O Nordeste da Inglaterra é um celeiro de fanatismo por futebol, e os torcedores do Sunderland estão aproveitando a vida de volta à terra prometida da Premier League às vésperas da temporada 2026/27. A expectativa em torno de seus confrontos na elite e da atmosfera de clássico volta a acelerar os corações em Wearside.

Agora novamente estabelecido entre os grandes, o contingente fiel de torcedores vai se acotovelar em busca de ingressos do Sunderland para a próxima temporada da Premier League.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar para o Sunderland na temporada 2026/27 da Premier League.

Próximos jogos do Sunderland em 2026/27 e ingressos

Como comprar ingressos do Sunderland para a Premier League?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos do Sunderland, desde entradas avulsas por partida até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade. Em geral, você pode comprá-los pelo portal oficial de ingressos do clube em eticketing.co.uk/safc.

Aqui está o que você precisa saber:

Venda geral: Os ingressos comuns do Sunderland entram em venda assim que a janela de vendas é aberta, normalmente cerca de três a quatro semanas antes da partida. Ao contrário de muitos clubes da elite, o Sunderland não opera um sistema tradicional de associação paga para acesso básico à compra de ingressos. A maior parte dos ingressos padrão do Sunderland vai direto para a venda geral, algo incomum para ingressos da Premier League.

Os ingressos comuns do Sunderland entram em venda assim que a janela de vendas é aberta, normalmente cerca de três a quatro semanas antes da partida. Ao contrário de muitos clubes da elite, o Sunderland não opera um sistema tradicional de associação paga para acesso básico à compra de ingressos. A maior parte dos ingressos padrão do Sunderland vai direto para a venda geral, algo incomum para ingressos da Premier League. Clássicos : Se você está tentando comprar ingressos do Sunderland para partidas de alta demanda, como o clássico Tyne-Wear contra o Newcastle United ou jogos contra adversários do "Big Six", será necessário ter um histórico de compras documentado na sua conta.

: Se você está tentando comprar ingressos do Sunderland para partidas de alta demanda, como o clássico Tyne-Wear contra o Newcastle United ou jogos contra adversários do "Big Six", será necessário ter um histórico de compras documentado na sua conta. Black Cat Points: Embora não exista um programa de associação obrigatório, os torcedores acumulam Black Cat Points (BCP) ao comparecer a jogos fora de casa e partidas de copas em casa. Em confrontos de alta demanda, nos quais a procura supera muito a oferta, a prioridade na compra dos ingressos é definida com base no total de BCP.

Quanto custam os ingressos do Sunderland para a Premier League?

Os preços de face para ingressos de adultos nos jogos do Sunderland em casa variam de £28 a £45 quando comprados diretamente na bilheteria do clube.

Os preços variam de acordo com a categoria da partida, indo de confrontos de destaque da Categoria A* até jogos da Categoria C, e também conforme a localização do assento na East Stand, West Stand, Premier Concourse e Family Zones.

Há preços com desconto em todos os setores para Seniors (acima de 65 anos), Young Adults (abaixo de 22), Juniors (abaixo de 18) e menores de 14 anos.

Como conseguir carnês de temporada do Sunderland?

Um carnê de temporada é a única forma garantida de assegurar um assento reservado para todos os jogos em casa no Stadium of Light durante a campanha 2026/27 da Premier League.

Devido ao aumento da demanda, a carga de mais de 38.000 lugares dos carnês de temporada do Sunderland está completamente esgotada para a temporada 2026/27.

Os carnês de temporada para adultos nesta campanha começaram em £610 e iam até mais de £810 nas áreas premium do concourse.

Torcedores que desejam adquirir um carnê de temporada para campanhas futuras devem entrar na lista de espera oficial no site do clube.

Pacotes sazonais de hospitalidade, como 76 Yards e Banks on the Wear, seguem disponíveis para torcedores que procuram assentos garantidos para toda a temporada combinados com opções de alimentação.

Onde ficar perto do Stadium of Light

Vai a Sunderland para assistir a uma partida no Stadium of Light? A localização do estádio à beira do rio, perto do centro da cidade, significa acesso fácil a partir das áreas centrais e do entorno, com lojas, cafés e conexões de transporte por perto, o que é ideal para os fãs de futebol.

O centro da cidade é uma base conveniente, oferecendo muitas opções de gastronomia, vida noturna e compras, além de boas conexões de metrô por toda a região. Fica a uma curta caminhada ou trajeto do estádio e atende bem aos visitantes que buscam entretenimento e praticidade.

Para uma estadia mais tranquila, áreas costeiras como Roker e Seaburn oferecem vista para o mar, caminhadas na praia e um ritmo mais relaxado, sem deixar de estar a uma distância fácil do estádio de carro ou metrô.

Está procurando hospedagem para jogos do Sunderland AFC? Você pode conferir a cidade e suas opções no mapa abaixo, com alternativas para todos os orçamentos.

História do Stadium of Light

O Stadium of Light é um estádio de futebol totalmente com assentos em Sunderland. Ele é a casa do Sunderland AFC desde que foi inaugurado, em 1997. Com capacidade para 49.000 pessoas, o Stadium of Light é o 10º maior estádio de futebol da Inglaterra.

Seu desenho simples aparentemente permite futuras reformas, que poderiam elevar a capacidade para 64.000. O nome do estádio foi escolhido pelo presidente Bob Murray para refletir a herança da mineração de carvão do Nordeste da Inglaterra e o antigo terreno da Monkwearmouth Colliery, onde ele está localizado.

Além de receber jogos do Sunderland, o Stadium of Light também já sediou partidas das seleções masculinas e femininas da Inglaterra. Um público de 47.667 pessoas viu a Inglaterra vencer a Turquia por 2 a 0 no local em 2003, durante a fase de qualificação da Euro 2004.

Além do futebol, o estádio também recebeu alguns dos maiores artistas musicais do mundo, como Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay e Elton John.

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