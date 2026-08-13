Os atuais campeões da Major League Soccer viveram uma das quedas mais dramáticas da história da liga no ano passado. O LA Galaxy, seis vezes vencedor da MLS Cup, passou sem vencer pelos seus primeiros dez jogos da temporada 2025 enquanto defendia o título conquistado poucos meses antes, o pior início de um campeão defensor na história da MLS, e ficou fora dos playoffs.

Apesar dessa queda histórica, o clube optou pela continuidade e assinou uma extensão de contrato com o técnico Greg Vanney em maio de 2025, em vez de fazer uma mudança. O Galaxy de Vanney mostrou sinais de reação em 2026, ocupando a 10ª colocação na Conferência Oeste enquanto a temporada entra em sua reta final, e o clube segue na briga na Champions Cup da CONCACAF, competição na qual chegou às quartas de final. A GOAL tem todas as informações de que você precisa para assistir ao LA Galaxy no Dignity Health Sports Park pelo restante da temporada, incluindo onde encontrar ingressos e quanto eles vão custar.

Próximos ingressos do LA Galaxy à venda e preços

A temporada regular da MLS de 2026 vai até 7 de novembro, sem partidas em junho por causa da Copa do Mundo da FIFA. O LA Galaxy faz 17 jogos em casa ao longo da temporada, listados na íntegra abaixo. As partidas já disputadas mostram o resultado final; os próximos jogos já estão disponíveis para compra de ingressos.

Data Jogo Resultado / Ingressos dom., 22 de fev. de 2026 LA Galaxy x New York City FC Empate por 1 a 1 (final) sáb., 28 de fev. de 2026 LA Galaxy x Charlotte FC Vitória por 3 a 0 (final) sáb., 14 de mar. de 2026 LA Galaxy x Sporting Kansas City Derrota por 2 a 1 (final) sáb., 4 de abr. de 2026 LA Galaxy x Minnesota United FC Derrota por 2 a 1 (final) dom., 26 de abr. de 2026 LA Galaxy x Real Salt Lake Vitória por 2 a 1 (final) sáb., 2 de maio de 2026 LA Galaxy x Vancouver Whitecaps FC Empate por 1 a 1 (final) sáb., 23 de maio de 2026 LA Galaxy x Houston Dynamo FC Empate por 1 a 1 (final) sex., 17 de jul. de 2026 LA Galaxy x Los Angeles FC (El Trafico) Derrota por 3 a 0 (final) qua., 22 de jul. de 2026 LA Galaxy x St Louis CITY SC Derrota por 3 a 1 (final) sáb., 1 de ago. de 2026 LA Galaxy x FC Dallas Empate por 0 a 0 (final) qua., 19 de ago. de 2026 LA Galaxy x San Jose Earthquakes Ingressos sáb., 5 de set. de 2026 LA Galaxy x New England Revolution Ingressos sáb., 12 de set. de 2026 LA Galaxy x Seattle Sounders FC Ingressos sáb., 26 de set. de 2026 LA Galaxy x Colorado Rapids Ingressos qua., 14 de out. de 2026 LA Galaxy x Portland Timbers Ingressos sáb., 17 de out. de 2026 LA Galaxy x San Diego FC Ingressos sáb., 31 de out. de 2026 LA Galaxy x Austin FC Ingressos

O Galaxy encerra a temporada regular fora de casa, diante do Real Salt Lake, em 7 de novembro. Caso se classifique, os Audi MLS Cup Playoffs vão de meados de novembro até dezembro.

Onde comprar ingressos do LA Galaxy?

O crescimento contínuo da MLS, impulsionado pela chegada de superestrelas de clubes europeus nas últimas temporadas e pela preparação para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, México e Canadá, manteve a presença de público em alta em toda a liga. Como resultado, os preços seguem elevados para a maioria das equipes.

Ingressos avulsos básicos podem ser comprados pelo site oficial do clube, pela AXS e pela Ticketmaster. Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, ou se você estiver em busca de um assento específico perto do dia do jogo, revendedores secundários como a StubHub são uma forma confiável de garantir um ingresso, com ofertas cobrindo todos os setores do Dignity Health Sports Park.

Como é a única forma de garantir um lugar em todos os jogos em casa, os pacotes de season ticket seguem sendo a opção mais confiável para os torcedores que querem acompanhar toda a campanha, com a demanda permanecendo forte em toda a MLS em meio à preparação para a Copa do Mundo deste verão. A disponibilidade pode ser consultada no site oficial do clube.

Quanto custam os ingressos do LA Galaxy?

Como na maioria dos jogos da MLS, você pode escolher entre uma variedade de opções de ingresso para partidas individuais, com preços normalmente vendidos para jogos do LA Galaxy a partir de cerca de US$ 20 e chegando a US$ 200 pelos canais oficiais, enquanto um pequeno número de ingressos exclusivos à beira do campo custa ainda mais.

Esses preços podem variar dependendo do jogo e do adversário, com partidas contra rivais diretos, tanto em termos geográficos quanto competitivos, podendo sofrer aumento de preço de acordo com a categoria do confronto.

Certos jogos, como o El Trafico contra o Los Angeles FC, tradicionalmente são os mais disputados do calendário do Galaxy em casa, com o retrospecto histórico marcando 10-9-7 a favor do Galaxy. O confronto de 2026 até aqui, uma derrota por 3 a 0 em julho, foi na direção oposta, com o jogo de volta no BMO Stadium ainda por acontecer em outubro.

O estádio é predominantemente com lugares marcados, embora haja setores atrás de um dos gols com área de arquibancada segura para público geral em pé, oferecendo os ingressos mais baratos disponíveis jogo a jogo para os torcedores. Os assentos premium à beira do campo, posicionados ao lado do gramado e próximos às linhas laterais, ficam mais perto da faixa de US$ 450.

Para a maior variedade de assentos e a melhor chance de encontrar ingressos para jogos esgotados ou de alta procura, a StubHub segue sendo uma das opções secundárias mais confiáveis para partidas do LA Galaxy ao longo da temporada.

Posso comprar ingressos do LA Galaxy sem associação?

Você não precisa ser associado para comprar um ingresso do LA Galaxy, já que os ingressos estão disponíveis pela AXS da mesma forma que você compraria um ingresso para um show ou evento teatral.

O LA Galaxy atualmente não oferece um programa de associação fora de seus pacotes de season ticket, que dão acesso a diversos eventos e descontos.

Jogos do LA Galaxy no Dignity Health Sports Park

Os torcedores que quiserem assistir aos jogos do LA Galaxy nesta temporada verão a equipe em seu estádio habitual, o Dignity Health Sports Park, localizado na cidade de Carson, cerca de 20,9 km ao sul do centro de Los Angeles. Construído no campus da California State University em Dominguez Hills, ele é a casa do time desde 2003.

O estádio, com capacidade para 27 mil pessoas, foi construído especificamente para o futebol e passou a receber a equipe após sua mudança do histórico Rose Bowl. Embora talvez não seja o maior entre os estádios da MLS, ainda assim é o segundo maior palco específico para futebol nos Estados Unidos, atrás apenas do Geodis Park, do Nashville SC.

O local também já foi usado para partidas internacionais, recebendo jogos durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2003 e a SheBelieves Cup de 2022, além de três partidas da seleção masculina de rugby union dos Estados Unidos. O Los Angeles Chargers também disputou várias partidas entre 2017 e 2019 no estádio, que também fará parte dos planos da cidade para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028.