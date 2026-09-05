Como comprar ingressos do Real Sociedad para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias de La Liga e mais

A Real Sociedad conquistou seu primeiro troféu em seis temporadas ao ser coroada campeã da Copa del Rey em abril. A equipe de San Sebastián agora buscará usar esse sucesso na copa como trampolim para subir na tabela de La Liga 2026/27. Você já pode garantir hoje seus ingressos para os jogos da Real Sociedad.

O triunfo na Copa del Rey também foi um momento marcante para o técnico da Reala, Pellegrino Matarazzo, já que ele se tornou o primeiro treinador americano a conquistar um grande troféu em qualquer uma das cinco principais ligas da Europa. Foi uma enorme conquista, considerando que ele só assumiu o comando em dezembro passado. Agora, ele terá uma temporada completa para continuar fazendo sua mágica.

Se os dois títulos anteriores da Real Sociedad na era moderna da Copa del Rey servirem de referência, então a 'Txuri-Urdin' (a Real Sociedad) pode esperar uma campanha positiva em La Liga. Isso porque, após suas conquistas da copa em 1987 e 2020, terminou em 2º e 5º lugar em La Liga, respectivamente, na temporada seguinte.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos da Real Sociedad, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Real Sociedad

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos dom., 13 de set. (21h) La Liga: Real Sociedad x Atlético de Madrid Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos qui., 17 de set. (21h) Liga Europa: Real Sociedad x Bournemouth Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos dom., 20 de set. (21h) La Liga: Valencia x Real Sociedad Estádio Mestalla (Valencia) Ingressos dom., 11 de out. (21h) La Liga: Real Sociedad x Deportivo de A Coruna Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos qui., 15 de out. (18h45) Liga Europa: Union Saint-Gilloise x Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Ingressos dom., 18 de out. (21h) La Liga: Málaga x Real Sociedad Estádio La Rosaleda (Málaga) Ingressos qui., 22 de out. (21h) Liga Europa: Lillestrøm x Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) A confirmar dom., 25 de out. (20h) La Liga: Real Sociedad x Levante Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos dom., 1º de nov. (20h) La Liga: Athletic Club x Real Sociedad Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos

Como comprar ingressos para a Real Sociedad

Os ingressos oficiais para os jogos da Real Sociedad podem ser comprados diretamente na bilheteria online do clube, com as vendas para o público geral normalmente sendo abertas de uma a duas semanas antes de cada partida.

Se ainda restarem ingressos, você poderá comprá-los presencialmente na bilheteria do Anoeta (Reale Arena), em San Sebastián, nos dias que antecedem o jogo ou pouco antes do pontapé inicial.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Real Sociedad no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Real Sociedad?

Os ingressos oficiais para os jogos da Real Sociedad comprados diretamente com o clube normalmente custam entre € 25 e € 90+ para a entrada geral padrão, enquanto as opções premium de hospitalidade começam em cerca de € 120 a € 150+.

Os preços variam de acordo com o lugar no interior da Reale Arena (Estádio Anoeta) e o perfil do adversário. Jogos de maior apelo em La Liga contra equipes como Real Madrid, Barcelona ou o dérbi basco contra o Athletic Bilbao ficam no topo da estrutura de preços.

Os assentos do Estádio Anoeta são amplamente divididos nas seguintes áreas:

Fondo Norte (extremidade norte) & Fondo Sur (extremidade sul) : Localizados diretamente atrás dos gols. Inclui o setor de cantos Aitor Zabaleta. Ideal para uma atmosfera animada gastando menos. (Faixa de preço: € 20 a € 50)

Tribuna Este (lado leste) : Vai ao longo da lateral oposta aos bancos de reserva. Oferece uma excelente e clara visão lateral da parte tática do jogo. (Faixa de preço: € 40 a € 75)

Tribuna Principal (tribuna principal/oeste) : A principal tribuna lateral, onde ficam o túnel dos jogadores, os bancos de reserva e as áreas de imprensa. Os assentos centrais inferiores aqui são os ingressos padrão mais caros. (Faixa de preço: € 60 a € 90)

Pacotes de hospitalidade / VIP : Camarotes premium e lounges corporativos. Inclui assentos VIP acolchoados, serviço de catering com culinária basca e acesso ao lounge. (Faixa de preço: € 120 a € 400+)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda como o StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Anoeta

O Estádio Anoeta, conhecido comercialmente como Reale Arena, é um icônico estádio de futebol em San Sebastián. Ele é a casa do clube de La Liga Real Sociedad desde sua inauguração, em 1993.

Antes do Anoeta, a Real Sociedad passou 80 anos jogando no querido, apertado e muito histórico Estádio Atotxa. No início dos anos 1990, o Atotxa só podia receber até 17 mil torcedores, o que era muito pouco para a crescente torcida do clube. Por isso, a cidade construiu o Anoeta para dar mais espaço ao clube.

Como o Estádio Anoeta é um potencial local-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2030, ele passou recentemente por outra modernização de € 10 milhões para elevar sua capacidade a mais de 42 mil assentos. Isso garante que ele atenda às rígidas diretrizes da FIFA, além de modernizar seus telões e áreas de mídia.

Jogos memoráveis no Estádio Anoeta:

Real Sociedad 2 x 2 Real Madrid (agosto de 1993) : Este amistoso foi a primeira partida de futebol disputada no Anoeta. O ícone da Real Sociedad, Loren, marcou o primeiro gol histórico do estádio, enquanto o lendário atacante Emilio Butragueño fez o primeiro gol de um visitante.

Real Sociedad 8 x 1 Albacete Balompié (maio de 1996) : Essa goleada incrível continua sendo a maior vitória da história da Real Sociedad dentro do Estádio Anoeta.

Real Sociedad 2 x 0 Olympique Lyonnais (agosto de 2013) : Depois de uma década longe da elite europeia, o Anoeta recebeu o jogo de volta deste playoff da Champions League. Carlos Vela marcou dois gols magníficos para selar uma vitória por 4 a 0 no placar agregado, provocando comemorações enlouquecidas nas arquibancadas.

A tradição do foguete: San Sebastián tem um lendário costume com fogos de artifício. Quando a Real Sociedad joga em casa, um representante do clube dispara foguetes para o céu da área do estádio para que toda a cidade saiba o placar. Um foguete significa que o time visitante acabou de marcar; dois foguetes significam que a Real Sociedad marcou!

Recordes e estatísticas da Real Sociedad

A Real Sociedad, sediada em San Sebastián, viveu sua histórica 'Era de Ouro' durante os anos 1980 e consolidou seu status como uma força consistente em La Liga.

Títulos do clube e destaques em troféus

La Liga (Primeira Divisão) : 2 títulos (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (Copa da Espanha) : 4 títulos (1909, 1987, 2020, 2026)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Mais gols: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Política de apenas bascos

A Real Sociedad historicamente seguia uma rígida política de transferências apenas com bascos, semelhante à do Athletic Bilbao. Ela rompeu essa tradição de gerações ao contratar o atacante irlandês John Aldridge em 1989. A chegada de Aldridge abriria caminho para futuras estrelas estrangeiras como Darko Kovačević e Antoine Griezmann.

Academia de nível mundial

A famosa base do clube, chamada 'Zubieta', é muito respeitada. Ela é responsável por desenvolver superestrelas globais e campeões da Copa do Mundo como Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal e Martin Zubimendi.

Apoio real

Fundado em 1909, o clube recebeu o título de 'Real' em 1910, concedido pelo rei Alfonso XIII, porque San Sebastián era a residência oficial de verão da monarquia espanhola.



