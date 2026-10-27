A Roma registrou sua melhor campanha na liga em oito temporadas ao terminar em terceiro lugar na Serie A em 2025/26. Nos próximos meses, buscará manter o embalo tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.

Você pode assistir à Roma ao vivo comprando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Sob o comando de Rudi Garcia e Luciano Spalletti, a Roma foi vice-campeã da Serie A três vezes na década de 2010 (2013-14, 2014-15 e 2016-17). A torcida do Stadio Olimpico agora espera que Gian Piero Gasperini continue mostrando sua habilidade como treinador após uma primeira temporada impressionante no comando.

A Roma encerrou a temporada passada em alta, com cinco vitórias consecutivas na liga, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre a Lazio no Derby della Capitale. Nesta temporada, retomou de onde parou, com uma longa sequência invicta na Serie A.

A temporada promete ser imperdível para a Roma. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do clube, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Roma

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Sáb., 31 de outubro (18h) Serie A: Udinese x Roma Ingressos Bluenergy Stadium (Údine) Ter., 3 de novembro (20h) Champions League: Manchester United x Roma Ingressos Old Trafford (Manchester) Sáb., 7 de novembro (20h45) Serie A: Roma x Sassuolo Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sáb., 21 de novembro (18h) Serie A: Parma x Roma Ingressos Stadio Ennio Tardini (Parma) Qua., 25 de novembro (21h) Champions League: Paris Saint-Germain x Roma Ingressos Parc des Princes (Paris) Dom., 29 de novembro (18h) Serie A: Roma x Monza Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sex., 4 de dezembro (20h45) Serie A: Bologna x Roma Ingressos Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha) Ter., 8 de dezembro (21h) Champions League: Roma x Sporting CP Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Dom., 13 de dezembro (12h30) Serie A: Lazio x Roma Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sáb., 19 de dezembro (20h45) Serie A: Roma x Juventus Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sáb., 2 de janeiro (18h) Serie A: Roma x Frosinone Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Ter., 5 de janeiro (18h30) Serie A: Venezia x Roma Ingressos Stadio Pier Luigi Penzo (Veneza) Sáb., 9 de janeiro (18h) Serie A: Roma x AC Milan Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Ter., 12 de janeiro (21h) Copa da Itália: Roma x Hellas Verona Ingressos Stadio Olimpico (Roma)

Como comprar ingressos para os jogos da Roma

Os ingressos oficiais para os jogos da Roma podem ser comprados pela internet, no portal oficial de ingressos do clube, ou, nos dias de jogo, na bilheteria designada do Stadio Olimpico. É obrigatório ter uma conta gratuita “MyASR Account” para comprar ingressos avulsos ou carnês para os jogos da AS Roma em casa, no Stadio Olimpico, por meio do portal oficial do clube.

Os ingressos geralmente começam a ser vendidos de duas a quatro semanas antes de cada partida (cerca de três a quatro semanas antes dos jogos regulares da Serie A).

Períodos de prioridade: a venda ocorre em etapas, não de uma só vez:

Etapa 1 : quem possui carnê (PLUS e CLASSIC EXTRA) tem acesso antecipado e descontos em ingressos adicionais.

Etapa 2 : pessoas com AS Roma Card ou conta MyASR e histórico de compras.

Etapa 3 : a venda ao público geral é aberta a todas as pessoas com conta MyASR.

Em jogos de grande procura, como o Derby della Capitale contra a Lazio, partidas contra Juventus, Inter e AC Milan ou confrontos europeus, os ingressos podem se esgotar rapidamente nas etapas de prioridade e de venda para quem possui carnê. Por isso, é preciso agir assim que as vendas começarem.

Além disso, torcedores podem comprar ingressos para os jogos da Roma no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Roma?

Os ingressos oficiais para os jogos da Roma no Stadio Olimpico geralmente custam de € 20 a € 125 ou mais, dependendo do adversário e da categoria da partida. Jogos de grande procura, como o Derby della Capitale ou confrontos europeus de destaque, custam significativamente mais no mercado secundário ou em setores de preço mais elevado.

O Stadio Olimpico é dividido em vários setores principais:

Curva Sud (arquibancada sul) : o coração histórico dos torcedores mais fanáticos e das torcidas organizadas da AS Roma. Em geral, tem preços mais baixos e uma atmosfera intensa, mas a procura é enorme e a disponibilidade para o público geral é limitada.

