É preciso voltar à temporada 2020/21 da Scottish Premiership para encontrar a última vez em que o Rangers FC reinou como campeão da liga.

No entanto, com o técnico Philippe Clement no comando do Rangers, o lado azul de Glasgow espera que a temporada 2026/27 seja triunfante.

Mas como conseguir ingressos do Rangers para esta temporada, enquanto a equipe busca retomar a coroa da Scottish Premiership das mãos do arquirrival Celtic?

Deixe a GOAL mostrar quais opções você tem para ver o Rangers jogar ao vivo durante a campanha 2026/27.

Próximos jogos e ingressos do Rangers em 2026/27

Abaixo, você confere os próximos jogos em casa do Rangers para a temporada 2025/26:

Como comprar ingressos do Rangers para 2026/27?

A posição do Rangers como uma das duas forças dominantes do futebol escocês gera enorme demanda global. Os ingressos para jogos no Ibrox frequentemente se esgotam tanto para partidas rotineiras da liga quanto para confrontos eliminatórios das copas.

A principal forma de comprar ingressos padrão é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Os ingressos geralmente são disponibilizados em três etapas distintas:

Detentores de season ticket (renovações prioritárias e pacotes adicionais para competições europeias) Membros MyGers (classificados por níveis de pontos de fidelidade) Venda geral (oferecida publicamente apenas se as cotas para membros permanecerem sem alocação)

Fique de olho no portal oficial do clube para as datas de liberação.

Se as cotas gerais se esgotarem, mercados secundários oferecem opções alternativas de revenda para torcedores. Certifique-se de conferir os T&Cs do site em que você está comprando.

Quando serão Rangers x Celtic?

Se você quer ver o Old Firm frente a frente, talvez não seja fácil conseguir ingressos para Rangers x Celtic. Com uma rivalidade que remonta a 1888, este é um confronto intenso e carregado de história. Abaixo, está tudo o que você precisa saber.

Data e horário Jogo Local Ingressos dom, 20 set 2026, 12:00 Celtic x Rangers Celtic Park, Glasgow Comprar ingressos sáb, 2 jan 2027, 15:00 Rangers x Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Comprar ingressos sáb, 27 fev 2027, 15:00 Celtic x Rangers Celtic Park, Glasgow Comprar ingressos maio de 2027 (a confirmar) Rangers x Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Comprar ingressos

Como conseguir season tickets do Rangers?

Um season ticket é a única forma de garantir um assento reservado para os 19 jogos em casa da liga no Ibrox durante a campanha 2026/27.

Os season tickets de adulto para esta temporada partem de aproximadamente £480+, com descontos para idosos e jovens.

Com mais de 45.000 detentores de season ticket e taxas de renovação que consistentemente superam 98%, novos season tickets são extremamente difíceis de obter. Para entrar na lista de espera oficial, os torcedores precisam ter uma MyGers Membership ativa.

Onde ficar nos arredores do Ibrox Stadium?

Se você vai viajar para Glasgow para assistir a um jogo do Rangers no Ibrox, pode conferir opções de hospedagem perto do estádio. O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível nas proximidades do local, embora o sistema de transporte público da cidade ofereça opções fáceis de deslocamento caso você fique mais longe.

História do Ibrox Stadium

O Ibrox Stadium fica no lado sul do rio Clyde, na área de Ibrox, em Glasgow, Escócia. O local foi inaugurado como Ibrox Park em 1899 e, desde então, é a casa do Rangers, embora, claro, tenha passado por uma série de reformas ao longo desse período. O Ibrox é o terceiro maior estádio de futebol da Escócia, e o 15º do Reino Unido, atrás de Celtic Park e Hampden Park, com capacidade para pouco mais de 50.000 pessoas, todas sentadas.

O gramado do Ibrox é cercado por quatro arquibancadas cobertas com assentos, oficialmente conhecidas como Bill Struth Main (sul), Broomloan Road (oeste), Sandy Jardine (norte) e Copland Road (leste). Cada arquibancada tem dois níveis, com exceção da Bill Struth Main Stand, que tem três níveis desde que o Club Deck foi adicionado em 1991.

Além de receber jogos da seleção da Escócia em diversas ocasiões, o Ibrox também foi palco de uma série de eventos não esportivos, com artistas como Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John e Bon Jovi se apresentando em shows no local.