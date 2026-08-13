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Como comprar ingressos do Villarreal: Villarreal x Real Madrid, próximos jogos, preços e mais

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Confira todas as informações essenciais sobre ingressos para as próximas partidas do Villarreal

O Villarreal vem do que é, possivelmente, a melhor temporada doméstica de sua história, e a visita do Real Madrid ao Estadio de la Cerámica, em março, já se desenha como um dos grandes jogos da campanha. O GOAL traz todas as informações essenciais sobre ingressos do Villarreal que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde comprá-los e muito mais.

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Quais são os próximos jogos do Villarreal?

O Villarreal disputa uma campanha de 38 partidas em La Liga, entre meados de agosto de 2026 e o fim de maio de 2027. Abaixo, está a lista completa de jogos do clube, em casa e fora, para a próxima temporada.

DataJogoLocalIngressos
dom., 16 de ago. de 2026Racing Santander x VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Ingressos
dom., 23 de ago. de 2026Atlético de Madrid x VillarrealRiyadh Air Metropolitano (Madri)Ingressos
dom., 30 de ago. de 2026Alavés x VillarrealMendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)Ingressos
dom., 6 de set. de 2026Villarreal x Deportivo de La CoruñaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 13 de set. de 2026Villarreal x Real BetisEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
qua., 16 de set. de 2026Malaga x VillarrealEstadio La Rosaleda (Málaga)Ingressos
dom., 20 de set. de 2026Villarreal x LevanteEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 11 de out. de 2026Real Madrid x VillarrealSantiago Bernabéu (Madri)Ingressos
dom., 18 de out. de 2026Villarreal x ElcheEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 25 de out. de 2026Valencia x VillarrealMestalla Stadium (Valencia)Ingressos
dom., 1º de nov. de 2026Villarreal x EspanyolEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 8 de nov. de 2026Villarreal x GetafeEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 22 de nov. de 2026Barcelona x VillarrealSpotify Camp Nou (Barcelona)Ingressos
dom., 29 de nov. de 2026Celta de Vigo x VillarrealEstadio de Balaídos (Vigo)Ingressos
dom., 6 de dez. de 2026Villarreal x Real SociedadEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 13 de dez. de 2026Villarreal x Rayo VallecanoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 20 de dez. de 2026Osasuna x VillarrealEl Sadar Stadium (Pamplona)Ingressos
dom., 3 de jan. de 2027Villarreal x SevillaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 10 de jan. de 2027Athletic Club x VillarrealSan Mamés Stadium (Bilbao)Ingressos
dom., 17 de jan. de 2027Villarreal x AlavésEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 24 de jan. de 2027Espanyol x VillarrealRCDE Stadium (Cornella de Llobregat)Ingressos
dom., 31 de jan. de 2027Villarreal x Racing SantanderEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 7 de fev. de 2027Getafe x VillarrealEstadio Coliseum (Getafe)Ingressos
dom., 14 de fev. de 2027Villarreal x BarcelonaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 21 de fev. de 2027Villarreal x ValenciaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 28 de fev. de 2027Real Betis x VillarrealEstadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha)Ingressos
dom., 7 de mar. de 2027Villarreal x Real MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 14 de mar. de 2027Elche x VillarrealEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Ingressos
dom., 21 de mar. de 2027Villarreal x MálagaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 4 de abr. de 2027Deportivo de La Coruña x VillarrealRiazor Stadium (A Coruña)Ingressos
dom., 11 de abr. de 2027Villarreal x Athletic ClubEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 18 de abr. de 2027Levante x VillarrealEstadi Ciutat de Valencia (Valencia)Ingressos
qua., 21 de abr. de 2027Villarreal x Atlético de MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 2 de maio de 2027Rayo Vallecano x VillarrealCampo de Futbol de Vallecas (Madri)Ingressos
dom., 9 de maio de 2027Villarreal x Celta de VigoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 16 de maio de 2027Sevilla x VillarrealRamon Sanchez-Pizjuan Stadium (Sevilha)Ingressos
dom., 23 de maio de 2027Villarreal x OsasunaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 30 de maio de 2027Real Sociedad x VillarrealReale Arena (San Sebastián)Ingressos

Como comprar ingressos para jogos do Villarreal

Há várias opções de ingressos para os jogos do Villarreal, desde entradas avulsas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Villarreal no site do clube. Vale a pena verificar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos.

Os ingressos também podem ser comprados na loja do estádio, na loja no centro de Villarreal e na bilheteria do estádio em dias de jogo. No entanto, com o clube regularmente tendo bem mais de 20 mil sócios-torcedores em um estádio com capacidade para cerca de 23 mil pessoas, nem sempre é simples comprar ingressos pelo clube, especialmente para alguns dos jogos maiores contra Real Madrid ou Barcelona e o Derbi de la Comunitat contra o Valencia.

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VIL

Se os ingressos estiverem esgotados, ou se você espera garantir lugares de última hora, pode considerar revendedores secundários, como a StubHub.

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Quanto custam os ingressos para jogos do Villarreal?

Para quem deseja comprar ingressos do Villarreal no Estadio de la Ceramica jogo a jogo, os preços para adultos variam de €20 a €50 quando a compra é feita diretamente com o clube. O preço varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio.

Em jogos de alta demanda contra equipes como Real Madrid, Barcelona e Valencia, além das noites de Champions League, os preços tendem a subir de forma correspondente.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites de revenda secundária, como a StubHub, estão atualmente disponíveis a partir de €49.

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O que esperar do Villarreal em 2026/27?

O Submarino Amarelo vem do que é, possivelmente, a melhor temporada doméstica de sua história. O Villarreal terminou em terceiro em La Liga em 2025/26, com 72 pontos, a segunda maior pontuação que o clube já registrou, e garantiu classificação consecutiva para a Champions League pela primeira vez. Foi o auge de uma ascensão extraordinária, considerando que o clube só havia terminado antes entre os três primeiros da Espanha em duas ocasiões, em 2004/05 e 2007/08.

A história, porém, teve uma reviravolta. Depois de conquistar essa campanha histórica, Marcelino anunciou que deixaria o clube ao fim da temporada, encerrando sua segunda passagem no comando após dois anos e meio nos quais recolocou o Villarreal com consistência na Europa. Ele foi substituído por Inigo Perez, anteriormente do Rayo Vallecano, que assume o comando de um elenco já acostumado a competir perto do topo da tabela.

Embora a forma doméstica tenha sido excelente, o retorno do Villarreal à Champions League se mostrou difícil, com apenas um ponto conquistado em oito partidas da fase de liga. Corrigir esse desempenho continental enquanto mantém o embalo no campeonato construído sob Marcelino será o maior teste inicial de Perez, com compromissos de aparência complicada contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid no calendário desta temporada.

História do Estadio de la Ceramica

O Estadio de la Ceramica é um estádio de futebol em Villarreal, na Espanha. É a casa do Villarreal CF desde sua inauguração, em 1923. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas, um número que representa aproximadamente metade da população da própria cidade. Em janeiro de 2017, o Villarreal mudou o nome de seu estádio de El Madrigal para Estadio de la Ceramica, em reconhecimento à indústria local.

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