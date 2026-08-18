Como comprar ingressos do Palmeiras em 2026: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias do Campeonato Brasileiro Série A e mais

O Palmeiras pode ser o clube mais vitorioso do futebol brasileiro, com 12 títulos de liga no currículo, mas, depois de bater na trave na briga pela taça nas duas campanhas anteriores, o Alviverde está desesperado para colocar as mãos no cobiçado troféu mais uma vez. Por que não ver se o time consegue fechar a conta nesta temporada garantindo seus ingressos hoje?

Depois de terminar atrás do Botafogo em 2024 (por 6 pontos) e do Flamengo em 2025 (por 3 pontos), o clube paulista estará determinado a manter o embalo nesta temporada e cruzar a linha de chegada. O Palmeiras pode ter conquistado vitórias memoráveis na Série A sobre rivais ao título como Flamengo, Athletico Paranaense e Fluminense neste ano, mas sabe que não pode tirar o pé do acelerador.

Embora não tenha havido um grande destaque do Palmeiras no campeonato em frente ao gol nesta temporada, o ex-Manchester United e Fulham Andreas Pereira continua tendo papel fundamental no quesito assistências. O time também espera que suas estrelas estrangeiras, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio e Jhon Arias, sigam brilhando.

O futebol brasileiro vai ferver nos próximos meses, e você pode acompanhar tudo ao vivo garantindo seu lugar. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos do Palmeiras, quanto custam, como comprá-los e muito mais.

Próximos jogos do Palmeiras

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos dom., 23 de ago. (16h) Série A: Palmeiras x Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Ingressos qua., 26 de ago. (21h30) Copa do Brasil quartas de final, jogo 1: Palmeiras x Santos Nubank Parque, São Paulo Ingressos dom., 30 de ago. (19h30) Série A: Mirassol FC x Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Ingressos qua., 2 de set. (21h30) Copa do Brasil quartas de final, jogo 2: Santos x Palmeiras Estádio Vila Belmiro, Santos Ingressos dom., 6 de set. (18h30) Série A: Botafogo x Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Ingressos dom., 13 de set. (15h) Série A: Palmeiras x São Paulo Nubank Parque, São Paulo Ingressos dom., 20 de set. (15h) Série A: Gremio x Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Ingressos qua., 7 de out. (15h) Série A: Palmeiras x Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Ingressos

Como comprar ingressos do Palmeiras

Os ingressos oficiais para os jogos do Palmeiras só podem ser comprados online por meio da plataforma oficial de vendas do clube, o Ingressos Palmeiras. Normalmente, os ingressos são colocados à venda cerca de 5 a 7 dias antes de cada partida, em janelas de prioridade estruturadas.

O Palmeiras utiliza um sistema escalonado de "ondas" para todos os jogos em sua casa, o Nubank Parque, em São Paulo:

Dias 1 a 3 (prioridade para sócios do clube): os primeiros dias de venda são abertos exclusivamente para os membros do programa Avanti (Sócio Torcedor).

A partir do dia 4 (venda para o público geral): se ainda restarem ingressos após as janelas para associados, a venda geral é aberta online.

Dia do jogo: em raras ocasiões em que as partidas não se esgotam, as bilheterias físicas do Allianz Parque podem vender os lugares restantes, mas é altamente recomendável comprar online com antecedência, especialmente para jogos de grande apelo, como o Derby Paulista contra o Corinthians.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Palmeiras no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Palmeiras?

Os ingressos oficiais de valor de face para jogos comuns do Palmeiras em casa, no Nubank Parque, geralmente variam de R$ 100 a R$ 260 (US$ 18 a US$ 48) em partidas padrão, mas esses preços sobem para R$ 180 a R$ 500+ (US$ 33 a US$ 90+) em clássicos premium e confrontos mata-mata, como a Copa Libertadores.

Os preços dos ingressos e a disponibilidade dependem diretamente dos setores do estádio e das categorias oficiais de associação do clube.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites de revenda secundária como a Ticombo para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Nubank Parque

O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) é um estádio multiuso de padrão mundial em São Paulo, Brasil, localizado no histórico terreno do Parque Antarctica. Foi inaugurado em 2014 e é a casa do Palmeiras, equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, além de receber partidas internacionais. O local tem capacidade para 43.713 torcedores em jogos de futebol e até 55.000 em grandes shows internacionais.

Fora do futebol, o Nubank Parque foi classificado globalmente entre os 20 principais estádios para música ao vivo e entretenimento pelo Stadium Stars Report, da IQ Magazine, e serve como uma das principais paradas de turnês na América Latina.

Em 2026, o estádio encerrou seu acordo de naming rights com a Allianz e iniciou uma nova parceria com a empresa brasileira de tecnologia financeira Nubank. Para definir o novo nome do local, foi lançada uma enquete online entre os torcedores do Palmeiras. As opções apresentadas foram Nubank Arena, Parque Nubank e Nubank Parque, com esta última recebendo o maior número de votos.

Lista de recordes e estatísticas do Palmeiras

O Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) é um dos clubes mais bem-sucedidos da história do futebol brasileiro e sul-americano.

Principais títulos e conquistas

Campeonato Brasileiro Série A: 12 títulos (recorde nacional histórico) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 títulos (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 títulos (1999, 2020, 2021)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Mais gols: Heitor (327), César Maluco (182)

Os primeiros campeões globais

O Palmeiras venceu a Copa Rio de 1951 ao derrotar a Juventus. Esse torneio histórico com oito equipes é amplamente reconhecido como o primeiro campeonato internacional de clubes da história.



