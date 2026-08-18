Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Portland Timbers v San Diego FCGetty Images Sport
Book San Diego FC Tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos do San Diego FC: ingressos do SDFC, preços, calendário de 2026 e mais

SHOPPING
Tickets
Major League Soccer
San Diego FC

Veja como você pode assistir aos novos garotos da MLS em ação

O San Diego FC não perdeu tempo para se tornar uma das maiores histórias da Major League Soccer. A equipe de expansão de 2025 surpreendeu a liga ao terminar na liderança da Conferência Oeste em sua temporada de estreia, garantindo vaga na Copa dos Campeões da CONCACAF, e sua segunda campanha no Snapdragon Stadium manteve o embalo em alta.

A reta final da temporada regular de 2026 está cheia. O duelo da rivalidade Beat LA contra o LA Galaxy acontece no Snapdragon Stadium no sábado, 29 de agosto, seguido pelo Clash of California contra o San Jose em 9 de setembro, além das visitas do atual detentor do Supporters' Shield, Philadelphia Union, e do Seattle Sounders, que briga pelos playoffs.

Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do SDFC de que você precisa para a reta final, incluindo onde você pode comprá-los e quanto vão custar.

Reserve ingressos do San Diego FCCompre agora

Quais são os próximos jogos do San Diego FC?

Abaixo, você pode conferir os jogos restantes do San Diego FC na temporada regular de 2026 da MLS:

Major League Soccer
Austin FC crest
Austin FC
AUS
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
DataJogoEstádioIngressos
Qua., 19 de ago., 22h30 ETPortland Timbers x San Diego FCProvidence Park, PortlandIngressos
Sáb., 22 de ago., 19h30 PTSan Diego FC x Colorado RapidsSnapdragon Stadium, San DiegoIngressos
Sáb., 29 de ago., 19h30 PTSan Diego FC x LA GalaxySnapdragon Stadium, San DiegoIngressos
Sáb., 5 de set., 19h30 ETOrlando City x San Diego FCInter&Co Stadium, OrlandoIngressos
Qua., 9 de set., 19h30 PTSan Diego FC x San Jose EarthquakesSnapdragon Stadium, San DiegoIngressos
Dom., 13 de set., 18h PTSan Diego FC x Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoIngressos
Dom., 20 de set., 19h ETInter Miami x San Diego FCChase Stadium, Fort LauderdaleIngressos
Sáb., 26 de set., 19h30 CTAustin FC x San Diego FCQ2 Stadium, AustinIngressos
Sáb., 10 de out., 19h30 ETNew York Red Bulls x San Diego FCSports Illustrated Stadium, HarrisonIngressos
Qua., 14 de out., 19h30 PTSan Diego FC x Houston DynamoSnapdragon Stadium, San DiegoIngressos
Sáb., 17 de out., 19h30 PTLA Galaxy x San Diego FCDignity Health Sports Park, CarsonIngressos
Sáb., 24 de out., 19h30 PTSan Diego FC x Seattle SoundersSnapdragon Stadium, San DiegoIngressos
Qua., 28 de out., 19h30 PTVancouver Whitecaps x San Diego FCBC Place, VancouverIngressos
Dom., 1º de nov., a definirSt. Louis City x San Diego FCEnergizer Park, St. LouisIngressos
Sáb., 7 de nov., 16h PTSan Diego FC x Sporting Kansas CitySnapdragon Stadium, San DiegoIngressos

Como comprar ingressos do San Diego FC

A maneira mais fácil e confiável de comprar ingressos do San Diego FC é por meio da StubHub, onde há ingressos verificados disponíveis para todos os jogos restantes, em casa e fora, os preços são atualizados em tempo real e você pode comparar assentos em todo o Snapdragon Stadium antes de comprar.

De entradas avulsas para uma noite de jogo no meio de semana a lugares para os maiores jogos de rivalidade, a StubHub cobre todas as faixas de preço. A demanda é consistentemente alta em San Diego, com o clube registrando alguns dos melhores públicos da MLS desde o primeiro dia, então, para partidas de destaque como o clássico contra o LA Galaxy, comprar o quanto antes garante a maior variedade de setores e os melhores preços antes de a oferta ficar mais limitada.

Reserve ingressos do San Diego FCCompre agora

Quanto custam os ingressos do San Diego FC?

Os ingressos do San Diego FC na StubHub partem de cerca de US$ 35 para jogos padrão da temporada regular, com os preços variando de acordo com o adversário, o dia da semana e o setor em que você estiver localizado no estádio.

As noites de rivalidade são a exceção. O confronto Beat LA com o Galaxy e as visitas dos maiores nomes da liga têm preço premium e, com o SDFC entre os clubes mais apoiados da MLS, os lugares mais baratos para esses jogos são os primeiros a desaparecer. Os preços na StubHub são atualizados em tempo real conforme a demanda, o que faz da compra antecipada a jogada mais inteligente, especialmente com a corrida pelos playoffs esquentando e cada jogo restante em casa tendo peso.

Reserve ingressos do San Diego FCCompre agora

O que esperar do San Diego FC em 2026?

Poucas equipes de expansão já se apresentaram como o San Diego FC. O clube liderou a Conferência Oeste logo em sua primeira temporada, em 2025, classificou-se para a Copa dos Campeões da CONCACAF e transformou o Snapdragon Stadium em um dos estádios mais barulhentos e com melhor público da liga, com médias entre as mais altas da MLS.

A segunda temporada trouxe o desafio que todo clube sensação enfrenta: provar que não foi acaso. Disputando sua segunda temporada no Snapdragon Stadium, o SDFC busca outra vaga nos playoffs em uma Conferência Oeste lotada, e a sequência final oferece aos torcedores o melhor disso: o clássico contra o Galaxy, o Clash of California contra o San Jose, o atual campeão do Supporters' Shield, Philadelphia, e um último compromisso em casa contra o Sporting Kansas City, em 7 de novembro, que pode definir o posicionamento.

O talismã segue sendo Anders Dreyer. O meia dinamarquês teve uma das grandes temporadas de estreia da história da MLS em 2025, liderando o clube tanto em gols quanto em assistências, e continua sendo o homem que faz o San Diego funcionar, apoiado por um elenco que mistura jogadores experientes como Hirving Lozano e Anibal Godoy com um núcleo jovem empolgante.

História do Snapdragon Stadium

O Snapdragon Stadium, inaugurado em 2022, é um estádio multiuso em San Diego, Califórnia, com capacidade para mais de 34 mil pessoas. Ele está localizado no campus da San Diego State University e, além de ser a casa do San Diego FC, também recebe o time de futebol americano universitário San Diego State Aztecs, da NCAA, e o San Diego Wave FC, da National Women's Soccer League. Foi construído ao lado do demolido San Diego Stadium, que havia sido a casa do time de futebol americano da faculdade desde 1967.

O Snapdragon Stadium também já recebeu vários amistosos de clubes e partidas internacionais de futebol. Entre os confrontos de destaque estão Estados Unidos x Panamá na semifinal da Copa Ouro da CONCACAF, em julho de 2023, Manchester United x Wrexham em julho de 2023, Estados Unidos x Brasil na final da CONCACAF W Gold Cup, em março de 2024, e Estados Unidos x Japão na SheBelieves Cup, em fevereiro de 2025.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google