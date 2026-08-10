À medida que o West Ham United inicia a temporada 2026/27 da EFL Championship, a energia no leste de Londres é palpável para os torcedores que buscam garantir ingressos para o West Ham.

Com o técnico Nuno Espírito Santo no comando em uma campanha intensa com o objetivo de assegurar o retorno imediato à Premier League, cada dia de jogo no London Stadium tem enorme importância.

Você pode estar lá pessoalmente para apoiar o West Ham em sua busca pelo acesso. Deixe a GOAL trazer todas as informações de que você precisa para comprar ingressos do West Ham para a temporada 2026/27.

Próximos jogos do West Ham em 2026/27

Como comprar ingressos do West Ham para 2026/27?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos do West Ham, desde bilhetes avulsos por partida até renovações de season ticket e pacotes de hospitalidade.

Você pode comprar ingressos oficiais pelo portal oficial de eTicketing do clube em eticketing.co.uk/whufc.

Aqui está o que você precisa saber:

Prioridade para membros Claret: Ingressos em venda geral diretamente pelo clube sem associação são raros devido à alta demanda. A maior parte dos ingressos avulsos para dias de jogo se esgota rapidamente entre os membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária.

Ingressos em venda geral diretamente pelo clube sem associação são raros devido à alta demanda. A maior parte dos ingressos avulsos para dias de jogo se esgota rapidamente entre os membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária. Benefícios para membros: Uma associação Claret para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de compra, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a concursos exclusivos.

Uma associação Claret para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de compra, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a concursos exclusivos. Mercados secundários: Se as cargas oficiais em venda geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos do West Ham para 2026/27?

Os preços dos ingressos variam de acordo com a categorização do adversário e o setor do estádio:

Categorias de jogos: os confrontos são classificados nas categorias A, B ou C. Jogos de alta demanda ou dérbis locais (categoria A) ficam na faixa mais alta de preços.

Assentos mais baratos: os lugares mais acessíveis ficam nos anéis superiores atrás dos gols, nas arquibancadas Bobby Moore Stand e Sir Trevor Brooking Stand, com preços entre £30 e £55.

Assentos premium: os lugares nas arquibancadas Billy Bonds Stand (Leste) e West Stand oferecem visão privilegiada lateral do campo. Os assentos centrais na linha do meio-campo, como os prestigiosos assentos 1966, têm a faixa de preço mais alta (£55 a £110+).

Como conseguir ingressos e pacotes de hospitalidade do West Ham?

O West Ham oferece uma ampla gama de opções premium para quem gosta de aproveitar o futebol de maneira mais refinada e confortável.

Os preços variam de aproximadamente £100 a 700 e mudam de acordo com o adversário e o pacote específico.

De bares esportivos movimentados, que oferecem uma versão mais exclusiva da entrada geral, até experiências gastronômicas de alto luxo, há algo para agradar a todos os gostos e bolsos no London Stadium. Entre os exemplos estão:

Boleyn: Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece clima de sports bar com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida gratuito e uma bebida no intervalo, tudo imerso na história do clube.

Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece clima de sports bar com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida gratuito e uma bebida no intervalo, tudo imerso na história do clube. Royal East: Com vista para o gramado e muito estilo, o Royal East oferece jantar elegante de três pratos, bebidas incluídas e assentos de nível intermediário. Você também tem a chance de conhecer uma lenda do West Ham.

Outras áreas/seções de hospitalidade incluem ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.

Lembre-se, porém, de que os jogos mais populares tendem a esgotar suas opções mais cedo. A maneira mais fácil de garantir seu lugar é ficar de olho na seção de hospitalidade do site do clube, para saber quais são as suas opções.

Onde ficar nos arredores do London Stadium

Se você vai viajar para assistir a um jogo, pode conferir opções de hospedagem nos arredores do estádio usando o mapa interativo abaixo.

História do London Stadium

O London Stadium, anteriormente e também conhecido como Olympic Stadium, é um estádio multiuso ao ar livre no Queen Elizabeth Olympic Park, no distrito de Stratford, em Londres.

O estádio foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, servindo como palco do atletismo e também das cerimônias de abertura e encerramento. Após os Jogos, foi reconstruído para uso multiuso e agora serve principalmente como casa do West Ham United, que se tornou inquilino a partir da temporada de 2016.

A UK Athletics é a outra inquilina do estádio e sedia uma etapa da IAAF Diamond League todos os anos, conhecida como London Grand Prix. O estádio recebeu 80.000 pessoas durante a Olimpíada, mas foi remodelado após os Jogos, e a capacidade para partidas de futebol agora está limitada a 62.500 pelos termos do contrato de arrendamento.

Desde que passou a ser o London Stadium, o local também recebeu a Copa do Mundo de Rúgbi de 2015, a London Series da Major League Baseball de 2019 e apresentações musicais de Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers.

A análise das categorias de ingressos e dos guias de assentos ajuda os torcedores mais dedicados do West Ham a planejar com eficiência seus orçamentos para dias de jogo ao longo da temporada doméstica. Para garantir que suas seleções analíticas de partidas sejam feitas em uma plataforma segura e em conformidade, com transações rápidas, códigos introdutórios são essenciais. Leia nosso guia simples para ativar suas recompensas personalizadas por meio do nosso código promocional verificado da megapari hoje.