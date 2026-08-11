Com a temporada 2026/27 da Premier League em andamento, os torcedores do Everton estão curtindo sua segunda campanha em sua arena de nível mundial à beira-mar. Após a histórica despedida de Goodison Park, o Hill Dickinson Stadium, em Bramley-Moore Dock, rapidamente se consolidou.

A GOAL tem todas as informações para garantir ingressos do Everton, incluindo entradas avulsas para partidas, opções de hospitalidade e detalhes sobre carnês de temporada.

Próximos jogos do Everton pela Premier League 2026/27

Como comprar ingressos do Everton na Premier League?

A demanda por ingressos no Hill Dickinson Stadium é extremamente alta. Para garantir acesso justo, o Everton distribui os ingressos padrão para jogos em casa por meio de um sistema oficial de sorteio para membros.

O portal oficial de eTicketing do Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) é o principal caminho para garantir ingressos padrão de dia de jogo.

Aqui está exatamente o que você precisa saber:

Programa oficial de associação e ingressos do Everton

Você precisa ter uma associação ativa em eticketing.co.uk/evertonfc para participar dos sorteios de ingressos:

Forever Blue+ : Concede acesso prioritário de nível máximo a todos os sorteios para jogos em casa.

: Concede acesso prioritário de nível máximo a todos os sorteios para jogos em casa. Forever Blue: Concede acesso à troca oficial de ingressos e às janelas secundárias de liberação.

Sorteio de ingressos do Everton

Quando se inscrever : Os sorteios abrem no portal de eTicketing 4 semanas antes do dia do jogo, na segunda-feira às 10:00, e se encerram na terça-feira às 16:00.

: Os sorteios abrem no portal de eTicketing 4 semanas antes do dia do jogo, na segunda-feira às 10:00, e se encerram na terça-feira às 16:00. Inscrições em grupo : Para sentar com amigos ou familiares, vincule suas contas em Account Management > Network antes de participar.

: Para sentar com amigos ou familiares, vincule suas contas em Account Management > Network antes de participar. Resultados: Os candidatos contemplados são notificados até a tarde de quinta-feira, e os cartões de pagamento cadastrados são cobrados automaticamente.

Formas alternativas de comprar ingressos do Everton

Se você não conseguir um lugar no sorteio, ainda há algumas opções sólidas:

Troca oficial de ingressos : Abre na sexta-feira às 10:00 após o sorteio, permitindo que os detentores de carnê de temporada revendam assentos não utilizados pelo valor de face para membros.

: Abre na sexta-feira às 10:00 após o sorteio, permitindo que os detentores de carnê de temporada revendam assentos não utilizados pelo valor de face para membros. Mercados secundários : Plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos verificados de torcedor para torcedor para jogos de alta demanda, como o Merseyside Derby.

: Plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos verificados de torcedor para torcedor para jogos de alta demanda, como o Merseyside Derby. Hospitalidade no dia do jogo: Reservar um pacote VIP de hospitalidade garante a entrada sem precisar participar do sorteio ou ter uma associação.

Quanto custam os ingressos do Everton?

Os preços dos ingressos no Hill Dickinson Stadium refletem as comodidades modernas do local, ao mesmo tempo em que oferecem opções em diferentes faixas conforme a categoria de idade e o setor do estádio:

Ingressos individuais da liga : Os ingressos padrão para adultos em venda geral variam de £35 a £75+, dependendo da categoria da partida e da localização no estádio.

: Os ingressos padrão para adultos em venda geral variam de £35 a £75+, dependendo da categoria da partida e da localização no estádio. Tarifas concessionais: Há tarifas com desconto disponíveis em todos os setores para idosos (65+), jovens adultos (18–21), juniores (11–17) e menores de 11 anos.

Há tarifas com desconto disponíveis em todos os setores para idosos (65+), jovens adultos (18–21), juniores (11–17) e menores de 11 anos. Safe standing da South Stand : O setor mandante da South Stand conta com áreas dedicadas de safe standing, proporcionando uma atmosfera imersiva de dia de jogo em faixas de preço de entrada.

: O setor mandante da South Stand conta com áreas dedicadas de safe standing, proporcionando uma atmosfera imersiva de dia de jogo em faixas de preço de entrada. Pacotes de hospitalidade: As experiências premium de dia de jogo começam em aproximadamente £399–£495 por pessoa, com partidas de grande apelo, como o Merseyside Derby, tendo valores mais altos.

Como comprar carnês de temporada do Everton?

Um carnê de temporada do Everton garante seu assento reservado para todos os 19 jogos em casa da Premier League no Hill Dickinson Stadium durante a campanha 2026/27.

Devido à demanda recorde após a inauguração do estádio, os carnês de temporada para 2026/27 estão completamente esgotados, com taxas de renovação extremamente altas entre os atuais detentores.

Os interessados podem se registrar na lista de espera oficial para carnês de temporada do Everton por meio do site do clube, com prioridade dada aos membros ativos do Forever Blue quando a alocação de assentos for aberta.