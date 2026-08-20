Como comprar ingressos do Sporting CP para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Primeira Liga e mais

As esperanças do Sporting de conquistar um terceiro título consecutivo da Primeira Liga podem ter sido frustradas pelo Porto na última temporada, mas a equipe estará pronta e com tudo para brigar novamente pelo troféu nesta temporada. Você pode vê-la em ação reservando ingressos hoje mesmo.

Reconhecido como um dos "Três Grandes" de Portugal, o Sporting joga diante de uma média de mais de 40.000 torcedores em sua casa, em Lisboa, no Estádio José Alvalade. Os Leões rugiram rumo a 21 títulos da liga e, de forma notável, nunca foram rebaixados da primeira divisão.

O Sporting começou esta temporada com vitória diante de sua torcida, ao bater o Vitória de Guimaraes por 3 a 2, e os fãs em Lisboa podem esperar muitos jogos emocionantes e cheios de gols ao longo da campanha.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos do Sporting CP, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos grandes jogos do Sporting CP

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos sáb., 22 de ago. (20h30) Sporting CP x Alverca Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos sex., 28 de ago. (20h15) Rio Ave x Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Ingressos dom., 6 de set. (a confirmar) Sporting CP x Nacional Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos dom., 13 de set. (a confirmar) Famalicão x Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Ingressos dom., 20 de set. (a confirmar) Sporting CP x Arouca Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos dom., 11 de out. (a confirmar) Braga x Sporting CP Estádio Municipal de Braga (Braga) Ingressos dom., 25 de out. (a confirmar) Sporting CP x Académico de Viseu Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos dom., 29 de nov. (a confirmar) Porto x Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Ingressos dom., 27 de dez. (a confirmar) Benfica x Sporting CP Estadio da Luz (Lisboa) Ingressos

Como comprar ingressos do Sporting CP

Você pode comprar ingressos oficiais para os jogos do Sporting CP pelo portal de ingressos no site do clube ou presencialmente na bilheteria do Estádio José Alvalade.

Os ingressos para partidas regulares da liga geralmente começam a ser vendidos ao público em geral cerca de uma semana antes do jogo, com janelas de prioridade abertas primeiro para os sócios do clube (Sócios) cerca de 10 a 14 dias antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Sporting CP no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Sporting CP?

Os ingressos oficiais para os jogos do Sporting CP no Estádio José Alvalade geralmente variam de € 17 a € 42 em partidas normais da liga. No entanto, os preços variam significativamente dependendo do adversário, se você é sócio do clube (Sócio) e do setor escolhido.

Os sócios recebem acesso prioritário e descontos substanciais, muitas vezes economizando de 30% a 50% em comparação com os ingressos para o público em geral.

Jogos de alta demanda, como o Clássico de Lisboa contra o Benfica, partidas contra o FC Porto ou confrontos da Liga dos Campeões da UEFA, farão os preços subirem significativamente. Os ingressos oficiais podem ultrapassar € 60 e chegar a mais de € 120, dependendo do setor.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites de revenda secundária como StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio José Alvalade

O Estádio José Alvalade é a casa icônica do Sporting CP (Sporting Clube de Portugal), localizado no coração de Lisboa.

Classificado como um estádio Categoria 4 da UEFA, ele tem capacidade para 50.095 lugares e se destaca como um célebre monumento da cultura do futebol português.

O Estádio José Alvalade original foi inaugurado nas proximidades em 1956 e serviu como casa do Sporting por quase cinco décadas. A versão nova, a atual, foi construída especificamente para receber partidas da Euro 2004 da UEFA e abriu oficialmente suas portas em agosto de 2003.

Na partida inaugural do novo Estádio José Alvalade, em 2003, um Cristiano Ronaldo de 18 anos teve atuação tão hipnotizante contra o Manchester United que, de forma famosa, os jogadores do United imploraram a Sir Alex Ferguson no voo de volta para contratá-lo. O United o contratou dias depois.

Além do futebol, o estádio tem sido uma parada de destaque para grandes atrações musicais internacionais, recebendo shows lendários de artistas como U2, The Rolling Stones e Metallica.

Recordes e estatísticas do Sporting CP

Fundado em 1906, o Sporting CP é reconhecido por sua academia de nível mundial, que produziu lendas do jogo como Cristiano Ronaldo e Luís Figo, assim como grandes nomes mais recentes como Rafael Leão e Nuno Mendes.

Títulos do clube e destaques em troféus

Primeira Liga (Campeonato Português) : 21 títulos (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (Copa de Portugal) : 18 títulos (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Recopa Europeia : 1 título (1964)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Hilário (494), Rui Patrício (467)

Mais gols: Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

Maior vitória europeia

O Sporting CP venceu o APOEL Nicosia por 16 a 1 durante a campanha vitoriosa do clube na Recopa Europeia (1963/64). O resultado segue sendo um recorde de competições de clubes da UEFA.

A era dos "Cinco Violinos"

O Sporting CP dominou o futebol português durante as décadas de 1940 e 1950, com um ataque formado por Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia e Manuel Vasques. Eles ganharam esse apelido por causa do entrosamento impecável e quase sinfônico, conquistando sete títulos da liga em oito temporadas.

Enorme quadro global de sócios

O Sporting CP é uma enorme instituição multiesportiva. O clube aparece de forma consistente entre os maiores do mundo em número de sócios oficiais, ultrapassando 175.000 membros filiados.



