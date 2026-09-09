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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Como comprar ingressos do Manchester City para 2026/27: jogos da Premier League, preços e mais

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Tickets
Manchester City
Premier League

Se você está procurando comprar ingressos do Manchester City para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

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Lista completa de jogos do Manchester City na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoLocalIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Manchester City x Coventry CityEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Manchester United x Manchester CityOld Trafford (fora)Ingressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Manchester City x SunderlandEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Liverpool x Manchester CityAnfield (fora)Ingressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Manchester City x Ipswich TownEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Aston Villa x Manchester CityVilla Park (fora)Ingressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Manchester City x Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest x Manchester CityThe City Ground (fora)Ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Manchester City x FulhamEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Arsenal x Manchester CityEmirates Stadium (fora)Ingressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Manchester City x Leeds UnitedEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Brentford x Manchester CityGtech Community Stadium (fora)Ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Manchester City x ChelseaEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Manchester City x Hull CityEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Newcastle United x Manchester CitySt. James' Park (fora)Ingressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Everton x Manchester CityHill Dickinson Stadium (fora)Ingressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Manchester City x Tottenham HotspurEtihad Stadium (casa)Ingressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Leeds United x Manchester CityElland Road (fora)Ingressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Manchester City x Nottingham ForestEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x Manchester CityAmerican Express Stadium (fora)Ingressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Manchester City x ArsenalEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Fulham x Manchester CityCraven Cottage (fora)Ingressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Tottenham Hotspur x Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (fora)Ingressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Manchester City x Newcastle UnitedEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Hull City x Manchester CityMKM Stadium (fora)Ingressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Manchester City x EvertonEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Coventry City x Manchester CityCoventry Building Society Arena (fora)Ingressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Manchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Bournemouth x Manchester CityVitality Stadium (fora)Ingressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Manchester City x Crystal PalaceEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea x Manchester CityStamford Bridge (fora)Ingressos
sáb. 1 maio 2027, 15:00Manchester City x BrentfordEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (casa)Ingressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Ipswich Town x Manchester CityPortman Road (fora)Ingressos
dom. 23 maio 2027, 15:00Manchester City x Aston VillaEtihad Stadium (casa)Ingressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Sunderland x Manchester CityStadium of Light (fora)Ingressos

Como comprar ingressos do Manchester City?

Compre pelo portal oficial de ingressos do Manchester City, o varejista de primeira mão para ingressos de jogos em casa. 

Os clubes distribuem ingressos em três etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral. 

Como comprar carnês de temporada do Manchester City?

Os carnês de temporada são a única forma garantida de assistir a todos os jogos em casa, mas no momento não estão disponíveis para novos compradores. Acompanhe o portal oficial de ingressos para atualizações e observe que é preciso ser membro do clube para comprar um quando a disponibilidade voltar.

Como posso comprar ingressos do Manchester City para jogos fora de casa?

Compre pelo site oficial do clube, assim como para as partidas em casa, sendo necessária uma associação ao City. Você também pode tentar o site do clube adversário, embora normalmente também seja necessário ser associado lá.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Etihad Stadium

O Manchester City manda seus jogos no Etihad Stadium desde 2003. O estádio, originalmente construído para os Jogos da Commonwealth de 2002, tem atualmente capacidade para 55.097 pessoas, o que faz dele um dos maiores da Premier League.

A melhor forma de chegar lá é de transporte público. O Metrolink vai de Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus em menos de 10 minutos, com bondes circulando cinco vezes por hora em dias de jogo. As paradas vizinhas Holt Town e Velopark permanecem fechadas por pelo menos uma hora após o apito final. O estacionamento pode ser reservado com antecedência, embora o espaço seja limitado.

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