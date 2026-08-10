Celtic vive um dos períodos mais dominantes de sua história, tendo reinado soberano como campeão escocês em 14 das últimas 15 temporadas.

O clube ultrapassou oficialmente o rival da cidade e adversário do Old Firm, o Rangers, no quadro histórico de títulos do Campeonato Escocês ao conquistar sua 56ª taça da liga, recorde absoluto, na última temporada, que foi a quinta seguida em que terminou no topo da Scottish Premiership. Foi também o quinto título da Scottish Premiership de Brendan Rodgers, que atualmente está em sua segunda passagem pelo clube de Glasgow. O Celtic terminou em primeiro lugar em todas as temporadas completas em que Rodgers esteve no comando em Celtic Park.

Deixe o GOAL mostrar como você pode conseguir ir a Celtic Park em algum momento nos próximos meses.

Próximos jogos do Celtic em 2026/27

Como comprar ingressos do Celtic?

A forma padrão de garantir ingressos comuns de jogo é por meio do portal oficial de eTicketing do Celtic em eticketing.co.uk/celtic.

Você não precisa de uma associação paga para se cadastrar, mas precisará criar uma conta digital gratuita do Celtic FC. Os ingressos de venda geral para jogos da liga nacional normalmente ficam disponíveis algumas semanas antes do pontapé inicial. Como a demanda em Paradise é excepcionalmente alta, as cotas padrão para partidas populares muitas vezes se esgotam em poucos minutos.

O Celtic realiza sorteios de ingressos, mas eles são restritos quase totalmente aos detentores de season ticket:

Sorteios do Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Para partidas de alta demanda fora da cobertura padrão do season ticket, como semifinais e finais da Copa da Escócia em Hampden Park ou cotas apertadas para jogos europeus fora de casa, os ingressos são sorteados internamente entre os detentores de season ticket elegíveis inscritos no HCTS.

Para partidas de alta demanda fora da cobertura padrão do season ticket, como semifinais e finais da Copa da Escócia em Hampden Park ou cotas apertadas para jogos europeus fora de casa, os ingressos são sorteados internamente entre os detentores de season ticket elegíveis inscritos no HCTS. Partidas de venda geral: Não há sorteios públicos para jogos padrão em casa da Scottish Premiership. As cotas de venda geral são disponibilizadas puramente por ordem de chegada por meio do portal de eTicketing.

Quando as partidas se esgotam na bilheteria, torcedores em busca de entrada de última hora podem recorrer a mercados secundários de ingressos. Verifique os termos e condições do site secundário no qual você está comprando para garantir a segurança do ingresso.

Quanto custam os ingressos do Celtic?

Os ingressos oficiais de venda geral começam em £ 22 para adultos e £ 9 para crianças, com tarifas reduzidas disponíveis para idosos, estudantes e jovens adultos.

Os preços variam dependendo do assento no estádio e da classificação da partida:

Localização na arquibancada: Os assentos atrás dos gols na West Stand e na Lisbon Lions Stand são os mais econômicos. Os lugares na Main Stand (Jock Stein Stand) têm preços premium.

Os assentos atrás dos gols na West Stand e na Lisbon Lions Stand são os mais econômicos. Os lugares na Main Stand (Jock Stein Stand) têm preços premium. Categoria da partida: Jogos padrão da liga nacional têm preços básicos, enquanto partidas de maior apelo, como noites europeias ou clássicos Old Firm, têm faixas de ingressos mais altas.

Como conseguir season tickets do Celtic para 2026/27?

Os season tickets para a campanha 2026/27 estão completamente esgotados. Ter um season ticket é a única forma garantida de assegurar um lugar para todas as partidas nacionais, com o Celtic limitando a venda de season tickets a cerca de 52.000 a 53.000 assentos para reservar o espaço restante para a venda geral e para torcedores visitantes.

Uma demanda sem precedentes levou as taxas anuais de renovação a números extraordinários de 98% a 99%. Como tão poucos assentos ficam disponíveis a cada verão, a lista de espera oficial segue fechada. Para a temporada 2026/27, os preços de renovação de season tickets para adultos começaram em £ 626.

Como conseguir ingressos hospitality do Celtic?

Com uma rica história no futebol escocês e a atração de noites europeias regulares graças ao seu sucesso doméstico contínuo, não faltam ingressos hospitality em Celtic Park.

Se você procura pacotes premium específicos disponíveis, veja:

Club 67

Disponível a partir de £ 105 por pessoa com os seguintes benefícios:

Acesso ao Club 67 Hospitality na Kerrydale Suite, onde alimentos e bebidas podem ser comprados

Entretenimento ao vivo

Lanches no intervalo, chá e café

Programa oficial da partida

Assento acolchoado para assistir ao jogo

Acesso ao lounge pós-jogo, com bebidas disponíveis para compra

Number 7

Disponível a partir de £ 300 + VAT por pessoa com os seguintes benefícios:

Recepção com champanhe

Refeição de 4 pratos com vinho

Lanches no intervalo, chás e café

Assento executivo acolchoado para assistir ao jogo

Bar gratuito antes e depois da partida

Presente de dia de jogo

Programa oficial da partida

Você pode garantir seu lugar com um pacote premium em Celtic Park enviando um e-mail ao clube por meio do site oficial.

Onde ficar nos arredores de Celtic Park

Se você estiver viajando para Glasgow para assistir a uma partida do Celtic em Celtic Park, pode conferir os lugares para se hospedar perto do estádio. O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível nas proximidades do estádio, embora o sistema de transporte público da cidade ofereça opções fáceis de deslocamento caso você fique mais distante.

História de Celtic Park

Celtic Park, conhecido de forma menos formal como Parkhead ou "Paradise" pelos torcedores, fica na área de Parkhead, no East End de Glasgow. É o maior estádio específico para futebol da Escócia, com capacidade para mais de 60.000 pessoas. Em todo o país, apenas o Murrayfield Stadium, em Edinburgh, casa da seleção escocesa de rugby union, comporta mais. O Celtic FC se mudou para o atual local de Celtic Park em 1892, cinco anos depois da fundação do clube.

Uma reforma nos anos 1990 levou o estádio ao seu formato atual, embora uma seção de safe standing tenha sido introduzida em 2016. A seleção da Escócia já jogou quase duas dúzias de vezes no estádio ao longo de sua existência, enquanto shows de The Who, Prince e U2 também já foram realizados no local. Anteriormente, ele também sediava eventos de speedway, embora isso tenha sido descontinuado há muito tempo.

Garantir ingressos para jogos em históricos estádios escoceses assegura uma atmosfera elétrica, alimentada por uma paixão incrível e pelo forte apoio dos torcedores. Para apostadores que gostam de bancar suas ideias para grandes jogos em acumuladas personalizadas ou bet builders, escolher uma operadora de alto nível faz toda a diferença. Confira nossa lista selecionada para encontrar os melhores bônus resgatados por meio do nosso código promocional da melbet.