Como comprar ingressos do Feyenoord para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Eredivisie e mais

Como um dos integrantes do "Big Three" do futebol holandês, não é nenhuma surpresa que o Feyenoord tenha terminado a Eredivisie no top 3 em cada uma das últimas cinco temporadas.

No entanto, apesar das atuações e dos resultados recentes encorajadores, o clube de Roterdã está desesperado para voltar a conquistar o troféu da liga, feito que só alcançou duas vezes no século 21 (2017 e 2023).

O Feyenoord conquistou seu primeiro título da Eredivisie em 18 anos em 2017, sob o comando de Giovanni van Bronckhorst, e o ex-zagueiro estrela da Holanda voltou ao comando do De Kuip no verão, após um intervalo de 7 anos.

Os torcedores do Feyenoord terão uma temporada para guardar na memória? Você pode se juntar a eles reservando ingressos hoje mesmo. Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre como garantir lugares nos próximos jogos do Feyenoord, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Feyenoord

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos dom., 30 de ago. (14h30) Feyenoord x ADO Den Haag De Kuip (Roterdã) Ingressos sáb., 5 de set. (16h30) NEC x Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Ingressos dom., 13 de set. (16h45) PEC Zwolle x Feyenoord MAC³PARK stadium (Zwolle) Ingressos dom., 20 de set. (14h15) Feyenoord x Utrecht De Kuip (Roterdã) Ingressos sáb., 10 de out. (18h45) Feyenoord x AZ De Kuip (Roterdã) Ingressos sáb., 17 de out. (20h) Telstar x Feyenoord BUKO stadium (Velsen-Zuid) Ingressos dom., 25 de out. (14h30) PSV Eindhoven x Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Ingressos sáb., 31 de out. (16h30) Feyenoord x Fortuna Sittard De Kuip (Roterdã) Ingressos dom., 8 de nov. (12h15) Heerenveen x Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Ingressos

Como comprar ingressos do Feyenoord

Você pode comprar ingressos oficiais para jogos do Feyenoord online, diretamente pela Ticketshop oficial do clube. É preciso criar uma conta gratuita no "My Feyenoord" para concluir a compra.

Se uma partida em casa esgotar, o clube também disponibiliza um mercado oficial de revenda diretamente dentro do seu portal de ingressos, garantindo que todos os ingressos comprados sejam totalmente verificados e válidos.

Os ingressos não são vendidos todos de uma vez. Em vez disso, eles são liberados de forma gradual ao longo da temporada. Os ingressos gerais para partidas normalmente são colocados à venda online entre 2 e 4 semanas antes do dia do jogo.

O Feyenoord adota um rígido sistema de prioridade em níveis para suas janelas de venda. Membros pagantes do Het Legioen (o fã-clube oficial) e do Kameraadjes (o clube júnior) recebem acesso exclusivo às duas primeiras janelas de prioridade. Se ainda restarem ingressos depois que as janelas para membros forem encerradas, eles seguem então para venda ao público geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Feyenoord no mercado secundário. A StubHub é uma das principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Feyenoord?

Os ingressos oficiais avulsos para jogos do Feyenoord no De Kuip geralmente variam de €20 a €85, mas os preços dependem bastante do adversário e da competição.

Partidas padrão da Eredivisie tendem a ficar na faixa mais baixa desse intervalo de preços, enquanto confrontos de alto nível como o De Klassieker (Feyenoord x Ajax) ou jogos europeus têm preços muito mais altos.

Setores de assentos no De Kuip

O estádio é dividido em quatro arquibancadas principais distintas, separadas entre anéis inferiores (identificados por letras simples, por exemplo, Vak S) e anéis superiores (identificados por letras duplas, por exemplo, Vak SS):

Maastribune (arquibancada oeste): Esta é a arquibancada principal, onde ficam os camarotes executivos, áreas VIP, assentos corporativos e o túnel dos jogadores. O Maasgebouw (espaço multiuso para eventos e prédio de escritórios) fica logo atrás desta arquibancada.

Olympiatribune (arquibancada leste): Localizada diretamente em frente à Maastribune, esta lateral longa oferece excelente visão da linha lateral. Setores centrais como Z2 e Z3 são muito desejados e têm preço premium.

