Sports City (casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodada Ingressos Sáb., 19 de set. de 2026, 20h Mamelodi Sundowns x Al-Ahli Estádio Loftus Versfeld (fora) Copa Intercontinental da Fifa, 2ª fase Ingressos Sex., 9 de out. de 2026, 20h Al Fateh x Al-Ahli Estádio Maydan Al-Fateh Club (fora) Liga Saudita, 8ª rodada Ingressos Seg., 12 de out. de 2026, 19h Al Wasl x Al-Ahli Estádio Zabeel (fora) Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodada Ingressos Seg., 19 de out. de 2026, 20h Al Fayha x Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (fora) Liga Saudita, 10ª rodada Ingressos Sex., 23 de out. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Khaleej King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 11ª rodada Ingressos Seg., 26 de out. de 2026, 21h15 Al-Ahli x Al Gharafa King Abdullah Sports City (casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodada Ingressos Sex., 30 de out. de 2026, 20h Al Shabab x Al-Ahli Estádio do Al-Shabab Club (fora) Liga Saudita, 12ª rodada Ingressos Seg., 2 de nov. de 2026, 19h Al Sadd x Al-Ahli Estádio Jassim Bin Hamad (fora) Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodada Ingressos Sáb., 7 de nov. de 2026, 20h30 Al-Ahli x Al Taawoun King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 13ª rodada Ingressos Sex., 20 de nov. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Faisaly King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 14ª rodada Ingressos Seg., 23 de nov. de 2026, 19h Al Shamal x Al-Ahli Estádio Al Bayt (fora) Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodada Ingressos Qui., 26 de nov. de 2026, 20h Al Ittihad x Al-Ahli King Abdullah Sports City (fora) Liga Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah) Ingressos Ter., 1º de dez. de 2026, 16h40 Al Ula x Al-Ahli Estádio Prince Mohammed bin Abdulaziz (fora) Copa do Rei, oitavas de final Ingressos Qui., 3 de dez. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Ettifaq King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 16ª rodada Ingressos Ter., 8 de dez. de 2026, 21h15 Al-Ahli x Shabab Al Ahli Estádio Prince Abdullah Al Faisal (casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodada Ingressos Qui., 10 de dez. de 2026, 20h NEOM SC x Al-Ahli Estádio King Khalid Sport City (fora) Liga Saudita, 17ª rodada Ingressos Seg., 14 de dez. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Diriyah King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 18ª rodada Ingressos Sáb., 19 de dez. de 2026, 20h Al Qadsiah x Al-Ahli Local neutro (Arábia Saudita) Supercopa da Arábia Saudita, semifinal Ingressos Ter., 9 de fev. de 2027, 17h45 Neftchi Fergana x Al-Ahli Estádio Istiqlol (fora) Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodada Ingressos Qui., 11 de fev. de 2027, 22h Abha x Al-Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (fora) Liga Saudita, 19ª rodada Ingressos Seg., 15 de fev. de 2027, 21h15 Al-Ahli x Al Ain King Abdullah Sports City (casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodada Ingressos Qui., 18 de fev. de 2027, 22h Al-Ahli x Al Hilal King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 20ª rodada (clássico) Ingressos Qui., 25 de fev. de 2027, 22h Al-Ahli x Al Kholood King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 21ª rodada Ingressos Sáb., 6 de mar. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Nassr King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 9ª rodada (reagendada) Ingressos Qui., 11 de mar. de 2027, 21h Al Riyadh x Al-Ahli Estádio Prince Turki bin Abdul Aziz (fora) Liga Saudita, 22ª rodada Ingressos Qui., 18 de mar. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Qadsiah King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 23ª rodada Ingressos Sex., 2 de abr. de 2027, 21h Al Hazem x Al-Ahli Estádio do Al Hazem Club (fora) Liga Saudita, 24ª rodada Ingressos Qui., 8 de abr. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Fateh King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 25ª rodada Ingressos Qui., 15 de abr. de 2027, 21h Al Nassr x Al-Ahli Al-Awwal Park (fora) Liga Saudita, 26ª rodada Ingressos Dom., 18 de abr. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Fayha King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 27ª rodada Ingressos Qui., 22 de abr. de 2027, 21h Al Khaleej x Al-Ahli Estádio Prince Nayef bin Abdulaziz (fora) Liga Saudita, 28ª rodada Ingressos Qui., 29 de abr. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Shabab King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 29ª rodada Ingressos Qui., 6 de mai. de 2027, 21h Al Taawoun x Al-Ahli Estádio King Abdullah Sport City (fora) Liga Saudita, 30ª rodada Ingressos Qua., 12 de mai. de 2027, 21h Al Faisaly x Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (fora) Liga Saudita, 31ª rodada Ingressos Qui., 20 de mai. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Ittihad King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah) Ingressos Seg., 24 de mai. de 2027, 21h Al Ettifaq x Al-Ahli Estádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora) Liga Saudita, 33ª rodada Ingressos Sáb., 29 de mai. de 2027, 21h Al-Ahli x NEOM SC King Abdullah Sports City (casa) Liga Saudita, 34ª rodada Ingressos

