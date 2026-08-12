Como comprar ingressos do Leeds United para 2026/27: jogos, preços dos ingressos e mais

O Leeds United chega à temporada 2026/27 da Premier League com um ano completo de volta à elite no currículo, depois de Daniel Farke conduzir o clube a um confortável 14º lugar na última temporada, garantindo a permanência com três jogos de antecedência. Foi o desfecho de uma campanha dramática, que viu o Leeds ficar na zona de rebaixamento após apenas duas rodadas antes de uma reação, construída em torno de uma mudança tática decisiva em uma vitória sobre o Manchester City, transformar sua forma e até levá-lo a uma semifinal da FA Cup em Wembley.

Agora novamente estabelecido entre os nomes consolidados da Premier League, Farke e seu elenco vão mirar novos avanços em Elland Road, com duelos em casa contra Manchester United, Newcastle, Everton e Manchester City entre os confrontos de destaque para os quais os torcedores vão querer ingressos.

Mas como você pode conseguir ingressos da Premier League para vê-los nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar exatamente quais opções você tem para ver o Leeds jogar em Elland Road.

Lista completa de jogos do Leeds United na Premier League 2026/27

O Leeds abre a temporada fora de casa contra o Nottingham Forest e a encerra também fora, diante do Crystal Palace. Abaixo está a tabela completa de 38 partidas, em casa e fora, para a temporada que vem.

Data e horário Jogo Estádio Ingressos sáb., 22 de agosto de 2026, 15:00 Nottingham Forest x Leeds United The City Ground (Fora) Ingressos dom., 30 de agosto de 2026, 14:00 Leeds United x Brentford Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 5 de setembro de 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion x Leeds United American Express Stadium (Fora) Ingressos seg., 14 de setembro de 2026, 20:00 Leeds United x Newcastle United Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 19 de setembro de 2026, 15:00 Leeds United x Crystal Palace Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 10 de outubro de 2026, 15:00 Arsenal x Leeds United Emirates Stadium (Fora) Ingressos sáb., 17 de outubro de 2026, 15:00 Leeds United x Manchester United Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 24 de outubro de 2026, 15:00 Sunderland x Leeds United Stadium of Light (Fora) Ingressos sáb., 31 de outubro de 2026, 16:00 Bournemouth x Leeds United Vitality Stadium (Fora) Ingressos sáb., 7 de novembro de 2026, 15:00 Leeds United x Tottenham Hotspur Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 21 de novembro de 2026, 15:00 Chelsea x Leeds United Stamford Bridge (Fora) Ingressos sáb., 28 de novembro de 2026, 15:00 Leeds United x Coventry City Elland Road (Casa) Ingressos qua., 2 de dezembro de 2026, 20:00 Manchester City x Leeds United Etihad Stadium (Fora) Ingressos sáb., 5 de dezembro de 2026, 15:00 Leeds United x Ipswich Town Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 12 de dezembro de 2026, 15:00 Liverpool x Leeds United Anfield (Fora) Ingressos sáb., 19 de dezembro de 2026, 15:00 Leeds United x Fulham Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 26 de dezembro de 2026, 15:00 Aston Villa x Leeds United Villa Park (Fora) Ingressos qua., 30 de dezembro de 2026, 20:00 Hull City x Leeds United MKM Stadium (Fora) Ingressos sáb., 2 de janeiro de 2027, 15:00 Leeds United x Everton Elland Road (Casa) Ingressos qua., 6 de janeiro de 2027, 20:00 Leeds United x Manchester City Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 16 de janeiro de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Fora) Ingressos sáb., 23 de janeiro de 2027, 15:00 Leeds United x Chelsea Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 30 de janeiro de 2027, 15:00 Coventry City x Leeds United Coventry Building Society Arena (Fora) Ingressos sáb., 6 de fevereiro de 2027, 15:00 Leeds United x Bournemouth Elland Road (Casa) Ingressos qua., 10 de fevereiro de 2027, 20:00 Everton x Leeds United Hill Dickinson Stadium (Fora) Ingressos sáb., 20 de fevereiro de 2027, 15:00 Leeds United x Aston Villa Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 27 de fevereiro de 2027, 15:00 Fulham x Leeds United Craven Cottage (Fora) Ingressos qua., 3 de março de 2027, 20:00 Leeds United x Hull City Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 13 de março de 2027, 15:00 Leeds United x Brighton & Hove Albion Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 20 de março de 2027, 16:00 Newcastle United x Leeds United St James' Park (Fora) Ingressos sáb., 10 de abril de 2027, 15:00 Leeds United x Nottingham Forest Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 17 de abril de 2027, 15:00 Brentford x Leeds United Gtech Community Stadium (Fora) Ingressos sáb., 24 de abril de 2027, 15:00 Leeds United x Liverpool Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 1 de maio de 2027, 15:00 Ipswich Town x Leeds United Portman Road (Fora) Ingressos sáb., 8 de maio de 2027, 15:00 Leeds United x Arsenal Elland Road (Casa) Ingressos sáb., 15 de maio de 2027, 15:00 Manchester United x Leeds United Old Trafford (Fora) Ingressos dom., 23 de maio de 2027, 15:00 Leeds United x Sunderland Elland Road (Casa) Ingressos dom., 30 de maio de 2027, 16:00 Crystal Palace x Leeds United Selhurst Park (Fora) Ingressos

