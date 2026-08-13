Como comprar ingressos do Villarreal: Villarreal x Real Madrid, próximos jogos, preços e mais

O Villarreal vem do que é, possivelmente, a melhor temporada doméstica de sua história, e a visita do Real Madrid ao Estadio de la Cerámica, em março, já se desenha como um dos grandes jogos da campanha. O GOAL traz todas as informações essenciais sobre ingressos do Villarreal que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde comprá-los e muito mais.

Quais são os próximos jogos do Villarreal?

O Villarreal disputa uma campanha de 38 partidas em La Liga, entre meados de agosto de 2026 e o fim de maio de 2027. Abaixo, está a lista completa de jogos do clube, em casa e fora, para a próxima temporada.

Data Jogo Local Ingressos dom., 16 de ago. de 2026 Racing Santander x Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Ingressos dom., 23 de ago. de 2026 Atlético de Madrid x Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos dom., 30 de ago. de 2026 Alavés x Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Ingressos dom., 6 de set. de 2026 Villarreal x Deportivo de La Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 13 de set. de 2026 Villarreal x Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos qua., 16 de set. de 2026 Malaga x Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Ingressos dom., 20 de set. de 2026 Villarreal x Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 11 de out. de 2026 Real Madrid x Villarreal Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos dom., 18 de out. de 2026 Villarreal x Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 25 de out. de 2026 Valencia x Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Ingressos dom., 1º de nov. de 2026 Villarreal x Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 8 de nov. de 2026 Villarreal x Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 22 de nov. de 2026 Barcelona x Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos dom., 29 de nov. de 2026 Celta de Vigo x Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Ingressos dom., 6 de dez. de 2026 Villarreal x Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 13 de dez. de 2026 Villarreal x Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 20 de dez. de 2026 Osasuna x Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Ingressos dom., 3 de jan. de 2027 Villarreal x Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 10 de jan. de 2027 Athletic Club x Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Ingressos dom., 17 de jan. de 2027 Villarreal x Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 24 de jan. de 2027 Espanyol x Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Ingressos dom., 31 de jan. de 2027 Villarreal x Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 7 de fev. de 2027 Getafe x Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Ingressos dom., 14 de fev. de 2027 Villarreal x Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 21 de fev. de 2027 Villarreal x Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 28 de fev. de 2027 Real Betis x Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha) Ingressos dom., 7 de mar. de 2027 Villarreal x Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 14 de mar. de 2027 Elche x Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Ingressos dom., 21 de mar. de 2027 Villarreal x Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 4 de abr. de 2027 Deportivo de La Coruña x Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Ingressos dom., 11 de abr. de 2027 Villarreal x Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 18 de abr. de 2027 Levante x Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Ingressos qua., 21 de abr. de 2027 Villarreal x Atlético de Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 2 de maio de 2027 Rayo Vallecano x Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madri) Ingressos dom., 9 de maio de 2027 Villarreal x Celta de Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 16 de maio de 2027 Sevilla x Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Sevilha) Ingressos dom., 23 de maio de 2027 Villarreal x Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 30 de maio de 2027 Real Sociedad x Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Ingressos

Como comprar ingressos para jogos do Villarreal

Há várias opções de ingressos para os jogos do Villarreal, desde entradas avulsas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Villarreal no site do clube. Vale a pena verificar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos.

Os ingressos também podem ser comprados na loja do estádio, na loja no centro de Villarreal e na bilheteria do estádio em dias de jogo. No entanto, com o clube regularmente tendo bem mais de 20 mil sócios-torcedores em um estádio com capacidade para cerca de 23 mil pessoas, nem sempre é simples comprar ingressos pelo clube, especialmente para alguns dos jogos maiores contra Real Madrid ou Barcelona e o Derbi de la Comunitat contra o Valencia.

Se os ingressos estiverem esgotados, ou se você espera garantir lugares de última hora, pode considerar revendedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para jogos do Villarreal?

Para quem deseja comprar ingressos do Villarreal no Estadio de la Ceramica jogo a jogo, os preços para adultos variam de €20 a €50 quando a compra é feita diretamente com o clube. O preço varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio.

Em jogos de alta demanda contra equipes como Real Madrid, Barcelona e Valencia, além das noites de Champions League, os preços tendem a subir de forma correspondente.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites de revenda secundária, como a StubHub, estão atualmente disponíveis a partir de €49.

O que esperar do Villarreal em 2026/27?

O Submarino Amarelo vem do que é, possivelmente, a melhor temporada doméstica de sua história. O Villarreal terminou em terceiro em La Liga em 2025/26, com 72 pontos, a segunda maior pontuação que o clube já registrou, e garantiu classificação consecutiva para a Champions League pela primeira vez. Foi o auge de uma ascensão extraordinária, considerando que o clube só havia terminado antes entre os três primeiros da Espanha em duas ocasiões, em 2004/05 e 2007/08.

A história, porém, teve uma reviravolta. Depois de conquistar essa campanha histórica, Marcelino anunciou que deixaria o clube ao fim da temporada, encerrando sua segunda passagem no comando após dois anos e meio nos quais recolocou o Villarreal com consistência na Europa. Ele foi substituído por Inigo Perez, anteriormente do Rayo Vallecano, que assume o comando de um elenco já acostumado a competir perto do topo da tabela.

Embora a forma doméstica tenha sido excelente, o retorno do Villarreal à Champions League se mostrou difícil, com apenas um ponto conquistado em oito partidas da fase de liga. Corrigir esse desempenho continental enquanto mantém o embalo no campeonato construído sob Marcelino será o maior teste inicial de Perez, com compromissos de aparência complicada contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid no calendário desta temporada.

História do Estadio de la Ceramica

O Estadio de la Ceramica é um estádio de futebol em Villarreal, na Espanha. É a casa do Villarreal CF desde sua inauguração, em 1923. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas, um número que representa aproximadamente metade da população da própria cidade. Em janeiro de 2017, o Villarreal mudou o nome de seu estádio de El Madrigal para Estadio de la Ceramica, em reconhecimento à indústria local.