O calendário da Liga Saudita (SPL) se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, em paralelo à defesa do título do Al-Ahli na Liga dos Campeões da AFC Elite, à Supercopa da Arábia Saudita e à Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ahli em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.A SPL divulga os horários específicos de início das rodadas em janelas de programação operacional. Além dos jogos da liga nacional, o Al-Ahli terá de conciliar sua trajetória nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC Elite e da Copa do Rei ao longo da primeira metade de 2027.

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Como comprar ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir seu lugar em um jogo do Al-Ahli em casa, os ingressos oficiais são disponibilizados inicialmente pelos canais de venda da Liga Saudita (SPL) ou pela plataforma WeBook.Os ingressos para os jogos do Al-Ahli costumam ser disponibilizados de 7 a 10 dias antes da partida. Como o Al-Ahli registra uma das maiores médias de público da Arábia Saudita, os ingressos para jogos de destaque, especialmente o dérbi de Jeddah contra o Al-Ittihad e as visitas de Al-Hilal e Al-Nassr, costumam se esgotar em poucas horas.Embora não seja obrigatório ser sócio do clube para comprar ingressos comuns, o Al-Ahli oferece modalidades de associação “Raqi” que dão acesso antecipado à compra de assentos privilegiados nas laterais do campo no King Abdullah Sports City.Para quem não conseguir ingressos na venda inicial, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e da região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África, oferecendo ingressos autênticos e verificados para jogos esgotados, com entrega direta no celular.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Ingressos comuns: Geralmente custam entre 30 e 90 riais sauditas.

Geralmente custam entre 30 e 90 riais sauditas. Categorias Ouro e Prata: Assentos privilegiados no setor inferior e nas áreas centrais das laterais do campo geralmente custam entre 250 e 600 riais sauditas.

Assentos privilegiados no setor inferior e nas áreas centrais das laterais do campo geralmente custam entre 250 e 600 riais sauditas. Hospitalidade VIP e VVIP: As opções de lounges exclusivos com serviço de alimentação personalizado, estacionamento reservado e assentos executivos custam a partir de 1.500 riais sauditas.

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam conforme o adversário, a localização do assento no King Abdullah Sports City e a importância da partida:Os preços em plataformas de revenda como a GrintaHub refletem a demanda do mercado, com maior procura pelos dérbis contra o Al-Ittihad e por partidas decisivas na disputa pelo título à medida que a temporada se aproxima de maio de 2027.

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O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

História do King Abdullah Sports City

O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 consolidado entre os tradicionais “quatro grandes” da Liga Saudita, na disputa ao lado do rival local Al-Ittihad e dos clubes de Riad Al-Hilal e Al-Nassr. Após retornar à primeira divisão em 2022, o clube conquistou dois títulos continentais consecutivos ao levantar o troféu da Liga dos Campeões da AFC Elite em 2024/25 e 2025/26.O período de verão trouxe mudanças estruturais significativas. Após a saída de Matthias Jaissle para o Newcastle United, Marino Pusic chegou com contrato até 2028, depois de passagens bem-sucedidas por Shakhtar Donetsk e Al Jazira. Depois da rescisão do contrato de Riyad Mahrez em julho de 2026, o Al-Ahli reformulou o ataque ao contratar o armador armênio Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e o ponta português Francisco Trincão por € 85 milhões.O atacante Ivan Toney é a referência do ataque após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, com Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy dando sustentação defensiva à equipe na disputa de quatro competições até maio de 2027.O King Abdullah Sports City, apelidado de “A Joia” (Al-Jawhara), fica 30 quilômetros ao norte do centro de Jeddah, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz. Construído para oferecer ao oeste da Arábia Saudita um complexo esportivo de primeira linha, substituiu o histórico Estádio Prince Abdullah Al Faisal como principal palco dos grandes eventos esportivos de Jeddah.Inaugurado em maio de 2014, o estádio tem capacidade oficial para 62.241 pessoas e é a segunda maior instalação esportiva da Arábia Saudita, atrás do King Fahd Sports City, em Riad. O Al-Ahli divide o espaço com o rival da cidade, Al-Ittihad. Além de receber regularmente jogos de clubes e seleções, o estádio sediou eventos internacionais de destaque, incluindo o Greatest Royal Rumble da WWE (2018), a revanche pelo título dos pesos-pesados entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, chamada “Rage on the Red Sea” (2022), e a final da Supercopa da Espanha de 2026.