Um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, o retorno do Leeds à Premier League foi confirmado ainda em 2025, depois que o time de Farke conquistou o título da Championship com um recorde do clube de 100 pontos.

O próprio estádio já recebeu sua cota de grandes resultados ao longo dos anos e, após uma temporada sólida de volta entre a elite, haverá grande expectativa para que o time de Farke construa sobre as bases da última temporada.

Como comprar ingressos do Leeds para 2026/27?

Os torcedores que esperam garantir um ingresso em Elland Road nesta temporada podem comprar seu lugar no portal oficial de ingressos do Leeds United. O site é o revendedor oficial de primeira mão dos ingressos para os jogos do Leeds United em casa nesta temporada.

Os clubes de futebol britânicos costumam disponibilizar ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os sócios do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores, e por fim para o público no período de "venda geral". Você também pode olhar sites de revenda como StubHub e StubHub se estiver disposto a adquirir um ingresso de segunda mão, com ambos entre as opções mais reconhecidas para torcedores em busca de uma compra de última hora, com opções a partir de £73.

Quanto custam os ingressos do Leeds para 2026/27?

Há uma variedade de categorias e preços disponíveis para ingressos de jogos do Leeds em Elland Road, com valores de dois dígitos tanto para adultos quanto para entradas com desconto. Existem vários níveis na estrutura de preços, e é importante conhecer a variedade disponível:

Com exceção do East Stand Upper Wings, vendido a preço fixo, todas as outras áreas do estádio oferecem preços mais baixos para juniores e entradas com desconto, o que pode ajudar você a encontrar uma opção mais acessível se estiver indo com a família ou com pessoas elegíveis.

O Leeds categoriza seus jogos de acordo com demanda e status, então os preços dos ingressos podem variar dependendo do adversário. Os preços abaixo são para jogos da Categoria A+, os confrontos de mais alto nível que o clube disputa, embora isso deva ser confirmado no site oficial do clube para a temporada atual, já que os preços são revistos anualmente.

Nível 1 — East Central Lower, East Stand Upper e West Stand: £52.00 adulto, £34.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto

— East Central Lower, East Stand Upper e West Stand: £52.00 adulto, £34.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto Nível 2 — East Stand Upper Wings: £45.00 preço fixo (adulto, acima de 65 anos, júnior, jovem adulto)

— East Stand Upper Wings: £45.00 preço fixo (adulto, acima de 65 anos, júnior, jovem adulto) Nível 3 — North e South Stands: £45.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £21.00 júnior, £23.00 jovem adulto

— North e South Stands: £45.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £21.00 júnior, £23.00 jovem adulto Nível 4 — Family Stand: £39.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £11.00 júnior, £23.00 jovem adulto

— Family Stand: £39.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £11.00 júnior, £23.00 jovem adulto Nível 5 — West Stand (Torcedores visitantes): £30.00 adulto, £29.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto

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