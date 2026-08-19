Como comprar ingressos do Chivas Guadalajara para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Liga MX e mais

O clube da Liga MX CD Guadalajara, popularmente conhecido como Chivas, pode não ter conquistado nenhum título há quase uma década, mas isso não impede os torcedores de sonharem com a glória. Você pode se juntar à fervorosa massa rojiblanca no Estadio Akron e acompanhar algumas emocionantes partidas do futebol mexicano garantindo seus ingressos hoje mesmo.

O Chivas tem uma das maiores torcidas do mundo. Além de contar com enorme apoio entre os torcedores do futebol mexicano, o clube também tem vastos contingentes o apoiando do outro lado da fronteira, nos Estados Unidos.

Com confrontos épicos da Liga MX, incluindo o derby definitivo, o Clásico Nacional (CD Guadalajara x Club America), ainda por vir, esta é a oportunidade perfeita para você saborear tudo o que o cenário do futebol mexicano tem a oferecer.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para que você possa garantir seu lugar nos jogos do CD Guadalajara, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Chivas Guadalajara

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sáb., 22 de agosto (17h07) Chivas x Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Ingressos sáb., 29 de agosto (17h) CF Pachuca x Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Ingressos sáb., 5 de setembro (17h) Atlético de San Luis x Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Ingressos dom., 13 de setembro (18h) Chivas x Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Ingressos sáb., 19 de setembro (21h) Club América x Chivas Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos sáb., 26 de setembro (17h07) Chivas x Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Ingressos sáb., 10 de outubro (19h) Atlas FC x Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Ingressos sáb., 17 de outubro (17h07) Chivas x Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Ingressos ter., 20 de outubro (21h07) Chivas x Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Como comprar ingressos do Chivas Guadalajara

Para comprar ingressos oficiais para os jogos do Chivas Guadalajara em casa, você deve adquiri-los online por meio da Boletomóvil, parceira oficial exclusiva de bilheteria do clube. Os ingressos comprados ali são totalmente digitais, verificados e vinculados diretamente aos scanners de acesso do estádio.

Se ainda restarem ingressos após a janela de vendas online, eles poderão ser comprados diretamente nas bilheterias físicas do Estadio Akron, até a chegada do dia do jogo.

No entanto, por causa da alta demanda local, confrontos de grande apelo, como o Clásico Nacional contra o Club América, frequentemente esgotam totalmente online antes mesmo de as bilheterias físicas abrirem.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Chivas no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Chivas Guadalajara?

Os ingressos do Chivas de Guadalajara geralmente começam entre US$ 25 e US$ 50 para partidas padrão da temporada regular da Liga MX.

Para jogos de alto nível, como o 'El Clásico Nacional' contra o Club América ou confrontos de playoff da Liguilla, os preços frequentemente disparam para US$ 250 ou mais devido à enorme demanda.

O plano de assentos do Estadio Akron é dividido em dois níveis principais: o nível inferior (Tribuna 1 / T1) e o nível superior (Tribuna 2 / T2). Os assentos mais caros ficam na T1.

Oferta especial para estudantes: Se você é um estudante indo ao Estadio Akron, o Chivas ocasionalmente promove uma oferta especial no dia do jogo com ingressos do setor sul inferior por US$ 10 para os primeiros 1.000 estudantes que apresentarem um documento válido na bilheteria do estádio.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estadio Akron

O Estadio Akron, anteriormente conhecido como Estadio Omnilife e Estadio Chivas, é um estádio multiuso em Zapopan, perto de Guadalajara.

Desde a inauguração, em 2010, é a casa do clube da Liga MX CD Guadalajara (também conhecido como Chivas)

Além do futebol, vários outros eventos esportivos e de entretenimento já foram realizados no Estadio Akron.

Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira, entre outros, já fizeram shows no local, e a lenda mexicana do boxe Canelo Alvarez enfrentou John Ryder no estádio em 2023.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Estadio Akron era de 48.000. O estádio recebeu quatro partidas da fase de grupos, incluindo Uruguai x Espanha.

Recordes e estatísticas do Chivas Guadalajara

O Club Deportivo Guadalajara, amplamente conhecido como Chivas, é um dos clubes de futebol mais históricos e bem-sucedidos da história do México. O clube é mundialmente famoso por sua tradição rígida e inabalável de escalar jogadores mexicanos, servindo como uma enorme fonte de orgulho nacional.

Títulos do clube e destaques em troféus

Títulos da Liga MX (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

Liga dos Campeões da CONCACAF (2): 1962, 2018

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Mais gols: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

O começo perfeito

O Chivas detém o recorde da Liga MX de mais longa sequência de vitórias no início de uma única temporada, com 8 triunfos consecutivos no começo da competição Bicentenario 2010.

A era do El Campeonísimo (1956–1965)

A era de ouro absoluta do clube ocorreu quando o Chivas dominou rigidamente o futebol mexicano, vencendo 7 títulos da liga em 9 anos, incluindo uma incrível sequência de 4 seguidos entre 1958 e 1962. Esse elenco lendário levou o clube a históricas turnês globais, testando sua identidade formada apenas por mexicanos diretamente contra gigantes europeus como o Barcelona.







