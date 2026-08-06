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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra
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Como comprar ingressos do Manchester United para 2026-27: preços, opções premium e informações sobre carnê de temporada

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Premier League

Assista ao vivo ao Manchester United em ação na temporada 2026/27 da Premier League

O Manchester United inicia 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que estabilizou o clube e o levou ao terceiro lugar e de volta à Champions League na temporada passada. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para Old Trafford.

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Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.

Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
sáb., 10 de out. de 2026, 15:00 BSTManchester United x Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 17 de out. de 2026, 15:00 BSTLeeds United x Manchester UnitedElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 24 de out. de 2026, 15:00 BSTManchester United x BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 31 de out. de 2026, 15:00 GMTChelsea x Manchester UnitedStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00 GMTManchester United x Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00 GMTLiverpool x Manchester UnitedAnfield (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00 GMTManchester United x BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 2 de dez. de 2026, 20:00 GMTNewcastle United x Manchester UnitedSt. James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00 GMTManchester United x Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00 GMTCrystal Palace x Manchester UnitedSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00 GMTArsenal x Manchester UnitedEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00 GMTManchester United x Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 30 de dez. de 2026, 20:00 GMTManchester United x SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion x Manchester UnitedAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua., 6 de jan. de 2027, 20:00 GMTManchester United x Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00 GMTAston Villa x Manchester UnitedVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00 GMTManchester United x LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00 GMTBrentford x Manchester UnitedGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00 GMTManchester United x ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 10 de fev. de 2027, 20:00 GMTManchester United x Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00 GMTNottingham Forest x Manchester UnitedThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00 GMTManchester United x ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 3 de mar. de 2027, 20:00 GMTSunderland x Manchester UnitedStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00 GMTManchester United x EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 20 de mar. de 2027, 15:00 GMTManchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00 BSTManchester United x Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00 BSTIpswich Town x Manchester UnitedPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00 BSTManchester United x Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 1º de maio de 2027, 15:00 BSTCoventry City x Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 8 de maio de 2027, 15:00 BSTBournemouth x Manchester UnitedVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 15 de maio de 2027, 15:00 BSTManchester United x Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
dom., 23 de maio de 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur x Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
dom., 30 de maio de 2027, 16:00 BSTManchester United x FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de venda de ingressos para partidas da Premier League, desde bilhetes avulsos por jogo até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade. A maior parte dos ingressos pode ser comprada diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube em seu site.

Próximas partidas
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10 de out. de 2026

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As principais formas de garantir um ingresso para assistir ao Manchester United são:

  • Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente no site oficial do clube. O acesso muitas vezes depende do seu nível de associação, e membros Red, Silver ou Gold normalmente recebem prioridade na liberação dos ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de comprar. 
  • Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você entra no sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta. 
  • Troca oficial de ingressos: se você não conseguir comprar na venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial, na qual os detentores de carnê de temporada podem listar assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face. 
  • Ingressos de terceiros: plataformas como a StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £80, embora os preços possam variar. Verifique os T&Cs da plataforma na qual você está comprando.

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Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores ansiosos para ver o Manchester United em ação na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Manchester United. No entanto, eles normalmente são reservados para sócios oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços por categorias com base no adversário, sendo os jogos da Categoria A os mais caros.

Os preços típicos dos ingressos oficiais para adultos por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube normalmente ficam dentro destas faixas:

  • Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55 
  • Jogos da Categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75 
  • Jogos da Categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo Liverpool, Manchester City e Arsenal): £65 - £120+

Os ingressos comprados pela Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma de revenda verificada do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que detentores de carnê de temporada ou membros que não possam comparecer a uma partida revendam seus assentos com segurança para outros membros.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele continua sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada entre cerca de 74.000 e 76.000 após sua última grande ampliação em 2006. Conhecido carinhosamente como Theatre of Dreams, o estádio já recebeu uma final de Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais da FA Cup e incontáveis noites europeias históricas sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o co-proprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube revelaram planos, elaborados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio com 100.000 lugares a ser construído em terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o estádio foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva, destinada a captar energia solar e água da chuva, além de três mastros altos que o tornariam visível a vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e a peça central de um projeto mais amplo de regeneração na área de Old Trafford.

O projeto continua na fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a dimensão da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford segue operando normalmente para a temporada 2026/27 e continua sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dias de jogo.

  • Avaliar as categorias de ingressos do Manchester United e suas estruturas de preços ajuda os torcedores a organizar suas viagens a Old Trafford ao longo da temporada competitiva. Para ter flexibilidade total ao montar seus bet builders personalizados para o fim de semana, garantir capital promocional extra é altamente vantajoso. Explore nosso guia especializado para ver como você pode desbloquear promoções esportivas especializadas usando nosso código promocional da betfred.

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