O Manchester United inicia 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que estabilizou o clube e o levou ao terceiro lugar e de volta à Champions League na temporada passada. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para Old Trafford.

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Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos sáb., 10 de out. de 2026, 15:00 BST Manchester United x Tottenham Hotspur Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 17 de out. de 2026, 15:00 BST Leeds United x Manchester United Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb., 24 de out. de 2026, 15:00 BST Manchester United x Bournemouth Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 31 de out. de 2026, 15:00 GMT Chelsea x Manchester United Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Aston Villa Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00 GMT Liverpool x Manchester United Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Brentford Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 2 de dez. de 2026, 20:00 GMT Newcastle United x Manchester United St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Coventry City Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00 GMT Crystal Palace x Manchester United Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester United Emirates Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Nottingham Forest Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 30 de dez. de 2026, 20:00 GMT Manchester United x Sunderland Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion x Manchester United American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos qua., 6 de jan. de 2027, 20:00 GMT Manchester United x Newcastle United Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00 GMT Aston Villa x Manchester United Villa Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Liverpool Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00 GMT Brentford x Manchester United Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Chelsea Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 10 de fev. de 2027, 20:00 GMT Manchester United x Brighton and Hove Albion Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest x Manchester United The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Arsenal Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 3 de mar. de 2027, 20:00 GMT Sunderland x Manchester United Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Everton Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 20 de mar. de 2027, 15:00 GMT Manchester City x Manchester United Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00 BST Manchester United x Hull City Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00 BST Ipswich Town x Manchester United Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00 BST Manchester United x Crystal Palace Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 1º de maio de 2027, 15:00 BST Coventry City x Manchester United Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb., 8 de maio de 2027, 15:00 BST Bournemouth x Manchester United Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 15 de maio de 2027, 15:00 BST Manchester United x Leeds United Old Trafford (casa) Premier League Ingressos dom., 23 de maio de 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur x Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos dom., 30 de maio de 2027, 16:00 BST Manchester United x Fulham Old Trafford (casa) Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de venda de ingressos para partidas da Premier League, desde bilhetes avulsos por jogo até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade. A maior parte dos ingressos pode ser comprada diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube em seu site.

Próximas partidas MUN Premier League 12:30 TOT

As principais formas de garantir um ingresso para assistir ao Manchester United são:

Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente no site oficial do clube. O acesso muitas vezes depende do seu nível de associação, e membros Red, Silver ou Gold normalmente recebem prioridade na liberação dos ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de comprar.

Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você entra no sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta.

Troca oficial de ingressos: se você não conseguir comprar na venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial, na qual os detentores de carnê de temporada podem listar assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face.

Ingressos de terceiros: plataformas como a StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £80, embora os preços possam variar. Verifique os T&Cs da plataforma na qual você está comprando.

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Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores ansiosos para ver o Manchester United em ação na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Manchester United. No entanto, eles normalmente são reservados para sócios oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços por categorias com base no adversário, sendo os jogos da Categoria A os mais caros.

Os preços típicos dos ingressos oficiais para adultos por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube normalmente ficam dentro destas faixas:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

£35 - £55 Jogos da Categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75

£45 - £75 Jogos da Categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo Liverpool, Manchester City e Arsenal): £65 - £120+

Os ingressos comprados pela Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma de revenda verificada do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que detentores de carnê de temporada ou membros que não possam comparecer a uma partida revendam seus assentos com segurança para outros membros.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele continua sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada entre cerca de 74.000 e 76.000 após sua última grande ampliação em 2006. Conhecido carinhosamente como Theatre of Dreams, o estádio já recebeu uma final de Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais da FA Cup e incontáveis noites europeias históricas sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o co-proprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube revelaram planos, elaborados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio com 100.000 lugares a ser construído em terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o estádio foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva, destinada a captar energia solar e água da chuva, além de três mastros altos que o tornariam visível a vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e a peça central de um projeto mais amplo de regeneração na área de Old Trafford.

O projeto continua na fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a dimensão da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford segue operando normalmente para a temporada 2026/27 e continua sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dias de jogo.