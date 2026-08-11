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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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Como comprar ingressos do Bayer Leverkusen para 2026/27: preços da Bundesliga, próximos jogos e mais

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Veja como você pode assistir aos campeões alemães em ação nesta temporada

Apesar de públicos esgotados lotarem regularmente as catracas da BayArena, os ingressos seguem sendo constantemente adquiridos por torcedores atentos, ansiosos para ver a potência da Bundesliga Bayer Leverkusen ao vivo durante a temporada 2026/27.

Está procurando ingressos? Deixe o GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do Bayer Leverkusen que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

Ingressos do Bayer LeverkusenReserve agora

Próximos jogos do Bayer Leverkusen em 2026/27

Data e horaJogoLocalIngressos
sáb. 22 ago. 2026, 13:00SV Wehen Wiesbaden x Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenComprar ingressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:30SV Elversberg x Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergComprar ingressos
sáb. 5 set. 2026, 15:30Bayer Leverkusen x 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb. 12 set. 2026, 15:30FC Augsburg x Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgComprar ingressos
dom. 20 set. 2026, 15:30Bayer Leverkusen x RB LeipzigBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb. 10 out. 2026, 12:001. FSV Mainz 05 x Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzComprar ingressos
sáb. 17 out. 2026, 12:00Bayer Leverkusen x SC FreiburgBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb. 24 out. 2026, 12:00TSG 1899 Hoffenheim x Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimComprar ingressos
sáb. 31 out. 2026, 11:00Bayer Leverkusen x VfB StuttgartBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 11:001. FC Köln x Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, ColôniaComprar ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 11:00Bayer Leverkusen x SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 11:00Borussia Dortmund x Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundComprar ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 11:00Bayer Leverkusen x Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 11:00SV Werder Bremen x Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenComprar ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 11:00Bayer Leverkusen x Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenComprar ingressos

Como comprar ingressos do Bayer Leverkusen?

Existem vários caminhos para garantir lugar na BayArena, dependendo do seu orçamento e da sua janela de planejamento:

  • Portal oficial de ingressos do clube: comprar diretamente pelo bayer04.de é o principal método para adquirir ingressos pelo valor de face. Os ingressos normalmente são disponibilizados online de 4 a 6 semanas antes de cada partida.
  • Programa de associação do Bayer 04: sócios oficiais do clube recebem uma janela prioritária de acesso antecipado antes de qualquer assento remanescente entrar em venda geral ao público. Para jogos de alta demanda, como Bayern de Munique ou mata-matas europeus, a associação é praticamente essencial para as vendas primárias.
  • Plataformas secundárias de revenda: se os canais oficiais esgotarem, marketplaces secundários de ingressos oferecem opções alternativas de revenda digital. Certifique-se de verificar os termos e condições do site em que você está comprando para garantir a segurança do ingresso.

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Quanto custam os ingressos do Bayer Leverkusen?

Comprar diretamente com o Bayer 04 para uma partida avulsa oferece alguns dos preços de ingressos mais acessíveis do futebol europeu:

  • Preços diretos de valor de face: ingressos avulsos para adultos geralmente variam de €15 a €55, dependendo do setor do estádio e da categoria do adversário.
  • Localização nas arquibancadas: os lugares mais baratos, assim como os setores em pé, ficam nas arquibancadas Norte (Nordkurve) e Sul, atrás dos gols. As arquibancadas centrais laterais, Westtribüne e Osttribüne, têm os preços de face mais altos.
  • Preços de revenda no mercado secundário: em marketplaces secundários como a StubHub, os preços de entrada para jogos padrão da Bundesliga começam em cerca de €25 a €35, enquanto confrontos de maior apelo contra o Bayern de Munique ou o rival do Rheinderby, 1. FC Köln, têm valores mais altos, definidos pelo mercado.
  • Categorias com desconto: como a maioria dos clubes da Bundesliga, o Bayer Leverkusen oferece faixas de preços escalonadas para juniores, estudantes e idosos em vendas primárias selecionadas de ingressos.

História da BayArena

A BayArena, que tem capacidade para mais de 30.000 pessoas, é a casa do Bayer Leverkusen desde que foi inaugurada, em 1958. 

Inicialmente, ela foi construída para oferecer uma instalação esportiva aos funcionários da empresa Bayer. O estádio passou por várias grandes reformas ao longo do tempo e evoluiu para uma arena de classe mundial, que é um dos símbolos do futebol alemão moderno. 

A Bay Arena foi selecionada como uma das nove sedes utilizadas durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2011, e três jogos da fase de grupos e uma partida de quartas de final foram disputados lá.

A disponibilidade de ingressos para jogos da elite alemã segue extremamente apertada por causa das culturas apaixonadas de torcida e dos altos públicos nos estádios. Se você pretende respaldar suas observações da pré-temporada com apostas de baixo risco, começar com crédito promocional da casa é uma grande vantagem. Reserve um momento para conferir nosso guia completo sobre os benefícios liberados pelo nosso código promocional da megapari.

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