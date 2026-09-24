Como comprar ingressos do FC Schalke 04 para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Bundesliga e mais

Depois de três anos no limbo da 2. Bundesliga, o FC Schalke 04 está de volta à elite. O público na Veltins-Arena teve média de mais de 60 mil torcedores em cada uma das últimas quatro temporadas, e o estádio certamente estará lotado nos próximos meses. Você pode se juntar à massa apaixonada reservando hoje mesmo ingressos para os jogos do Schalke 04.

Quando os 'Die Königsblauen' (The Royal Blues) conquistaram pela última vez o acesso à Bundesliga, na temporada 2021/22, caíram logo em seguida, então estarão desesperados para evitar a queda desta vez. Por isso, além de manter as estrelas que os ajudaram a chegar ao topo da 2. Bundesliga na temporada passada, o clube também adicionou novos talentos ao elenco, como Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber e Satoshi Tanaka.

Apesar de um início lento na nova campanha da liga, com derrota por 3 a 0 fora de casa para o Augsburg, o Schalke 04 reagiu bem, segurando um empate por 0 a 0 com o Bayern de Munique em Gelsenkirchen e depois conquistando sua primeira vitória, um triunfo por 3 a 1 sobre o Union Berlin fora de casa.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos do FC Schalke 04 nesta temporada, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Schalke 04

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos dom., 11 de out. (17h30) Bundesliga: SC Freiburg x Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Ingressos sáb., 17 de out. (15h30) Bundesliga: Schalke 04 x Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos sáb., 24 de out. (15h30) Bundesliga: FC Köln x Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Ingressos qua., 28 de out. (18h) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden x Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Ingressos sáb., 31 de out. (15h30) Bundesliga: Schalke 04 x RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos dom., 8 de nov. (19h30) Bundesliga: Hoffenheim x Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Ingressos sáb., 21 de nov. (18h30) Bundesliga: Schalke 04 x VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos sáb., 28 de nov. (15h30) Bundesliga: Paderborn x Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Ingressos sáb., 5 de dez. (a confirmar) Bundesliga: Schalke 04 x Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos

Como comprar ingressos do Schalke 04

Os ingressos oficiais para partidas do FC Schalke 04 devem ser comprados diretamente pelo 'S04 Ticketshop'. O portal é totalmente acessível em inglês por meio do 'S04 Ticketshop English'.

Você precisará criar uma conta online gratuita para ver os jogos disponíveis e garantir seu lugar. Os ingressos são personalizados com o seu nome, o que significa que seu documento de identidade pode ser checado nos portões da Veltins-Arena na entrada.

Se as cargas padrão se esgotarem, você pode acessar o 'S04 Ticketbörse', que é o mercado secundário oficial do Schalke, integrado diretamente ao seu principal portal de ingressos. Lá, os donos de carnê de temporada anunciam com segurança ingressos individuais que não poderão usar pelo valor nominal padrão.

O Schalke 04 opera um sistema de prioridade no qual membros oficiais do clube têm o primeiro direito de comprar até quatro ingressos por partida. Como o Schalke tem uma das maiores torcidas da Alemanha, os jogos frequentemente se esgotam durante essa fase exclusiva para sócios, o que significa que os ingressos padrão raramente chegam a uma venda geral ao público.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do FC Köln no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir assentos por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Schalke 04?

Os ingressos oficiais do FC Schalke 04 na Veltins-Arena normalmente variam de €15 a €20 para áreas em pé e de €26 a €62 para categorias padrão de assentos, com pequenos ajustes para partidas de grande apelo, como dérbis locais.

O Schalke 04 estrutura os preços de valor nominal em diferentes níveis e áreas da Veltins-Arena da seguinte forma:

Em pé (Stehplatz) : Blocos de torcedores e áreas tradicionais para assistir em pé, como a famosa Nordkurve. Faixa de preço: €15 a €20.

Categorias de assentos 1-4 : Assentos padrão em setores superiores e inferiores. Faixa de preço: €26 a €62.

