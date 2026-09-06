Como comprar ingressos do Real Betis para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias de La Liga e mais

O 5º lugar do Real Betis na última temporada igualou sua melhor campanha na La Liga em mais de 20 anos. O fato de o time de Manuel Pellegrini também ter alcançado as quartas de final tanto da Copa do Rei quanto da Liga Europa também dá esperança de que coisas maiores estão por vir. Reserve hoje mesmo ingressos para os próximos jogos do Real Betis.

O desempenho em casa foi um fator-chave por trás da elevada posição do Real Betis na liga na última temporada. Após a derrota por 5 a 3 para o Barcelona em dezembro, os 'Heliopolitanos' permaneceram invictos em sua casa temporária, o Estadio La Cartuja, pelo restante da campanha da La Liga 2025/26. Tendo já derrotado o Real Madrid diante de seus amados Béticos em setembro, essa excelente forma em casa parece pronta para continuar.

Os apaixonados torcedores do Betis também ficarão animados com as contratações de verão do clube. Nomes como Troy Parrott, Facundo Bernal e Fran García se adaptaram rapidamente e já causam impacto positivo. Os artilheiros da última temporada, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli, também buscam manter o embalo.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos do Real Betis, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Real Betis

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos seg., 14 de set. (21h) La Liga: Villarreal x Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Ingressos qui., 17 de set. (19h) La Liga: Real Betis x Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos dom., 20 de set. (18h30) La Liga: Deportivo de A Coruña x Real Betis Estádio Riazor (A Coruña) Ingressos dom., 11 de out. (a confirmar) La Liga: Real Betis x Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos qua., 14 de out. (21h) Champions League: Real Betis x Porto Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos dom., 18 de out. (a confirmar) La Liga: Real Betis x Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos qua., 21 de out. (21h) Champions League: Real Betis x Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos dom., 25 de out. (a confirmar) La Liga: Celta de Vigo x Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Ingressos dom., 1º de nov. (a confirmar) La Liga: Real Betis x Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos

Como comprar ingressos do Real Betis

Você pode comprar ingressos oficiais para jogos do Real Betis online, por meio do portal de ingressos do clube, ou presencialmente na Taquilla (bilheteria) do estádio. Em geral, os ingressos são colocados à venda para o público em geral entre uma e três semanas antes do dia da partida.

A principal e mais segura plataforma para reservar ingressos é a loja online de ingressos do Real Betis. Você receberá por e-mail um e-ticket em PDF para imprimir ou salvar no celular após a confirmação. Caso queira comprá-los na bilheteria do estádio em 'La Cartuja', ela normalmente funciona de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 17h às 20h.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Real Betis no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir assentos por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Real Betis?

Os ingressos oficiais para o público em geral nos jogos do Real Betis normalmente variam de €20 a €90 para partidas padrão da La Liga. Esses preços podem subir para €60 a €160+ em jogos de alta demanda, como o El Gran Derbi contra o Sevilla ou confrontos com Real Madrid e Barcelona.

As arquibancadas do Estadio de La Cartuja são divididas, de forma ampla, em quatro áreas principais:

Gol Norte (North Goal) & Gol Sur (South Goal): Localizados diretamente atrás dos gols. São as áreas mais acessíveis do estádio, oferecendo uma experiência vibrante e muito barulhenta de torcida. Os anéis superiores (Segundo Anfiteatro) têm os assentos mais baratos da casa. (Faixa de preço: €20-€50)

Fondo (East Stand): Vai ao longo do lado maior do campo, oposto aos túneis dos jogadores e aos bancos principais. Oferece uma ótima visão lateral da ação, sem preços premium. (Faixa de preço: €45-€80)

Preferencia (West/Main Stand): A principal arquibancada lateral, com os bancos dos jogadores, camarotes corporativos e áreas de imprensa. (Faixa de preço: €70-€160+)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estadio de La Cartuja

O Estadio de La Cartuja, em Sevilha, inaugurado em 1999, é o quarto maior estádio da Espanha e a capital dos grandes eventos esportivos em campo neutro na Andaluzia.

Localizado na histórica Isla de La Cartuja, o palco de elite com capacidade para 70 mil pessoas evoluiu de um sonho olímpico subutilizado para uma arena de classe mundial cotada para receber jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2030.

Ao contrário da maioria dos estádios icônicos da Europa, La Cartuja não foi construído para um clube local específico. Em vez disso, pertence a um comitê liderado pelo governo da Andaluzia. O estádio recebe grandes finais de copa, partidas internacionais e lendários shows de música.

Embora La Cartuja não tenha sido casa permanente de nenhum clube esportivo local, ele se tornou uma rede de segurança crucial para o Real Betis, que atualmente usa o estádio como casa temporária enquanto o Estadio Benito Villamarin passa por enormes reformas.

Momentos esportivos memoráveis no Estadio de La Cartuja:

Final da Copa da UEFA (2003) : Conhecida como a 'invasão pacífica', quase 80 mil torcedores escoceses viajaram para Sevilha para ver o Celtic enfrentar o Porto de José Mourinho. O clube português venceu um jogo absolutamente eletrizante por 3 a 2 na prorrogação, marcando o primeiro grande triunfo europeu de Mourinho.

Quebra de recordes mundiais no atletismo : Logo após a inauguração, em 1999, o estádio sediou o Campeonato Mundial de Atletismo. O lendário velocista americano Michael Johnson quebrou o recorde mundial dos 400 metros na pista com o impressionante tempo de 43,18 segundos.

Os triunfos no tênis : Em uma brilhante demonstração de versatilidade, trabalhadores construíram quadras temporárias de saibro sobre o gramado e, embalados por multidões locais ensurdecedoras, a Espanha venceu de forma dramática duas finais da Copa Davis (2004 e 2011).

Um hotel nas arquibancadas: O complexo do estádio na verdade abriga um hotel 4 estrelas chamado EXE Isla Cartuja. Vários dos quartos do hotel foram projetados com janelas voltadas diretamente para o campo, permitindo que os hóspedes assistam aos eventos da própria cama.

Recordes e estatísticas do Real Betis

Fundado em 1907, o Real Betis é famoso por sua torcida operária ferozmente leal, sua cultura apaixonada e uma das rivalidades municipais mais intensas do futebol espanhol ('El Gran Derbi' contra o Sevilla).

Títulos do clube e destaques em troféus

La Liga (Primeira Divisão) : 1 título (1934–35)

Copa do Rei (Copa da Espanha) : 3 títulos (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Mais gols: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

O significado de Betis

O nome 'Betis' vem de Baetis, que era o antigo nome romano do rio Guadalquivir, que passa por Sevilha.

O significado de Balompié

Ao contrário de quase todos os outros times espanhóis que usam a palavra fútbol, emprestada do inglês, o Betis usa a palavra nativa espanhola Balompié, uma composição literal de balón, que significa bola, e pie, que significa pé.

A conexão escocesa

As icônicas listras verticais verdes e brancas foram levadas à Espanha por um dos fundadores do clube, Manuel Ramos Asencio. Enquanto estudava na Escócia, ele viu o Celtic jogar, adorou seus aros verdes e brancos e comprou exatamente o mesmo tecido. Ele transformou os aros em linhas verticais para criar o visual do Betis.



