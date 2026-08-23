Como comprar ingressos do PSV Eindhoven para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Eredivisie e mais

O PSV celebrou na última temporada seu terceiro título consecutivo da Eredivisie em grande estilo, ao conquistar a taça com uma vantagem recorde de 19 pontos. Será que o time consegue manter o ritmo na campanha atual? Você pode ver o Rood-witten em ação ao vivo reservando ingressos para os próximos jogos no Philips Stadion hoje mesmo.

O time de Peter Bosz começou voando na temporada 2025/26, marcando seis gols no Sparta Rotterdam em seu primeiro jogo em casa, e nunca mais olhou para trás. Como o PSV marcou 5 ou mais gols em outras seis partidas da Eredivisie, não é surpresa que tenha ultrapassado a marca de 100 gols ao fim da campanha.

Ismael Saibari, que marcou 19 gols na última temporada, pode ter se transferido para o Bayern de Munique, mas o americano Ricardo Pepi, que também chegou à marca de 19 gols na última campanha, segue no elenco do PSV, ao lado da influente dupla Guus Til e Ivan Perisic.

Está garantido que será outra temporada empolgante para os torcedores do PSV, tanto no cenário doméstico quanto no europeu. Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos e como garantir lugares nos próximos jogos do PSV, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do PSV Eindhoven

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos dom., 30 de ago. (12h15) Utrecht x PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Ingressos sáb., 5 de set. (20h) Ajax x PSV Johan Cruijff Arena (Amsterdã) Ingressos dom., 13 de set. (14h30) PSV x Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Ingressos dom., 20 de set. (16h45) Twente x PSV De Grolsch Veste (Enschede) Ingressos sáb., 10 de out. (16h30) PSV x Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Ingressos sáb., 17 de out. (16h30) ADO Den Haag x PSV WerkTalent Stadion (Haia) Ingressos sáb., 25 de out. (14h30) PSV x Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Ingressos sáb., 31 de out. (18h45) PSV x Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Ingressos sáb., 7 de nov. (20h) Cambuur x PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Ingressos

Como comprar ingressos do PSV Eindhoven

Os ingressos oficiais para os jogos do PSV Eindhoven são vendidos exclusivamente online pela Ticketshop do clube. Para a maioria dos jogos em casa da Eredivisie e das competições europeias, porém, você não pode simplesmente entrar e comprar um ingresso: é preciso ter um PSV Club Card vinculado à sua conta.

Para obter esses cartões gratuitos, você deve criar uma conta "My PSV" online e enviar uma solicitação. Quem não reside na Holanda normalmente pode se registrar com verificação padrão de identidade.

As janelas de venda são abertas primeiro para grupos prioritários, sócios do clube e portadores de season club card. Quando essas janelas prioritárias se encerram, os assentos restantes ficam disponíveis para portadores do PSV Club Card padrão, aproximadamente de 3 a 4 semanas antes do dia do jogo.

Para partidas de baixo risco ou menos populares, o clube pode suspender as restrições de associação e abrir "vendas livres" para qualquer pessoa sem um Club Card. Isso raramente acontece, porém, em jogos de grande apelo, como os da Champions League ou partidas contra Ajax ou Feyenoord.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do PSV Eindhoven no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do PSV Eindhoven?

Os ingressos oficiais do PSV Eindhoven para jogos regulares da Eredivisie geralmente variam de cerca de € 30 atrás dos gols até € 70 para assentos centrais nas laterais longas.

No entanto, jogos de alta demanda, como o "De Topper" (Ajax x PSV Eindhoven), PSV x Feyenoord e partidas europeias, custarão significativamente mais ou exigirão opções em pacote.

O Philips Stadion é dividido em níveis e blocos distintos ao redor do gramado:

Laterais longas (Lengtezijde): assentos centrais premium ao longo do comprimento do campo, como os blocos das arquibancadas Leste/Oeste. Eles oferecem a melhor visão e têm os maiores preços-padrão de face, chegando a € 70.

Laterais curtas / fundos (Korte Zijde / achter doel): localizados atrás dos gols, nos anéis superior e inferior. Incluem os setores mais barulhentos da torcida mandante e áreas de grande atmosfera, começando na faixa mais acessível, de € 30.

