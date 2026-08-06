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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Como comprar ingressos do Chelsea para 2026/27: jogos da Premier League, preços e informações da Champions League

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Chelsea
Premier League

Veja como você pode assistir ao Chelsea ao vivo nesta temporada

O Chelsea entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, contratado após uma temporada caótica em que Enzo Maresca foi demitido, Liam Rosenior durou pouco menos de três meses, e o clube terminou em um decepcionante 10º lugar, sem futebol europeu para mostrar nesta temporada. 

GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Stamford Bridge.

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Lista completa de jogos do Chelsea na Premier League 2026/27

Data e horaJogoLocalCompetiçãoIngressos
seg. 24 ago. 2026, 20:00Fulham x ChelseaCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
dom. 30 ago. 2026, 14:00Chelsea x Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
dom. 6 set. 2026, 16:30Arsenal x ChelseaEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Chelsea x Hull CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sex. 18 set. 2026, 20:00Brentford x ChelseaGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Chelsea x BournemouthStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Everton x ChelseaHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Chelsea x Tottenham HotspurStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 31 out. 2026, 16:00Chelsea x Manchester UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Sunderland x ChelseaStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Chelsea x Leeds UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest x ChelseaThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Chelsea x Crystal PalaceStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Chelsea x LiverpoolStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Manchester City x ChelseaEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Chelsea x Aston VillaStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Coventry City x ChelseaCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Ipswich Town x ChelseaPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Chelsea x Newcastle UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Crystal Palace x ChelseaSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Chelsea x SunderlandStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Leeds United x ChelseaElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Chelsea x Nottingham ForestStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Manchester United x ChelseaOld Trafford (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Newcastle United x ChelseaSt James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Chelsea x Ipswich TownStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Aston Villa x ChelseaVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Chelsea x Coventry CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Chelsea x ArsenalStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 mar. 2027, 16:00Hull City x ChelseaMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Chelsea x FulhamStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x ChelseaAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea x Manchester CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 1 maio 2027, 15:00Liverpool x ChelseaAnfield (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Tottenham Hotspur x ChelseaTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Chelsea x EvertonStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos
dom. 23 maio 2027, 15:00Bournemouth x ChelseaVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Chelsea x BrentfordStamford Bridge (casa)Premier LeagueIngressos

Como comprar ingressos do Chelsea?

Os ingressos são vendidos por meio do portal oficial de ingressos do clube, com prioridade normalmente dada a membros e donos de carnê de temporada antes de qualquer liberação mais ampla. 

A demanda é especialmente alta para os clássicos londrinos contra Arsenal e Tottenham, além das visitas de Liverpool, Manchester City e Manchester United. 

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
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Bournemouth
BOU

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma rota alternativa para Stamford Bridge.

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Quanto custam os ingressos do Chelsea?

Os preços variam significativamente de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos de maior destaque listados acima tendo os maiores ágios. 

Os preços de carnês de temporada e de ingressos avulsos para 2026/27 devem ser confirmados diretamente no site oficial do Chelsea, já que os valores são revisados a cada verão.

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O que saber sobre Stamford Bridge?

O Chelsea joga em Stamford Bridge desde a fundação do clube, em 1905, o que faz dele um dos estádios mais antigos ainda em uso no futebol inglês. 

O estádio recebe pouco mais de 40 mil torcedores, consideravelmente menos do que a maioria dos rivais do Chelsea na disputa por títulos, e seu formato justo e compacto costuma ser apontado como responsável por criar uma das atmosferas mais intensas da Premier League em noites europeias. 

Planos antigos para reformar ou substituir o estádio foram discutidos sob a atual gestão do clube, mas nenhum cronograma concreto foi confirmado, e Stamford Bridge segue sendo a casa do Chelsea para a temporada 2026/27.

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