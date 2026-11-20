A Roma registrou sua melhor campanha na liga em oito temporadas ao terminar em terceiro lugar na Serie A em 2025/26. Nos próximos meses, buscará manter o bom momento tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.

Você pode ver a Roma em ação ao vivo comprando ingressos para os jogos.

Sob o comando de Rudi Garcia e Luciano Spalletti, a Roma foi vice-campeã da Serie A três vezes na década de 2010 (2013/14, 2014/15 e 2016/17). Agora, a torcida do Estádio Olímpico espera que Gian Piero Gasperini continue a mostrar sua competência como técnico após uma primeira temporada impressionante no cargo.

A Roma encerrou a temporada passada em alta, com cinco vitórias consecutivas na liga, incluindo um triunfo por 2 a 0 no Derby della Capitale contra a Lazio. A equipe retomou o ritmo nesta temporada e emplacou uma longa sequência de invencibilidade na Serie A.

Tudo indica que será uma temporada imperdível para a Roma. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos da equipe, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos da Roma

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Sáb., 21 de nov. (18h) Serie A: Parma x Roma Ingressos Estádio Ennio Tardini (Parma) Qua., 25 de nov. (21h) Champions League: Paris Saint-Germain x Roma Ingressos Parc des Princes (Paris) Dom., 29 de nov. (18h) Serie A: Roma x Monza Ingressos Estádio Olímpico (Roma) Sex., 4 de dez. (20h45) Serie A: Bologna x Roma Ingressos Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha) Ter., 8 de dez. (21h) Champions League: Roma x Sporting CP Ingressos Estádio Olímpico (Roma) Dom., 13 de dez. (12h30) Serie A: Lazio x Roma Ingressos Estádio Olímpico (Roma) Sáb., 19 de dez. (20h45) Serie A: Roma x Juventus Ingressos Estádio Olímpico (Roma) Sáb., 2 de jan. (18h) Serie A: Roma x Frosinone Ingressos Estádio Olímpico (Roma) Ter., 5 de jan. (18h30) Serie A: Venezia x Roma Ingressos Estádio Pier Luigi Penzo (Veneza) Sáb., 9 de jan. (18h) Serie A: Roma x Milan Ingressos Estádio Olímpico (Roma) Ter., 12 de jan. (21h) Copa da Itália: Roma x Hellas Verona Ingressos Estádio Olímpico (Roma)

Como comprar ingressos para a Roma

Os ingressos oficiais para os jogos da Roma podem ser comprados pelo portal de ingressos do clube ou, nos dias de jogo, na bilheteria designada do Estádio Olímpico. É obrigatório ter uma conta gratuita MyASR para comprar ingressos avulsos ou carnês de temporada para os jogos da Roma em casa pelo portal oficial do clube.

Os ingressos costumam ser colocados à venda de duas a quatro semanas antes de cada jogo, geralmente de três a quatro semanas antes das partidas regulares da Serie A.

Janelas de prioridade: as vendas acontecem em etapas, não de uma só vez:

Etapa 1 : quem tem carnê de temporada das modalidades PLUS e CLASSIC EXTRA recebe acesso antecipado e desconto em ingressos adicionais.

: quem tem carnê de temporada das modalidades PLUS e CLASSIC EXTRA recebe acesso antecipado e desconto em ingressos adicionais. Etapa 2 : titulares do AS Roma Card ou membros MyASR com histórico de compras.

: titulares do AS Roma Card ou membros MyASR com histórico de compras. Etapa 3: a venda geral é aberta a todos os titulares de contas MyASR.

Em jogos de alta procura, como o Derby della Capitale contra a Lazio, partidas contra Juventus, Inter e Milan ou confrontos europeus, os ingressos podem se esgotar rapidamente nas etapas prioritárias e destinadas a quem tem carnê de temporada. Por isso, é preciso agir assim que as vendas começarem.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos da Roma no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável para os torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Roma?

Os ingressos oficiais para os jogos da Roma no Estádio Olímpico geralmente custam de € 20 a € 125 ou mais, dependendo do adversário e da categoria da partida. Jogos de alta procura, como o Derby della Capitale ou grandes confrontos europeus, custam significativamente mais no mercado secundário ou em setores de preço mais elevado.

O Estádio Olímpico é dividido em vários setores principais:

Curva Sud (arquibancada sul) : o coração histórico dos torcedores mais fervorosos e dos ultras da Roma. Em geral, oferece preços mais baixos e uma atmosfera intensa, mas a procura é enorme e a disponibilidade na venda geral é limitada.

: o coração histórico dos torcedores mais fervorosos e dos ultras da Roma. Em geral, oferece preços mais baixos e uma atmosfera intensa, mas a procura é enorme e a disponibilidade na venda geral é limitada. Curva Nord (arquibancada norte) : normalmente destinada à torcida visitante ou ao público em geral, dependendo da organização da partida.

: normalmente destinada à torcida visitante ou ao público em geral, dependendo da organização da partida. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : ficam ao lado das curvas e oferecem uma visão lateral do campo a partir do nível inferior, com preços moderados.