Gerard Meijertribune (arquibancada norte): Esta arquibancada atrás do gol é famosa por abrigar os torcedores mais apaixonados e barulhentos do Feyenoord, conhecidos coletivamente como Het Legioen.

Marathontribune (arquibancada sul): Posicionada atrás do gol oposto, esta arquibancada faz referência tradicionalmente aos históricos portões da maratona e normalmente abriga tanto torcedores mandantes regulares quanto um setor destinado aos visitantes.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o De Kuip

O Stadion Feijenoord, universalmente conhecido por seu apelido icônico De Kuip ("A Banheira"), é um dos estádios de futebol mais reverenciados da Europa. Localizada na margem sul do rio Meuse, em Roterdã, esta arena com capacidade para 51.117 pessoas é a casa do Feyenoord desde 1937.

Conhecido por sua arquitetura brilhante, rica história e, possivelmente, a atmosfera mais intimidadora e barulhenta da Holanda, o De Kuip é uma verdadeira catedral da cultura do futebol.

Originalmente com capacidade para até 64.000 espectadores, chegando perto de 69.000 no auge, uma grande reforma em 1994 transformou o De Kuip em um estádio totalmente com assentos. No início deste ano, o Feyenoord assumiu o controle operacional total ao adquirir mais de 95% das ações do estádio, consolidando seu futuro.

O De Kuip é frequentemente chamado de casa do futebol holandês, já que recebeu um recorde de 11 finais europeias de clubes e quase 150 jogos da seleção holandesa.

Partidas históricas realizadas no De Kuip:

Final da Copa da UEFA de 1974 (jogo de volta): o De Kuip viu o Feyenoord erguer a Copa da UEFA após derrotar o Tottenham Hotspur, consolidando o auge da era de ouro do clube.

Final da Euro 2000: o lendário torneio da Euro 2000 teve seu desfecho no De Kuip, onde David Trezeguet marcou um dramático gol de ouro para garantir o título à França contra a Itália.

Final da Copa da UEFA de 2002: em uma das maiores noites da história do estádio, o Feyenoord disputou a final em seu próprio campo, derrotando o Borussia Dortmund por 3 a 2 para conquistar a glória europeia.

Um lendário polo de shows: além do esporte, o De Kuip se tornou um histórico palco musical a partir de Bob Dylan, em 1978. Recebeu turnês icônicas de estádio de Michael Jackson, U2, Madonna e David Bowie. No entanto, devido a leis residenciais e regulamentações sobre poluição sonora, a cidade interrompeu grandes shows no De Kuip depois de meados de 2025.

Recordes e estatísticas do Feyenoord

O Feyenoord é um dos clubes mais bem-sucedidos e históricos do futebol holandês, distinguindo-se globalmente como o primeiro time holandês a vencer a Copa dos Campeões Europeus.

Fundado em 1908 em um bairro operário de Roterdã, o clube faz parte do tradicional "Big Three" da Eredivisie ao lado dos rivais Ajax e PSV Eindhoven.

Títulos do clube e principais conquistas

Eredivisie (Campeonato Holandês) : 16 títulos

Copa KNVB (Copa da Holanda) : 14 títulos

Liga dos Campeões da UEFA / Copa dos Campeões Europeus : 1 título (1970)

Liga Europa da UEFA / Copa da UEFA : 2 títulos (1974 e 2002)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Mais gols: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Presença contínua na elite

O Feyenoord joga de forma ininterrupta na primeira divisão holandesa desde que conquistou o acesso em 1921, mais tempo do que qualquer outro clube do país. O clube nunca foi rebaixado da Eredivisie.

A camisa nº 12

O Feyenoord nunca atribui a camisa 12 a nenhum jogador. Ela está permanentemente aposentada e inteiramente dedicada ao Het Legioen (A Legião), a famosa torcida feroz e leal do clube, que atua como seu "12º jogador".

A derradeira virada de Cruyff

Em 1983, o ícone do Ajax e da Holanda Johan Cruyff estava furioso com a diretoria do Ajax por causa das negociações contratuais. Para se vingar, assinou com o arquirrival Feyenoord para sua última temporada como profissional, levando o time de Roterdã a uma fenomenal dobradinha nacional de liga e copa em 1984.