Curva Nord (arquibancada norte) : normalmente destinada à torcida visitante ou ao público geral, dependendo da organização da partida.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : localizados ao lado das curvas, oferecem uma vista lateral do campo em um setor mais baixo, com preços moderados.

Tribuna Tevere : a principal arquibancada na lateral do campo, dividida em setores superior, inferior e térreo. Abriga áreas com preços especiais, como o Setor Família (para adultos acompanhados de crianças menores de 14 anos), além de lugares específicos para mulheres e pessoas com mais de 65 anos.

Tribuna Monte Mario : a arquibancada lateral de categoria mais alta, com assentos superiores, vista central e proximidade das áreas de hospitalidade e VIP.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadio Olimpico

O Stadio Olimpico, em Roma, é um dos locais esportivos mais históricos e de atmosfera mais marcante do mundo. Com capacidade para mais de 70 mil espectadores, é a maior instalação esportiva da capital italiana e a casa de dois grandes rivais locais da Serie A, AS Roma e SS Lazio. Também recebe jogos das seleções italianas de futebol e rúgbi de 15.

Embora o estádio tenha sido inaugurado na década de 1930, recebeu o nome de Stadio Olimpico depois que Roma venceu a disputa para sediar a 17ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Ele foi reformulado para ter assentos em todos os setores e receber as cerimônias de abertura e encerramento, além das provas de atletismo na pista.

Para sediar a Copa do Mundo da Fifa de 1990, o estádio foi quase inteiramente demolido e reconstruído em concreto. A reforma acrescentou sua hoje famosa cobertura oval de teflon e fibra de vidro.

Momentos marcantes no Stadio Olimpico

Final da Eurocopa de 1968 : após um empate inicial por 1 a 1 com a Iugoslávia, a Itália venceu o jogo de desempate por 2 a 0 no Olimpico e conquistou seu primeiro título europeu.

Final da Copa do Mundo da Fifa de 1990 : a Alemanha Ocidental derrotou a Argentina de Diego Maradona por 1 a 0, com um pênalti convertido por Andreas Brehme no fim, e conquistou o título mundial no momento de maior projeção global do estádio.

“O milagre da Roma” (2018) : após perder por 4 a 1 para o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Champions League, a Roma conseguiu uma impressionante virada com uma vitória por 3 a 0 no Olimpico, no jogo de volta, e avançou pelo critério dos gols fora de casa.

Torneio das Seis Nações de rúgbi : desde 2012, o estádio serve como a fortaleza onde a seleção italiana de rúgbi se apresentou ao mundo, conquistando vitórias históricas no Torneio das Seis Nações sobre potências como a França.

Despedida de Francesco Totti (2017): um dos dias mais emocionantes da história do futebol aconteceu quando o capitão de toda uma vida da Roma disputou sua última partida e levou dezenas de milhares de torcedores na Curva Sud às lágrimas.

Recordes e estatísticas da Roma

A AS Roma (Associazione Sportiva Roma) é um dos clubes de futebol mais históricos e culturalmente importantes da Itália. Fundada em 1927 por meio de uma fusão planejada para dar a Roma um clube capaz de desafiar as potências dominantes do norte, a equipe construiu uma identidade profundamente ligada à história e ao orgulho da capital italiana.

Títulos e principais conquistas do clube

Embora a Roma tenha menos títulos importantes da liga do que seus rivais do norte, suas principais conquistas demonstram seu enorme prestígio tanto no cenário nacional quanto no europeu.

Serie A : 3 títulos (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Copa da Itália : 9 títulos (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercopa da Itália : 2 títulos (2001, 2007)

Conference League da Uefa : 1 título (2021-22)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Mais gols: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nascida de uma fusão

O clube surgiu da fusão de três entidades esportivas romanas: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. A união foi organizada para criar uma potência unificada no sul da Itália, embora a Lazio tenha se recusado a participar.

A loba capitolina

O famoso escudo do clube mostra uma loba amamentando os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. A imagem remete diretamente ao antigo mito de fundação da cidade de Roma.

O “oitavo rei de Roma”

Francesco Totti recusou propostas milionárias de gigantes europeus, sobretudo do Real Madrid, para permanecer no clube de infância durante toda a sua carreira de 25 anos. Ele continua sendo reverenciado como o simbólico “oitavo rei de Roma”.



