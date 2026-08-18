O Crystal Palace se transformou de um clube que sempre escapava da queda em um verdadeiro colecionador de títulos. O triunfo na FA Cup sobre o Manchester City em 2025 encerrou uma espera de 164 anos por um grande troféu, e o Palace deu sequência a isso ao conquistar um título europeu, consolidando um dos períodos mais marcantes da história do clube.

Agora, uma nova era começa em Selhurst Park. Pierre Sage assume para sua primeira temporada completa, com o futebol europeu novamente no calendário ao lado de uma tabela da Premier League que leva Manchester City, Liverpool e Newcastle ao sul de Londres antes do Natal.

Então, como você pode garantir ingressos do Crystal Palace nesta temporada? A GOAL mostra exatamente quais opções você tem para ver o Crystal Palace ao vivo durante a campanha 2026/27.

Quais são os próximos jogos do Crystal Palace em 2026/27?

Abaixo, você confere os próximos jogos do Crystal Palace na Premier League 2026/27:

Data Jogo Local Ingressos sáb. 22 ago. 2026 Everton x Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Ingressos sáb. 29 ago. 2026 Crystal Palace x Manchester City Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 5 set. 2026 Fulham x Crystal Palace Craven Cottage, Londres Ingressos sáb. 12 set. 2026 Crystal Palace x Ipswich Town Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 19 set. 2026 Leeds United x Crystal Palace Elland Road, Leeds Ingressos sáb. 10 out. 2026 Crystal Palace x Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 17 out. 2026 Brighton & Hove Albion x Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Ingressos sáb. 24 out. 2026 Crystal Palace x Newcastle United Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 31 out. 2026 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londres Ingressos sáb. 7 nov. 2026 Crystal Palace x Liverpool Selhurst Park, Londres Ingressos sáb. 21 nov. 2026 Coventry City x Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Ingressos sáb. 28 nov. 2026 Crystal Palace x Hull City Selhurst Park, Londres Ingressos qua. 2 dez. 2026 Chelsea x Crystal Palace Stamford Bridge, Londres Ingressos sáb. 5 dez. 2026 Aston Villa x Crystal Palace Villa Park, Birmingham Ingressos

O Palace também disputa competição europeia nesta temporada, com esses jogos se somando a uma agenda já cheia em Selhurst Park.

Como comprar ingressos do Crystal Palace para 2026/27?

A forma mais acessível de comprar ingressos do Crystal Palace é pela StubHub, onde há entradas verificadas disponíveis para jogos em casa e fora, sem necessidade de associação ou pontos de fidelidade.

Os ingressos em Selhurst Park são liberados em etapas, primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para membros classificados por pontos de fidelidade, e só então para venda geral, se ainda restar alguma coisa. Com capacidade para pouco mais de 25 mil pessoas, uma taxa de renovação de carnês de temporada quase total e o futebol europeu aumentando a demanda, pouquíssimos jogos chegam a essa etapa final. Para quem não tem associação nem histórico consolidado de compras, a via oficial raramente resulta em ingresso.

A StubHub elimina totalmente essas barreiras. Você pode navegar pelas ofertas de qualquer partida, comparar assentos em todo o estádio e comprar em minutos. Para os maiores jogos em casa, contra Manchester City, Liverpool e Newcastle, comprar cedo oferece a maior variedade de lugares antes que a disponibilidade fique mais limitada.

Quanto custam os ingressos do Crystal Palace?

Os ingressos de adulto do Crystal Palace em Selhurst Park partem de cerca de £35 para jogos padrão da Premier League, com os preços subindo de acordo com a localização do assento, o adversário e a data.

O mesmo assento pode ter preços diferentes de um jogo para outro, e as partidas de maior demanda se esgotam pelos canais oficiais antes mesmo que a maioria dos torcedores tenha a chance de procurar. Na StubHub, os preços refletem a demanda em tempo real, e não uma categoria fixa, por isso os jogos contra Ipswich e Hull oferecem o melhor custo-benefício do outono, enquanto Manchester City e Liverpool ficam na faixa premium.

O sucesso recente do Palace elevou a demanda a um nível mais alto do que em qualquer outro momento da história do clube, o que faz da compra antecipada o principal fator no valor que você vai pagar.

Qual é a história de Selhurst Park?

Selhurst Park é um estádio de futebol no distrito londrino de Croydon e é a casa do Crystal Palace desde sua inauguração, em 1924, com capacidade atual para pouco mais de 25 mil pessoas.

O estádio recebeu jogos internacionais, além de partidas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, e foi dividido com o Charlton Athletic de 1985 a 1991 e com o Wimbledon de 1991 a 2003. Os planos para reformar e ampliar o estádio foram reaprovados pelo Conselho de Croydon em agosto de 2024, com trabalhos preliminares em andamento e conclusão prevista para o verão de 2027.

Selhurst Park também é familiar ao público da televisão, tendo sido usado na série Ted Lasso, da Apple TV, como Nelson Road, a casa fictícia do AFC Richmond. Suas arquibancadas íngremes e compactas, além do apoio da torcida mandante, famoso pelo barulho, fazem dele uma das viagens mais intimidadoras para times visitantes na Premier League.