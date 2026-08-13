Como comprar ingressos do Sheffield United para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos e carnês de temporada

Chris Wilder conseguirá levar o Sheffield United de volta à terra prometida da Premier League mais uma vez? Com um elenco que conta com nomes como Patrick Bamford e Harrison Burrows, o sonho de retornar a Wembley, desta vez com um resultado diferente, segue muito vivo.

Você pode estar em Bramall Lane para descobrir. Como conseguir ingressos para ver o Sheffield United em ação durante a temporada 2026/27? A GOAL traz todas as informações para você.

Próximos jogos do Sheffield United em 2026/27

Como comprar ingressos do Sheffield United para 2026/27?

Há várias opções de ingressos para os jogos do Sheffield United, de entradas avulsas para partidas individuais a carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade. Normalmente, é possível comprá-los pelo portal oficial de ingressos do clube em seu site.

Os clubes ingleses costumam distribuir os ingressos em três etapas: Primeiro para os detentores de carnê de temporada Depois para os sócios do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores Por fim, para o público no período de “General Sale”.

Os planos de associação do Sheffield United variam de £20 para “Junior Blades” até £70 para “Blade Member+”. Todas as associações oferecem benefícios, incluindo acesso antecipado aos ingressos das partidas, descontos em ingressos para jogos em casa e acesso gratuito aos jogos do sub-21 disputados em Bramall Lane.

Quanto custam os ingressos do Sheffield United para 2026/27?

Para quem deseja comprar ingressos do Sheffield United para Bramall Lane jogo a jogo, cada partida é categorizada como Cat A*, Cat A ou Cat B, com preços para adultos que variam de £30 a £46.

Há tarifas concessionárias para idosos (60+), torcedores com deficiência, jovens adultos/estudantes (sub-22), menores de 18 anos e Junior Blades em todos os setores da casa no estádio.

Como conseguir carnês de temporada do Sheffield United?

Um carnê de temporada é a única forma de garantir sua presença em Bramall Lane para todos os jogos do Sheffield United em casa na Championship durante a temporada 2026/27.

Além de garantir assentos reservados nas arquibancadas para todas as 23 partidas da liga, excluindo jogos de copas ou playoffs, cada detentor de carnê de temporada recebe 2.700 pontos de fidelidade, aumentando suas chances de comprar ingressos para jogos fora de casa ou confrontos de copa de maior apelo.

Onde posso me hospedar perto de Bramall Lane?

Há vários hotéis e opções de hospedagem para os visitantes ficarem perto de Bramall Lane e por toda Sheffield durante a visita.

O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível perto do estádio, enquanto as conexões de transporte da cidade também significam que é possível se hospedar mais longe para a sua experiência de dia de jogo:

História de Bramall Lane

Bramall Lane é um estádio de futebol em Sheffield, South Yorkshire. É a casa do Sheffield United desde a fundação do clube, em 1889, e é o estádio principal mais antigo do mundo que ainda recebe partidas de futebol profissional.

Bramall Lane é um dos únicos dois estádios, sendo o outro o Oval, que sediaram jogos da seleção inglesa, uma partida de Test cricket da Inglaterra (1902) e uma final da FA Cup (replay de 1912).

O estádio foi amplamente reformado após o Relatório Taylor e se tornou um estádio totalmente com assentos em 1994, com capacidade para 32.050 pessoas. Em 2022, recebeu jogos da Euro Feminina da UEFA, incluindo a semifinal entre Inglaterra e Suécia.