Como comprar ingressos do Benfica para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Primeira Liga e mais

Tendo terminado fora do top-2 da liga portuguesa pela primeira vez em quatro anos na temporada passada, o Benfica estará focado em dar passos positivos nesta campanha. Você pode se juntar aos fervorosos benfiquistas que lotam o icônico Estádio da Luz para apoiar sua equipe toda semana reservando ingressos hoje.

A procura para ver o Benfica, que é o clube mais laureado de Portugal, com cerca de 14 milhões de torcedores no mundo e impressionantes mais de 400 mil sócios, pode ser alta, mas ainda não desista da esperança.

A emoção é garantida quando o Benfica entra em campo. Os comandados de Marco Silva fazem gols por diversão, e marcaram cinco ou mais gols em algumas ocasiões já no primeiro mês da temporada. Vangelis Pavlidis segue liderando o ataque com estilo e tentará aumentar sua conta de hat-tricks.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para você garantir lugar nos jogos do Benfica, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Benfica

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos seg., 31 de ago. (18h45) Benfica x Estoril Estádio da Luz (Lisboa) Ingressos sáb., 5 de set. (a confirmar) Marítimo x Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Ingressos qua., 9 de set. (20h15) Moreirense x Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Ingressos sáb., 12 de set. (a confirmar) Benfica x Gil Vicente Estádio da Luz (Lisboa) Ingressos sáb., 19 de set. (a confirmar) Porto x Benfica Estádio do Dragão (Porto) Ingressos sáb., 10 de out. (a confirmar) Benfica x Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lisboa) Ingressos sáb., 24 de out. (a confirmar) Santa Clara x Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores) Ingressos ter., 27 de out. (19h) Taça da Liga: Benfica x Gil Vicente Estádio da Luz (Lisboa) Ingressos dom., 1º de nov. (a confirmar) Benfica x Alverca Estádio da Luz (Lisboa) Ingressos

Como comprar ingressos do Benfica

Os ingressos oficiais para jogos do Benfica podem ser comprados exclusivamente pelos canais digitais do clube ou em lojas físicas autorizadas. A principal bilheteria, a Bilheteira Centenário, fica no Estádio da Luz. Ingressos físicos também podem ser obtidos na loja oficial do Benfica Jardim do Regedor, no centro de Lisboa.

Os ingressos para as partidas costumam ser disponibilizados em janelas de venda escalonadas:

Fase 1: Portadores do Red Pass - Os donos de carnê de temporada têm uma breve janela para confirmar seus lugares ou comprar alocações extras.

Fase 2: Sócios (membros do clube) - Sócios com as quotas em dia têm acesso prioritário em seguida. Esta fase normalmente começa cerca de 7 a 14 dias antes do jogo.

Fase 3: Venda ao público - Se restarem lugares, eles são abertos ao público em geral cerca de uma semana antes da partida.

Obs.: aviso sobre o 'Big Three' - Ingressos para jogos de alta procura, como o Derby de Lisboa (contra o Sporting CP), O Clássico (contra o FC Porto) e partidas da Champions League, raramente chegam à venda ao público porque os sócios os esgotam durante a Fase 2. Para jogos comuns da Primeira Liga, a disponibilidade para o público em geral é bastante provável.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Benfica no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Benfica?

Os ingressos oficiais no site do Benfica normalmente variam de €15 a €40 para sócios e de €30 a €90 para o público em geral em jogos padrão da Primeira Liga.

Para partidas de alta procura, como o clássico O Clássico contra o FC Porto ou noites europeias, os preços oficiais básicos podem subir para €100 a €180, enquanto a hospitalidade premium pode chegar muito mais alto.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites de revenda secundária, como StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio da Luz

O Estádio da Luz, localizado em Lisboa, é a icônica casa do Benfica e um dos grandes estádios de futebol da Europa. Oficialmente chamado de Estádio do Sport Lisboa e Benfica, ele é carinhosamente apelidado de "A Catedral" por torcedores de futebol do mundo todo.

O Estádio da Luz original foi inaugurado em 1954 e era uma monumental arena de concreto. No fim dos anos 1980, passou a ter a impressionante capacidade de 120.000 espectadores, tornando-se o maior estádio da Europa na época.

Como parte do processo de organização da Euro 2004 da UEFA, a estrutura histórica original foi completamente demolida. O novo local, ultramoderno e totalmente com assentos, foi inaugurado em outubro de 2003 com capacidade inicial para 65.647 pessoas.

Entre os jogos memoráveis disputados no Estádio da Luz estão os seguintes:

Final da Euro 2004 : a Grécia chocou o mundo ao derrotar Portugal, país-sede, por 1 a 0 e conquistar o troféu da Eurocopa.

Final da Champions League da UEFA de 2014 : o Real Madrid garantiu seu lendário décimo título europeu ao derrotar o rival da cidade Atlético de Madrid por 4 a 1 na prorrogação.

Final da Champions League da UEFA de 2020 : em condições únicas da era da pandemia, o Bayern de Munique derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 com portões fechados para conquistar a tríplice coroa.

A homenagem a Eusébio: do lado de fora do estádio fica uma famosa estátua de bronze de Eusébio, o maior jogador da história do Benfica. Após sua morte em 2014, a estátua se tornou um enorme e emocionante memorial coberto de cachecóis de torcedores de todo o mundo.

Recordes e estatísticas do Benfica

O Benfica (Sport Lisboa e Benfica) é o clube de futebol mais condecorado de Portugal, com o recorde de 88 troféus importantes e consolidando seu lugar como uma das instituições esportivas mais icônicas da Europa. Representado por sua icônica águia mascote, Vitória, o Benfica se coloca como um gigante absoluto do futebol continental.

Títulos do clube e destaques em troféus

Primeira Liga (Campeonato Português) : 38 títulos

Taça de Portugal (Copa de Portugal) : 26 títulos

Copa dos Campeões Europeus : 2 títulos

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Nené (575), António Veloso (538)

Mais gols: Eusébio (473), José Águas (379)

Jogador mais condecorado

O zagueiro brasileiro Luisão ergueu um recorde de 20 troféus durante seu longo período como capitão do clube.

Campeões invictos

Na temporada 1972–73, o Benfica se tornou o primeiro clube português a vencer a liga de forma completamente invicta, somando 28 vitórias e 2 empates.

O voo do mascote

Antes de cada jogo em casa no Estádio da Luz, a águia-careca mascote viva do clube, Águia Vitória, voa por todo o estádio antes de pousar precisamente no topo de um escudo no gramado, completando o escudo oficial do clube na vida real. A lenda diz que, se a águia der duas voltas no estádio antes de pousar, o Benfica vencerá a partida.