Categoria 0 (assentos premium) : Setores do anel inferior na arquibancada principal e na lateral oposta, como os blocos P, Q, D1, D2, C1 e C2. Preço de faixa superior

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para informações adicionais ou sites secundários de revenda, como o StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Veltins-Arena

A Veltins-Arena, originalmente conhecida como Arena AufSchalke, é um estádio multiuso de renome mundial localizado em Gelsenkirchen, na Alemanha. Reconhecida como uma das arenas mais avançadas e inovadoras já construídas em termos tecnológicos, ela serve como a apaixonada casa do FC Schalke 04, equipe da Bundesliga.

O estádio tem capacidade de 62.271 para jogos da liga, incluindo áreas em pé, e capacidade internacional de 54.740, com todos os lugares sentados.

No fim dos anos 1990, a antiga casa do Schalke, o Parkstadion, mostrava claramente o peso da idade. Após a histórica conquista da Copa da Uefa de 1997 pelo clube e em antecipação ao seu próximo centenário, os planos para um estádio futurista foram acelerados.

A construção do estádio atual começou no fim de 1998. Quando foi inaugurado, em 2001, entrou para a história como o primeiro estádio da Alemanha a ser totalmente financiado pela iniciativa privada, sem subsídios governamentais.

Momentos memoráveis na Veltins-Arena

O jogo de abertura (2001) : O estádio foi inaugurado com um torneio amistoso entre Schalke, Borussia Dortmund e FC Nürnberg. O primeiro gol no estádio, na verdade, não foi marcado por um jogador de futebol, mas pela estrela pop Lionel Richie, que se apresentou na cerimônia de abertura e chutou uma bola para o fundo da rede!

Final da Liga dos Campeões da Uefa de 2004 : O FC Porto de José Mourinho derrotou de forma marcante o AS Monaco por 3 a 0 para erguer o troféu.

Eurocopa da Uefa de 2024 : A arena recebeu algumas partidas do torneio, assim como aconteceu durante a Copa do Mundo da Fifa de 2006.

O recorde mundial de público no hóquei no gelo: A partida de abertura do Campeonato Mundial da IIHF de 2010 foi disputada na Veltins-Arena. Impressionantes 77.803 torcedores lotaram o estádio para ver a Alemanha enfrentar os EUA em uma pista de gelo montada especialmente para a ocasião, estabelecendo um recorde mundial na época.

Recordes e estatísticas do Schalke 04

O FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fundado em 1904, é um dos clubes mais tradicionais e apaixonadamente apoiados do futebol alemão.

Vindo da cidade industrial e mineradora de carvão de Gelsenkirchen, o clube tem um legado rico, marcado pelo domínio local nas décadas de 1930 e 1940, pela glória internacional nos anos 1990 e por uma enorme base de torcedores na era moderna.

Títulos do clube e principais conquistas

Campeão alemão (pré-Bundesliga) : 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 título (2011)

Copa da Uefa / Liga Europa : 1 título (1997)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Mais gols: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

A primeira dobradinha alemã

Em 1937, o Schalke 04 se tornou o primeiro clube da história do futebol alemão a conquistar a dobradinha nacional, com o Campeonato Alemão e a DFB-Pokal no mesmo ano-calendário.

A caminhada do carvão

A Veltins-Arena do Schalke 04 conta com um túnel de entrada dos jogadores projetado explicitamente para parecer e transmitir a sensação de uma mina de carvão subterrânea. Isso serve como homenagem aos Die Knappen (The Miners), que originalmente formaram e financiaram os primeiros anos do clube.

Gigantes globais em número de associados

Apesar de ter vivido rebaixamentos dramáticos e turbulentos, além de crises financeiras, o Schalke 04 conta com cerca de 210 mil membros oficiais. Isso o coloca como o terceiro maior clube da Alemanha e confortavelmente entre os seis maiores quadros associativos de clubes esportivos de todo o mundo.



