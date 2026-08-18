Como comprar ingressos do Brentford para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos e carnês de temporada

O Brentford segue como uma das grandes histórias de sucesso da Premier League, um clube que transformou o recrutamento orientado por dados e um estádio com mando de campo muito forte em uma identidade sustentável na elite. Agora em sua segunda temporada sob o comando de Keith Andrews, as Bees iniciam a campanha 2026/27 com uma das listas de jogos em casa mais atraentes da divisão.

Isso começa imediatamente. O Tottenham visita o Gtech Community Stadium na rodada de abertura, o rival do oeste de Londres Chelsea chega em setembro, e uma sequência notável no outono leva Liverpool, Arsenal e Manchester City ao oeste de Londres com poucas semanas de diferença. Com apenas 17.250 lugares, este é um dos estádios mais difíceis de entrar na Inglaterra.

Então, como você pode conseguir ingressos para o Brentford nesta temporada? A GOAL mostra exatamente quais são as suas opções.

Quais são os próximos jogos do Brentford em 2026/27?

Abaixo, você encontra os próximos jogos do Brentford na Premier League 2026/27:

Data Jogo Local Ingressos sáb. 22 ago. 2026 Brentford x Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 29 ago. 2026 Leeds United x Brentford Elland Road, Leeds Ingressos sáb. 5 set. 2026 Brentford x Sunderland Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 12 set. 2026 AFC Bournemouth x Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos sáb. 19 set. 2026 Brentford x Chelsea Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 10 out. 2026 Aston Villa x Brentford Villa Park, Birmingham Ingressos sáb. 17 out. 2026 Brentford x Liverpool Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 24 out. 2026 Hull City x Brentford MKM Stadium, Hull Ingressos sáb. 31 out. 2026 Brentford x Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 7 nov. 2026 Brighton & Hove Albion x Brentford Amex Stadium, Brighton Ingressos sáb. 21 nov. 2026 Brentford x Everton Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 28 nov. 2026 Manchester United x Brentford Old Trafford, Manchester Ingressos qua. 2 dez. 2026 Brentford x Arsenal Gtech Community Stadium, Londres Ingressos sáb. 5 dez. 2026 Brentford x Manchester City Gtech Community Stadium, Londres Ingressos

Quanto custam os ingressos do Brentford para a Premier League?

Os ingressos inteiros do Brentford têm valor de face entre cerca de £30 e £65, com os preços definidos por categoria de partida, e não por uma tarifa fixa ao longo da temporada.

O clube divide os jogos em três níveis. A categoria A star abrange os visitantes de maior perfil, normalmente Arsenal, Liverpool, Manchester United e Chelsea. A categoria A geralmente se aplica a outros clubes de Londres, além de Manchester City e Newcastle. A categoria B cobre adversários de meio de tabela e recém-promovidos, que são os jogos mais fáceis e baratos de assistir.

Os ingressos com desconto para maiores de 65 anos e jovens de 18 a 24 anos costumam ser cerca de £10 mais baratos do que os preços cheios para adultos, enquanto os ingressos júnior para menores de 17 anos variam aproximadamente de £10 a £15, dependendo da categoria.

Na StubHub, os preços variam de acordo com a demanda, e não com a categoria. Os jogos de categoria B contra times promovidos, como Sunderland e Hull City, oferecem o melhor custo-benefício da temporada, enquanto a sequência de dezembro, com Arsenal e Manchester City em casa, terá os preços mais altos. Quem compra cedo consegue negócio melhor de forma consistente.

Como comprar carnês de temporada do Brentford?

Um carnê de temporada do Brentford não pode ser comprado por meio de uma lista de espera. Ele precisa ser conquistado por meio do sistema Ticket Access Points do clube, o que faz dele um dos carnês de temporada mais difíceis de obter no futebol inglês.

O preço do carnê de temporada para adultos começou recentemente em cerca de £460 e chegou a cerca de £815 nas áreas mais exclusivas do estádio, incluindo o The Dugout, com o clube tendo anteriormente congelado os preços como parte de seu compromisso com um futebol acessível.

Para se qualificar, você precisa de uma Brentford Membership e deve comparecer aos jogos para acumular TAPS. A estimativa atual é de que sejam necessários cerca de 1.000 pontos, enquanto apenas cerca de 800 pontos estão disponíveis em uma única temporada, o que significa que você pode comparecer a todos os jogos de uma campanha e ainda assim não alcançar a marca. Para a grande maioria dos torcedores, a StubHub é a rota prática para conseguir um lugar no Gtech.

Qual é a história do Gtech Community Stadium?

O Gtech Community Stadium é um estádio de futebol com capacidade para 17.250 pessoas em Brentford, no oeste de Londres, e é a casa do Brentford FC desde sua inauguração, em 2020.

Conhecido oficialmente como Brentford Community Stadium, ele substituiu Griffin Park e também recebeu jogos de rugby union, com o London Irish atuando lá por três temporadas até o clube entrar em administração em 2023. O estádio foi escolhido como sede da Euro Feminina da UEFA de 2022, recebendo quatro partidas durante o torneio, e fica no centro de uma regeneração mais ampla da área ao redor, incluindo novas moradias e espaço comercial.

Seu desenho compacto, com arquibancadas íngremes, mantém os torcedores perto do gramado e é uma das principais razões para o Gtech ter desenvolvido a reputação de uma das melhores atmosferas da Premier League, apesar de estar entre os menores estádios da competição.