Como comprar ingressos do Porto para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Primeira Liga e mais

O Porto superou os outros integrantes do “Big 3”, Sporting CP e Benfica, na temporada passada para conquistar seu 31º título português. Agora, busca defender a taça pela primeira vez desde 2013.

Mais de 40 mil pessoas lotam o icônico Estádio do Dragão a cada rodada, e você pode se juntar aos apaixonados portistas para uma experiência futebolística única na vida ao reservar ingressos hoje mesmo.

Com vários grandes jogos da Primeira Liga no horizonte, além de noites épicas de Champions League, há muitas oportunidades para você aproveitar tudo o que o Porto tem a oferecer, dentro e fora de campo.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para mostrar como você pode garantir seu lugar nos próximos jogos do Porto, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Porto

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sáb., 29 de ago. (18h) Académico de Viseu x Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Ingressos dom., 6 de set. (a definir) Porto x Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Ingressos dom., 13 de set. (a definir) Casa Pia x Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Ingressos dom., 20 de set. (a definir) Porto x Benfica Estádio do Dragão (Porto) Ingressos dom., 11 de out. (a definir) Marítimo x Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Ingressos dom., 25 de out. (a definir) Gil Vicente x Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Ingressos ter., 27 de out. (a definir) Taça da Liga: Porto x Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Ingressos dom., 1º de nov. (a definir) Porto x Estoril Estádio do Dragão (Porto) Ingressos dom., 8 de nov. (a definir) Vitória Guimarães x Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Ingressos

Como comprar ingressos do Porto

Os ingressos oficiais para os jogos do Porto em casa podem ser comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, principalmente online, por meio do portal de ingressos do Porto. O site funciona integralmente em inglês e aceita cartões de crédito internacionais. É necessário criar uma conta de usuário gratuita para concluir a compra.

Os ingressos também são vendidos nas Porto Stores, como a loja principal no estádio. As bilheterias do Estádio do Dragão também abrem duas horas antes do pontapé inicial nos dias de jogo, desde que ainda haja lugares disponíveis.

As janelas de venda prioritária para sócios do clube abrem cerca de 10 a 14 dias antes do dia da partida. Os sócios também recebem preços com desconto. Se ainda restarem ingressos, a venda geral é aberta aproximadamente de 4 a 7 dias antes do jogo.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos do Porto no mercado secundário. StubHub é um dos principais vendedores para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Porto?

Os ingressos oficiais para jogos do Porto em partidas padrão da Primeira Liga no Estádio do Dragão normalmente variam de €15 a €40 para sócios e de €30 a €80+ para o público em geral. Os preços tendem a dobrar ou triplicar em jogos de maior apelo contra Benfica ou Sporting CP, ou em partidas europeias.

Os preços também variam de acordo com o lugar no Estádio do Dragão, da seguinte forma:

Central (arquibancadas principais - leste/oeste) : Os ingressos padrão mais caros, com as melhores vistas laterais do campo. Normalmente custam cerca de €40 para sócios e €80 para o público em geral.

Lateral : Localizada ao longo dos lados do campo, mais perto dos cantos. Esses lugares custam cerca de €32 para sócios e €64 para o público.

Family Box : Áreas destinadas a famílias, geralmente com preço em torno de €34 para sócios e €68 para o público.

Grandstand / Superior : Localizada atrás dos gols, nos setores inferiores. Normalmente custa cerca de €26 para sócios e €52 para o público.

Upper (Arquibancada) : Os setores mais altos do estádio, proporcionando uma visão panorâmica. São os lugares mais econômicos, com preços a partir de cerca de €19 para sócios.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações, ou sites de revenda secundária, como StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio do Dragão

O Estádio do Dragão é o icônico estádio do Porto, classificado na categoria quatro da UEFA. O local, totalmente com assentos, tem capacidade para 50.033 pessoas e é conhecido por sua arquitetura marcante.

O estádio foi construído para substituir o envelhecido Estádio das Antas do Porto, além de ter sido uma das arenas centrais da Eurocopa de 2004 da UEFA.

A primeira partida disputada no novo estádio foi um amistoso entre Porto e Barcelona, em novembro de 2003. Lionel Messi, então com apenas 16 anos, fez sua primeira aparição entre os profissionais pelo Barça durante o jogo.

Portugal pode ter sofrido uma derrota surpreendente para a Grécia no Estádio do Dragão durante a fase de grupos da Euro 2004, mas o estádio recebeu a primeira final da história da UEFA Nations League, em 2019, vencida pela Seleção das Quinas.

A batalha pelo nome: Os torcedores do Porto resistiram fortemente aos direitos de naming rights com patrocínio comercial para o estádio, votando de forma esmagadora para manter a identidade histórica associada ao símbolo do dragão do clube.

Recordes e estatísticas do Porto

O Porto, apelidado de Os Dragões, é o clube mais vitorioso da história do futebol português, com um total de 88 troféus oficiais no futebol profissional em seu currículo.

Títulos do clube e destaques do currículo

Primeira Liga (Campeonato Português) : 31 títulos

Taça de Portugal (Copa de Portugal) : 20 títulos

UEFA Champions League / Copa da Europa : 2 títulos (1987 e 2004)

UEFA Europa League / Copa da UEFA : 2 títulos (2003 e 2011)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: João Pinto (587), Vítor Baía (566)

Mais gols: Fernando Gomes (352), Pinga (314)

O penta

O Porto é o único clube da história do futebol português a conquistar cinco títulos consecutivos da liga (de 1994 a 1999).

Os Invencíveis

O Porto conquistou a Primeira Liga de forma invicta em duas ocasiões, primeiro sob o comando de André Villas-Boas em 2010-11 (27 vitórias, 3 empates) e novamente com Vítor Pereira em 2012-13.

A aula em Mônaco (final da Champions League de 2004)

O Porto concluiu uma impressionante campanha de azarão, já que o time de Jose Mourinho atropelou o AS Monaco por 3 a 0 em Gelsenkirchen, com gols de Carlos Alberto, Deco e Dmitri Alenichev. Essa segue sendo a última vez que um clube de fora das quatro grandes ligas da Europa venceu a Champions League.



