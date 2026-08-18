A vontade de ver o Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa Libertadores, em ação é grande entre os torcedores de futebol de todo o planeta. Embora a procura para ver o Rubro-Negro entrar em campo no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro, seja extremamente alta, ainda há oportunidades de ingressos disponíveis.

Depois de conquistar seu oitavo título da liga na última campanha, tornando-se o segundo clube mais vitorioso da história do Brasil ao lado de outro, o Flamengo agora busca acrescentar mais troféus à sua galeria antes de a atual temporada chegar ao fim.



Com estrelas brasileiras reveladas no país, como Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino, e reforços estrangeiros como Giorgian de Arrascaeta e Jorginho brilhando para a torcida do Flamengo semana após semana, não há momento melhor do que agora para garantir seu lugar nos jogos.

Como colocar as mãos em ingressos para ver o Flamengo dar um show de futebol nesta temporada? Deixe a GOAL trazer o panorama completo sobre quanto eles custam e muito mais.

Próximos jogos do Flamengo

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sáb., 22 de agosto (20h30) Cruzeiro x Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Ingressos dom., 30 de agosto (16h) Flamengo x Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos dom., 6 de setembro (16h) Clube do Remo x Flamengo Baenão, Belém Ingressos dom., 13 de setembro (15h) Flamengo x Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos dom., 20 de setembro (15h) Flamengo x Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos qua., 7 de outubro (15h) Santos FC x Flamengo Urbano Caldeira, Santos Ingressos dom., 11 de outubro (15h) Flamengo x Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos

Como comprar ingressos do Flamengo

Você pode comprar ingressos oficiais do Flamengo online, por meio do portal oficial Flamengo Ingressos, ou presencialmente na sede do clube, na Gávea, e na bilheteria do Maracanã. Os ingressos para o público geral normalmente começam a ser vendidos de três a quatro dias antes da partida, logo depois que as janelas de prioridade dos sócios do clube se encerram.

Os sócios oficiais do Flamengo no programa Nação Sócio-Torcedor recebem prioridade significativa e melhores oportunidades na compra de ingressos para os jogos.

As janelas de venda de ingressos são abertas de forma sequencial com base na categoria de associação, com planos de nível mais alto, como Diamond/Platinum ou níveis Maraca, podendo comprar primeiro, seguidos pelos níveis mais baixos e por planos nacionais como Nação Sem Fronteiras. Os sócios também podem receber até 50% de desconto nos preços padrão dos ingressos para alguns jogos regionais e nacionais.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Flamengo no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Flamengo?

Os ingressos oficiais de valor de face para jogos comuns do Flamengo como mandante no Maracanã, no Rio, geralmente variam de R$ 80 a R$ 500 (aproximadamente US$ 15 a US$ 90) para o público geral, dependendo do setor. No entanto, os preços podem dobrar ou até triplicar em partidas de grande peso, como o clássico Fla-Flu (Flamengo x Fluminense), que acontece a seguir em 11 de outubro, como mostrado acima, ou em confrontos de mata-mata da Copa Libertadores.

O clube conta com uma rígida estrutura de prioridade, oferecendo fortes descontos para seus membros da Nação (clube de torcedores), que pagam a partir de R$ 20 por assentos básicos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Maracanã

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, oficialmente chamado de Estádio Jornalista Mário Filho, é universalmente considerado o templo máximo do futebol mundial. Um palco que aparece na lista de estádios a visitar de todo torcedor de futebol.

Construído para receber a Copa do Mundo da FIFA de 1950, ele já reinou como o maior estádio do planeta, com uma capacidade impressionante de quase 200.000 espectadores em pé. Após intensas modernizações para atender a rígidos padrões de segurança, hoje funciona como uma arena totalmente com assentos, com capacidade para 78.838 lugares.

O Maracanã segue sendo o maior estádio do Brasil e um monumento lendário da cultura esportiva sul-americana. Além de servir como casa compartilhada dos gigantes clubes cariocas Flamengo e Fluminense, ele também recebe regularmente partidas cruciais da seleção brasileira.

O filho mais querido do futebol brasileiro, Pelé, teve inúmeros momentos memoráveis no Maracanã. Ele fez sua estreia pela seleção no local em 1957 e, 12 anos depois, em 1969, marcou o milésimo gol ("O Milésimo") de sua carreira profissional ao converter um pênalti pelo Santos contra o Vasco da Gama. Pelé também disputaria sua última partida pelo Brasil no estádio em 1971.

Lista de recordes e estatísticas do Flamengo

O Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos e com maior torcida do mundo. Com sede no Rio de Janeiro, tem a prestigiosa distinção de nunca ter sido rebaixado da elite do futebol brasileiro.

Títulos e destaques de troféus

Troféus mundiais: 1 Copa Intercontinental (1981).

Troféus continentais: 4 títulos da Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionais: 8 títulos do Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionais: 5 títulos da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Junior (876), Zico (732)

Mais gols: Zico (508), Dida (264)

Série invicta

O Flamengo ficou de forma famosa 52 partidas consecutivas sem perder em todas as competições entre 1978-79, liderado pela geração de ouro de Zico e Junior.



