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Leeds Elland RoadGetty Images
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Como comprar ingressos do Leeds United para 2026/27: jogos, preços dos ingressos e mais

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Leeds
Premier League

Viva a experiência de um dia de jogo em Elland Road, incluindo onde comprar e os preços atuais dos ingressos

O Leeds United chega à temporada 2026/27 da Premier League com um ano completo de volta à elite no currículo, depois de Daniel Farke conduzir o clube a um confortável 14º lugar na última temporada, garantindo a permanência com três jogos de antecedência. Foi o desfecho de uma campanha dramática, que viu o Leeds ficar na zona de rebaixamento após apenas duas rodadas antes de uma reação, construída em torno de uma mudança tática decisiva em uma vitória sobre o Manchester City, transformar sua forma e até levá-lo a uma semifinal da FA Cup em Wembley.

Agora novamente estabelecido entre os nomes consolidados da Premier League, Farke e seu elenco vão mirar novos avanços em Elland Road, com duelos em casa contra Manchester United, Newcastle, Everton e Manchester City entre os confrontos de destaque para os quais os torcedores vão querer ingressos.

Mas como você pode conseguir ingressos da Premier League para vê-los nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar exatamente quais opções você tem para ver o Leeds jogar em Elland Road.

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Lista completa de jogos do Leeds United na Premier League 2026/27

O Leeds abre a temporada fora de casa contra o Nottingham Forest e a encerra também fora, diante do Crystal Palace. Abaixo está a tabela completa de 38 partidas, em casa e fora, para a temporada que vem.

Data e horárioJogoEstádioIngressos
sáb., 22 de agosto de 2026, 15:00Nottingham Forest x Leeds UnitedThe City Ground (Fora)Ingressos
dom., 30 de agosto de 2026, 14:00Leeds United x BrentfordElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 5 de setembro de 2026, 15:00Brighton & Hove Albion x Leeds UnitedAmerican Express Stadium (Fora)Ingressos
seg., 14 de setembro de 2026, 20:00Leeds United x Newcastle UnitedElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 19 de setembro de 2026, 15:00Leeds United x Crystal PalaceElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 10 de outubro de 2026, 15:00Arsenal x Leeds UnitedEmirates Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 17 de outubro de 2026, 15:00Leeds United x Manchester UnitedElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 24 de outubro de 2026, 15:00Sunderland x Leeds UnitedStadium of Light (Fora)Ingressos
sáb., 31 de outubro de 2026, 16:00Bournemouth x Leeds UnitedVitality Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 7 de novembro de 2026, 15:00Leeds United x Tottenham HotspurElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 21 de novembro de 2026, 15:00Chelsea x Leeds UnitedStamford Bridge (Fora)Ingressos
sáb., 28 de novembro de 2026, 15:00Leeds United x Coventry CityElland Road (Casa)Ingressos
qua., 2 de dezembro de 2026, 20:00Manchester City x Leeds UnitedEtihad Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 5 de dezembro de 2026, 15:00Leeds United x Ipswich TownElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 12 de dezembro de 2026, 15:00Liverpool x Leeds UnitedAnfield (Fora)Ingressos
sáb., 19 de dezembro de 2026, 15:00Leeds United x FulhamElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 26 de dezembro de 2026, 15:00Aston Villa x Leeds UnitedVilla Park (Fora)Ingressos
qua., 30 de dezembro de 2026, 20:00Hull City x Leeds UnitedMKM Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 2 de janeiro de 2027, 15:00Leeds United x EvertonElland Road (Casa)Ingressos
qua., 6 de janeiro de 2027, 20:00Leeds United x Manchester CityElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 16 de janeiro de 2027, 15:00Tottenham Hotspur x Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 23 de janeiro de 2027, 15:00Leeds United x ChelseaElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 30 de janeiro de 2027, 15:00Coventry City x Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (Fora)Ingressos
sáb., 6 de fevereiro de 2027, 15:00Leeds United x BournemouthElland Road (Casa)Ingressos
qua., 10 de fevereiro de 2027, 20:00Everton x Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 20 de fevereiro de 2027, 15:00Leeds United x Aston VillaElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 27 de fevereiro de 2027, 15:00Fulham x Leeds UnitedCraven Cottage (Fora)Ingressos
qua., 3 de março de 2027, 20:00Leeds United x Hull CityElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 13 de março de 2027, 15:00Leeds United x Brighton & Hove AlbionElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 20 de março de 2027, 16:00Newcastle United x Leeds UnitedSt James' Park (Fora)Ingressos
sáb., 10 de abril de 2027, 15:00Leeds United x Nottingham ForestElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 17 de abril de 2027, 15:00Brentford x Leeds UnitedGtech Community Stadium (Fora)Ingressos
sáb., 24 de abril de 2027, 15:00Leeds United x LiverpoolElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 1 de maio de 2027, 15:00Ipswich Town x Leeds UnitedPortman Road (Fora)Ingressos
sáb., 8 de maio de 2027, 15:00Leeds United x ArsenalElland Road (Casa)Ingressos
sáb., 15 de maio de 2027, 15:00Manchester United x Leeds UnitedOld Trafford (Fora)Ingressos
dom., 23 de maio de 2027, 15:00Leeds United x SunderlandElland Road (Casa)Ingressos
dom., 30 de maio de 2027, 16:00Crystal Palace x Leeds UnitedSelhurst Park (Fora)Ingressos