: ficam ao lado das curvas e oferecem uma visão lateral do campo a partir do nível inferior, com preços moderados. Tribuna Tevere : a arquibancada principal na lateral do campo, dividida entre níveis superior, inferior e parterre. Inclui áreas com preços especiais, como o Setor Família (para adultos acompanhados de crianças menores de 14 anos), além de lugares destinados a mulheres e a pessoas com mais de 65 anos.

: a arquibancada principal na lateral do campo, dividida entre níveis superior, inferior e parterre. Inclui áreas com preços especiais, como o Setor Família (para adultos acompanhados de crianças menores de 14 anos), além de lugares destinados a mulheres e a pessoas com mais de 65 anos. Tribuna Monte Mario: a principal arquibancada lateral, com assentos de categoria superior, visão central do campo e proximidade das áreas de hospitalidade e VIP.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Olímpico

O Estádio Olímpico, em Roma, é um dos locais esportivos mais históricos e de atmosfera mais marcante do mundo. Com capacidade para mais de 70 mil espectadores, é a maior instalação esportiva da capital italiana e a casa dos rivais da Serie A Roma e Lazio. Também recebe jogos das seleções italianas de futebol e rúgbi.

Embora tenha sido inaugurado na década de 1930, o estádio recebeu o nome de Estádio Olímpico depois que Roma venceu a disputa para sediar a 17ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Ele foi reformado para ter assentos em todos os lugares e receber as cerimônias de abertura e encerramento, além das provas de atletismo na pista.

Para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 1990, o estádio foi quase inteiramente demolido e reconstruído em concreto. A reforma acrescentou sua hoje famosa cobertura oval de teflon e fibra de vidro.

Momentos marcantes no Estádio Olímpico

Final da Eurocopa de 1968 : após um empate inicial por 1 a 1 com a Iugoslávia, a Itália venceu o jogo de desempate por 2 a 0 no Olímpico e conquistou seu primeiro título europeu.

: após um empate inicial por 1 a 1 com a Iugoslávia, a Itália venceu o jogo de desempate por 2 a 0 no Olímpico e conquistou seu primeiro título europeu. Final da Copa do Mundo da FIFA de 1990 : a Alemanha Ocidental derrotou a Argentina de Diego Maradona por 1 a 0, com um pênalti cobrado por Andreas Brehme no fim, e conquistou o título mundial no momento de maior destaque internacional do estádio.

: a Alemanha Ocidental derrotou a Argentina de Diego Maradona por 1 a 0, com um pênalti cobrado por Andreas Brehme no fim, e conquistou o título mundial no momento de maior destaque internacional do estádio. O “Milagre da Roma” (2018) : depois de perder por 4 a 1 para o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Champions League, a Roma conseguiu uma virada impressionante ao vencer a volta por 3 a 0 no Olímpico e avançar pelo critério dos gols fora de casa.

: depois de perder por 4 a 1 para o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Champions League, a Roma conseguiu uma virada impressionante ao vencer a volta por 3 a 0 no Olímpico e avançar pelo critério dos gols fora de casa. Torneio das Seis Nações de rúgbi: desde 2012, o estádio serve de fortaleza para a seleção italiana de rúgbi mostrar sua força ao mundo, com vitórias históricas no Torneio das Seis Nações sobre potências como a França.

A despedida de Francesco Totti (2017): um dos dias mais emocionantes da história do futebol ocorreu quando o capitão de toda a vida da Roma disputou sua última partida e levou às lágrimas dezenas de milhares de torcedores na Curva Sud.

Recordes e estatísticas da Roma

A Roma (Associazione Sportiva Roma) é um dos clubes de futebol mais históricos e culturalmente importantes da Itália. Fundada em 1927 por meio de uma fusão planejada para dar a Roma um clube capaz de enfrentar as potências dominantes do norte, a equipe construiu uma identidade profundamente ligada à história e ao orgulho da capital italiana.

Principais títulos e conquistas do clube

Embora a Roma tenha menos títulos importantes da liga do que seus rivais do norte, suas conquistas demonstram grande prestígio tanto no cenário nacional quanto no europeu.

Serie A : 3 títulos (1941/42, 1982/83, 2000/01)

: 3 títulos (1941/42, 1982/83, 2000/01) Copa da Itália : 9 títulos (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08)

: 9 títulos (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08) Supercopa da Itália : 2 títulos (2001, 2007)

: 2 títulos (2001, 2007) Conference League da UEFA: 1 título (2021/22)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Mais gols: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nascida de uma fusão

O clube foi formado pela fusão de três entidades esportivas romanas: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. A união foi planejada para criar uma potência unificada no sul da Itália, mas a Lazio recusou-se a participar.

A loba capitolina

O famoso escudo do clube mostra uma loba amamentando os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. A imagem remete diretamente ao antigo mito da fundação da cidade de Roma.

O “Oitavo Rei de Roma”

Francesco Totti recusou propostas milionárias de gigantes europeus, sobretudo do Real Madrid, para permanecer no clube pelo qual torcia desde a infância durante toda a sua carreira de 25 anos. Ele continua a ser reverenciado como o simbólico “Oitavo Rei de Roma”.