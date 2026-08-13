Como comprar ingressos do Villarreal: Villarreal x Real Madrid, próximos jogos, preços e mais

O Villarreal vem do que é, possivelmente, a melhor temporada doméstica de sua história, e a visita do Real Madrid ao Estadio de la Cerámica, em março, já se desenha como um dos grandes jogos da campanha. O GOAL traz todas as informações essenciais sobre ingressos do Villarreal que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde comprá-los e muito mais.
Quais são os próximos jogos do Villarreal?
O Villarreal disputa uma campanha de 38 partidas em La Liga, entre meados de agosto de 2026 e o fim de maio de 2027. Abaixo, está a lista completa de jogos do clube, em casa e fora, para a próxima temporada.
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|dom., 16 de ago. de 2026
|Racing Santander x Villarreal
|Estadio El Sardinero (Santander)
|Ingressos
|dom., 23 de ago. de 2026
|Atlético de Madrid x Villarreal
|Riyadh Air Metropolitano (Madri)
|Ingressos
|dom., 30 de ago. de 2026
|Alavés x Villarreal
|Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)
|Ingressos
|dom., 6 de set. de 2026
|Villarreal x Deportivo de La Coruña
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 13 de set. de 2026
|Villarreal x Real Betis
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|qua., 16 de set. de 2026
|Malaga x Villarreal
|Estadio La Rosaleda (Málaga)
|Ingressos
|dom., 20 de set. de 2026
|Villarreal x Levante
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 11 de out. de 2026
|Real Madrid x Villarreal
|Santiago Bernabéu (Madri)
|Ingressos
|dom., 18 de out. de 2026
|Villarreal x Elche
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 25 de out. de 2026
|Valencia x Villarreal
|Mestalla Stadium (Valencia)
|Ingressos
|dom., 1º de nov. de 2026
|Villarreal x Espanyol
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 8 de nov. de 2026
|Villarreal x Getafe
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 22 de nov. de 2026
|Barcelona x Villarreal
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Ingressos
|dom., 29 de nov. de 2026
|Celta de Vigo x Villarreal
|Estadio de Balaídos (Vigo)
|Ingressos
|dom., 6 de dez. de 2026
|Villarreal x Real Sociedad
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 13 de dez. de 2026
|Villarreal x Rayo Vallecano
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 20 de dez. de 2026
|Osasuna x Villarreal
|El Sadar Stadium (Pamplona)
|Ingressos
|dom., 3 de jan. de 2027
|Villarreal x Sevilla
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 10 de jan. de 2027
|Athletic Club x Villarreal
|San Mamés Stadium (Bilbao)
|Ingressos
|dom., 17 de jan. de 2027
|Villarreal x Alavés
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 24 de jan. de 2027
|Espanyol x Villarreal
|RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)
|Ingressos
|dom., 31 de jan. de 2027
|Villarreal x Racing Santander
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 7 de fev. de 2027
|Getafe x Villarreal
|Estadio Coliseum (Getafe)
|Ingressos
|dom., 14 de fev. de 2027
|Villarreal x Barcelona
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 21 de fev. de 2027
|Villarreal x Valencia
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 28 de fev. de 2027
|Real Betis x Villarreal
|Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha)
|Ingressos
|dom., 7 de mar. de 2027
|Villarreal x Real Madrid
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 14 de mar. de 2027
|Elche x Villarreal
|Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)
|Ingressos
|dom., 21 de mar. de 2027
|Villarreal x Málaga
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 4 de abr. de 2027
|Deportivo de La Coruña x Villarreal
|Riazor Stadium (A Coruña)
|Ingressos
|dom., 11 de abr. de 2027
|Villarreal x Athletic Club
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 18 de abr. de 2027
|Levante x Villarreal
|Estadi Ciutat de Valencia (Valencia)
|Ingressos
|qua., 21 de abr. de 2027
|Villarreal x Atlético de Madrid
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 2 de maio de 2027
|Rayo Vallecano x Villarreal
|Campo de Futbol de Vallecas (Madri)
|Ingressos
|dom., 9 de maio de 2027
|Villarreal x Celta de Vigo
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 16 de maio de 2027
|Sevilla x Villarreal
|Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Sevilha)
|Ingressos
|dom., 23 de maio de 2027
|Villarreal x Osasuna
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 30 de maio de 2027
|Real Sociedad x Villarreal
|Reale Arena (San Sebastián)
|Ingressos
Como comprar ingressos para jogos do Villarreal
Há várias opções de ingressos para os jogos do Villarreal, desde entradas avulsas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Villarreal no site do clube. Vale a pena verificar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos.
Os ingressos também podem ser comprados na loja do estádio, na loja no centro de Villarreal e na bilheteria do estádio em dias de jogo. No entanto, com o clube regularmente tendo bem mais de 20 mil sócios-torcedores em um estádio com capacidade para cerca de 23 mil pessoas, nem sempre é simples comprar ingressos pelo clube, especialmente para alguns dos jogos maiores contra Real Madrid ou Barcelona e o Derbi de la Comunitat contra o Valencia.
Se os ingressos estiverem esgotados, ou se você espera garantir lugares de última hora, pode considerar revendedores secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para jogos do Villarreal?
Para quem deseja comprar ingressos do Villarreal no Estadio de la Ceramica jogo a jogo, os preços para adultos variam de €20 a €50 quando a compra é feita diretamente com o clube. O preço varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio.
Em jogos de alta demanda contra equipes como Real Madrid, Barcelona e Valencia, além das noites de Champions League, os preços tendem a subir de forma correspondente.
Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites de revenda secundária, como a StubHub, estão atualmente disponíveis a partir de €49.
O que esperar do Villarreal em 2026/27?
O Submarino Amarelo vem do que é, possivelmente, a melhor temporada doméstica de sua história. O Villarreal terminou em terceiro em La Liga em 2025/26, com 72 pontos, a segunda maior pontuação que o clube já registrou, e garantiu classificação consecutiva para a Champions League pela primeira vez. Foi o auge de uma ascensão extraordinária, considerando que o clube só havia terminado antes entre os três primeiros da Espanha em duas ocasiões, em 2004/05 e 2007/08.
A história, porém, teve uma reviravolta. Depois de conquistar essa campanha histórica, Marcelino anunciou que deixaria o clube ao fim da temporada, encerrando sua segunda passagem no comando após dois anos e meio nos quais recolocou o Villarreal com consistência na Europa. Ele foi substituído por Inigo Perez, anteriormente do Rayo Vallecano, que assume o comando de um elenco já acostumado a competir perto do topo da tabela.
Embora a forma doméstica tenha sido excelente, o retorno do Villarreal à Champions League se mostrou difícil, com apenas um ponto conquistado em oito partidas da fase de liga. Corrigir esse desempenho continental enquanto mantém o embalo no campeonato construído sob Marcelino será o maior teste inicial de Perez, com compromissos de aparência complicada contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid no calendário desta temporada.
História do Estadio de la Ceramica
O Estadio de la Ceramica é um estádio de futebol em Villarreal, na Espanha. É a casa do Villarreal CF desde sua inauguração, em 1923. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas, um número que representa aproximadamente metade da população da própria cidade. Em janeiro de 2017, o Villarreal mudou o nome de seu estádio de El Madrigal para Estadio de la Ceramica, em reconhecimento à indústria local.