Um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, o retorno do Leeds à Premier League foi confirmado ainda em 2025, depois que o time de Farke conquistou o título da Championship com um recorde do clube de 100 pontos.

O próprio estádio já recebeu sua cota de grandes resultados ao longo dos anos e, após uma temporada sólida de volta entre a elite, haverá grande expectativa para que o time de Farke construa sobre as bases da última temporada.

Como comprar ingressos do Leeds para 2026/27?

Os torcedores que esperam garantir um ingresso em Elland Road nesta temporada podem comprar seu lugar no portal oficial de ingressos do Leeds United. O site é o revendedor oficial de primeira mão dos ingressos para os jogos do Leeds United em casa nesta temporada.

Os clubes de futebol britânicos costumam disponibilizar ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os sócios do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores, e por fim para o público no período de "venda geral". Você também pode olhar sites de revenda como StubHub e StubHub se estiver disposto a adquirir um ingresso de segunda mão, com ambos entre as opções mais reconhecidas para torcedores em busca de uma compra de última hora, com opções a partir de £73.

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Quanto custam os ingressos do Leeds para 2026/27?

Há uma variedade de categorias e preços disponíveis para ingressos de jogos do Leeds em Elland Road, com valores de dois dígitos tanto para adultos quanto para entradas com desconto. Existem vários níveis na estrutura de preços, e é importante conhecer a variedade disponível:

  • Com exceção do East Stand Upper Wings, vendido a preço fixo, todas as outras áreas do estádio oferecem preços mais baixos para juniores e entradas com desconto, o que pode ajudar você a encontrar uma opção mais acessível se estiver indo com a família ou com pessoas elegíveis.
  • O Leeds categoriza seus jogos de acordo com demanda e status, então os preços dos ingressos podem variar dependendo do adversário. Os preços abaixo são para jogos da Categoria A+, os confrontos de mais alto nível que o clube disputa, embora isso deva ser confirmado no site oficial do clube para a temporada atual, já que os preços são revistos anualmente.
  • Nível 1 — East Central Lower, East Stand Upper e West Stand: £52.00 adulto, £34.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto
  • Nível 2 — East Stand Upper Wings: £45.00 preço fixo (adulto, acima de 65 anos, júnior, jovem adulto)
  • Nível 3 — North e South Stands: £45.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £21.00 júnior, £23.00 jovem adulto
  • Nível 4 — Family Stand: £39.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £11.00 júnior, £23.00 jovem adulto
  • Nível 5 — West Stand (Torcedores visitantes): £30.00 adulto, £29.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto

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