Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
Book Chelsea Tickets Book Chelsea Premium
Traduzido por

Como comprar ingressos do Chelsea para 2026/27: jogos da Premier League, preços e informações sobre a Champions League

SHOPPING
Tickets
Chelsea
Premier League

Veja como você pode assistir ao Chelsea ao vivo nesta temporada

O Chelsea entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, contratado após uma temporada caótica em que Enzo Maresca foi demitido, Liam Rosenior durou pouco menos de três meses, e o clube terminou em um decepcionante 10º lugar, sem futebol europeu para mostrar nesta temporada. 

GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Stamford Bridge.

Reserve ingressos do Chelsea Compre agora

Garanta o premium do Chelsea Reserve agora

Lista completa de jogos do Chelsea na Premier League 2026/27

Data e horaJogoLocalIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Chelsea x BournemouthStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Everton x ChelseaHill Dickinson Stadium (fora)Ingressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Chelsea x Tottenham HotspurStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 31 out. 2026, 16:00Chelsea x Manchester UnitedStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Sunderland x ChelseaStadium of Light (fora)Ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Chelsea x Leeds UnitedStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest x ChelseaThe City Ground (fora)Ingressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Chelsea x Crystal PalaceStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Chelsea x LiverpoolStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Manchester City x ChelseaEtihad Stadium (fora)Ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Chelsea x Aston VillaStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Coventry City x ChelseaCoventry Building Society Arena (fora)Ingressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Ipswich Town x ChelseaPortman Road (fora)Ingressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Chelsea x Newcastle UnitedStamford Bridge (casa)Ingressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Crystal Palace x ChelseaSelhurst Park (fora)Ingressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Chelsea x SunderlandStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Leeds United x ChelseaElland Road (fora)Ingressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Chelsea x Nottingham ForestStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Manchester United x ChelseaOld Trafford (fora)Ingressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Newcastle United x ChelseaSt James' Park (fora)Ingressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Chelsea x Ipswich TownStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Aston Villa x ChelseaVilla Park (fora)Ingressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Chelsea x Coventry CityStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Chelsea x ArsenalStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 20 mar. 2027, 16:00Hull City x ChelseaMKM Stadium (fora)Ingressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Chelsea x FulhamStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x ChelseaAmerican Express Stadium (fora)Ingressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea x Manchester CityStamford Bridge (casa)Ingressos
sáb. 1 maio 2027, 15:00Liverpool x ChelseaAnfield (fora)Ingressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Tottenham Hotspur x ChelseaTottenham Hotspur Stadium (fora)Ingressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Chelsea x EvertonStamford Bridge (casa)Ingressos
dom. 23 maio 2027, 15:00Bournemouth x ChelseaVitality Stadium (fora)Ingressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Chelsea x BrentfordStamford Bridge (casa)Ingressos

Como comprar ingressos do Chelsea?

Os ingressos são vendidos pelo portal oficial de ingressos do clube, com prioridade normalmente dada a sócios e detentores de carnê de temporada antes de qualquer liberação mais ampla. 

Próximas partidas
CHE

CHE

Premier League

10 de out. de 2026

BOU

BOU

A demanda é especialmente alta para os clássicos londrinos contra Arsenal e Tottenham, além das visitas de Liverpool, Manchester City e Manchester United. 

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma rota alternativa para Stamford Bridge.

Reserve ingressos do Chelsea Compre agora

Quanto custam os ingressos do Chelsea?

Os preços variam significativamente de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos de maior apelo listados acima tendo os prêmios mais altos. 

Os preços de carnês de temporada e por partida para 2026/27 devem ser confirmados diretamente no site oficial do Chelsea, já que os valores são revistos a cada verão.

Reserve ingressos do Chelsea  Compre agora

O que saber sobre Stamford Bridge?

O Chelsea manda seus jogos em Stamford Bridge desde a fundação do clube, em 1905, o que faz dele um dos estádios mais antigos ainda em uso no futebol inglês. 

O estádio comporta pouco mais de 40.000 torcedores, consideravelmente menos do que a maioria dos rivais do Chelsea na briga por títulos, e seu formato apertado e compacto costuma receber crédito por produzir uma das atmosferas mais intensas da Premier League em noites europeias. 

Planos antigos para reformar ou substituir o estádio foram discutidos sob a atual propriedade do clube, mas nenhum cronograma firme foi confirmado, e Stamford Bridge segue sendo a casa do Chelsea para a temporada 2026/27.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google