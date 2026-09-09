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Lista completa de jogos do Manchester City na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Manchester City x Coventry City
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Manchester United x Manchester City
|Old Trafford (fora)
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Manchester City x Sunderland
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester City
|Anfield (fora)
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Manchester City x Ipswich Town
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Aston Villa x Manchester City
|Villa Park (fora)
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Manchester City x Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest x Manchester City
|The City Ground (fora)
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Manchester City x Fulham
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Arsenal x Manchester City
|Emirates Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Manchester City x Leeds United
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Brentford x Manchester City
|Gtech Community Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Manchester City x Chelsea
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Manchester City x Hull City
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Newcastle United x Manchester City
|St. James' Park (fora)
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Everton x Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Leeds United x Manchester City
|Elland Road (fora)
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Nottingham Forest
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Manchester City
|American Express Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Arsenal
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Fulham x Manchester City
|Craven Cottage (fora)
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur x Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Manchester City x Newcastle United
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Hull City x Manchester City
|MKM Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Manchester City x Everton
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Coventry City x Manchester City
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Manchester City x Manchester United
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Bournemouth x Manchester City
|Vitality Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Manchester City x Crystal Palace
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea x Manchester City
|Stamford Bridge (fora)
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Brentford
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Liverpool
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Ipswich Town x Manchester City
|Portman Road (fora)
|Ingressos
|dom. 23 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Aston Villa
|Etihad Stadium (casa)
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Sunderland x Manchester City
|Stadium of Light (fora)
|Ingressos
Como comprar ingressos do Manchester City?
Compre pelo portal oficial de ingressos do Manchester City, o varejista de primeira mão para ingressos de jogos em casa.
Os clubes distribuem ingressos em três etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral.
Como comprar carnês de temporada do Manchester City?
Os carnês de temporada são a única forma garantida de assistir a todos os jogos em casa, mas no momento não estão disponíveis para novos compradores. Acompanhe o portal oficial de ingressos para atualizações e observe que é preciso ser membro do clube para comprar um quando a disponibilidade voltar.
Como posso comprar ingressos do Manchester City para jogos fora de casa?
Compre pelo site oficial do clube, assim como para as partidas em casa, sendo necessária uma associação ao City. Você também pode tentar o site do clube adversário, embora normalmente também seja necessário ser associado lá.
Tudo o que você precisa saber sobre o Etihad Stadium
O Manchester City manda seus jogos no Etihad Stadium desde 2003. O estádio, originalmente construído para os Jogos da Commonwealth de 2002, tem atualmente capacidade para 55.097 pessoas, o que faz dele um dos maiores da Premier League.
A melhor forma de chegar lá é de transporte público. O Metrolink vai de Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus em menos de 10 minutos, com bondes circulando cinco vezes por hora em dias de jogo. As paradas vizinhas Holt Town e Velopark permanecem fechadas por pelo menos uma hora após o apito final. O estacionamento pode ser reservado com antecedência, embora o espaço seja limitado.