Cantos (Hoog/Corners): setores de canto superiores e inferiores que ligam os lados curtos e longos, representando categorias intermediárias de preço.

Pacotes business & hospitality: agrupados nos níveis Bronze, Silver, Gold, como blocos C, P, Ere Noord e R, e Diamond. O Diamond inclui acesso exclusivo ao business club, comida e bebidas.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como o StubHub, para consultar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Philips Stadion

O Philips Stadion, em Eindhoven, é o terceiro maior estádio de futebol da Holanda. Atualmente, tem capacidade para 35.119 lugares e serve como casa permanente do PSV Eindhoven desde a fundação do clube, em 1913.

O local começou como um simples campo esportivo montado para os trabalhadores da fábrica Philips Gloeilampenfabrieken, empresa de lâmpadas, em 1910, dentro do bairro planejado de Philipsdorp.

Grandes reformas nas décadas de 1970 e 1990 acrescentaram uma cobertura completa, camarotes de luxo e aquecimento do estádio. O local atingiu sua forma moderna em 2002, quando os quatro setores de canto foram totalmente fechados.

Um ambicioso projeto de expansão do estádio de € 400 milhões foi planejado pelo clube. Prevista para começar em 2027, a expansão construirá um terceiro anel em todos os lados, elevando a capacidade para 55.000-60.000 lugares, sem que o clube deixe sua histórica casa no centro da cidade.

Partidas históricas disputadas no Philips Stadion:

Eurocopa de 2000 da UEFA: o estádio recebeu três jogos da fase de grupos durante o torneio, incluindo a dramática derrota da Inglaterra por 3 a 2 para Portugal.

Final da Copa da UEFA de 2006: o Sevilla, da Espanha, conquistou uma famosa vitória por 4 a 0 sobre o Middlesbrough para levantar o troféu.

Final da Champions League Feminina de 2023: o estádio recebeu uma final histórica com casa cheia, em que o Barcelona protagonizou uma virada impressionante para derrotar o Wolfsburg por 3 a 2.

O torcedor definitivo de toda uma vida: Frits Philips, o garoto que deu o chute inicial da partida inaugural do PSV no Philips Stadion em 1913, permaneceu como um torcedor dedicado até sua morte, em 2005, aos 100 anos.

Ele ficou famoso por se recusar a sentar no luxuoso camarote VIP, preferindo ficar entre os torcedores comuns na Seção D, Fila 22, Assento 43. O clube mantém seu assento permanentemente vazio em homenagem a ele.

Recordes e estatísticas do PSV Eindhoven

O PSV Eindhoven, Philips Sport Vereniging, é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos e vitoriosos da Holanda. Ao lado de Ajax e Feyenoord, compõe o tradicional "Big Three" que domina o futebol holandês.

Títulos do clube e destaques em troféus

Eredivisie (Campeonato Holandês) : 27 títulos

Copa KNVB (Copa da Holanda) : 11 títulos

UEFA Champions League / Copa dos Campeões Europeus : 1 título (1988)

UEFA Europa League / Copa da UEFA : 1 título (1978)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

Mais gols: Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

Título de liga mais cedo da história

Em 5 de abril de 2026, o PSV conquistou o título da Eredivisie 2025-26 com cinco rodadas de antecedência. Isso quebrou o recorde anterior de calendário para o título mais cedo da história holandesa, que o próprio PSV havia estabelecido em 8 de abril de 1978.

A Tríplice Coroa de 1988

Comandada pelo mestre tático Guus Hiddink, a temporada 1987-88 representa o auge absoluto da história do PSV. A equipe, que incluía ícones como Ronald Koeman, Eric Gerets e Hans van Breukelen, conquistou a Eredivisie e a Copa KNVB antes de derrotar o Benfica nos pênaltis para levantar a Copa dos Campeões Europeus. O PSV segue como o último time holandês a alcançar a Tríplice Coroa continental.

A plataforma definitiva

O PSV é mundialmente famoso por identificar e lançar ícones absolutos do futebol mundial. Entre as lendas que tiveram seus primeiros grandes passos na Europa ou evoluíram no PSV estão: Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy e Jaap Stam.











