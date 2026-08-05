Como comprar ingressos do Borussia Dortmund para 2026/27: próximos jogos, preços da Bundesliga, sorteios e mais

A Bundesliga alemã continua sendo o padrão-ouro da cultura de torcedores, e em nenhum lugar essa atmosfera elétrica e arrebatadora é mais intensa do que no Signal Iduna Park (Westfalenstadion), a icônica casa do Borussia Dortmund.
Com a maior capacidade da Alemanha, o estádio lota as arquibancadas em absolutamente todos os jogos em casa, com mais de 81.000 fanáticos presentes. O clube já foi coroado campeão da Deutschland oito vezes e terminou como vice da Bundesliga em quatro ocasiões na última década.
Na impressionante ‘Muralha Amarela’ (Die Gelbe Wand), conseguir ingressos para uma partida do Dortmund é uma das demandas mais disputadas no mercado europeu de ingressos. A GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir entradas para os degraus da Südtribüne.
Próximos jogos e ingressos do Borussia Dortmund em 2026/27
|Data e horário do pontapé inicial
|Jogo
|Competição
|Ingressos
|sáb., 29 de ago., 17h30
|Borussia Dortmund x Hamburger SV
|Bundesliga
|Ingressos
|ter., 1º de set., 19h45
|Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club x Borussia Dortmund
|DFB-Pokal
|Ingressos
|sáb., 5 de set., 14h30
|TSG 1899 Hoffenheim x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 12 de set., 14h30
|Borussia Dortmund x SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 19 de set., 17h30
|VfB Stuttgart x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 10 de out., 14h30
|Borussia Dortmund x SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 17 de out., 14h30
|1. FC Union Berlin x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 24 de out., 14h30
|Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 31 de out., 17h30
|FC Bayern Munich x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 7 de nov., 14h30
|Borussia Dortmund x SV Elversberg
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 21 de nov., 14h30
|Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 28 de nov., 14h30
|Borussia Dortmund x Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 5 de dez., 14h30
|FC Schalke 04 x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 12 de dez., 14h30
|Borussia Dortmund x FC Augsburg
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 19 de dez., 14h30
|RB Leipzig x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 9 de jan., 14h30
|Borussia Dortmund x 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Ingressos
|qua., 13 de jan., 19h30
|1. FC Köln x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 16 de jan., 14h30
|Borussia Dortmund x SC Freiburg
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 23 de jan., 14h30
|Hamburger SV x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 30 de jan., 14h30
|Borussia Dortmund x TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 6 de fev., 14h30
|SC Paderborn 07 x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 13 de fev., 14h30
|Borussia Dortmund x VfB Stuttgart
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 20 de fev., 14h30
|SV Werder Bremen x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 27 de fev., 14h30
|Borussia Dortmund x 1. FC Union Berlin
|Bundesliga
|Ingressos
|qua., 3 de mar., 19h30
|Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 6 de mar., 17h30
|Borussia Dortmund x FC Bayern Munich
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 13 de mar., 14h30
|SV Elversberg x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 20 de mar., 14h30
|Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 3 de abr., 14h30
|Bayer 04 Leverkusen x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 10 de abr., 14h30
|Borussia Dortmund x FC Schalke 04
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 17 de abr., 14h30
|FC Augsburg x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 24 de abr., 14h30
|Borussia Dortmund x RB Leipzig
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 8 de mai., 14h30
|1. FSV Mainz 05 x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 15 de mai., 14h30
|Borussia Dortmund x 1. FC Köln
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 22 de mai., 14h30
|SC Freiburg x Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Ingressos
Como comprar ingressos do Borussia Dortmund para 2026/27
O BVB limita seus carnês de temporada a 55.000, deixando cerca de 26.000 assentos disponíveis por partida. Com associações oficiais ao clube na casa das centenas de milhares, os jogos costumam se esgotar pelos canais oficiais em questão de minutos após a liberação.
Em comparação com outras ligas de elite, como a Premier League ou La Liga, os ingressos para jogos da Bundesliga costumam ser mais acessíveis, tornando mais fácil para você assistir ao futebol de alto nível ao vivo.
Veja como garantir ingressos para o Borussia Dortmund:
- Entrada geral oficial: pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. Você precisará criar uma conta no clube. Tornar-se membro oficial do clube oferece uma janela prioritária crucial antes da venda geral.
- Hospitalidade oficial: pacotes premium disponibilizados pelo clube, que normalmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os assentos padrão, mas custam mais caro.
- Varejistas do mercado secundário: para viajantes internacionais ou torcedores que perderam a liberação oficial, esta costuma ser a forma mais confiável de garantir um lugar, com transferência dos ingressos para sua carteira digital. Não deixe de verificar os T&Cs da plataforma de ingressos na qual você está reservando.
As liberações de ingressos no site do clube geralmente ocorrem de 4 a 6 semanas antes da data da partida. Ficar atento ao cronograma de lançamento é fundamental se você quiser pagar o valor de face.
Quanto custam os ingressos do Borussia Dortmund para 2025/26?
Para a campanha de 2026/27, se você conseguir o raro feito de comprar diretamente do clube jogo a jogo, os preços de face para adultos variam de € 19 a € 80.
O Dortmund opera uma estrutura de preços em níveis com base na localização no estádio, com os ingressos mais baratos encontrados nos cantos superiores e nos setores em pé.
Em agregadores secundários de revenda, os ingressos de entrada padrão atualmente começam em cerca de € 35 para cima.
Os valores de mercado flutuam muito com base no adversário (precificação secundária dinâmica). Grandes confrontos, especialmente o Der Klassiker contra o Bayern Munich ou um duelo de mata-mata da Champions League entre pesos-pesados, exigirão ágio de primeira linha, com os preços no mercado secundário subindo de forma significativa para refletir o enorme volume de demanda internacional.
Como a maioria dos times da Bundesliga, o BVB também oferece faixas com desconto para jovens e idosos, embora isso seja fortemente restrito no mercado secundário.
História do Signal Iduna Park
O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio da Alemanha e é a casa do Borussia Dortmund desde que foi inaugurado, em 1974.
Em partidas do BVB, a capacidade é de 81.365 com setores sentados e em pé, enquanto para jogos internacionais, apenas com assentos, é de 65.829. A Sudtribune (South Bank), com capacidade para 24.454 pessoas, é a maior arquibancada para espectadores em pé do futebol europeu. Famosa pela atmosfera intensa que cria, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa 'A Muralha Amarela'.
Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas em duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e em uma Eurocopa da UEFA (Euro 2024), sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos de seleções e partidas classificatórias para torneios mundiais e europeus.
Garantir lugares dentro do icônico estádio do Borussia Dortmund é uma experiência dos sonhos para puristas do futebol que amam uma cultura de torcedores apaixonada. Se você planeja registrar um perfil de apostas antes dos próximos jogos europeus, certifique-se de que seu saldo esteja otimizado. Explore nosso guia atualizado para resgatar o mais recente código de bônus ativo da bet365 e turbinar sua rotina de jogo.