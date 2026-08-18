Como comprar ingressos do San Diego FC: ingressos do SDFC, preços, calendário de 2026 e mais

O San Diego FC não perdeu tempo para se tornar uma das maiores histórias da Major League Soccer. A equipe de expansão de 2025 surpreendeu a liga ao terminar na liderança da Conferência Oeste em sua temporada de estreia, garantindo vaga na Copa dos Campeões da CONCACAF, e sua segunda campanha no Snapdragon Stadium manteve o embalo em alta.

A reta final da temporada regular de 2026 está cheia. O duelo da rivalidade Beat LA contra o LA Galaxy acontece no Snapdragon Stadium no sábado, 29 de agosto, seguido pelo Clash of California contra o San Jose em 9 de setembro, além das visitas do atual detentor do Supporters' Shield, Philadelphia Union, e do Seattle Sounders, que briga pelos playoffs.

Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do SDFC de que você precisa para a reta final, incluindo onde você pode comprá-los e quanto vão custar.

Quais são os próximos jogos do San Diego FC?

Abaixo, você pode conferir os jogos restantes do San Diego FC na temporada regular de 2026 da MLS:

Data Jogo Estádio Ingressos Qua., 19 de ago., 22h30 ET Portland Timbers x San Diego FC Providence Park, Portland Ingressos Sáb., 22 de ago., 19h30 PT San Diego FC x Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Sáb., 29 de ago., 19h30 PT San Diego FC x LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Sáb., 5 de set., 19h30 ET Orlando City x San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Ingressos Qua., 9 de set., 19h30 PT San Diego FC x San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Dom., 13 de set., 18h PT San Diego FC x Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Dom., 20 de set., 19h ET Inter Miami x San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Ingressos Sáb., 26 de set., 19h30 CT Austin FC x San Diego FC Q2 Stadium, Austin Ingressos Sáb., 10 de out., 19h30 ET New York Red Bulls x San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Ingressos Qua., 14 de out., 19h30 PT San Diego FC x Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Sáb., 17 de out., 19h30 PT LA Galaxy x San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Ingressos Sáb., 24 de out., 19h30 PT San Diego FC x Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Qua., 28 de out., 19h30 PT Vancouver Whitecaps x San Diego FC BC Place, Vancouver Ingressos Dom., 1º de nov., a definir St. Louis City x San Diego FC Energizer Park, St. Louis Ingressos Sáb., 7 de nov., 16h PT San Diego FC x Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos

Como comprar ingressos do San Diego FC

A maneira mais fácil e confiável de comprar ingressos do San Diego FC é por meio da StubHub, onde há ingressos verificados disponíveis para todos os jogos restantes, em casa e fora, os preços são atualizados em tempo real e você pode comparar assentos em todo o Snapdragon Stadium antes de comprar.

De entradas avulsas para uma noite de jogo no meio de semana a lugares para os maiores jogos de rivalidade, a StubHub cobre todas as faixas de preço. A demanda é consistentemente alta em San Diego, com o clube registrando alguns dos melhores públicos da MLS desde o primeiro dia, então, para partidas de destaque como o clássico contra o LA Galaxy, comprar o quanto antes garante a maior variedade de setores e os melhores preços antes de a oferta ficar mais limitada.

Quanto custam os ingressos do San Diego FC?

Os ingressos do San Diego FC na StubHub partem de cerca de US$ 35 para jogos padrão da temporada regular, com os preços variando de acordo com o adversário, o dia da semana e o setor em que você estiver localizado no estádio.

As noites de rivalidade são a exceção. O confronto Beat LA com o Galaxy e as visitas dos maiores nomes da liga têm preço premium e, com o SDFC entre os clubes mais apoiados da MLS, os lugares mais baratos para esses jogos são os primeiros a desaparecer. Os preços na StubHub são atualizados em tempo real conforme a demanda, o que faz da compra antecipada a jogada mais inteligente, especialmente com a corrida pelos playoffs esquentando e cada jogo restante em casa tendo peso.

O que esperar do San Diego FC em 2026?

Poucas equipes de expansão já se apresentaram como o San Diego FC. O clube liderou a Conferência Oeste logo em sua primeira temporada, em 2025, classificou-se para a Copa dos Campeões da CONCACAF e transformou o Snapdragon Stadium em um dos estádios mais barulhentos e com melhor público da liga, com médias entre as mais altas da MLS.

A segunda temporada trouxe o desafio que todo clube sensação enfrenta: provar que não foi acaso. Disputando sua segunda temporada no Snapdragon Stadium, o SDFC busca outra vaga nos playoffs em uma Conferência Oeste lotada, e a sequência final oferece aos torcedores o melhor disso: o clássico contra o Galaxy, o Clash of California contra o San Jose, o atual campeão do Supporters' Shield, Philadelphia, e um último compromisso em casa contra o Sporting Kansas City, em 7 de novembro, que pode definir o posicionamento.

O talismã segue sendo Anders Dreyer. O meia dinamarquês teve uma das grandes temporadas de estreia da história da MLS em 2025, liderando o clube tanto em gols quanto em assistências, e continua sendo o homem que faz o San Diego funcionar, apoiado por um elenco que mistura jogadores experientes como Hirving Lozano e Anibal Godoy com um núcleo jovem empolgante.

História do Snapdragon Stadium

O Snapdragon Stadium, inaugurado em 2022, é um estádio multiuso em San Diego, Califórnia, com capacidade para mais de 34 mil pessoas. Ele está localizado no campus da San Diego State University e, além de ser a casa do San Diego FC, também recebe o time de futebol americano universitário San Diego State Aztecs, da NCAA, e o San Diego Wave FC, da National Women's Soccer League. Foi construído ao lado do demolido San Diego Stadium, que havia sido a casa do time de futebol americano da faculdade desde 1967.

O Snapdragon Stadium também já recebeu vários amistosos de clubes e partidas internacionais de futebol. Entre os confrontos de destaque estão Estados Unidos x Panamá na semifinal da Copa Ouro da CONCACAF, em julho de 2023, Manchester United x Wrexham em julho de 2023, Estados Unidos x Brasil na final da CONCACAF W Gold Cup, em março de 2024, e Estados Unidos x Japão na SheBelieves Cup, em fevereiro de 2025.