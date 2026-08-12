Como comprar ingressos do Union Berlin para 2026/27: preços médios, jogos confirmados e mais

O Union Berlin se consolidou como um dos clubes de futebol mais populares e apaixonados da Alemanha. Enquanto os Eiserne continuam a contar com enorme apoio na Bundesliga na temporada 2026/27, a procura por ingressos para os dias de jogo segue altíssima.

Se você quer assistir a uma partida ao vivo em Berlim, aqui está tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar, os preços dos carnês de temporada e os detalhes do estádio.

Próximos jogos do Union Berlin em 2026/27 e ingressos

Onde comprar ingressos do Union Berlin para 2026/27?

A principal e mais segura forma de comprar ingressos de jogo com valor de face é diretamente pela seção oficial de ingressos do 1. FC Union Berlin. Devido à procura excepcional, os ingressos frequentemente se esgotam durante as janelas prioritárias para membros antes de chegarem à venda geral.

Quando as vendas oficiais primárias se esgotam, plataformas secundárias de ingressos podem oferecer opções alternativas de revenda entre torcedores para os próximos jogos da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

Ingressos do Union Berlin: quanto custam os carnês de temporada?

Para a temporada 2026/27, os carnês de temporada para setores em pé nos jogos do Union Berlin variam entre € 238 e € 272 para adultos pagantes integrais, sem descontos. Os carnês mais caros para lugares sentados no Setor 1 chegam a € 816.

Há descontos disponíveis para sócios oficiais do clube, estudantes, aprendizes, aposentados, desempregados e torcedores com deficiência severa.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

O estádio do Union Berlin é o Stadion An der Alten Försterei.